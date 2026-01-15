CSM: Discuțiile cu Guvernul denotă neseriozitate și neînțelegerea sistemului judiciar

17:10

Rapid București a oficializat transferul fundașului stânga Robert Sălceanu, evaluat la 300.000 de euro. La 22 de ani, acesta a semnat un contract pe trei ani și jumătate, venind de la Petrolul Ploiești. Sălceanu consideră acest transfer „cel mai frumos cadou” și este nerăbdător să joace în fața suporterilor giuleșteni. Rapid București l-a prezentat oficial … Articolul Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: un cadou special pentru echipă apare prima dată în Main News.