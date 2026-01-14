Șofer din Bacău reținut pentru dare de mită, după denunțul unui polițist
Pe 12 ianuarie, polițiștii din cadrul IPJ Bacău– Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au prins în flagrant delict un conducător auto în timp ce oferea unui polițist 1.500 de euro cu scopul de a obține clasarea dosarului penal în care era cercetat pentru [...]
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași a stabilit condițiile, criteriile și calendarul admiterii pentru anul universitar 2026-2027, metodologiile specifice fiind aprobate în ultima ședință a Senatului. Vedeți și Ziua Culturii Naționale 2026 la Muzeul Național al Literaturii Române Iași Astfel, admiterea candidaților români se va realiza pe baza notelor obținute [...]
Bloc cuprins de flăcări după o explozie uriașă. Planul Roșu de Intervenție, în vigoare
Momente de coșmar marți după-amiaza în Zalău, unde o explozie provocată de o butelie a zguduit un bloc de locuințe. Deflagrația a declanșat un incendiu puternic la etajul al doilea, forțând autoritățile să activeze imediat Planul Roșu de Intervenție. Bilanțul preliminar este îngrijorător: un bărbat a suferit arsuri grave, fiind preluat de echipajul de terapie [...]
Arhiepiscopia Romano-Catolică de București (ARCB) a transmis o reacție oficială prin care își exprimă îngrijorarea profundă față de inițiativele legislative care propun reglementarea prostituției în România. Reprezentanții instituției au declarat că se opun „cu fermitate" oricărui act normativ de acest gen, invocând argumente etice și dogmatice. „Suntem deosebit de îngrijoraţi cu privire la efectele morale [...]
Bilet de călătorie pentru „patrupezi": Cât costă și în ce condiții pot circula animalele de companie în transportul public
Tot mai multe orașe din România adoptă modelul european și introduc obligativitatea biletului pentru animalele de companie în transportul în comun. Măsura îi vizează în special pe proprietarii câinilor de talie mare, în timp ce animalele mici, care pot fi ținute în brațe, beneficiază în general de gratuitate. În Reșița, spre exemplu, biletul pentru un [...]
Incident aviatic la Sibiu: Un avion Wizz Air a depășit pragul pistei din cauza condițiilor meteo
O aeronavă Wizz Air care venea de la Milano Bergamo a fost implicată marți, 13 ianuarie 2026, într-un incident operațional pe Aeroportul Internațional Sibiu. În ciuda ninsorii abundente, avionul a aterizat în siguranță la ora 16:39, însă a ajuns la marginea pistei în timpul manevrelor de întoarcere către platforma de parcare. Reprezentanții aeroportului au precizat [...]
Un copil de 4 ani, găsit rătăcind singur prin ger, în papuci de casă. Mama a aflat de la Poliție că fiul ei a „evadat"
Un băiețel de doar 4 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a părăsit nesupravegheat Grădinița nr. 6. Micuțul a fost găsit de polițiștii locali rătăcind în zona Pieței Chirilă, îmbrăcat doar cu o bluziță subțire și încălțat cu papuci de interior, în timp ce afară temperaturile erau extrem de scăzute. [...]
INVITAT / LAURENŢIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași
INVITAT / Vasile NISTOR – Teach for România , Biroul Regional Moldova
Apar tot mai multe evenimente care cer ținute rafinate, iar salopeta elegantă se dovedește o alegere inspirată atunci când vrei să te evidențiezi fără să renunți la confort. Fie că ai o invitație la nuntă, cocktail sau o petrecere cu dress code, poți opta pentru un look actual și sofisticat alegând una dintre salopetele pe [...]
INVITAȚI / Alexandru Vieru – președinte Știința MiroslavaAndrei Popa – antrenor Știința Miroslava
Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează o serie de evenimente speciale cu ocazia Zilei Culturii Naționale, un tribut adus lui Mihai Eminescu, dar și o celebrare a continuității culturale și creației literare românești prin expoziții speciale, întâlniri cu scriitori și discuții literare. Joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Muzeul „Mihai Eminescu" [...]
Opera Națională Română din Iași va puncta într-un mod special Ziua Culturii Naționale, care este sărbătorită în fiecare an pe 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu. Instituția înființată în urmă cu 70 de ani va oferi joi un concert în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași. Evenimentul, în care artiști [...]
Lovitură dură pentru veterinari! Guvernul reduce drastic finanțarea: Sănătatea animalelor, în pericol
Medicina veterinară din România se află în pragul unei crize fără precedent, după ce Guvernul a decis, fără consultări prealabile, înjumătățirea fondurilor lunare alocate cabinetelor de specialitate. Subvenția pentru funcționare a fost diminuată drastic, de la 10.000 de lei la doar 5.000 de lei, măsură care lovește direct în capacitatea medicilor de a-și susține activitatea [...]
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată: Ce soldă vor primi tinerii după finalizarea instruirii
Președintele Nicușor Dan a semnat actul normativ care instituie serviciul militar voluntar în termen pentru cetățenii români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani. Programul de instruire va avea o durată de maximum patru luni și se va desfășura în unitățile Ministerului Apărării Naționale. Miza financiară principală este bonusul acordat la [...]
Oaspete nepoftit la cină: Jandarmii din Botoșani, mobilizați pentru a „evacua" o bufniță dintr-o bucătărie
Jandarmii din Botoșani au fost protagoniștii unei misiuni atipice, după ce un localnic a solicitat ajutor prin numărul de urgență 112. Acesta a raportat prezența unei bufnițe în propria bucătărie, pasărea reușind să intre în locuință printr-o țeavă de ventilație. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Botoșani, pasărea a fost, cel mai probabil, atrasă de [...]
INVITAT / Conf.univ.dr. IONUȚ NISTOR – Medic primar nefrolog
Începând de luni, 12 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor va fi reluată pe axa centrală a municipiului Iași, pe segmentul cuprins între Casa Modei, Mitropolia Moldovei și Teatrul Național „Vasile Alecsandri". Echipele primăriei au început deja demontarea parcului de distracții instalat pentru Sărbătorile de Iarnă, inclusiv a roții panoramice de pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Deși [...]
Fotbalul ieșean este în doliu după trecerea în neființă a lui Dumitru „Mituș" Anton, una dintre figurile emblematice ale Politehnicii. În vârstă de 73 de ani, fostul fundaș a lăsat în urmă o moștenire impresionantă: 303 prezențe în prima ligă sub culorile clubului din Copou, pentru care a evoluat neîntrerupt între 1973 și 1985. Anton [...]
INVITAT / Prof. Univ. Dr. George Poede – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Deschis în fiecare zi, pe parcursul sărbătorilor, Palatul Culturii a fost vizitat în perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, atât de ieșeni, cât și de turiști din numeroase orașe ale țării și din străinătate, înregistrând peste 4.100 de vizitatori și încasări de peste 123.000 lei. Vedeți și Tort de 10 kilograme și mii [...]
VIDEO. Primarul localității Mălușteni (Vaslui) a fost reținut de poliție după ce ar fi produs un accident rutier
Gheorghe Bîțu, primarul comunei Mălușteni, a fost reținut joi seară de polițiștii din Murgeni în urma unui incident rutier bizar. Martorii susțin că edilul ar fi părăsit sediul Primăriei la volanul autoturismului personal, după un eveniment privat, pierzând controlul direcției după aproximativ 100 de metri și plonjând cu mașina într-un șanț. Imediat după impact, edilul [...]
Dublă celebrare la Teatrul Național din Iași: Ziua Culturii Naționale și 174 de ani de la nașterea lui Caragiale
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Iași marchează Ziua Culturii Naționale printr-un eveniment de referință: spectacolul „D-ale carnavalului", programat pe 15 ianuarie, la ora 19:00, în Sala Mare. Reprezentația, pusă în scenă de regizorul Claudiu Goga, face parte dintr-o strategie mai amplă a instituției de a promova dramaturgia românească clasică. Momentul are o semnificație aparte, având [...]
Zeci de locuitori ai comunei Vlădeni s-au adunat în fața primăriei pentru a protesta împotriva noilor niveluri ale taxelor și impozitelor locale stabilite pentru anul fiscal 2026. Oamenii se plâng că ajustările la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport sunt mult prea mari, avertizând că bugetele familiilor, în special ale pensionarilor, sunt grav [...]
Un incendiu a izbucnit hoi seară într-un apartament situat într-un imobil cu regim de înălțime P+2+M din localitatea Valea Lupului. Alerta a fost primită prin numărul unic de urgență 112, la fața locului fiind mobilizate de urgență echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Potrivit ISU Iași, la intervenție participă două autospeciale de stingere cu apă [...]
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / BILANȚ ȘI PLANURI LA MUZEUL MUNICIPAL first appeared on IasiTV Life.
VIDEO. Tort de 10 kilograme și mii de zâmbete: Cum a transformat părintele Damaschin ziua de Sfântul Ioan într-un basm pentru copiii sărmani # IasiTV Life
Pentru micii beneficiari ai Asociației „Glasul Vieții”, ziua de Sfântul Ioan nu a fost doar o sărbătoare în calendar, ci o explozie de bucurie. Părintele Dan Damaschin a organizat la Iași o petrecere-surpriză unde vedeta a fost un tort uriaș de 10 kilograme. Printre sărbătoriți s-a numărat și Ioana, o fetiță de nouă ani dintr-un [...] The post VIDEO. Tort de 10 kilograme și mii de zâmbete: Cum a transformat părintele Damaschin ziua de Sfântul Ioan într-un basm pentru copiii sărmani first appeared on IasiTV Life.
Pericol public pe străzile din Botoșani: Șofer depistat cu o alcoolemie uriașă, de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat # IasiTV Life
Razii de amploare pe străzile din Botoșani, unde polițiștii rutieri s-au confruntat cu cifre de-a dreptul șocante. „Recordul” negativ îi aparține unui bărbat de 63 de ani din comuna Mihai Eminescu care, aflat la volanul unui autoturism pe Calea Națională, a indicat o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Valoarea, care indică [...] The post Pericol public pe străzile din Botoșani: Șofer depistat cu o alcoolemie uriașă, de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat first appeared on IasiTV Life.
Programul „Masa Sănătoasă” în Iași: Peste 24.000 de elevi vor beneficia de mese calde sau pachete alimentare # IasiTV Life
Programul național „Masă sănătoasă” primește o finanțare record în 2026, conform listei oficiale publicate recent în Monitorul Oficial. Cu o alocare totală de peste 1,5 miliarde de lei — o creștere masivă de 392 de milioane față de anul precedent — programul va deservi zilnic peste 542.000 de copii. Județul Iași se consolidează ca un [...] The post Programul „Masa Sănătoasă” în Iași: Peste 24.000 de elevi vor beneficia de mese calde sau pachete alimentare first appeared on IasiTV Life.
VIDEO. Tânăr din Republica Moldova, salvat de pe Ceahlău după o intervenție de patru ore # IasiTV Life
Salvamontiștii nemțeni au finalizat cu succes o misiune de salvare dificilă în Masivul Ceahlău, desfășurată joi după-amiază. Alerta a fost dată în jurul orei 14:30, prin numărul de urgență 112, semnalând că un tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, se află în stare de inconștiență în zona Cușma Dorobanțului, la o altitudine [...] The post VIDEO. Tânăr din Republica Moldova, salvat de pe Ceahlău după o intervenție de patru ore first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / ADINA RUSU – Specialist nutriționist, dietetician The post DEZBATEREA ZILEI / SĂNĂTOS DUPĂ SĂRBĂTORI first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Cătălina Luca – Expert in Antreprenoriat și Inovare Medicală The post BUSINESS ROMÂNESC / Inovație și Anteprenoriat pentru Sănătate first appeared on IasiTV Life.
Pericol pentru nou-născuți: Loturi de lapte praf NAN, retrase din cauza contaminării bacteriene # IasiTV Life
Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase de la vânzare în urma unei alerte de siguranță alimentară. Decizia a fost luată chiar de compania producătoare, după ce s-a descoperit că un ingredient furnizat de un partener extern ar putea fi contaminat cu o bacterie periculoasă pentru sugari. Deși până în prezent nu [...] The post Pericol pentru nou-născuți: Loturi de lapte praf NAN, retrase din cauza contaminării bacteriene first appeared on IasiTV Life.
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris: Vremea extremă a anulat zborurile către România # IasiTV Life
Președintele României, Nicușor Dan, a fost nevoit să își amâne revenirea în țară programată pentru această noapte, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează atât România, cât și Franța. Aflat la Paris pentru reuniunea „Coaliția de Voință”, șeful statului nu a putut decola cu aeronava Spartan din cauza ceții dense din București, care face imposibilă [...] The post Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris: Vremea extremă a anulat zborurile către România first appeared on IasiTV Life.
Tragedie evitată la secundă: Un bărbat cu dizabilități, salvat de vecini dintr-un incendiu violent # IasiTV Life
O tragedie a fost evitată marți în județul Iași, după ce mai mulți cetățeni au reușit să salveze un bărbat imobilizat dintr-o casă cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit în localitatea Boureni și s-a manifestat violent pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Până la sosirea celor două autospeciale ISU, vecinii au acționat contra [...] The post Tragedie evitată la secundă: Un bărbat cu dizabilități, salvat de vecini dintr-un incendiu violent first appeared on IasiTV Life.
Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu se va desfășura perioada 1 – 7 ianuarie 2026. Începând cu ziua de joi, 8 ianuarie 2026, se vor încasa impozitele, taxele, [...] The post Din 8 ianuarie se pot plăti impozitele și taxele pentru noul an first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Asist.univ.dr. RALUCA NEAGU – Coordonator Centru Regional de Transplant Iași The post DEZBATEREA ZILEI / VIAȚĂ PRIN TRANSPLANT first appeared on IasiTV Life.
Elevii revin în bănci: Începe Modulul 3 al anului școlar. Când este programată vacanța mobilă în 2026 # IasiTV Life
Vacanța de iarnă se încheie oficial, iar elevii și preșcolarii sunt așteptați la cursuri începând de joi, 8 ianuarie. Această dată marchează debutul celui de-al treilea modul de învățare din structura anului școlar 2025-2026. Etapa actuală de cursuri va avea o durată de aproximativ cinci săptămâni, urmând să se finalizeze pe 13 februarie. Ulterior, din [...] The post Elevii revin în bănci: Începe Modulul 3 al anului școlar. Când este programată vacanța mobilă în 2026 first appeared on IasiTV Life.
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut au depistat şi reţinut o femeie cu cetăţenie română și Republica Moldova căutată de autorităţile din Marea Britanie, care are de executat o pedeapsă de 14 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă pe teritoriul acestui stat. În ziua de 05 ianuarie a.c, în jurul orei [...] The post O femeie condamnată de autoritățile britanice, predată poliției la Vamă first appeared on IasiTV Life.
Ministerul Educației și Cercetării anunță introducerea a două noi discipline opționale pentru ciclul gimnazial, menite să răspundă nevoilor societății actuale. Prima disciplină, „Elemente de educație media digitală”, debutează în premieră la gimnaziu ca o soluție directă la provocările mediului virtual. Cursul vizează formarea unor tineri responsabili în raport cu tehnologia, pregătindu-i totodată pentru studiile liceale [...] The post Noi materii opționale pentru elevii de gimnaziu, din anul școlar viitor first appeared on IasiTV Life.
Boboteaza nu este doar o sărbătoare religioasă de referință, ci și o zi plină de misticism și ritualuri populare. În această noapte, tradiția spune că fetele își pot afla viitorul soț folosind un fir roșu de mătase și o crenguță de busuioc sfințit. Mai mult, o superstiție inedită spune că fetele care alunecă pe gheață [...] The post Boboteaza: Tradiții și semnificații de Botezul Domnului, sărbătorit pe 6 ianuarie first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Ipodiacon MIHAI ALEX OLTEANU – Muzeograf Muzeul Mitropolitan The post DEZBATEREA ZILEI / BOBOTEAZA 2026, SENS ȘI TRADIȚIE first appeared on IasiTV Life.
Primul spectacol al anului oferit de Opera Națională Română din Iași este unul special. Mâine, de la ora 18.30, în Sala Mare, teatrul liric ieșean va oferi publicului Gala Aniversară Opera 70. Evenimentul este dedicat aniversării a 70 de ani de la înființarea Operei Iași, care a început activitatea în ianuarie 1956, primul spectacol, „Tosca”, [...] The post Gală aniversară la Opera Iași, care a împlinit 70 de ani de la înființare first appeared on IasiTV Life.
Semnal de alarmă în sănătate: Numărul rezidenților depășește de trei ori posibilitățile de integrare ale sistemului # IasiTV Life
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tras un semnal de alarmă privind sustenabilitatea actualului sistem de pregătire a medicilor. Prezent duminică seară în cadrul unei emisiuni la Antena 3, oficialul a subliniat că România școlarizează în prezent de trei ori mai mulți rezidenți decât poate absorbi sistemul medical, situație pe care o descrie ca fiind „scăpată [...] The post Semnal de alarmă în sănătate: Numărul rezidenților depășește de trei ori posibilitățile de integrare ale sistemului first appeared on IasiTV Life.
O clipă de neatenție a instalației electrice a dus la o adevărată tragedie în comunitate. O femeie în vârstă de 86 de ani a decedat după ce anexa în care își ducea bătrânețea a ars generalizat. Fumul dens observat de un vecin a fost singurul semn al dezastrului care se petrecea în interior. Salvatorii sosiți [...] The post Botoșani: O femeie de 86 de ani a murit într-un incendiu violent first appeared on IasiTV Life.
Autoritățile au confirmat identitatea victimei din Elveția: Un român de 18 ani și-a pierdut viața în Crans-Montana # IasiTV Life
Bilanțul negru al incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana a ajuns la 24 de morți, după ce poliția a anunțat identificarea a încă 16 victime. Printre cei care și-au pierdut viața se numără mulți minori și tineri, cea mai mare parte fiind de naționalitate elvețiană, dar și cetățeni străini. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat oficial [...] The post Autoritățile au confirmat identitatea victimei din Elveția: Un român de 18 ani și-a pierdut viața în Crans-Montana first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof. univ. dr. NORINA FORNA – Medic primar stomatologie generală, protetică dentară și chirurgie oro-maxilo-facială, președinte al asociației decanilor facultăților de medicină dentară din România și din spațiul francofon The post EU SĂNĂTOS / Stomatologia contemporana – De la prevenție la tratamente personalizate first appeared on IasiTV Life.
Meteorologii avertizează asupra unei schimbări bruște a vremii în intervalul 5–6 ianuarie. În județul Iași și în restul Moldovei, primele ore ale zilei pot aduce depuneri de polei din cauza trecerii de la ninsoare și lapoviță la ploi. Stratul de zăpadă în zonele joase va măsura între 3 și 10 centimetri, însă marea provocare rămâne [...] The post Vreme închisă la început de săptămână la Iași first appeared on IasiTV Life.
Ceea ce putea fi o tragedie imensă s-a transformat într-un accident cu pagube materiale însemnate în satul Onișcani, comuna Filipești. Un autotren a scăpat de sub control și s-a oprit în pereții unei case de locuit. Norocul a făcut ca niciun locatar să nu se afle în interior în momentul în care mastodontul a lovit [...] The post VIDEO. Impact violent pe „Drumul Morții”: Un autotren a intrat direct într-o locuință first appeared on IasiTV Life.
