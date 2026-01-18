Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem”

16:10

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de el de la Metalist 1925 Harkov. În ciuda faptului că trupa din Ucraina oferea suma de 4,5 milioane de euro, căpitanul „câinilor” a ales să rămână la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin până la finalul sezonului. Cătălin Cîrjan a dezvăluit că ceilalți jucători ai […] The post Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul appeared first on Antena Sport.