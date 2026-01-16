Traficul pe aeroportul din Suceava a crescut cu 3% în 2025, la aproximativ 770.000 de pasageri

08:15

Agenţia de dezvoltare software UXR, activă pe piaţă de 16 ani, trece printr-o transformare strategică, evo­luând de la furnizarea de servicii către dezvoltarea propriului ecosis­tem de produse bazate pe inteligenţă artifi­cială. Viziunea pe termen mediu şi lung este de a crea o reţea de apli­caţii interconectate, care să nu funcţio­neze doar independent, ci să facă schimb de date în timp real pentru a oferi o experienţă fluidă utilizatorilor. Piesa de rezistenţă a acestui ecosistem se anunţă a fi Thinks.at, un agregator ambiţios care îşi propune să reunească sute de modele AI sub o singură interfaţă.