​În ianuarie 2026, piaţa distribuţiei de îngrăşăminte s-a blocat din cauza taxei pe carbon. Îngrăşămintele s-au scumpit cu până la 30%, iar fermierii cer guvernului să suspende taxarea suplimentară pentru a evita o potenţială criză

„Este posibil ca indicele BET să ajungă la 30.000 de puncte până la final de an?“, a fost una dintre întrebările adresate în emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 14 ia­nuarie. Robert Burlan, director de investiţii la Raiffeisen Asset Management, spune că există premise în acest sens întrucât, după creşterile din ultima perioadă, pragul nu mai pare atât de îndepărtat, putând fi atins datorită cererii puternice din partea investitorilor instituţionali şi fondurilor disponibile pentru plasamente.