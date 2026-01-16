Dacia lider în Raliul Dakar: aproape de o realizare remarcabilă!

22:40

Conflictele economice dintre marile puteri sunt percepute ca cea mai mare amenințare globală pentru următorii doi ani, conform unui sondaj al Forumului Economic Mondial. Războiul din Ucraina și riscurile legate de accesul la resurse strategice sunt preocupări majore. Reuniunea anuală de la Davos va aborda aceste teme cruciale. Conflictele economice între marile puteri sunt considerate