Cu Maxim și Drăguș titulari, Gaziantep a fost aproape de o mare surpriză în Super Lig

Juventus este interesată de atacantul francez Jean-Philippe Mateta (28 de ani), cu care a și ajuns la un acord de principiu. Rămâne ca echipa italiană să bată palma și cu Crystal Palace, dar concurența este puternică.Sub contract cu Crystal Palace până în vara lui 2027, Jean-Philippe Mateta, autor a 8 goluri în 21 de apariții în Premier League în acest sezon, se află pe lista de transferuri a mai multor cluburi importante din Europa. ...