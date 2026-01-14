Incident aviatic la Sibiu: Un avion Wizz Air a depășit pragul pistei din cauza condițiilor meteo

07:40

Un incendiu a izbucnit ieri seară într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc din municipiul Fălticeni. Alerta a mobilizat imediat forțele de intervenție, la fața locului deplasându-se pompierii militari cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD, beneficiind și de sprijinul a două echipaje de la Serviciul de Ambulanță [...] The post Incendiu într-un bloc din Fălticeni: Zeci de locatari evacuați din cauza unei lumânări lăsate nesupravegheate first appeared on IasiTV Life.