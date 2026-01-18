Fanii Unirii Slobozia au revenit acasă, dar recunosc: „Toți ținem cu FCSB”

00:40

David Popovici (21 de ani) a fost sâmbătă gazda unui eveniment care a adunat la start 650 de copii, unul care i-a impresionat pe ceilalți șapte campioni care au fost prezenți la Otopeni pentru Sprint with the Stars.„A fost o zi lungă. Au fost copii care au venit să mă ia în brațe, iar acest lucru mă emoționează. Au fost mulți copii care au venit de departe din țară, de la Arad, Cluj, Constanța, Brașov, dar și români din alte țări și străini. ...