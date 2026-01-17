VIDEO Gheață zburătoare pe DN 22B! O șoferiță a scăpat ca prin minune de o tragedie

17:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie în vârstă de 34 de ani, din comuna Tulnici, a fost condamnată la 1 an și 2 luni de închisoare cu executare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Cel mai probabil, ea a fost prinsă la volan și sub influența […]