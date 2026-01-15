Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu
Buletin de București, 16 ianuarie 2026 01:00
Câteva mii de oameni au participat joi seara la un protest antisemit, în Piața Universității, împotriva Legii Vexler au cântat melodii legionare, dedicate explicit lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. Manifestația a fost organizată de Claudiu Târziu, fondatorul Partidului Acțiunea Conservatoare, și susținută de AUR. Imagini video surprinse la fața locului arată grupul de […] The post Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum o oră
01:10
Corupții Capitalei (IV): Cristian Poteraș, primarul Sectorului 6 care s-a remarcat printr-o condamnare și mai multe dosare penale # Buletin de București
Fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș, a rămas în istoria politică a Capitalei mai degrabă prin implicarea sa în scandaluri și dosare de corupție/abuz în serviciu, nu pentru reformele administrative sau proiecte majore. Asta deși a fost primar timp de două mandate, din 2004 până în 2012. Buletin de București continuă seria „Corupții Capitalei”, […] The post Corupții Capitalei (IV): Cristian Poteraș, primarul Sectorului 6 care s-a remarcat printr-o condamnare și mai multe dosare penale appeared first on Buletin de București.
01:10
FOTO | Parcul istoric Brătianu va fi modernizat. Valoarea investiției depășește 2,3 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 1, prin Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, a lansat o licitație publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare la Parcul istoric Brătianu, un spațiu verde aflat pe strada Turda, în apropierea Pieței Amzei. Valoarea totală estimată a contractului este de aproape 11,93 milioane de lei, echivalentul a […] The post FOTO | Parcul istoric Brătianu va fi modernizat. Valoarea investiției depășește 2,3 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
01:00
Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu # Buletin de București
Câteva mii de oameni au participat joi seara la un protest antisemit, în Piața Universității, împotriva Legii Vexler au cântat melodii legionare, dedicate explicit lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. Manifestația a fost organizată de Claudiu Târziu, fondatorul Partidului Acțiunea Conservatoare, și susținută de AUR. Imagini video surprinse la fața locului arată grupul de […] The post Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
21:30
Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # Buletin de București
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza adusă de Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie, la Sala Palatului. Evenimentul este organizat sub […] The post Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine appeared first on Buletin de București.
21:10
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 16-21 ianuarie # Buletin de București
Ne-am obișnuit cu gerul? Sper că da, căci mai vine o săptămână tot cu temperaturi negative. Noroc că ne putem refugia la destule evenimente încât să uităm de frigul de-afară (sau, după noroc, de frigul din case). Oricum, nu se compară cu celebrul viscol din februarie 1954, când bucureștenii pășeau de la balcon direct în […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 16-21 ianuarie appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
18:50
Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu # Buletin de București
Participanții la protestul organizat joi seară în Piața Universității împotriva Legii Vexler au cântat melodii legionare, dedicate explicit lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. Manifestația a fost susținută de AUR și organizată de Claudiu Târziu, fondatorul Partidului Acțiunea Conservatoare. Imagini video surprinse la fața locului arată grupul de manifestanți intonând cântecul „Șoim român”, cunoscut […] The post Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu appeared first on Buletin de București.
17:50
„Disidența” PNL Ilfov: primarul din Bragadiru se raliază cu gruparea lui Hubert Thuma împotriva lui Bolojan și Ciucu # Buletin de București
Primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu (PNL), a declarat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale că majorarea taxelor și impozitelor locale a fost o consecință directă a deciziilor Guvernului, nu o opțiune a administrației locale și a afirmat explicit că nu este de acord cu premierul Ilie Bolojan. Poziția lui vine în paralel unui apel al […] The post „Disidența” PNL Ilfov: primarul din Bragadiru se raliază cu gruparea lui Hubert Thuma împotriva lui Bolojan și Ciucu appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
17:40
Mai mulți inspectori fiscali din cadrul ANAF București au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, a anunțat Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un comunicat emis joi, 15 ianuarie 2026. Procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați. „În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 732/VIII/3 din […] The post Șpagă la ANAF București. Inspectorii fiscali au recunoscut faptele appeared first on Buletin de București.
17:00
Wizz Air introduce o nouă rută spre Germania, de pe Aeroportul Băneasa. Va fi operată din aprilie # Buletin de București
Compania Wizz Air a anunțat că va introduce o nouă rută spre Germania, operată de pe Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu”, începând cu jumătatea lunii aprilie. Mai exact, vor fi reluate zborurile regulate dintre București și aeroportul din Karlsruhe/Baden-Baden (Germania), scrie Boarding Pass. O nouă rută spre Germania, introdusă de Wizz Air din aprilie Ruta va […] The post Wizz Air introduce o nouă rută spre Germania, de pe Aeroportul Băneasa. Va fi operată din aprilie appeared first on Buletin de București.
16:20
Troiță legionară pe un teren public din Buftea, concesionat unei asociații cu legături directe cu primarul | Context # Buletin de București
O troiță cu simboluri ale Mișcării Legionare a fost amplasată de mai mulți ani la intersecția străzilor Mărășești și Abator din orașul Buftea, pe un teren din domeniul public concesionat de primărie unei asociații în care sora primarului Gheorghe Pistol a avut o funcție de conducere, au dezvăluit jurnaliștii Context.ro. Terenul a fost atribuit în […] The post Troiță legionară pe un teren public din Buftea, concesionat unei asociații cu legături directe cu primarul | Context appeared first on Buletin de București.
15:10
TERMOFICARE | Sistemul funcționează la 86%: cele mai multe blocuri afectate, în continuare în Sectoarele 2 și 3 # Buletin de București
Joi, 15 ianuarie, sistemul de termoficare funcționează la 86%, iar mai multe blocuri din Sectoarele 2, 3 și 4 nu au apă caldă și căldură sau acestea funcționează deficitar. Agentul termic este sistat și în unele zone din Sectoarele 1, 5 și 6, din cauza unor lucrări sau avarii apărute în sistem. La începutul lunii […] The post TERMOFICARE | Sistemul funcționează la 86%: cele mai multe blocuri afectate, în continuare în Sectoarele 2 și 3 appeared first on Buletin de București.
14:50
Trupe de teatru în sala Palatului Cotroceni. Nicușor Dan, de Ziua Culturii Naționale: „Este un gest firesc” # Buletin de București
Trupele de teatru independente vor avea acces în sala Palatului Cotroceni, pentru spectacole. Administrația Prezidențială a anunțat că pune la dispoziție spațiul, începând de anul acesta. Președintele Nicușor Dan este cel care a făcut anunțul, de Ziua Culturii Naționale. „Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare. […] The post Trupe de teatru în sala Palatului Cotroceni. Nicușor Dan, de Ziua Culturii Naționale: „Este un gest firesc” appeared first on Buletin de București.
14:10
Palatul Parlamentului a rămas fără apă pentru executarea unor lucrări la instalațiile de distribuție a apei. Este vorba despre lucrări care vizează realizarea unui bypass și înlocuirea unor componente ale instalațiilor de conducte, iar reluarea alimentării se va face etapizat. „Oprirea este necesară pentru desfășurarea unor lucrări corective asupra instalațiilor de distribuție a apei, în […] The post Palatul Parlamentului a rămas fără apă. Precizările Apa Nova appeared first on Buletin de București.
13:00
OPINIE | Prețul prestigiului școlar: De ce mă mândresc că sunt liceean la Eminescu # Buletin de București
Sunt elev la un colegiu de prestigiu din Capitală. Unul cu renume chiar, care poartă numele celui mai mare poet al României, Mihai Eminescu. Ziua liceului nostru o sărbătorim astăzi, într-o zi de mare însemnătate, cea în care fața de pe bancnota de 100 de lei și-ar fi sărbătorit, acum mai bine de un secol, […] The post OPINIE | Prețul prestigiului școlar: De ce mă mândresc că sunt liceean la Eminescu appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
12:00
STB înființează linia 425B, din 17 ianuarie. Pe ce traseu vor circula autobuzele # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că se înființează linia 425B, care va funcționa între terminalele „Clinceni” și „Ghencea”, începând cu data de 17 ianuarie 2026. Se înființează linia 425B Noua linie va funcționa, de sâmbătă, între cele două terminale, astfel: Călătorii pot verifica, în timp real, programul de circulație al mijloacelor de […] The post STB înființează linia 425B, din 17 ianuarie. Pe ce traseu vor circula autobuzele appeared first on Buletin de București.
10:30
OPINIE | STB, elefantul corupt din biroul lui Ciprian Ciucu. Noua „Mare Familie”, mufată la achizițiile companiei # Buletin de București
Aceasta este prima provocare majoră pe care Ciprian Ciucu trebuie să o gestioneze din postura de nou primar general al Capitalei, într-un moment în care conturile municipalității sunt practic goale. Blestemul lui Nicuşor Dan? Poate. Dar la mijloc este şi o încrengătură politică de neamuri concentrată la Direcția de Achiziții a STB despre care nu […] The post OPINIE | STB, elefantul corupt din biroul lui Ciprian Ciucu. Noua „Mare Familie”, mufată la achizițiile companiei appeared first on Buletin de București.
08:30
Donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 22 ianuarie. Unde se pot înscrie cei interesați # Buletin de București
O nouă campanie de donare de sânge va fi organizată la Primăria Capitalei, joi, 22 ianuarie, între orele 08:30 – 12:30. Cei interesați trebuie să se asigure că îndeplinesc criteriile necesare pentru a dona și să se înscrie prin completarea unui formular. „Prin venele tale curge sânge pe care îl poți dona copiilor aflați în […] The post Donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 22 ianuarie. Unde se pot înscrie cei interesați appeared first on Buletin de București.
08:20
Ciucu anunță ancheta fiscală la STB. Ultimul audit, care a declanșat greva din ianuarie 2022, a scos la iveală un jaf generalizat. Fostul director, Adrian Criţ: „Autobuzele și tramvaiele noi ar fi trebuit să scadă costurile” # Buletin de București
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri seară, la Digi24, demararea unui audit financiar la Societatea de Transport București (STB). Edilul a invocat o dublare a costurilor de operare față de administrația Firea. Ciucu a avertizat că insolvența rămâne o opțiune dacă actuala conducere nu rezolvă situația financiară critică. Aceasta a survenit la scurt timp […] The post Ciucu anunță ancheta fiscală la STB. Ultimul audit, care a declanșat greva din ianuarie 2022, a scos la iveală un jaf generalizat. Fostul director, Adrian Criţ: „Autobuzele și tramvaiele noi ar fi trebuit să scadă costurile” appeared first on Buletin de București.
06:20
ICR sărbătorește Ziua Culturii Naționale, cu un spectacol eveniment, la Opera Națională # Buletin de București
Ziua Culturii Naționale este sărbătorită, pe 15 ianuarie, la Opera Națională din București. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român. Spectacolul începe la ora 19:00. Pe scenă vor urca Orchestra Metropolitană București și artiști de renume internațional: Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu. Evenimentul de la Opera Națională București deschide seria […] The post ICR sărbătorește Ziua Culturii Naționale, cu un spectacol eveniment, la Opera Națională appeared first on Buletin de București.
05:40
Se modifică detaliile pentu plata abonamentelor pentru cursurile de înot la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” și Școala Gimnazială nr. 178. Astfel, plata se va face în contul Sectorului 1 al Municipiului București. Această modificare se face, în principal, pentru că, potrivit legii, plăţile trebuie efectuate în conturile bugetare aferente entității publice locale, respectiv primăria, şi […] The post Sector 1 | Se modifică plata abonamentelor pentru cursurile de înot appeared first on Buletin de București.
05:10
STB anunță că linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă”, din data de 17 ianuarie 2026. Măsura este luată pentru optimizarea transportului public de suprafață. De asemenea, de vor elimina eliminarea tronsoanelor cu grade de încărcare reduse: Bd. Mircea Eliade, Str. Radu Beller, Calea Dorobanți și Bd. Aviatorilor. Traseul pentru linia 343 […] The post Linia 343 va funcționa între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” appeared first on Buletin de București.
04:40
METEO | Vremea se răcește în weekend, la București. Temperaturile scad mai ales noaptea # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se răcește în weekend, în Capitală. Temperaturile minime coboară la -9…-8 grade. Joi, 15 ianuarie, valorile termice vor crește, astfel că temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de -4…-3 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, însă noaptea va avea înnorări și spre […] The post METEO | Vremea se răcește în weekend, la București. Temperaturile scad mai ales noaptea appeared first on Buletin de București.
Ieri
21:00
Sectorul 3 | Contractul pentru Centrul de Urgențe Veterinare a fost atribuit de ASPA. Lucrările vor costa peste 1,2 milioane de euro # Buletin de București
Centrul de Urgențe Veterinare, Adopții și Educație pe care Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), instituție subordonată Primăriei Capitalei, vrea să îl construiască în sectorul 3 intră în linie dreaptă. Instituția a atribuit în ultima zi din 2025 contractul pentru amenajarea din strada Drumul Lunca Jariștei nr. 34. din Sectorul 3. Contractul are o […] The post Sectorul 3 | Contractul pentru Centrul de Urgențe Veterinare a fost atribuit de ASPA. Lucrările vor costa peste 1,2 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
20:50
Circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta, cu opriri în Gara de Nord, va fi modificată # Buletin de București
CFR Călători modifică circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta cu opriri în Gara de Nord, potrivit unui comunicat de presă al operatorului național. Măsura a fost dispusă pentru a permite execuția unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj – Recaș, în urma unei solicitări a CFR Infrastructură. Cele două trenuri, care […] The post Circulația a două trenuri internaționale de la și spre Budapesta, cu opriri în Gara de Nord, va fi modificată appeared first on Buletin de București.
17:50
Trafic supravegheat în centrul Capitalei. O adunare publică se va desfășura de Ziua Culturii Naționale # Buletin de București
Traficul va fi supravegheat în centrul Capitalei, pe data de 15 ianuarie, între orele 17:30-20:30, când va fi organizată o adunare publică. Evenimentul este prilejuit de Ziua Culturii Naționale și are ca scop apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești. De Ziua Culturii Naționale, adunarea publică va avea următorul program: Brigada Rutieră va lua […] The post Trafic supravegheat în centrul Capitalei. O adunare publică se va desfășura de Ziua Culturii Naționale appeared first on Buletin de București.
17:00
Cartierul Energiei, în care Elcen investește 50 de milioane de euro, face un nou pas spre implementare. În același timp, compania de stat se plânge public că nu are bani pentru retehnologizarea CET-urilor # Buletin de București
Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local Sector 6 analizează vineri două Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) care vizează Cartierul Energiei, un proiect al ELCEN, în care compania de stat vrea să investească 50 de milioane de euro în patru clădiri de birouri și una pentru evenimente. „Vineri avem comisia de urbanism, în care se […] The post Cartierul Energiei, în care Elcen investește 50 de milioane de euro, face un nou pas spre implementare. În același timp, compania de stat se plânge public că nu are bani pentru retehnologizarea CET-urilor appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 5 | Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de plata taxelor și impozitelor locale # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a anunțat că locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, din octombrie 2025, sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor locale până la remedierea situației. Decizia vizează persoanele care au fost afectate în mod direct de deflagrația ce a avut loc pe 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane și-au pierdut […] The post Sector 5 | Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de plata taxelor și impozitelor locale appeared first on Buletin de București.
15:00
O reclamație pentru câini fără stăpân a declanșat o intervenție care arată, încă o dată, cum ajung animalele pe stradă. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a intervenit într-o curte de bloc din Sectorul 1 după o sesizare privind prezența mai multor câini abandonați, pui și adulți, care ar fi apărut, aparent, de nicăieri. […] The post O femeie a chemat ASPA pentru câini abandonați, după ce i-a abandonat appeared first on Buletin de București.
14:20
La ce muzee poți intra gratuit, în București, de Ziua Culturii Naționale. Lista completă # Buletin de București
Mai multe instituții de cultură din București organizează evenimente pentru a marca Ziua Culturii Naționale. Buletin de București vă prezintă la ce muzee poți intra gratuit pe 15 ianuarie. Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Antipa și Muzeul de Artă Contemporană a României sunt câteva dintre instituțiile culturale care au intrarea liberă pe 15 ianuarie. Unele muzee […] The post La ce muzee poți intra gratuit, în București, de Ziua Culturii Naționale. Lista completă appeared first on Buletin de București.
13:30
Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii de la Secția 24 au salvat mai multe victime # Buletin de București
ISU a intervenit, în această dimineață, în jurul orei 05:40 la un incendiu, în Sectorul 5 al Capitalei. Focul a izbucnit la o casă, situată pe strada Iacob Andrei. La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate. Incendiul s-a manifestat […] The post Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii de la Secția 24 au salvat mai multe victime appeared first on Buletin de București.
12:50
Un tren a fost trimis pe traseul greșit, la gara București Băneasa, iar impiegatul a încercat să acopere eroarea | Club Feroviar # Buletin de București
Agenția de Investigare Feroviară Română a publicat un raport privind un incident feroviar petrecut vara trecută, în gara București Băneasa, atunci când un impiegat a îndrumat în direcția greșită un tren care venea de la mare, scrie Club Feroviar. Este vorba despre un tren de călători InterRegio aparținând unui operator privat, pe ruta Constanța – […] The post Un tren a fost trimis pe traseul greșit, la gara București Băneasa, iar impiegatul a încercat să acopere eroarea | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:40
Prețurile RCA în 2026: Bucureștiul rămâne în grupa de risc ridicat, cu tarife care se vor majora | Economica # Buletin de București
Prețurile RCA, asigurarea obligatorie auto, vor avea, în 2026, evoluții diferite, în funcție de segmentele stabilite de firmele de asigurare, a explicat Viorel Vasile, președintele Patronatului Brokerilor de Asigurare (PRBAR) și CEO al Safety Broker, liderul intermedierii în asigurări, citat de Economica. În actuala legislație este permisă o segmentare foarte amplă, în funcție de o […] The post Prețurile RCA în 2026: Bucureștiul rămâne în grupa de risc ridicat, cu tarife care se vor majora | Economica appeared first on Buletin de București.
12:30
Casele din Muzeul Național al Satului sunt închise, pe parcursul lunii ianuarie # Buletin de București
Casele din Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” vor fi închise pe parcursul lunii ianuarie 2026. Măsura a fost luată, pentru acțiuni de conservare a patrimoniului. De asemenea, reprezentanții instituției muzeale precizează că, în această perioadă, tarifele de vizitare vor fi reduse cu 50%, astfel: În urmă cu o săptămână, Muzeul Satului anunțase că închiderea […] The post Casele din Muzeul Național al Satului sunt închise, pe parcursul lunii ianuarie appeared first on Buletin de București.
07:10
Teatrului Național Radiofonic din Capitală lansează de Ziua Culturii un „Netflix audio”. Eteatru.ro va cuprinde o arhivă începută în 1929 # Buletin de București
Radio România pune la dispoziția publicului, începând de joi, 15 ianuarie 2026, portalul eteatru.ro, anunță Paginademedia. Instituția publică marchează astfel Ziua Culturii Naționale prin lansarea unei interfețe digitale care promite acces la mii de producții din arhiva istorică. Serviciul pune la dispoziția publicului „fonoteca de aur” a radioului public. Paginademedia.ro notează că sistemul permite crearea […] The post Teatrului Național Radiofonic din Capitală lansează de Ziua Culturii un „Netflix audio”. Eteatru.ro va cuprinde o arhivă începută în 1929 appeared first on Buletin de București.
06:40
Sector 6 | Cea mai veche școală, demolată de o firmă cu patru angajați. Contractul a fost semnat între Crăciun și Revelion, la un preț mai mic cu 100.000 de euro # Buletin de București
În vara lui 2025, Primăria Sectorului 6 a lansat licitația publică pentru demolarea celei mai vechi școli, Școala nr.168 din Calea Giulești. Contractul pentru serviciile de demolare a două dintre clădirile fostei școli și ghena de care acestea dispuneau a fost atribuit pe 29 decembrie, între Crăciun și Revelion. După ce inițial instituția a estimat […] The post Sector 6 | Cea mai veche școală, demolată de o firmă cu patru angajați. Contractul a fost semnat între Crăciun și Revelion, la un preț mai mic cu 100.000 de euro appeared first on Buletin de București.
06:10
Se mai dă șpagă în spitalele din Capitală? Mărturii de pe Reddit: „Situația s-a îmbunătățit. Majoritatea sunt tineri acum” # Buletin de București
Subiectul șpăgii în spitalele din Capitală a fost dezbătut recent pe platforma Reddit, unde un utilizator a întrebat dacă pacienții mai sunt nevoiți să recurgă la această „practică” atunci când sunt internați la o unitate medicală. În comentarii, utilizatorii au vorbit despre experiențele pe care le-au avut cu diverse spitale din București la acest capitol. […] The post Se mai dă șpagă în spitalele din Capitală? Mărturii de pe Reddit: „Situația s-a îmbunătățit. Majoritatea sunt tineri acum” appeared first on Buletin de București.
05:50
Ce lasă în urmă Ciprian Ciucu în Sectorul 6: un bulevard de la zero, promenada Lacul Morii, dar și controversatul Parc al Liniei | Snoop # Buletin de București
Un bulevard construit de la zero, promenada și reamenajarea insulei de pe Lacul Morii, reamenajarea Bulevardului Drumul Taberei și trei târguri de succes în parcul din același cartier reprezintă o parte din „moștenirea” pe care Ciprian Ciucu o laspă în Sectorul 6, după cinci ani ca primar, potrivit unei analize Snoop. Pe de altă parte, […] The post Ce lasă în urmă Ciprian Ciucu în Sectorul 6: un bulevard de la zero, promenada Lacul Morii, dar și controversatul Parc al Liniei | Snoop appeared first on Buletin de București.
05:30
STUDIU | Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești rezistă și la cele mai dure antibiotice administrate la Institutul „Matei Balș”. În 70% din cazuri, tratamentele sunt ineficiente # Buletin de București
Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești, responsabilă pentru infecții nosocomiale, a prezentat o rată record de rezistență la tratamentele cu antibiotice administrate pacienților care au ajuns în ultimii doi ani la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Balș”, arată un studiu realizat de patru cercetători din București. Studiul, citat de newsletterul Știință și comunicare, […] The post STUDIU | Una dintre cele mai răspândite bacterii intraspitalicești rezistă și la cele mai dure antibiotice administrate la Institutul „Matei Balș”. În 70% din cazuri, tratamentele sunt ineficiente appeared first on Buletin de București.
05:30
Sector 3 | Nu mai sunt locuri în parcarea subterană Decebal. Abonamentele anuale, suspendate # Buletin de București
Nu mai sunt locuri libere în parcarea subterană Decebal, care a ajuns la capacitate maximă, a anunțat Primăria Sectorului 3. Instituția a precizat că abonamentele anuale au fost suspendate temporar. „Primăria Sectorului 3 informează că parcarea subterană Decebal a ajuns la capacitate maximă de utilizare, motiv pentru care se suspendă temporar posibilitatea achiziționării de abonamente […] The post Sector 3 | Nu mai sunt locuri în parcarea subterană Decebal. Abonamentele anuale, suspendate appeared first on Buletin de București.
05:10
Autovehiculele de pe linia troleibuzului 61 vor opri și în stația „Bd. Iuliu Maniu, pe ambele sensuri de mers. Măsura intră în vigoare din data de 15 ianuarie 2026. Decizia a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), pentru o mai bună transbordare a călătorilor. Linia troleibuzului 61, […] The post Stație nouă pentru linia troleibuzului 61 appeared first on Buletin de București.
04:10
„Big Brother” la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi # Buletin de București
Un nou sistem de monitorizare video în centrul Capitalei ar urma să fie implementat de către Primăria București, prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București. Proiectul prevede, printre altele, achiziționarea și montarea unor camere termice pe străzile din Centrul Istoric, care vor funcționa cu ajutorul unor softuri de „analiză comportamentală”. Instituția […] The post „Big Brother” la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Avalanșă de amenzi pentru accesul cu mașini în parcul IOR, „cu ocazia zăpezii”: „Să parcheze doar șmecherașii” # Buletin de București
Mai multe mașini parcate în parcul IOR au fost surprinse, într-un video apărut pe Facebook, cu amenzi în parbriz, pentru accesul auto în parc, pe alei, „cu ocazia zăpezii”. Imaginile arată zeci de autoturisme cu procese-verbale lăsate în geam. CITEȘTE ȘI: Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu: […] The post Avalanșă de amenzi pentru accesul cu mașini în parcul IOR, „cu ocazia zăpezii”: „Să parcheze doar șmecherașii” appeared first on Buletin de București.
15:50
Autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate”, de miercuri # Buletin de București
Începând de miercuri, 14 ianuarie 2026, autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate”, după cum a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). TPBI a dispus această măsură pentru a crește atractivitatea transportului public, prin facilitarea accesului călătorilor către una dintre cele mai circulate zone din […] The post Autobuzele liniilor 122 și 137 vor opri și în stația „Universitate”, de miercuri appeared first on Buletin de București.
14:40
Sector 6 | Primele locuri nominale pentru motociclete, scoase la închiriere. Care sunt tarifele # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat că vor fi scoase la închiriere primele locuri nominale pentru motociclete. Este vorba despre 260 de astfel de locuri, în mai multe zone din sector. Înscrierile încep miercuri, 14 ianuarie 2026, la ora 14.00. Locurile se vor ocupa în ordinea înscrierilor, potrivit administrației locale. Primele locuri nominale pentru motociclete, în […] The post Sector 6 | Primele locuri nominale pentru motociclete, scoase la închiriere. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
14:20
Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu: „Fac un apel la coaliție. Mă bazez pe sprijinul lui Nicușor Dan” # Buletin de București
Primăria Capitalei dă faliment anul acesta, dacă Guvernul va decide să împartă din nou mai mulți bani la sectoare, a avertizat primarul general. Ciprian Ciucu a explicat cum se cheltuie fondurile Bucureștiului și a făcut un apel la coaliție și la președintele Nicușor Dan să „aplice principiile referendumului”. Problema STRCTURALĂ a bugetului Bucureștiului lovește în […] The post Primăria Capitalei dă faliment, dacă Guvernul împarte iar mai mulți bani la sectoare. Ciucu: „Fac un apel la coaliție. Mă bazez pe sprijinul lui Nicușor Dan” appeared first on Buletin de București.
13:00
„ICE Dâmbovițean”: Razii la metrou și amenzi pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa” călătorilor # Buletin de București
Polițiția Capitalei a organizat, în perioada 10-12 ianuarie, razii la metrou. În urma verificărilor, au fost aplicate 34 de amenzi, în cuantum de peste 1.700 de lei, cu precădere pentru tuburarea liniștii și ordinii publice sau pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa” călătorilor, anunță autoritățile. Controlul a fost efectuat în stațiile de metrou cu flux […] The post „ICE Dâmbovițean”: Razii la metrou și amenzi pentru probleme cu „evidenţa, domiciliul, reşedinţa” călătorilor appeared first on Buletin de București.
12:20
Criză la „C.C. Iliescu”: Operații amânate și saloane la 16 grade după avaria de la CET Sud. Probleme și la Institutul Fundeni # Buletin de București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru News.ro, că mai multe spitale din București, aflate în subordinea instituției, au probleme cu asigurarea căldurii. Printre unitățile medicale vizate se numără și Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde există zone în care sunt 16 grade Celsius. La acest institut, au fost amânate intervențiile chirurgicale care nu […] The post Criză la „C.C. Iliescu”: Operații amânate și saloane la 16 grade după avaria de la CET Sud. Probleme și la Institutul Fundeni appeared first on Buletin de București.
07:50
TERMOFICARE | Premieră negativă: Colaps hidraulic pe magistralele CET Sud. Sectoarele 2, 3 și 4, înghețate de lipsa presiunii până vineri # Buletin de București
Datele privind starea sistemului de termoficare arată o situație critică „palpabilă” nu doar în apartamente, ci și în tabelele tehnice. Mii de imobile din Capitală figurează, în premieră, cu sincope în alimentarea cu agent termic nu din cauza unor avarii „tradiționale”, ci sub eticheta „debit insuficient pentru livrare apă caldă și încălzire”. Situația este valabilă […] The post TERMOFICARE | Premieră negativă: Colaps hidraulic pe magistralele CET Sud. Sectoarele 2, 3 și 4, înghețate de lipsa presiunii până vineri appeared first on Buletin de București.
06:40
5,5 milioane de euro pentru războiul cu șobolanii și țânțarii în 2026. Planul a rămas blocat în sertarele Primăriei Generale # Buletin de București
Peste 80 de tratamente pentru combaterea dăunătorilor ar urma să fie aplicate în Capitală, anul acesta, potrivit Programului Unitar de Acțiune (PUA) pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (DDD). Planul intervențiilor, similar cu cel din 2025, vizează cu precădere combaterea șobolanilor (34 de tratamente) și a țânțarilor (37 de tratamente, dintre care 14 împotriva larvelor). Totuși, […] The post 5,5 milioane de euro pentru războiul cu șobolanii și țânțarii în 2026. Planul a rămas blocat în sertarele Primăriei Generale appeared first on Buletin de București.
06:40
Statuia lui Pache Protopopescu, demolată de comuniști, va fi reconstruită. PMB a organizat concurs de soluții, cu premii de 30.000 de euro # Buletin de București
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a organizat un concurs de soluții pentru reconstrucția statuii de opt metri înălțime dedicată lui fostului primar Pache Protopopescu, una dintre figurile emblematice ale administrației bucureștene de la finalul secolului al XIX-lea. La concurs s-a înscris o singură firmă, iar […] The post Statuia lui Pache Protopopescu, demolată de comuniști, va fi reconstruită. PMB a organizat concurs de soluții, cu premii de 30.000 de euro appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.