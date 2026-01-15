Avertisment: O zonă din România nu beneficiază de Articolul 5 NATO
MainNews.ro, 15 ianuarie 2026 23:20
Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră nu beneficiază de protecția Articolului 5 al NATO. Generalul Gheorghița Vlad avertizează asupra riscurilor de securitate, subliniind necesitatea modernizării Forțelor Navale pentru a proteja infrastructurile critice, în fața amenințărilor internaționale. Generalul Gheorghiță Vlad trage un semnal de alarmă privind securitatea în Marea Neagră Zona Economică Exclusivă a … Articolul Avertisment: O zonă din România nu beneficiază de Articolul 5 NATO apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
23:40
Un văduv de 88 de ani, Ed Bambas, a devenit milionar după ce și-a pierdut pensia din cauza falimentului firmei General Motors. Grație unui videoclip viral publicat de Samuel Weidenhofer, care a strâns 1,7 milioane de dolari printr-o campanie GoFundMe, Ed poate să se pensioneze. O poveste emoționantă ce inspiră bunătate. Un văduv de 88 … Articolul Văduv de 88 de ani devine milionar după pierderea pensiei sale apare prima dată în Main News.
Acum o oră
23:20
Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră nu beneficiază de protecția Articolului 5 al NATO. Generalul Gheorghița Vlad avertizează asupra riscurilor de securitate, subliniind necesitatea modernizării Forțelor Navale pentru a proteja infrastructurile critice, în fața amenințărilor internaționale. Generalul Gheorghiță Vlad trage un semnal de alarmă privind securitatea în Marea Neagră Zona Economică Exclusivă a … Articolul Avertisment: O zonă din România nu beneficiază de Articolul 5 NATO apare prima dată în Main News.
23:20
CSM a criticat discuțiile cu Guvernul despre legislația judiciară, acuzând lipsa de claritate și transparență. Problemele administrative predomină, neclarificând funcționarea Comitetului creat de Prim-ministru. Judecătorii subliniază că demersul riscă să confere o aparentă legitimitate unui proces fără credibilitate. Dialogul este necesar dar trebuie să fie transparent și legal. CSM acuză Guvernul de lipsă de transparență … Articolul CSM: Discuțiile cu Guvernul denotă neseriozitate și neînțelegerea sistemului judiciar apare prima dată în Main News.
23:10
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Medicină din Chișinău sunt valide, conform unui raport oficial. Comisia de anchetă a confirmat că procedurile au fost respectate, în urma unor investigații privind legalitatea studiilor medicilor români. Detalii esențiale despre procesul educațional și concluziile Comisiei. Diplomele de rezidențiat emise de Universitatea de Medicină din Chișinău sunt valide … Articolul Diplomele de rezidențiat pentru medicii români, valabile din Chișinău apare prima dată în Main News.
23:10
Emil Grădinescu, comentator sportiv cunoscut, a fost reclamat la CNA pentru recomandarea serialului „Plaha” de pe Netflix, în timpul unui meci România – Republica Moldova. Mihai Toma, membru CNA, a spus că reclamația reflectă frustrări și nu consideră că s-a făcut reclamă unui produs. Emil Grădinescu, comentator sportiv din România, a fost reclamat la CNA … Articolul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru recomandarea unui film Netflix apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
22:50
În Corbeanca, România, s-au dat primele amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor, ceea ce a dus la o creștere de 32% a imobilelor asigurate. Zeci de amenzi au fost anulate din cauza erorilor de identificare. Primarul susține că respectarea legii este esențială pentru protecția cetățenilor. Proprietarii din Corbeanca au primit aproape 1.800 de amenzi pentru lipsa … Articolul Caz unic România: Primele amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor apare prima dată în Main News.
22:40
Conflictele economice dintre marile puteri sunt percepute ca cea mai mare amenințare globală pentru următorii doi ani, conform unui sondaj al Forumului Economic Mondial. Războiul din Ucraina și riscurile legate de accesul la resurse strategice sunt preocupări majore. Reuniunea anuală de la Davos va aborda aceste teme cruciale. Conflictele economice între marile puteri sunt considerate … Articolul Conflictele economice: cel mai grav risc global conform Forumului Economic Mondial apare prima dată în Main News.
22:20
Cristian Tudor Popescu l-a catalogat pe primarul Ciprian Ciucu drept „niznai” după declarațiile acestuia privind criza termoficării și a problemelor financiare din Capitală. CTP subliniază absența unui vinovat clar și ironizează abordarea lui Ciucu, care caută compătimire fără a numi responsabilii. Cristian Tudor Popescu critică declarațiile primarului Ciprian Ciucu privind problemele de la Primăria Capitalei … Articolul Ciprian Ciucu, o surpriză: CTP comentează ironia declarațiilor primarului apare prima dată în Main News.
22:20
Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE, oferind acces la 16,68 miliarde euro pentru proiecte de apărare și securitate. Primele tranșe sunt estimate să fie disponibile din martie 2026, consolidând astfel capacitatea de răspuns și securitatea națională. Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru împrumutul de 16,68 miliarde euro prin instrumentul … Articolul Comisia Europeană aprobă împrumutul României de 16,68 miliarde euro prin SAFE apare prima dată în Main News.
22:10
Apple avertizează utilizatorii despre atacuri spyware sofisticate care utilizează exploatări zero-click, periclitând confidențialitatea și securitatea personală. Hackerii pot fura date, urmări locația și accesa dispozitivele. Experții recomandă repornirea dispozitivelor și instalarea iOS 26 pentru protecție îmbunătățită. Apple avertizează despre atacuri spyware sofisticate care nu necesită interacțiune din partea utilizatorilor Peste 75% dintre utilizatorii de iPhone … Articolul Apple avertizează: atacuri spyware avansate care amenință securitatea utilizatorilor apare prima dată în Main News.
22:10
Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor în dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de fraudă bancară. Procurorul și avocații lui Plahotniuc au avut o poziție comună, invocând probleme legate de veridicitatea declarațiilor lui Platon. Instanța a respins cererea sa de audiere prin teleconferință. Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor al … Articolul Procurorul și avocații lui Plahotniuc, unanimi: Platon nu devine martor apare prima dată în Main News.
22:10
Florin Coman, jucătorul echipei Al Gharafa, a suferit o accidentare în meciul cu Al Arabi, după doar 30 de minute, în cadrul etapei a 13-a din campionatul din Qatar. Deși echipa sa a câștigat 2-1, ghinionul îl urmărește pe fostul atacant de la FCSB, care părea să își regăsească forma. Al Gharafa, echipa lui Florin … Articolul Contra recunoaște talentul lui Coman, ghinion pentru fostul atacant FCSB apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
21:50
Descoperă rețeta simplă pentru supa cremă de roșii coapte, o delicatesă din bucătăria mediteraneană. Această supă versatilă se prepară cu roșii, ceapă, usturoi și ierburi aromatice, oferind un gust autentic. Savurează-o cu crutoane sau smântână, anotimpul nu contează, este perfectă pentru orice ocazie! Supa cremă de roșii coapte combină simplitatea ingredientelor cu un gust autentic … Articolul Supa de roșii: rețetă ușoară și secrete pentru un gust deosebit apare prima dată în Main News.
21:40
Cetățean canadian ucis în Iran în timpul protestelor. Guvernul de la Ottawa acuză autoritățile iraniene de represiune brutală. Ministrul de Externe, Anita Anand, denunță comportamentul regimului și cere încetarea violenței. Ottawa recomandă canadianilor din Iran să părăsească imediat țara din motive de securitate. Un cetățean canadian a fost ucis în Iran în timpul protestelor împotriva … Articolul Cetățean canadian ucis în protestele din Iran; Ottawa acuză Teheranul apare prima dată în Main News.
21:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ali Yerlikaya, ministrul de Interne al Turciei, în cadrul unei vizite oficiale în România. Discuțiile au evidențiat cooperarea bilaterală în domeniul securității și importanța participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO pe teritoriul românesc. Premierul Ilie Bolojan l-a primit pe ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, la Palatul … Articolul Ilie Bolojan și ministrul de Interne al Turciei discută despre Poliția Aeriană NATO apare prima dată în Main News.
21:10
Un antreprenor ingenios a reușit să-și alimenteze întreaga casă fără să plătească facturi la energie electrică, folosind peste 1.000 de baterii reciclate de la laptopuri și panouri solare. Aceasta tehnologie inovatoare i-a adus economii de aproape 5.000 de euro în opt ani, inspirând pe alții să adopte soluții similare. Un bărbat a eliminat dependența casei … Articolul Își alimentază casa gratuit: soluții eficiente pentru economie energetică apare prima dată în Main News.
21:10
Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, sunt investigate într-un dosar penal pentru lucrări ilegale de construcție în zona istorică de pe strada Eugen Doga, Chișinău. CNA a efectuat percheziții, acuzând abateri grave de la documentația de proiect și execuția necorespunzătoare a construcțiilor. Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, cercetate penal pentru … Articolul Controverse în Chișinău: Dosar penal pentru lucrări ilegale în zona istorică apare prima dată în Main News.
21:10
Dan Petrescu a declarat că se simte mai apreciat în străinătate decât în România, în timp ce se confruntă cu o problemă de sănătate. Fiica sa, Beatrice-Chelsea, a fost invitată de Chelsea la un meci important cu Arsenal, marcând 28 de ani de la un moment memorabil din cariera lui Petrescu. Dan Petrescu, 58 de … Articolul Dan Petrescu: Aprecierea amară și valorează mai mult în străinătate apare prima dată în Main News.
21:10
Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% în 2025, atingând cel mai mic nivel din 2020, conform Ministerului Finanțelor. Acestea reprezintă un sfert din bugetul federal, afectat de cheltuieli mari în sectorul apărării. Prețurile petrolului au scăzut, agravând situația economică a Rusiei. Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% … Articolul Veniturile Rusiei din petrol și gaze au atins minimul ultimilor cinci ani apare prima dată în Main News.
20:50
Banca Mondială a redus prognozele economice pentru România în 2026, previzionând o creștere de doar 1,3%, în comparație cu estimările anterioare. Premierul Ilie Bolojan se arată dezamăgit de aceste evoluții, în timp ce economia globală se confruntă cu o stagnare semnificativă în acest deceniu. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile economice pentru România în … Articolul Banca Mondială reduce previziunile economice pentru România apare prima dată în Main News.
20:40
Miniștrii apărării din SUA și Japonia, Pete Hegseth și Shinjiro Koizumi, au participat la un antrenament fizic la Pentagon înaintea unei întâlniri oficiale. Această activitate simbolizează relația strânsă dintre cele două țări și angajamentul comun pentru pace și stabilitate în Asia, într-o perioadă de tensiuni internaționale. Ministrul nipon al apărării, Shinjiro Koizumi, și secretarul apărării … Articolul Miniștrii Apărării din SUA și Japonia au făcut exerciții la Pentagon apare prima dată în Main News.
20:20
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău a confirmat validitatea diplomelor emise pentru medici români, dejucând speculațiile legate de diplome false. Ancheta internă a relevat că aceste documente sunt conforme cu legislația în vigoare, necesitând totuși îmbunătățiri în procedurile de control intern. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” … Articolul Diplome false: Universitatea din Chișinău afirmă validitatea lor pentru medici români apare prima dată în Main News.
20:20
Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică primarul Ciprian Ciucu și premierul Ilie Bolojan pentru lipsa de responsabilitate. El acuză atitudinea acestora de a evita asumarea vinovăției pentru problemele din Capitală și evidențiază necesitatea moralității în reformele administrative. Cristian Tudor Popescu critică dur primarul Ciprian Ciucu și premierul Ilie Bolojan pentru lipsa responsabilității Ciucu este acuzat de … Articolul CTP critică primarul Ciucu și premierul Bolojan: tehnocratul cu obraz gros apare prima dată în Main News.
20:10
Află cum să împiedici inteligența artificială să acceseze e-mailurile tale din Gmail. Schimbând rapid o setare pe telefonul tău, poți proteja confidențialitatea datelor tale personale în doar 10 secunde. Urmează pașii simpli pentru a bloca accesul Gemini și asigură-ți intimitatea în mediul digital. Gmail permite accesul inteligenței artificiale la e-mailuri pentru personalizarea serviciilor Google folosește … Articolul Cum să oprești AI să îți acceseze e-mailurile din Gmail în 10 secunde apare prima dată în Main News.
20:10
ÎCCJ avertizează că noua lege va reduce pensiile de serviciu ale magistraților sub nivelul celor contributive, cu diminuări între 33% și 51%. Expertiza contabile confirmă impactul negativ asupra drepturilor dobândite. Instanța denunță o retractare a garanțiilor constituționale ale independenței justiției. ÎCCJ avertizează că noua lege reduce pensia de serviciu a magistraților sub nivelul pensiei contributive … Articolul ÎCCJ: Noua lege reduce pensiile de serviciu ale magistraților sub cele contributive apare prima dată în Main News.
20:10
Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu Al Arabi, antrenat de Cosmin Contra, ieșind din teren în minutul 30 cu un bandaj la piciorul stâng. Cu 6 meciuri jucate în campionat, atacantul român a marcat un singur gol și a avut o dublă în Cupa Qatarului. Detalii despre accidentare și evoluția sa. Florinel Coman s-a … Articolul Accidentare Florinel Coman în meciul cu Cosmin Contra: detalii picior rănit apare prima dată în Main News.
20:10
Intervenția salvatoare a Arabiei Saudite, Qatarului și Omanului a convins-o pe Trump să renunțe la atacul împotriva Iranului. Autoritățile din Golf au avertizat despre repercusiuni grave, solicitând o șansă pentru Iran să-și demonstreze bunele intenții. Situația evoluează, iar diplomația este crucială pentru stabilitate. Arabia Saudită, Qatar și Oman au convins SUA să nu atace Iranul … Articolul Convincerea lui Trump: Intervenția decisivă pentru regimul de la Teheran apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
19:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a instat companiile din subordine să valideze informațiile înainte de a le comunica publicului, inclusiv presei și instituțiilor europene. Această solicitare, contrară legislației în vigoare, pune sub semnul întrebării autonomia managerială și independența companiilor energetice. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a solicitat companiilor din subordine să valideze informațiile înainte de a răspunde … Articolul Scrisoarea Ministrului Energiei Bogdan Ivan, pierdută și revelatoare apare prima dată în Main News.
19:40
Donald Tusk a declarat că Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda, criticând posibila preluare a insulei de către SUA. Premierul polonez a subliniat că un astfel de act ar reprezenta sfârșitul ordinii mondiale bazate pe solidaritatea NATO. Tusk vizează menținerea unității Uniunii Europene și relațiilor transatlantice. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a comunicat că țara … Articolul Donald Tusk avertizează: Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda apare prima dată în Main News.
19:20
Victor Ponta compară USR cu vechii comuniști, afirmând că România este în prezent într-un proces de USR-izare. Într-un interviu, el subliniază că Guvernul poate funcționa fără USR, sugerând că majoritatea poate fi asigurată de un grup de parlamentari independenți, fără a colabora cu USR, punând accent pe necesitatea unei schimbări politice. Victor Ponta afirmă că … Articolul Victor Ponta: „USR-izarea României” seamănă cu preluarea PCR din ’45 apare prima dată în Main News.
19:10
Află ultimele noutăți din tehnologie: metodele ingenioase prin care hackerii fură bani, acuzațiile de angajare ilegală la OnePlus, lansarea procesorului Intel Core Ultra Series 3, detaliile despre Samsung Galaxy S26 și așteptatul GTA 6. Rămâi informat cu cele mai recente știri din domeniul IT&C. CEO-ul OnePlus, Pete Lau, acuzat de practici ilegale de angajare în … Articolul Hackerii și metodele lor: Cum îți pot fura banii și când apare Samsung Galaxy S26 apare prima dată în Main News.
19:10
Cinci inspectori ANAF din București au fost condamnați pentru luare de mită după ce au recunoscut faptele la DNA. Aceștia au primit sume considerabile pentru a limita controalele și a evita sesizările penale. Pedeapsa variază de la un an și 8 luni până la 3 ani de închisoare, toate cu suspendare. Cinci inspectori ANAF din … Articolul Inspectori ANAF din București, condamnați pentru mită la DNA apare prima dată în Main News.
19:10
Florentin Petre laudă refuzul lui Cătălin Cîrjan de a accepta oferta de 4,5 milioane de euro din Ucraina. Jucătorul, căpitanul echipei, a ales să rămână alături de club, demonstrându-și angajamentul față de proiectul echipei. Situația sportivă din Ucraina rămâne critică din cauza conflictului. Cătălin Cîrjan a refuzat o ofertă de 4,5 milioane de euro din … Articolul Florentin Petre laudă decizia lui Cîrjan de a refuza oferta din Ucraina apare prima dată în Main News.
19:10
Emmanuel Macron a avertizat că Europa se află în raza de acțiune a rachetelor hipersonice rusești, după atacurile asupra Ucrainei. Președintele francez solicită o cooperare activă între țările europene pentru a spori capacitățile militare și a descuraja amenințările rusești, subliniind importanța sprijinului oferit Ucrainei. Macron avertizează că Europa se află în raza de acțiune a … Articolul După bombardamente cu rachete hipersonice, Macron: „Suntem în raza lor de acțiune” apare prima dată în Main News.
18:50
OUG trenuleț 89/2025 aduce modificări semnificative în transmiterea facturilor prin RO e-Factura. AJFP Argeș informează contribuabilii despre noile termene și cerințe. Află toate detaliile necesare pentru a te conforma noilor reglementări privind factura electronică și asigură-te că ești la curent cu actualizările importante. AJFP Argeș anunță modificări în transmiterea facturilor prin e-Factura OUG trenuleț nr. … Articolul Facturi e-Factura 2026: Modificări OUG 89/2025 și clarificări ANAF apare prima dată în Main News.
18:30
Creșterea alarmantă a atacurilor pe rețele sociale împotriva meteorologilor și climatologilor a preocupat Guvernul Spaniei. Ministerul mediului a raportat intensificarea limbajului ostil, iar atacurile au afectat percepția publicului și activitatea științifică, subminând eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Guvernul Spaniei aduce în atenția procurorilor problema creșterii atacurilor online împotriva meteorologilor și climatologilor Ministrul Mediului, Sara … Articolul Atacuri în creștere împotriva meteorologilor: Guvernul Spaniei intervine apare prima dată în Main News.
18:20
Senatorul Gheorghe Vela de la Partidul Oamenilor Tineri propune în Parlament un proiect de lege controversat care introduce o coplata de 5% pentru tratamentele oncologice. Măsura a stârnit critici din partea clasei politice și a pacienților, fiind considerată nedreaptă și cinică, în timp ce Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer solicită explicații. Senatorul Gheorghe Vela de … Articolul Coplată de 5% pentru tratamente oncologice, controversă în Parlament apare prima dată în Main News.
18:10
Atribuțiile comitetului pentru legile Justiției sunt neclare, susține CSM. Reprezentanții judecătorilor semnalează lipsa de transparență și posibile suprapuneri cu alte instituții, generând confuzie în sistemul judiciar. Reformele în justiție trebuie discutate cu respectarea competențelor legale și într-un cadru bine definit. Atribuțiile comitetului pentru legile Justiției sunt neclare, susține Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) Comitetul propus … Articolul Clarificarea atribuțiilor comitetului pentru legile Justiției apare prima dată în Main News.
18:10
Naționala României a fost învinsă de Italia în ultimul meci din grupa D a Campionatului European de Polo, scor 20-6. După victorii cu Slovacia și Turcia, România avansează în grupa principală F, unde va juca cu Croația. Detalii despre scor și evoluția echipelor duce la o competiție intensă. Naționala României a fost învinsă de Italia, … Articolul România pierde ultimul meci din grupa preliminară la Europeanul de Polo apare prima dată în Main News.
18:10
Kremlinul pune presiune pe Ucraina, afirmând că marja de manevră pentru decizii se restrânge. Dmitri Peskov solicită lui Zelenski să-și asume responsabilitățile, în timp ce Donald Trump susține că Putin este deschis la negocieri. Situația din Kiev devine tot mai complicată pe fondul atacurilor rusești și refuzului de a accepta planul de pace. Moscova avertizează … Articolul Kremlinul intensează presiunea asupra lui Zelenski: responsabilitățile cresc apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
17:50
Nicușor Dan anunță un succes în 2025, cu reducerea deficitului bugetar și o ușoară creștere economică, dar criza bate la ușă pentru 2026. Rata șomajului crește, iar consumul scade, lăsând loc previziunilor pesimiste. Reformele fiscale și administrative sunt priorități pentru relansarea economică viitoare. Nicușor Dan consideră că 2025 a fost un succes cu o reducere … Articolul Nicușor Dan: 2025, succes economic, dar criza se apropie în 2026? apare prima dată în Main News.
17:30
Ford: Angajat suspendat pentru comentarii despre Trump strânge 800.000$ în donații | VIDEO # MainNews.ro
Un angajat Ford a fost suspendat după ce l-a numit pe Trump „protectorul pedofililor” într-un incident controversat. Această acțiune a generat o strângere de fonduri care a adunat peste 800.000 de dolari pentru muncitor. Criticile aduse comportamentului președintelui au reluat discuțiile despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Angajat Ford suspendat după ce l-a numit pe … Articolul Ford: Angajat suspendat pentru comentarii despre Trump strânge 800.000$ în donații | VIDEO apare prima dată în Main News.
17:20
Nicușor Dan a discutat cu ambasadorii străini despre consolidarea relației României cu SUA, punând accent pe proiecte economice, apărare și securitate energetică. Vizita sa în SUA, posibilă în primul trimestru al anului următor, va avea ca scop creșterea prezenței companiilor americane în România. Nicușor Dan le-a prezentat ambasadorilor străini planurile sale pentru extinderea relației cu … Articolul Nicușor Dan discută cu ambasadorii despre relația cu SUA și întâlnirea cu Trump apare prima dată în Main News.
17:10
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, în cazul numirii judecătorilor CCR, Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Pronunțarea asupra suspendării actelor de numire este programată pentru vineri, 16 ianuarie, înaintea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu în … Articolul Curtea de Apel respinge recuzarea judecătoarei Crețeanu, decizii CCR vineri apare prima dată în Main News.
17:10
Rapid București a oficializat transferul fundașului stânga Robert Sălceanu, evaluat la 300.000 de euro. La 22 de ani, acesta a semnat un contract pe trei ani și jumătate, venind de la Petrolul Ploiești. Sălceanu consideră acest transfer „cel mai frumos cadou” și este nerăbdător să joace în fața suporterilor giuleșteni. Rapid București l-a prezentat oficial … Articolul Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: un cadou special pentru echipă apare prima dată în Main News.
17:10
Donald Trump amenință cu trimiterea armatei în Minneapolis, în contextul protestelor împotriva acțiunilor ICE, după un incident violent. Protestatarii sunt caracterizați drept „agitatori profesioniști”. Autoritățile locale cer retragerea agenților federali, accentuând tensiunile din oraș. Vezi detalii. Trump amenință că va trimite armata în Minneapolis din cauza protestelor împotriva acțiunilor ICE Demonstranții sunt numiți de președinte … Articolul Trump amenință cu armata împotriva protestelor din Minnesota legate de ICE apare prima dată în Main News.
16:50
Sute de angajați din ASF și ANRE contestă în instanță concedierile și reducerea cu 30% a salariilor, invocând reforma lui Bolojan. La ANCOM, angajații au suspendat aplicarea reorganizării. Salariile din aceste instituții sunt printre cele mai mari din sectorul public românesc, iar protestele continuă. Sute de angajați din ASF și ANRE contestă în instanță reducerile … Articolul Angajații ASF și ANRE contestă concedierile și tăierile de salarii apare prima dată în Main News.
16:50
Iranul a vândut Rusiei armament în valoare de peste 4 miliarde de dolari, inclusiv rachete balistice și antiaeriene. Cooperarea militară a început în 2021, iar livrările continuă. Dronelor kamikaze Shahed-136 le-au fost adăugate contracte suplimentare. Protestele din Iran s-au intensificat în 2025. Iranul a vândut Rusiei armament în valoare de peste 4 miliarde de dolari … Articolul Iranul vinde Rusiei armament de 4 miliarde de dolari: detalii livrări apare prima dată în Main News.
16:30
Fostul mall El Helicoide din Venezuela, transformat în centru de detenție de SEBIN, a devenit un simbol al torturii și fricii. Foștii deținuți descriu camerele de tortură și ororile suferite, incluzând electrocutări și violențe fizice. Amintirile traumatice rămân o rană deschisă pentru supraviețuitori. El Helicoide, fost mall, a devenit centru de detenție al poliției secrete … Articolul Coșmarul El Helicoide: simbol al torturii și fricii în Venezuela apare prima dată în Main News.
16:20
Nicușor Dan a declarat în întâlnirea cu ambasadorii străini că România se află la începutul unui proces profund de reconciliere națională, subliniind importanța întăririi statului de drept și a luptei anticorupție. El a evidențiat măsurile Guvernului pentru redresarea economică și consolidarea securității naționale. Nicușor Dan a discutat despre reconcilierea națională în prima întâlnire cu ambasadorii … Articolul Reconciliere națională: Nicușor Dan îi asigură pe ambasadorii străini apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.