Cuba acuză SUA de manipulare politică prin ajutorul umanitar post-uragan Melissa

Florin Coman, jucătorul echipei Al Gharafa, a suferit o accidentare în meciul cu Al Arabi, după doar 30 de minute, în cadrul etapei a 13-a din campionatul din Qatar. Deși echipa sa a câștigat 2-1, ghinionul îl urmărește pe fostul atacant de la FCSB, care părea să își regăsească forma. Al Gharafa, echipa lui Florin …