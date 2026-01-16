Cuba acuză SUA de manipulare politică prin ajutorul umanitar post-uragan Melissa
MainNews.ro, 16 ianuarie 2026 05:20
Cuba acuză Statele Unite de manipulare politică prin ajutorul umanitar destinat victimelor uraganului Melissa. Havana denunță livrarea de 3 milioane de dolari ca fiind un gest oportunist. Washingtonul colaborează cu Biserica Catolică pentru a ajuta 6.000 de familii, în contextul tensiunilor politice dintre cele două țări. Cuba acuză SUA de manipulare politică în legătură cu
• • •
Acum 30 minute
05:50
Maria Corina Machado, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, a avut o întâlnire semnificativă cu Donald Trump la Washington. Discuția a abordat viitorul politic al Venezuelei, în contextul sprijinului și provocărilor cu care se confruntă opozanta. Detalii despre întâlnire și impactul acesteia. Donald Trump a întâlnit-o pe Maria Corina Machado, opozanta venezueleană, pentru prima dată
Acum o oră
05:30
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan anunță deschiderea sălii de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori și liceeni. Aceasta inițiativă susține cultura română contemporană, oferind un spațiu de afirmare pentru trupele independente. Detalii și solicitări la emailul menționat. Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Palatul Cotroceni pentru tinerii actori de Ziua Culturii
05:20
Gigi Becali a reușit un transfer important pentru FCSB, aducându-l pe israelianul Ofri Arad. Cu o cotă de 1,2 milioane de euro, Arad va efectua vineri vizita medicală și va semna un contract cu campioana României. Acesta va avea un salariu lunar de 20.000 de euro și o primă de instalare de 400.000 de euro.
05:20
05:20
Acum 2 ore
04:40
O eventuală ripostă a Iranului împotriva Statelor Unite ar putea fi mai periculoasă în contextul instabilității interne. Analiștii avertizează că o intervenție americană ar putea declanșa un răspuns militar semnificativ, vizând nu doar trupe din Orientul Mijlociu, ci și infrastructura energetică. În ce măsură va răspunde Iranul? Iranul ar putea riposta împotriva SUA într-un mod
04:30
Casa Albă a confirmat că Iranul a suspendat 800 de execuții ale manifestanților, după intervenția aliaților SUA. Oficialii americani au avertizat Teheranul asupra unor consecințe severe pentru continuarea represiunii. De asemenea, sancțiuni economice au fost impuse împotriva celor responsabili de violențe. Casa Albă a confirmat că Iranul a suspendat 800 de execuții planificate ale manifestanților
04:30
Radu Miruță a generat controverse prin afirmațiile sale despre ierarhizarea spitalelor în funcție de rang, ceea ce ar putea duce la o scădere drastică a medicalilor în provincie. Patrick André de Hillerin avertizează că măsura va agrava deficitul de personal medical și va afecta grav asistența sanitară în România. Radu Miruță discută despre ierarhizarea spitalelor
04:20
Gigi Becali a reacționat vehement la declarațiile lui Andrei Nicolescu despre oferta lui Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan. Patronul FCSB-ului consideră că informațiile sunt minciuni și nu crede în realeitatea ofertei de 4 milioane de euro. Becali și-a schimbat opinia despre Nicolescu după afirmațiile acestuia. Gigi Becali contestă oferta de 4,5 milioane de euro pentru
Acum 4 ore
03:40
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. În urma unei întâlniri la Capitoliu, Machado a subliniat nevoia de democrație în Venezuela și a criticat strategia actuală a președintelui american pentru țară. Detalii despre acest moment istoric. Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina
03:30
Proiectul de lege privind tăierea cu 10% a fondului de salarii din administrația locală, criticat de primarii Lia Olguța Vasilescu și Vladimir Petruț, aduce consecințe grave pentru primăriile mici. Edilii susțin că măsura nu este adaptată nevoilor actuale și că va duce la disponibilizări și probleme financiare. Lia Olguța Vasilescu și Vladimir Petruț critică tăierea
03:20
Ionel Dănciulescu îl consideră pe Cristi Chivu favorit la câștigarea titlului în Serie A, remarcând munca sa la Inter. Dănciulescu afirmă că Inter este cea mai omogenă și experimentată echipă, având un avans de 6 puncte față de Napoli. Chivu ar face istorie, aducând prestigiu fotbalului românesc. Ionel Dănciulescu consideră că Cristi Chivu este favorit
03:20
Danemarca a respins categoric posibilitatea ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, cu declarația clară a ministrului de externe Lars Lokke Rasmussen. Aceasta afirmă că o astfel de tranzacție ar încălca suveranitatea danemarciană și toate reglementările internaționale, subliniind poziția ferma a Copenhaguei. Danemarca exclude categoric achiziția Groenlandei de către SUA, conform șefului diplomației daneze, Lars Lokke
02:40
Jurnalista Masih Alinejad a confruntat ambasadorul Iranului la ONU, acuzându-l că a încercat să o omoare de trei ori, după ce a fost țintă a unor planuri de asasinat orchestrate de Garda Revoluționară. Aceasta a vorbit despre represiunea regimului și violența împotriva protestatarilor din Iran, solicitând protecție pentru victime.
02:30
USR controlează Guvernul Bolojan, susține Victor Ponta, comparând situația actuală cu preluarea puterii de către PCR în 1945. Ponta afirmă că USR, având 10% din voturi, promovează un proces de USR-izare a României și că doar eliminarea USR poate duce la un nou început politic în România. Ponta compară USR cu PCR care, în 1945,
02:20
Fostul premier Vladimir Filat, condamnat pentru corupție, denunță acum pe Victor Bodiu, subalternul său, acuzându-l de mărturie falsă care a dus la condamnarea sa. Filat susține că Bodiu a mințit despre o întâlnire crucială, iar investigațiile recente confirmă nevinovăția lui. Ce implicații are acest denunț? Vladimir Filat a depus o plângere împotriva lui Victor Bodiu
02:20
Kylian Mbappe continuă să aibă probleme la genunchi, ceea ce îi pune în pericol revenirea pe teren. Menajat de noul antrenor, starul francez va rata meciurile cu Levante și, foarte probabil, cu Monaco din Liga Campionilor. Prioritizează recuperarea pentru a reveni în formă maximă. Kylian Mbappe suferă de probleme medicale la genunchi A lipsit de
02:20
Protestă în Piața Universității pentru abrogarea Legii Vexler, considerată un atac asupra identității naționale. Mii de manifestanți s-au adunat, strigând împotriva Guvernului Bolojan. Claudiu Târziu, lider conservator, subliniază importanța cultural-identitară a acțiunii, organizată de ziua lui Mihai Eminescu. Protest în Piața Universității pentru abrogarea Legii Vexler, considerată un atac la identitatea națională Claudiu Târziu și
Acum 6 ore
02:00
ANAF a deschis controale pentru 66 de proprietari de mașini de lux care au plătit prea puține taxe. Discrepanțele între veniturile declarate și valoarea mașinilor ridică suspiciuni de utilizare a fondurilor nedeclarate. Proiectul pilot va fi extins pentru a combate evaziunea fiscală și a asigura un tratament echitabil. ANAF a început controale asupra proprietarilor de
01:40
Rețeta secretă Coca-Cola a fost descifrată de youtuberul Zach Armstrong, cunoscut sub numele LabCoatz. După 140 de ani de mister, el a recreat băutura în detaliu, folosind un spectrometru de masă pentru a identifica arome. Videoclipul său a devenit viral, stârnind interes global și controverse. Youtuberul Zach Armstrong a descifrat rețeta secretă a Coca-Cola după
01:30
Traian Băsescu a comentat noile impozite pe proprietate, afirmând că acestea sunt corecte, deși au crescut semnificativ. Fostul președinte plătește 2.200 de lei pentru locuință și a scăpat de impozitul pe mașină, fiind mulțumit de ajustările fiscale, dar recunoaște impactul asupra românilor cu venituri mici. Traian Băsescu consideră că noile impozite pe proprietate sunt corecte,
01:20
Edi Iordănescu, fost selecționer al României, s-a înțeles verbal cu Al Shabab din Arabia Saudită, echipă cu 5 titluri naționale. Impedimentul semnării contractului este clauza de reziliere de 10 milioane de euro a actualului antrenor. Iordănescu este liber de contract din octombrie 2022, după despărțirea de Legia Varșovia. Edi Iordănescu a ajuns la un acord
01:20
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!" pe clădirile din București, stârnind controverse în timpul protestelor împotriva „Legii Vexler" și Guvernului Bolojan. Mobilizarea manifestanților a dus la conflicte cu forțele de ordine. Descoperă detalii despre acest protest alarmant și reacțiile grupului „Lupii Tricolori". Adrian Băzăvan a proiectat mesajul Marș la Moscova pe clădirile din
01:10
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare" afiliat lui Ilan Șor, refuză audierile de la București în legătură cu retragerea cetățeniei române. Invocând sancțiuni politice, Furtună susține că a obținut cetățenia legal și denunță acuzațiile de implicare în acte teroriste ca fiind nefondate. Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare", refuză audierile de la ANC privind cetățenia
01:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat semnarea celui de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul de 500 milioane euro face parte dintr-un pachet de 1 miliard euro pentru construcția primei autostrăzi care traversează Carpații, estimându-se finalizarea în 2028. Ministrul Finanțelor a semnat un nou contract de finanțare de
01:00
Utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia este un semnal clar al intențiilor de atac, a declarat Macron. Franța se află în raza acestei arme, iar președintele a subliniat necesitatea dobândirii de noi arme pentru descurajare militară. Rachetele SCALP produse în colaborare cu Marea Britanie și Germania și-au demonstrat eficacitatea în luptă. Macron a atras atenția
00:40
Televiziunea de stat din Iran difuzează mărturii controversate ale protestatarilor arestați, sub conducerea lui Gholamhossein Mohseni Ejei. Aceste mărturii sunt considerate obținute sub constrângere și ridică temeri cu privire la abuzurile sistemului judiciar. Protestele au dus la mii de morți și arestări. Televiziunea de stat din Iran difuzează interogatorii ale protestatarilor arestați, provocând îngrijorări privind
00:20
Mașinile de lux cumpărate fără acoperire fiscală sunt verificate de ANAF. Până acum, 66 de cazuri au fost identificate, incluzând tranzacții cu autoturisme de valoare mare, achitate în numerar, fără documentație care să ateste proveniența fondurilor. Sancțiuni și sechestru asigurător sunt aplicate. ANAF a început verificările pentru mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire
00:20
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că va vota pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum, similar afirmației președintei Maia Sandu. Așa cum lidera de la Chișinău a subliniat, integrarea europeană rămâne prioritatea principală, dar unirea cu România este o opțiune considerată de unii politicieni. Premierul Alexandru Munteanu își declară votul pentru unirea
00:20
Olimpiea Crețeanu, judecătoare cu doctorat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza", are un parcurs profesional controversat. A fost implicată în dosare importante și va judeca pe 16 ianuarie contestația privind pensiile speciale. Detalii despre cariera și studiile sale. Olimpiea Crețeanu, judecătoare la
00:10
Inteligența artificială adâncește disparitățile sociale; FMI susține muncitorii afectați # MainNews.ro
Inteligența artificială riscă să adâncească disparitățile sociale, avertizează Anthropic. Țările bogate devin tot mai dependente de AI, iar riscurile includ pierderea locurilor de muncă pentru angajații entry-level. FMI solicită sprijin pentru muncitorii afectați de automatizare. O provocare globală care necesită soluții urgente. Utilizarea extinsă a inteligenței artificiale în țările bogate riscă să amplifice inegalitatea economică … Articolul Inteligența artificială adâncește disparitățile sociale; FMI susține muncitorii afectați apare prima dată în Main News.
00:10
Expertiza Înaltei Curți de Casație și Justiție arată că pensiile de serviciu pentru magistrați ar deveni mai mici decât cele contributive, ceea ce ar putea anula drepturile dobândite. Contestația a fost depusă la Curtea Constituțională, evidențiind riscurile pentru independența justiției în România. Articolul Pensia de serviciu va fi mai mică decât pensia contributivă, avertizează experții apare prima dată în Main News.
00:10
AC Milan a învins-o pe Como cu 3-1, după ce a fost condusă, și s-a apropiat la 3 puncte de Interul lui Cristi Chivu. Rabiot a fost eroul meciului, marcând două goluri. Napoli, încurcată cu Parma, rămâne pe locul trei, iar Inter câștigă cu 1-0 în fața Lecce. Clasamentul Serie A devine tot mai strâns. … Articolul Milan învinge Como și se apropie de Inter: Vești proaste pentru Chivu! apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
00:00
Deficitul bugetar din România atinge 8,5% din PIB, provocând împrumuturi în euro de la bănci străine pentru a menține cursul. Economiștii avertizează că această practică poate duce la o creștere drastică a cursului euro, estimând posibilitatea ca acesta să ajungă la 7 lei în 2026. România se confruntă cu o anomalie economică legată de cursul … Articolul România pierde miliarde de euro din cauza evasionării fiscale. apare prima dată în Main News.
15 ianuarie 2026
23:40
Un văduv de 88 de ani, Ed Bambas, a devenit milionar după ce și-a pierdut pensia din cauza falimentului firmei General Motors. Grație unui videoclip viral publicat de Samuel Weidenhofer, care a strâns 1,7 milioane de dolari printr-o campanie GoFundMe, Ed poate să se pensioneze. O poveste emoționantă ce inspiră bunătate. Un văduv de 88 … Articolul Văduv de 88 de ani devine milionar după pierderea pensiei sale apare prima dată în Main News.
23:20
Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră nu beneficiază de protecția Articolului 5 al NATO. Generalul Gheorghița Vlad avertizează asupra riscurilor de securitate, subliniind necesitatea modernizării Forțelor Navale pentru a proteja infrastructurile critice, în fața amenințărilor internaționale. Generalul Gheorghiță Vlad trage un semnal de alarmă privind securitatea în Marea Neagră Zona Economică Exclusivă a … Articolul Avertisment: O zonă din România nu beneficiază de Articolul 5 NATO apare prima dată în Main News.
23:20
CSM a criticat discuțiile cu Guvernul despre legislația judiciară, acuzând lipsa de claritate și transparență. Problemele administrative predomină, neclarificând funcționarea Comitetului creat de Prim-ministru. Judecătorii subliniază că demersul riscă să confere o aparentă legitimitate unui proces fără credibilitate. Dialogul este necesar dar trebuie să fie transparent și legal. CSM acuză Guvernul de lipsă de transparență … Articolul CSM: Discuțiile cu Guvernul denotă neseriozitate și neînțelegerea sistemului judiciar apare prima dată în Main News.
23:10
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Medicină din Chișinău sunt valide, conform unui raport oficial. Comisia de anchetă a confirmat că procedurile au fost respectate, în urma unor investigații privind legalitatea studiilor medicilor români. Detalii esențiale despre procesul educațional și concluziile Comisiei. Diplomele de rezidențiat emise de Universitatea de Medicină din Chișinău sunt valide … Articolul Diplomele de rezidențiat pentru medicii români, valabile din Chișinău apare prima dată în Main News.
23:10
Emil Grădinescu, comentator sportiv cunoscut, a fost reclamat la CNA pentru recomandarea serialului „Plaha” de pe Netflix, în timpul unui meci România – Republica Moldova. Mihai Toma, membru CNA, a spus că reclamația reflectă frustrări și nu consideră că s-a făcut reclamă unui produs. Emil Grădinescu, comentator sportiv din România, a fost reclamat la CNA … Articolul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru recomandarea unui film Netflix apare prima dată în Main News.
22:50
În Corbeanca, România, s-au dat primele amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor, ceea ce a dus la o creștere de 32% a imobilelor asigurate. Zeci de amenzi au fost anulate din cauza erorilor de identificare. Primarul susține că respectarea legii este esențială pentru protecția cetățenilor. Proprietarii din Corbeanca au primit aproape 1.800 de amenzi pentru lipsa … Articolul Caz unic România: Primele amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor apare prima dată în Main News.
22:40
Conflictele economice dintre marile puteri sunt percepute ca cea mai mare amenințare globală pentru următorii doi ani, conform unui sondaj al Forumului Economic Mondial. Războiul din Ucraina și riscurile legate de accesul la resurse strategice sunt preocupări majore. Reuniunea anuală de la Davos va aborda aceste teme cruciale. Conflictele economice între marile puteri sunt considerate … Articolul Conflictele economice: cel mai grav risc global conform Forumului Economic Mondial apare prima dată în Main News.
22:20
Cristian Tudor Popescu l-a catalogat pe primarul Ciprian Ciucu drept „niznai” după declarațiile acestuia privind criza termoficării și a problemelor financiare din Capitală. CTP subliniază absența unui vinovat clar și ironizează abordarea lui Ciucu, care caută compătimire fără a numi responsabilii. Cristian Tudor Popescu critică declarațiile primarului Ciprian Ciucu privind problemele de la Primăria Capitalei … Articolul Ciprian Ciucu, o surpriză: CTP comentează ironia declarațiilor primarului apare prima dată în Main News.
22:20
Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE, oferind acces la 16,68 miliarde euro pentru proiecte de apărare și securitate. Primele tranșe sunt estimate să fie disponibile din martie 2026, consolidând astfel capacitatea de răspuns și securitatea națională. Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru împrumutul de 16,68 miliarde euro prin instrumentul … Articolul Comisia Europeană aprobă împrumutul României de 16,68 miliarde euro prin SAFE apare prima dată în Main News.
22:10
Apple avertizează utilizatorii despre atacuri spyware sofisticate care utilizează exploatări zero-click, periclitând confidențialitatea și securitatea personală. Hackerii pot fura date, urmări locația și accesa dispozitivele. Experții recomandă repornirea dispozitivelor și instalarea iOS 26 pentru protecție îmbunătățită. Apple avertizează despre atacuri spyware sofisticate care nu necesită interacțiune din partea utilizatorilor Peste 75% dintre utilizatorii de iPhone … Articolul Apple avertizează: atacuri spyware avansate care amenință securitatea utilizatorilor apare prima dată în Main News.
22:10
Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor în dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de fraudă bancară. Procurorul și avocații lui Plahotniuc au avut o poziție comună, invocând probleme legate de veridicitatea declarațiilor lui Platon. Instanța a respins cererea sa de audiere prin teleconferință. Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor al … Articolul Procurorul și avocații lui Plahotniuc, unanimi: Platon nu devine martor apare prima dată în Main News.
22:10
Florin Coman, jucătorul echipei Al Gharafa, a suferit o accidentare în meciul cu Al Arabi, după doar 30 de minute, în cadrul etapei a 13-a din campionatul din Qatar. Deși echipa sa a câștigat 2-1, ghinionul îl urmărește pe fostul atacant de la FCSB, care părea să își regăsească forma. Al Gharafa, echipa lui Florin … Articolul Contra recunoaște talentul lui Coman, ghinion pentru fostul atacant FCSB apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:50
Descoperă rețeta simplă pentru supa cremă de roșii coapte, o delicatesă din bucătăria mediteraneană. Această supă versatilă se prepară cu roșii, ceapă, usturoi și ierburi aromatice, oferind un gust autentic. Savurează-o cu crutoane sau smântână, anotimpul nu contează, este perfectă pentru orice ocazie! Supa cremă de roșii coapte combină simplitatea ingredientelor cu un gust autentic … Articolul Supa de roșii: rețetă ușoară și secrete pentru un gust deosebit apare prima dată în Main News.
21:40
Cetățean canadian ucis în Iran în timpul protestelor. Guvernul de la Ottawa acuză autoritățile iraniene de represiune brutală. Ministrul de Externe, Anita Anand, denunță comportamentul regimului și cere încetarea violenței. Ottawa recomandă canadianilor din Iran să părăsească imediat țara din motive de securitate. Un cetățean canadian a fost ucis în Iran în timpul protestelor împotriva … Articolul Cetățean canadian ucis în protestele din Iran; Ottawa acuză Teheranul apare prima dată în Main News.
21:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ali Yerlikaya, ministrul de Interne al Turciei, în cadrul unei vizite oficiale în România. Discuțiile au evidențiat cooperarea bilaterală în domeniul securității și importanța participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO pe teritoriul românesc. Premierul Ilie Bolojan l-a primit pe ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, la Palatul … Articolul Ilie Bolojan și ministrul de Interne al Turciei discută despre Poliția Aeriană NATO apare prima dată în Main News.
21:10
Un antreprenor ingenios a reușit să-și alimenteze întreaga casă fără să plătească facturi la energie electrică, folosind peste 1.000 de baterii reciclate de la laptopuri și panouri solare. Aceasta tehnologie inovatoare i-a adus economii de aproape 5.000 de euro în opt ani, inspirând pe alții să adopte soluții similare. Un bărbat a eliminat dependența casei … Articolul Își alimentază casa gratuit: soluții eficiente pentru economie energetică apare prima dată în Main News.
21:10
Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, sunt investigate într-un dosar penal pentru lucrări ilegale de construcție în zona istorică de pe strada Eugen Doga, Chișinău. CNA a efectuat percheziții, acuzând abateri grave de la documentația de proiect și execuția necorespunzătoare a construcțiilor. Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, cercetate penal pentru … Articolul Controverse în Chișinău: Dosar penal pentru lucrări ilegale în zona istorică apare prima dată în Main News.
