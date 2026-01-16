Germania pune sub semnul întrebării viitorul proiectului european? „Există un scepticism tot mai mare faţă de proiectul european. Când îl apăr, oamenii mă întreabă Cu cine vrei să construieşti Europa? Meloni este eurosceptică, Ungaria, Cehia şi Slovacia la fel. Macron şi-a pierdut puterea, iar Franţa ar putea vira spre extrema dreaptă în 2027”
Ziarul Financiar, 16 ianuarie 2026 16:30
Germania pune sub semnul întrebării viitorul proiectului european? „Există un scepticism tot mai mare faţă de proiectul european. Când îl apăr, oamenii mă întreabă Cu cine vrei să construieşti Europa? Meloni este eurosceptică, Ungaria, Cehia şi Slovacia la fel. Macron şi-a pierdut puterea, iar Franţa ar putea vira spre extrema dreaptă în 2027”
Traficul pe aeroportul din Suceava a crescut cu 3% în 2025, la aproximativ 770.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare“ Suceava, subordonat Consiliului Judeţean Suceava, a înregistrat anul trecut 769.608 de pasageri, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, şi 7.070 de mişcări de aeronave, mai mult cu 2,37% faţă de anul 2024. În 2025, Wizz Air a transportat 646.018 de pasageri, reprezentând aproximativ 84% din totalul traficului.
Cum pune statul din nou bolnavii cronici pe liste de aşteptare: doar o singură investigaţie pe an fără limită de plafon. Medicii: Secţiile de urgenţă se vor aglomera # Ziarul Financiar
Listele de aşteptare, un „vis urât“ pentru orice pacient, cu precădere pentru un bolnav cronic, care are nevoie de monitorizare permanentă, revin după cinci ani în care aceşti bolnavi au putut să îşi facă analizele chiar dacă spitalele sau laboratoarele epuizau plafoanele de la stat.
Operatorul ucrainean Kyivstar a atins 3 milioane de utilizatori pentru Starlink Direct to Cell - serviciul care permite trimiterea de SMS-uri direct prin satelit, de pe telefoane mobile obişnuite. Transmisia de date va fi adăugată ulterior # Ziarul Financiar
Operatorul ucrainean de telecomunicaţii Kyivstar a anunţat că serviciul Starlink Direct to Cell, lansat în noiembrie 2025, a atins 3 milioane de utilizatori înregistraţi. Serviciul permite trimiterea de mesaje SMS direct prin satelit, de pe telefoane mobile obişnuite - peste 1,2 milioane de mesaje au fost trimise de la lansare.
Radiografia pieţei asigurărilor de locuinţe în ultimii cinci ani. Deşi România e una din ţările europene cu cei mai mulţi proprietari de locuinţe, este şi una dintre ţările cu cel mai mic grad de asigurare a locuinţelor, de doar 24% la asigurări obligatorii şi circa 18% la asigurări facultative # Ziarul Financiar
Asigurătorii au înregistrat un volum total al primelor brute subscrise pe zona asigurărilor de locuinţă obligatorii şi facultative de 746 mil. lei la finalul primelor nouă luni din 2025, în creştere cu 10% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente informaţii publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025.
Florentin Bercu, director executiv UNCSV şi vicepreşedinte COGECA: „Fragmentarea terenurilor, problemele cu finalizarea succesiunilor şi cadastrarea au ajutat să nu se vândă şi mai mult teren către fondurile de investiţii străine, dar lipsa comasării este un obstacol pentru performanţă şi competitivitate“ # Ziarul Financiar
România are cele mai multe ferme mici din Uniunea Europeană, circa 2,8 milioane de ferme de până la 10 hectare, dar şi ferme foarte mari, de zeci de mii de hectare, cea mai mare depăşind 50.000 de hectare.
Un complex cu bazine de înot, o investiţie de 29 mil. euro la Târgu-Secuiesc, pe lista marilor proiecte publice. „Va fi gata în mai. Avem nouă unităţi de învăţământ, iar singurul cel mai apropiat bazin de înot era în Braşov, la 60 km de noi“ # Ziarul Financiar
Un complex cu bazine de înot, o investiţie de 144,5 mil. lei (29 milioane de euro), construit în oraşul Târgu-Secuiesc, judeţul Covasna, va fi gata în mai anul acesta, fiind de altfel singurul din lista marilor proiecte de investiţii publice prioritizate care va fi livrat în acest an.
Retailerul de modă H&M poziţionează România ca punct central pentru logistica în regiune # Ziarul Financiar
Retailerul de modă H&M, unul dintre cei mai importanţi actori din fashionul local după cifra de afaceri şi după numărul de magazine, poziţionează Româia ca punct central pentru logistica în regiune. Mai exact, grupul suedez a închiriat de la CTP un depozit de 85.000 mp la Ploieşti, urmând a-l folosi pentru a alimenta reţeaua de magazine din regiune.
Ziua şi investiţia. Danezii de la Eurowind Energy încep un parc eolian-solar de 65 mil. euro, prima lor investiţie hibridă locală. „Este un pas important“ # Ziarul Financiar
Eurowind Energy România a început dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian-fotovoltaic amplasat în judeţul Constanţa, cu o investiţie estimată la aproximativ 65 de milioane de euro.
Omnia Plast, controlată de grupul Sunino Spa din Italia, care operează trei fabrici în Chiajna, Clinceni şi Satu Mare, deschide în primăvară a patra fabrică, o investiţie de 10 mil.euro: „Am reorganizat fluxurile de producţie“ # Ziarul Financiar
Omnia Plast, cu sediul în Chiajna, controlată de grupul Sunino Spa din Italia, care operează trei unităţi în Chiajna, Clinceni şi Satu Mare, în care fabrică echipamente sportive de iarnă, jucării dar şi alte produse din plastic, va deschide la final de martie a patra fabrică.
Doar 70% din români au un cont bancar, România fiind la coada topului UE al incluziunii financiare. În Bulgaria, Ungaria şi Polonia peste 80% dintre adulţi au conturi bancare. România este ultima din UE şi la intermediere financiară # Ziarul Financiar
Doar 70% dintre românii cu vârsta de peste 15 ani au un cont bancar sau la o instituţie financiară similară, în timp ce în Bulgaria, Ungaria şi Polonia peste 80% dintre adulţi au conturi bancare, iar media UE este de 94%. Astfel, România este la coada topului Uniunii Europene (UE) al incluziunii financiare, potrivit celor mai recente date publicate de BNR în raportul asupra stabilităţii financiare.
Cât gaz mai are România în depozitele subterane. Din cauza temperaturilor scăzute, România a ars într-o lună 30% din gazele înmagazinate. Cum stau celelalte ţări europene? # Ziarul Financiar
Peste 40% din consumul intern din jurul orei 12 de ieri erau acoperite prin intermediul cantităţilor extrase din depozitele de înmagazinare subterană.
Bursă. Ce randament anual, din 2009 şi până în 2025, a avut fiecare fond de pensii private Pilon II. Aprecierea spectaculoasă a Bursei de Valori a făcut ca fiecare fond P2 să fie anul trecut mai performant chiar şi ca Wall Street, cu câştiguri de până la 20% # Ziarul Financiar
Aprecierea puternică a Bursei de Valori Bucureşti din 2025, cel mai bun an pentru piaţa locală de acţiuni după 2009, s-a transferat direct în randamentele fondurilor de pensii private Pilon II, care au înregistrat cel mai bun rezultat anual din istoria sistemului.
Bursă. Poate indicele BET să atingă 30.000 de puncte până la final de 2026? Robert Burlan, directorul de investiţii al Raiffeisen Asset Management, spune că există şanse, ţinând cont de felul promiţător în care a început anul # Ziarul Financiar
„Este posibil ca indicele BET să ajungă la 30.000 de puncte până la final de an?“, a fost una dintre întrebările adresate în emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 14 ianuarie. Robert Burlan, director de investiţii la Raiffeisen Asset Management, spune că există premise în acest sens întrucât, după creşterile din ultima perioadă, pragul nu mai pare atât de îndepărtat, putând fi atins datorită cererii puternice din partea investitorilor instituţionali şi fondurilor disponibile pentru plasamente.
Producţia industrială îşi reia scăderea în noiembrie, cu minus 2,8% an la an. Cele mai mari scăderi au fost în textile, cărbune, rafinare şi produse chimice. Pe creştere sunt extracţia de minereuri şi fabricarea de maşini şi utilaje # Ziarul Financiar
Producţia industrială a scăzut în primele 11 luni din 2025 cu 1,1%, iar în noiembrie ritmul scăderii a fost chiar mai accentuat, cu un minus de 2,8%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Evoluţia din noiembrie vine după un avans de 0,2% în octombrie şi de 2,6% în septembrie, în timp ce august marcase o scădere de 3,3% faţă de perioada similară din 2024.
Euroweb România, parte din grupul Turk Telekom, şi-a schimbat administratorii în 2025 # Ziarul Financiar
Euroweb Romania, furnizor de servicii de telecomunicaţii din grupul Turk Telekom, şi-a schimbat cei doi administratori, potrivit unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor din 2025, care a fost publicată recent în Monitorul Oficial.
OpenAI atacă direct Google Translate cu noul instrument dedicat „ChatGPT Translate“; pariul nu este pe vocabular, ci pe adaptarea contextului # Ziarul Financiar
Principalul diferenţiator este integrarea cu AI-ul generativ pentru ajustarea tonului: business, academic sau simplificat. OpenAI a lansat discret „ChatGPT Translate“, un instrument independent de traducere care se poziţionează ca un competitor direct pentru Google Translate - liderul pieţei de profil.
Grupul românesc de IT AROBS a prezentat la CES Las Vegas 2026 o platformă de cockpit digital pentru automotive. Voicu Oprean, CEO, AROBS: Industria auto europeană este sub presiune puternică din Asia - trebuie să ţintim mai sus. AROBS generează 70% din venituri în afara României şi a raportat o cifră de afaceri de 328,5 milioane de lei în primele nouă luni din 2025. # Ziarul Financiar
Grupul românesc de IT AROBS, care generează aproximativ 70% din venituri în afara României, a prezentat la CES Las Vegas 2026 - unul dintre cele mai mari târguri globale de tehnologie - o platformă de cockpit digital pentru industria auto, pregătită pentru integrarea inteligenţei artificiale. Participarea la CES face parte din strategia companiei de extindere pe pieţele internaţionale, în special în America de Nord.
Bursă. În doar şapte şedinţe de tranzacţionare din 2026, bursa înregistrează deja o creştere de 11%: BET, în premieră la 27.000 de puncte. Capitalizarea companiilor de pe piaţa principală, plus 40 mld. lei # Ziarul Financiar
După o creştere de 1,45% joi, 15 ianuarie, Bursa de la Bucureşti înregistrează un avans de 10,9% de la început de an, adică în şapte şedinţe de tranzacţionare, conform datelor BVB.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cristian Doiu, fondator, UXR - agenţie de programare: Vrem să creăm un ecosistem de aplicaţii AI care să comunice între ele. Lucrăm la un agregator care va integra 500 de modele de inteligenţă artificială # Ziarul Financiar
Agenţia de dezvoltare software UXR, activă pe piaţă de 16 ani, trece printr-o transformare strategică, evoluând de la furnizarea de servicii către dezvoltarea propriului ecosistem de produse bazate pe inteligenţă artificială. Viziunea pe termen mediu şi lung este de a crea o reţea de aplicaţii interconectate, care să nu funcţioneze doar independent, ci să facă schimb de date în timp real pentru a oferi o experienţă fluidă utilizatorilor. Piesa de rezistenţă a acestui ecosistem se anunţă a fi Thinks.at, un agregator ambiţios care îşi propune să reunească sute de modele AI sub o singură interfaţă.
Gigantul Ericsson va concedia 1.600 de angajaţi în Suedia. Compania a redus 10.000 de locuri de muncă în ultimii trei ani din cauza încetinirii cheltuielilor pentru 5G # Ziarul Financiar
Producătorul de echipamente de telecomunicaţii Ericsson, unul dintre cei mai mari jucători globali din această industrie, a anunţat joi că planifică să concedieze aproximativ 1.600 de angajaţi în Suedia, continuând măsurile de reducere a costurilor care au ajutat compania să reziste unei perioade prelungite de scădere a cheltuielilor în sectorul telecom, potrivit Reuters.
Revolut, compania fintech globală cu peste 65 de milioane de clienţi în întreaga lume şi peste 4,5 milioane de clienţi în România, a anunţat lansarea unei noi funcţii, menite să protejeze utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înşelătoriile prin impersonare, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Revolut
Constructorul Concelex, controlat de Daniel Piţurlea, a câştigat un contract de aproximativ 15 mil. lei pentru amenajarea promenadei râului Crasna în Şimleu Silvaniei # Ziarul Financiar
Compania locală de construcţii Concelex, controlată de Daniel Piţurlea, cu afaceri de 1,2 mld. lei în 2024, a câştigat un contract de aproximativ 15 mil. lei (circa 3 mil. euro) cu primăria Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, pentru amenajarea promenadei râului Crasna. Investiţia, care prevede amenajarea unui prim tronson al albiei râului, de 1,75 km, este finanţată prin fonduri europene, potrivit unui comunicat de presă al companiei Concelex.
Business sportiv. David Cosma Cristofor, un tânăr pilot de 16 ani, a semnat cu Prema Racing, cea mai puternică echipă de Formula 4, care a lansat piloţi precum Charles Leclerc, Oscar Piastri sau Mick Schumacher # Ziarul Financiar
David Cosma Cristofor, 16 ani, este un tânăr pilot român, vicecampion mondial la karting, a semnat cu Prema Racing, cea mai puternică echipă de Formula 4, potrivit unui comunicat al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv. David a câştigat mai multe curse importante, urcând astfel pe podiumuri internaţionale.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Maria Botiz 13 ani, atletism: Atletismul ajută la dezvoltarea atât fizică, cât şi morală. Prin atletism, un copil îşi îmbunătăţeşte condiţia fizică, capătă încredere în sine, învaţă să muncească pentru obiectivele sale şi să accepte atât victoriile, cât şi eşecurile # Ziarul Financiar
Business sportiv. Cum pot contribui autorităţile locale în dezvoltarea sportului de masă şi de performanţă? Fabrica de Campioni, un proiect sportiv care vrea să aducă sportul mai aproape de copii, îşi propune să aducă Maramureşul în fruntea mişcării sportive româneşti # Ziarul Financiar
Fabrica de Campioni a pornit în 2022 la iniţiativa lui Tudor Marta, fost sportiv de performanţă, din dorinţa lui de a crea un proiect care să ofere copiilor acces real la un sport organizat şi de performanţă.
Debutul noului an e dominat de pesimism global. Presa lumii consemnează că „s-au rărit vibraţiile pozitive“ şi s-au înmulţit resentimentele generate de neîncrederea nu doar în viitor, ci şi în prezent. În actualul context, tulbure, în care riscurile geopolitice se suprapun celor legate de costul vieţii, ce aşteaptă societatea românească de la 2026?
Cum au văzut liderii din mediul bancar românesc ultimii 20 de ani? Investiţiile străine directe au crescut de opt ori, PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la 80% din media UE, iar aderarea la OCDE şi intrarea în Spaţiul Schengen vor spori vizibilitatea României # Ziarul Financiar
România are perspective bune de creştere economică, iar în ultimii 20 de ani ţara a reuşit să-şi majoreze volumul investiţiilor străine directe de peste opt ori, în timp ce PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la 80% din media Uniunii Europene. În prezent, principala prioritate a României este continuarea parcursului european şi euroatlantic, precum şi integrarea în OCDE, au afirmat unii dintre liderii sectorului bancar din România.
Din culisele cursei nebuneşti de a salva Saks Global, ultimul mare retailer de lux al Americii, copleşit de competiţia dură, slăbiciunea sectorului de lux, inflaţie şi tarife # Ziarul Financiar
Ultimul mare retailer de lux al Americii, Saks Global, a intrat în faliment copleşit de competiţia strânsă venită din partea retailerilor mari şi online, slăbirea cererii pentru bunuri de lux, inflaţie şi tarife. Retailerul este cel mai important lanţ de magazine universale care a depus cerere de protecţie împotriva falimentului de la pandemie.
Afaceri de la Zero. Renata Chindea, pasionată de călătorii, a pornit Hai cu Renu, un proiect prin care oferă consiliere şi planificare pentru vacanţe atât în România, cât şi în toată lumea. „Îmi place să zic că sunt un arhitect de călătorii“ # Ziarul Financiar
Planificarea unei călătorii se transformă într-un alt task pe lista de to do, iar de multe ori e din ce în ce mai greu de dus la bun sfârşit din lipsa de timp. Renata Chindea, pasionată de călătorii, vine în ajutorul oamenilor cu proiectul său proaspăt pornit: Hai cu Renu, un mic business prin care oferă consiliere şi planificare pentru vacanţe atât în România, cât şi în toată lumea.
Primul efect al negocierilor OMV Petrom cu statul de anul trecut? Cheltuieli speciale de 420 mil. euro care vor afecta profitul net al companiei. Rezultatele operaţionale în scădere pe linie la OMV Petrom pe final de 2025 # Ziarul Financiar
La finalul anului trecut, în urma unor negocieri complexe cu statul român, OMV Petrom a primit extinderea acordurilor petroliere pe o durată de 15 şi a perioadei de explorare din Neptun Deep cu doi ani, dar a acceptat o creştere cu 40% a redevenţelor, plus asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, care erau ale statului conform privatizării din 2004
