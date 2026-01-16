Reuniune de urgență a Consiliul de Securitate al ONU legată de protestele și represiunea din Iran

18:00

Statele UE au dat vineri undă verde semnării celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată cu grupul sud-american Mercosur, la mai bine de 25 de ani de la începerea discuțiilor și după luni de negocieri intense pentru obținerea sprijinului necesar dar și de proteste ale oponenților acordului. Capitalele UE au avut timp până la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, pentru a-și confirma voturile în scris. Votul acordat vineri îi va permite președintei executivului comunitar, Ursula von der...