Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
Antena Sport, 18 ianuarie 2026 09:50
Dinamo forţează transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani). Andrei Nicolescu a transmis că se poartă negocieri, în continuare, cu cei de la Dinamo Kiev în privinţa revenirii atacantului în Liga 1. Până în acest moment, Dinamo a oficializat două transferuri: Valentin Ţicu şi Ianis Târbă. “Câinii” au ajuns la o înţelegere şi cu Matteo […] The post Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
10:20
Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem” # Antena Sport
Cristi Chivu e gata de duelul “de foc” cu Arsenal din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită pe Udinese, scor 1-0, în etapa a 21-a a primei ligi din Italia. Unicul gol al partidei a fost marcat de Lautaro Martinez. Căpitanul lui Inter a […] The post Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:50
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” # Antena Sport
Dinamo forţează transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani). Andrei Nicolescu a transmis că se poartă negocieri, în continuare, cu cei de la Dinamo Kiev în privinţa revenirii atacantului în Liga 1. Până în acest moment, Dinamo a oficializat două transferuri: Valentin Ţicu şi Ianis Târbă. “Câinii” au ajuns la o înţelegere şi cu Matteo […] The post Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:20
“A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026 # Antena Sport
Rapid a fost taxată pentru evoluţia din meciul cu Metaloglobus, câştigat cu scorul de 1-0. Ovidiu Herea, fost jucător al giuleştenilor, a avut un discurs ferm şi a transmis că echipa lui Costel Gâlcă a produs puţin fotbal pe fază ofensivă. Unicul gol al partidei din Giuleşti a fost marcat de Alexandru Dobre. Mijlocaşul a […] The post “A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026 appeared first on Antena Sport.
09:10
Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă # Antena Sport
Povestea lui Gabriel Mureşan este una de film! După ce a devenit triplu campion al României cu CFR Cluj şi a adunat 9 selecţii la echipa naţională, fostul mijlocaş a ajuns primar în satul natal, Apold, judeţul Mureş. El se află la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de […] The post Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă appeared first on Antena Sport.
08:50
Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa # Antena Sport
Nicolae Stanciu e tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa, după jumătate de sezon, fiind aşteptat să semneze cu Dalian Yingbo, formaţie din prima ligă din China. Nicolae Stanciu (32 de ani) nu a fost inclus de Daniele De Rossi în lotul celor de la Genoa pentru […] The post Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa appeared first on Antena Sport.
08:40
Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin. O nouă ofertă oficială pentru fundaşul român # Antena Sport
Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin este RB Leipzig. Germanii sunt gata să facă prima ofertă oficială pentru a obţine semnătura fundaşului român de la Tottenham. AS Roma a fost echipa care ajunsese la un acord cu Radu Drăguşin, conform jurnaliştilor italieni. În cele din urmă, mutarea a picat, dat fiind faptul […] The post Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin. O nouă ofertă oficială pentru fundaşul român appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:20
Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: “Îl sun şi asta o să-i spun” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că va băga în şedinţă un titular de la FCSB, după eşecul cu FC Argeş, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat nemulţumit de Darius Olaru, despre care a transmis că-l va suna pentru a purta o discuţie. Gigi Becali a transmis că marea problemă […] The post Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: “Îl sun şi asta o să-i spun” appeared first on Antena Sport.
08:10
“Cel mai bun transfer”. Cristi Săpunaru, verdict după ce a aflat ce mutare bombă pregăteşte Rapid # Antena Sport
Cristi Săpunaru a oferit o reacţie fermă despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Internaţionalul român de 26 de ani este la un pas să semneze cu formaţia din Giuleşti. Moruţan a ajuns deja la o înţelegere cu oficialii de la Rapid şi este aşteptat să semneze contractul zilele următoare, pentru a se alătura antrenamentelor […] The post “Cel mai bun transfer”. Cristi Săpunaru, verdict după ce a aflat ce mutare bombă pregăteşte Rapid appeared first on Antena Sport.
08:10
Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, reuşind prima victorie românească la Melbourne, în acest an. Ea a trecut în două seturi, 6-4, 7-5, de Dayana Yastremska, după o oră şi 49 de minute. Succesul nu i-a adus doar egalarea celei mai bune peformanţe din carieră de la Australian Open. […] The post Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 appeared first on Antena Sport.
08:00
Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: “O victorie importantă” # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute. Pentru Ruse, românca de 28 de ani de pe locul 79 WTA, aceasta este a […] The post Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: “O victorie importantă” appeared first on Antena Sport.
07:40
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute. Primul break al partidei a venit la 2-2 în primul set, atunci când Gabriela s-a […] The post Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:30
Transmis în direct pe AntenaPLAY, meciul dintre Rio Ave și Benfica Lisabona s-a încheiat cu o victorie a formației antrenate de Jose Mourinho. Scorul final a fost stabilit încă din prima repriză. Sporting Lisabona a învins-o fără probleme, cu 3-0, pe Casa Pia, în meciul care a deschis returul de campionat din Liga Portugal. În […] The post Rio Ave – Benfica 0-2. Echipa lui Jose Mourinho se apropie de rivale în clasament appeared first on Antena Sport.
17 ianuarie 2026
23:30
PSV Eindhoven pare să nu aibă rival nici în acest sezon în Olanda, asta după ce echipa antrenată de Peter Bosz a obținut victoria cu numărul 17 din actuala ediție de campionat. Dennis Man nu a fost titular în disputa cu Fortuna Sittard, dar a intrat pe teren în minutul 71, în momentul când echipa […] The post Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român appeared first on Antena Sport.
23:20
Benfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilă # Antena Sport
The post Benfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilă appeared first on Antena Sport.
23:20
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Președintele giuleștenilor a confirmat faptul că echipa e la un pas să bată palma cu internaționalul român. Angelescu a dezvăluit, după victoria cu Metaloglobus (1-0), că Moruțan are șanse mari să semneze cu Rapid săptămâna viitoare. Mijlocașul de 26 de ani se va întoarce […] The post Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
23:00
„Ești pregătit să iei titlul?” Daniel Paraschiv, mesaj ferm după ce a debutat la Rapid în meciul cu Metaloglobus # Antena Sport
Daniel Paraschiv a oferit prima reacție, după ce a debutat la Rapid, în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Atacantul a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauză, luându-i locul lui Claudiu Petrila. Întrebat despre titlu, Daniel Paraschiv a recunoscut faptul că își dorește să devină campion alături de giuleșteni, însă echipa de sub Grant […] The post „Ești pregătit să iei titlul?” Daniel Paraschiv, mesaj ferm după ce a debutat la Rapid în meciul cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
22:40
Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic” # Antena Sport
Rapidul a avut parte de un meci dificil pe teren propriu, contra nou promovatei Metaloglobus, dar în cele din urmă golul marcat de Alex Dobre a salvat situația. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a urcat pe prima poziție în clasament, dar jocul nu a convins, oaspeții având câteva situații importante la poarta lui Aioani. Mihai […] The post Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic” appeared first on Antena Sport.
22:40
„Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit prima reacție, după ce Rapid a învins-o cu 1-0 pe Metaoglobus, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a fost întrebat despre cel mai așteptat transfer de la formația de sub Grant, cel al lui Olimpiu Moruțan. Gâlcă a confirmat faptul că internaționalul român este la un pas să semneze […] The post „Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
22:30
Constantin Grameni rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cuMetaloglobus: „Trebuie să muncim” # Antena Sport
Rapid București este noul lider al Ligii 1, după succesul obținut pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre a fost din nou erou pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, reușind să marcheze unicul gol al meciului. Chiar dacă jocul echipei nu a fost unul deloc strălucit, lipsa de experiență a nou […] The post Constantin Grameni rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cuMetaloglobus: „Trebuie să muncim” appeared first on Antena Sport.
22:30
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a fost „eroul” Rapidului cu Metaloglobus: „Asta trebuie să facem” # Antena Sport
Alexandru Dobre a oferit prima reacție după ce a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocașul a transmis că echipa trebuie să practice un joc mult mai solid, dacă vrea să se mențină pe prima poziție. Rapid a revenit, provizoriu, pe primul loc în Liga 1. Giuleștenii […] The post Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a fost „eroul” Rapidului cu Metaloglobus: „Asta trebuie să facem” appeared first on Antena Sport.
22:00
Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre # Antena Sport
Rapid București a urcat pe primul loc în Liga 1, după succesul chinuit obținut în fața celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre a fost decisiv pentru echipa sa și a marcat unicul gol al partidei. Chiar dacă disputa a început cu un protest al Peluzei Nord, care a intrat pe stadion abia în minutul […] The post Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre appeared first on Antena Sport.
21:30
Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminăr # Antena Sport
Adrian Șut a fost titular la debutul la Al Ain. Fostul mijlocaș de la FCSB a bifat primul meci la noua echipă, cu care a semnat în această iarnă. Adrian Șut a prins echipa de start în remiza obținută de Al Ain, pe teren propriu, cu Al Wahda, scor 2-2, în etapa a 23-a din prima ligă din […] The post Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminăr appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:20
Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid” # Antena Sport
Real Madrid a obținut primul succes în La Liga sub comanda noului antrenor, dar victoria nu i-a mulțumit pe o parte dintre suporterii madrileni, care și-au huiduit favoriții încă de dinaintea partidei. Nici Florentino Perez nu a scăpat de furia acestora, președintele fiind și el apostrofat de fanii „los blancos”. Alvaro Arbeloa le-a răspuns după […] The post Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid” appeared first on Antena Sport.
21:10
Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile # Antena Sport
Dinamo e gata să-i ofere un nou contract lui Cătălin Cîrjan, după oferta refuzată. Căpitanul „câinilor” a fost aproape de plecarea de la echipă în această iarnă, însă nu a dat curs propunerii venite din partea ucrainenilor de la Metalist 1925 Harkov, care ofereau suma de 4,5 milioane de euro. Andrei Nicolescu a dezvăluit că se poartă negocieri cu […] The post Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu nu are liniște înaintea barajului cu Turcia appeared first on Antena Sport.
20:20
Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii # Antena Sport
Rapid a fost aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB, Andrei Vlad. Portarul de 26 de ani și-a dat acordul pentru revenirea în Liga 1, însă mutarea a picat, în cele din urmă. Andrei Vlad, care în prezent evoluează la Aktobe, a fost poreclit de Gigi Becali ca fiind „Messi al portarilor”. Goalkeeper-ul l-a dezamăgit ulterior pe patronul […] The post Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii appeared first on Antena Sport.
20:20
Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” # Antena Sport
Hermannstadt a scăpat printre degete victoria la Ovidiu contra Farului, asta după ce Ionuț Vînă a reușit să restabilească egalitatea pe final de meci pentru echipa lui Ianis Zicu. La debutul în tricoul sibienilor, Eduard Florescu a marcat un gol superb pentru formația lui Dorinel Munteanu, dar a avut un discurs dur după fluierul final. […] The post Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” appeared first on Antena Sport.
20:10
Farul Constanța a făcut un pas greșit în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off, reușind să scoată doar o remiză pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt. Ianis Zicu a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că echipa sa se află într-o situație periculoasă, mai ales după jocul prestat de […] The post Ianis Zicu, verdict sumbru după 1-1 cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează” appeared first on Antena Sport.
19:40
Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat în deplasare cu Farul, scor 1-1, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor s-a declarat nemulțumit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte. Hermannstadt a fost echipa care a deschis scorul. Eduard Florescu a punctat spectaculos […] The post Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” appeared first on Antena Sport.
19:20
Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off # Antena Sport
Farul Constanța și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea din Ovidiu avea nevoie de victorie în contextul luptei la play-off, dar aceștia au evitat înfrângerea în minutele de final. De partea cealaltă, formația sibiană încă nu a spart gheața sub comanda lui Dorinel Munteanu, având doar două […] The post Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off appeared first on Antena Sport.
19:10
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe Udinese, în etapa a 21-a din Serie A. Formația antrenorului român și-a mărit avansul la șase puncte în fruntea clasamentului, cel puțin până la meciul de duminică al rivalei AC Milan. După victoria la limită cu Udinese, Cristi Chivu a început […] The post Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă” appeared first on Antena Sport.
19:00
Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale # Antena Sport
Sporting Lisabona a învins-o fără probleme, cu 3-0, pe Casa Pia, în meciul care a deschis returul de campionat din Liga Portugal. În urma acestei victorii clare, formația antrenată de Rui Borges, aflată pe 2, s-a apropiat la 4 puncte de liderul FC Porto. Sâmbătă, capul de afiș al zilei care va fi transmis pe AntenaPLAY […] The post Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale appeared first on Antena Sport.
18:30
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va […] The post Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:30
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat # Antena Sport
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin (23 de ani) să plece, în această iarnă. Spurs s-a opus transferului fundașului român la AS Roma. Jurnaliștii italieni anunțau că stopperul naționalei ajunsese la o înțelegere cu AS Roma, astfel că revenirea acestuia în Serie A era tot mai aproape. Totuși, Tottenham nu și-a dat […] The post Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat appeared first on Antena Sport.
18:30
Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată” # Antena Sport
Daniel Pancu a susținut sâmbătă o conferință de presă în care a prefațat disputa dintre CFR Cluj și Oțelul Galați, din etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Printre altele, tehnicianul din Gruia a vorbit și despre transferurile care vor sosi la echipă în această perioadă, dar a ținut să lămurească și situația lui Ciprian […] The post Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată” appeared first on Antena Sport.
17:50
Antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că atacantul brazilian Raphinha este incert pentru meciul de duminică din deplasare cu Real Sociedad, din La Liga. “Raphinha a suferit o accidentare şi a efectuat doar un antrenament în sală. Va trebui să aşteptăm până mâine. Încă nu ştim dacă va putea juca împotriva lui Real Sociedad”, a declarat el într-o conferinţă de presă. Raphinha, incert pentru Real Sociedad – Barcelona Între timp, portarul […] The post Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga appeared first on Antena Sport.
17:40
CFR Cluj are șanse mici să prindă un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, motiv pentru care Daniel Pancu și-a trasat drept obiectiv câștigarea Cupei României, performanță reușită de ardeleni și în sezonul precedent. La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, tehnicianul din Gruia a confirmat și transferul lui Christopher […] The post Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum” appeared first on Antena Sport.
17:30
Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului, după eșecul cu FC Argeș, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că echipa va avea alți doi mijlocași centrali, în următoarea perioadă. Concret, Mihai Stoica a transmis că la mijlocul terenului vor […] The post Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva” appeared first on Antena Sport.
17:10
Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit cum se menține în formă, la 67 de ani. Patronul de la FCSB i-a spus „secretul” său lui Ilie Dumitrescu, după eșecul suferit de campioană cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din 2026. „Sală nu faci, Gigi?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o Ilie Dumitrecu lui Gigi Becali. Milionarul din Pipera a […] The post Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu appeared first on Antena Sport.
17:00
Real Madrid a trecut repede peste eșecul umilitor din Cupa Spaniei, contra celor de la Albacete. Cu un nou antrenor pe bancă, vicecampioana din La Liga s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Levante. Nu a fost însă suficient pentru ca jucătorii să fie iertați de suporteri. Aceștia i-au huiduit copios […] The post Real Madrid – Levante 2-0. Victorie cu „scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa appeared first on Antena Sport.
16:50
Marius Șumudică a pus ochii pe primul român! Cine poate ajunge sub comanda tehnicianului în Arabia Saudită # Antena Sport
Marius Șumudică va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită, acolo unde a înregistrat deja două eșecuri pe banca celor de la Al-Okhdood, în primele trei jocuri disputate. După partida pierdută cu Al-Khaleej, tehnicianul român a cerut transferuri din partea conducerii, iar primul pe lista acestuia este un internațional român. Un internațional român, pe lista […] The post Marius Șumudică a pus ochii pe primul român! Cine poate ajunge sub comanda tehnicianului în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
16:50
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că așteaptă noi întăriri, dorindu-și încă doi-trei jucători noi sub comanda sa. Până în acest moment, Dinamo i-a transferat pe Valentin Țicu și pe Ianis Târbă. „Câinii” au ajuns la o înțelegere și cu românul de la AC Milan, Matteo Duți, el urmând să fie prezentat […] The post Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
16:30
Când semnează Olimpiu Moruțan cu Rapid. Detalii din contract: „Îi era frică și de suporteri” # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Rapid. Impresarul a dezvăluit că internaționalul român și-a dat acordul și sunt șanse să semneze contractul duminică, iar de luni să înceapă antrenamentele sub comanda lui Costel Gâlcă. Giovanni Becali a mai dezvăluit că Olimpiu Moruțan va ajunge la Rapid […] The post Când semnează Olimpiu Moruțan cu Rapid. Detalii din contract: „Îi era frică și de suporteri” appeared first on Antena Sport.
16:30
Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt” # Antena Sport
Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, dar este văzut de conducere și ca cel mai important „produs de export” al grupării din Bănie. Giovanni Becali a vorbit despre interesul cluburilor din afară pentru fotbalistul român cotat la 4,5 milioane de euro, dar a explicat de ce are nevoie […] The post Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt” appeared first on Antena Sport.
16:10
Meciul Farul – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:15. Ianis Zicu îl va înfrunta pe Dorinel Munteanu. Ambele echipe au mare nevoie de puncte. Înaintea acestui meci Farul e pe locul 10, cu 27 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe penultimul loc, cu numai 13 puncte. Farul […] The post Farul – Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu appeared first on Antena Sport.
16:10
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de el de la Metalist 1925 Harkov. În ciuda faptului că trupa din Ucraina oferea suma de 4,5 milioane de euro, căpitanul „câinilor” a ales să rămână la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin până la finalul sezonului. Cătălin Cîrjan a dezvăluit că ceilalți jucători ai […] The post Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul appeared first on Antena Sport.
16:00
Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va […] The post Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
15:30
Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului # Antena Sport
Meciul Udinese – Inter, din etapa cu numărul 21 din Serie A, va începe la ora 16:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Echipa lui Cristi Chivu este lider după 20 de etape şi are 46 de puncte, fiind la trei puncte deasupra lui AC Milan şi la şase puncte în […] The post Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului appeared first on Antena Sport.
15:30
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Liga 1. Unirea Slobozia a revenit pe propriul stadion, dar fără noroc. Arădenii au încercat vigilenţa lui Robert Popa în minutul 19, când Alin Roman a şutat de la distanţă. După cinci minute oaspeţii au deschis scorul, […] The post Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.