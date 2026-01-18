Match Preview CFR Cluj - Oțelul Galați » Etapa 22 din Superliga
Gazeta Sporturilor, 18 ianuarie 2026 10:20
Match Preview CFR Cluj - Oțelul Galați » Etapa 22 din Superliga
Acum 10 minute
10:30
Vinicius before & after » E la cuțite cu „Bernabeul”: două momente care nu s-au văzut la TV # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, Vinicius Junior (25 de ani) a fost printre principalele ținte ale publicului de pe „Bernabeu”, fluierat la fiecare atingere în Real Madrid - Levante 2-0. Brazilianul a fost vizibil afectat, gesturile făcute înaintea și la finalul meciului fiind sugestive.Vinicius este inamicul publicul numărul 1 al „Bernabeului”. ...
10:30
CFR Cluj- Oțelul, meciul din runda # 22 a Superligii » O primă finală în 2026 pentru ardeleni, în tentativa de a mai prinde play-offul! Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora 17:45 se dispută CFR Cluj - Oțelul, un duel din runda a 22-a a Superligii, între două echipe obligate să lupte, gazdele pentru a se mai apropia de zona play-off, oaspeții să rămână acolo. Partida de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, va fi liveTEXT pe GSP.ro, iar la TV va fi transmisă pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
10:30
Marta Kostyuk, cap de serie numărul 20, a părăsit surprinzător Australian Open încă din primul tur, după un meci dramatic cu Elsa Jacquemot (60 WTA), decis de o accidentare dureroasă suferită în setul decisiv.Partida de la Melbourne dintre Marta Kostyuk și Elsa Jacquemot a fost una cu adevărat dramatică. ...
10:30
Dinamo - U Cluj, meciul zilei în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Dinamo - U Cluj, cel mai important meci al zilei, poate fi decisiv în lupta pentru play-off-ul Superligii. Duelul de pe Arena Națională, din runda cu numărul 22, se va disputa astăzi, de la ora 20:30 și este liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Acum 30 minute
10:20
10:20
Acum o oră
10:00
Publicul și-a ținut respirația la Australian Open » Moment îngrijorător pe teren cu o fată de mingi # Gazeta Sporturilor
Panica a cuprins duminică Australian Open, în timpul meciului dintre Ekaterina Alexandrova și Zeynep Sonmez, disputat pe unul dintre terenurile exterioare ale complexului de la MelbournePartida dintre Ekaterina Alexandrova (11 WTA) și Zeynep Sonmez (112 WTA) a fost întreruptă brusc după un incident îngrijorător petrecut chiar pe marginea terenului. În plină desfășurare a jocului, o fată de mingi a leșinat, iar arbitrul a decis suspendarea imediată a meciului.VIDEO. ...
09:50
Cristian Săpunaru (41 de ani), fost jucător la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan (26 de ani) să ajungă în Giulești. Fostul fundaș de părere că venirea lui la echipă ar fi soluția perfectă pentru ceea ce și-a propus Rapid să joace, considerând că ar fi cel mai bun transfer din această pauză de iarnă.Rapid s-a impus sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-0, contra celor de la Metaloglobus. ...
09:50
Csikszereda - FC Botoșani, primul meci al zilei în Superliga » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - FC Botoșani, prima partidă a zilei de duminică din etapa 22 în Superligă, se dispută astăzi, de la ora 15:30, la Miercurea Ciuc. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #22 din SuperligăCiucanii au făcut cantonamentul de iarnă în Antalya, în timp ce moldovenii au rămas acasă și s-au pregătit la Mogoșoaia. ...
09:50
Alvaro Arbeloa reacționează la fluierăturile de pe „Bernabeu”: „Știu de unde vin” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a vorbit cu presa mai mult despre reacția suporterilor, care i-au fluierat copios pe jucători și pe președintele Florentino Perez, decât despre meciul cu Levante (2-0).Prima victorie a „interimarului” Alvaro Arbeloa pe banca lui Real Madrid, 2-0 cu Levante, a trecut repede la „și altele” în discuțiile cu jurnaliștii de la final. ...
09:40
CSM București - Krim Ljubljana, în etapa a 10-a din Liga Campionilor » Debutul Bojanei Popovic în fața suporterilor bucureșteni # Gazeta Sporturilor
CSM București joacă astăzi în sala Polivalentă cu Krim Ljubljana în etapa a 10-a din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 15:00 și va fi transmis în direct de PrimaSport 2 și DigiSport 2.CSM București revine în sala Polivalnetă pentru meciul cu Krim, după victoria categorică din etapa trecută de la Odense, scor 33-24. ...
09:40
Fostul dinamovist Magaye Gueye, dat afară după ce a fost prins dopat, a semnat în Liga 3 # Gazeta Sporturilor
Magaye Gueye (35 de ani), atacantul trecut pe la Dinamo în sezonul 2020/2021, cu meciuri și la Everton, a semnat cu CSO Băicoi, echipă de liga a treia. Tot în liga a treia și tot în Prahova a fost legitimat și în prima parte a sezonului, dar la Păulești.În sezonul 2011/2012, Magaye Gueye aduna 17 apariții în Premier League, în tricoul lui Everton. A jucat un total de 39 de meciuri pentru „caramele”, dar acele vremuri sunt de mult apuse. ...
Acum 2 ore
09:30
Meci din fotbalul german, umbrit de violențe grave: zeci de răniți în jurul stadionului # Gazeta Sporturilor
Confruntarea dintre Hertha BSC și Schalke 04, din 2. Bundesliga, s-a desfășurat pe fondul unor incidente extrem de serioase produse înainte de startul partideiCeea ce ar fi trebuit să fie un spectacol fotbalistic între două nume importante ale fotbalului german, Hertha BSC și Schalke 04, s-a transformat sâmbătă seară, la Berlin, într-un episod marcat de haos și violență. Înainte de fluierul de start al meciului din 2. ...
09:10
Mikel Arteta acuză arbitrajul: „Am avut penalty clar!” » Verdictul specialistului # Gazeta Sporturilor
Arsenal n-a reușit decât o remiză albă cu Nottingham Forest, în deplasare, și a ratat ocazia de a se distanța la 9 puncte în fruntea clasamentului.Mikel Arteta este convins că Arsenal ar fi trebuit să beneficieze de un penalty în minutul 80. Mingea l-a lovit în braț pe Ola Aina (Nottingham Forest), în suprafața de pedeapsă, dar VAR a decis că totul a fost regulamentar, susținând că brațul fundașului s-a aflat într-o „poziție naturală”. ...
Acum 4 ore
08:30
Se complică situația lui Radu Drăgușin! O accidentare și statusul altui jucător îl țin pe loc # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin a fost din nou rezervă nefolosită la Tottenham în derby-ul londonez pierdut în fața lui West Ham (1-2).Accidentarea gravă a lui Ben Davies, fundaș ce poate fi folosit în centrul apărării sau în flancul stâng, ca sâmbătă, la 1-2 cu West Ham, complică și mai mult situația lui Radu Drăgușin. ...
08:00
Fosta campioană de la Wimbledon primește o nouă lovitură dură la Australian Open: „Îmi pare enorm de rău” # Gazeta Sporturilor
Marketa Vondrousova (26 de ani, #34 WTA), campioana de la Wimbledon din 2023, a abandonat Australian Open chiar înainte de primul tur, unde urma să o întâlnească pe americanca Hailey Baptiste (24 de ani, #66 WTA). Decizia cehoaicei vine în urma problemelor constante la umăr.Locul cehoaicei pe tabloul principal a fost astfel preluat de către Taylor Townsend (29 de ani, #116 WTA), din postura de lucky loser. ...
07:50
Gabriela Ruse, victorie categorică în primul tur de la Australian Open: „Mental am fost mai sus” # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, #79 WTA) a debutat cu o victorie la Australian Open, reușind să o elimine pe favorita 26, Dayana Yastremska (25 de ani, #27 WTA), în primul tur, scor 6-4, 7-5.Următoarea adversară a Gabrielei Ruse la turneul de la Melbourne se va decide dintre Yuliia Starodubtseva (25 de ani, #110 WTA) și Ajla Tomljanovic (32 de ani, #76 WTA). ...
07:40
Chivu îi contrazice pe jurnaliști înainte de Arsenal: „Nu e suficientă rotație? Meciurile sunt subestimate doar din exterior” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a vorbit cu presa după 1-0 cu Udinese despre următorul adversar: „Ianuarie este o lună complicată pentru noi”.Chiar dacă Arsenal dă semne de slăbiciune, 0-0 cu Nottingham Forest, sâmbătă seară, Cristi Chivu n-are nicio îndoială că marți, în Champions League, va avea un meci „de foc” cu „tunarii”. ...
Acum 12 ore
00:40
David Popovici, impresionat de participanții la „Sprint with the Stars” de la Otopeni: „Gestul acesta mă emoționează cel mai mult” # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani) a fost sâmbătă gazda unui eveniment care a adunat la start 650 de copii, unul care i-a impresionat pe ceilalți șapte campioni care au fost prezenți la Otopeni pentru Sprint with the Stars.„A fost o zi lungă. Au fost copii care au venit să mă ia în brațe, iar acest lucru mă emoționează. Au fost mulți copii care au venit de departe din țară, de la Arad, Cluj, Constanța, Brașov, dar și români din alte țări și străini. ...
00:20
Dennis Man, 20 de minute pe gazon în victoria PSV-ului din Eredivisie » Cum s-a descurcat # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani), internaționalul român al celor de la PSV, a intrat pe teren în minutul 71 al partidei echipei sale împotriva celor de la Fortuna Sittard, scor 2-1, într-un meci din etapa #19 din Eredivisie.Dennis Man a început pe bancă duelul câștigat de formația sa, în urma problemelor medicale pe care le-a întâmpinat în meciul trecut, cel din Cupa Olandei cu Den Bosch, scor 4-1. ...
00:10
Bayern Munchen a dat recital pe terenul lui Leipzig » Jamal Musiala a revenit cu „assist” după șase luni de absență # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus fără drept de apel pe terenul lui RB Leipzig, scor 5-1, în capul de afiș al rundei cu numărul #18 din Bundesliga. Astfel, campioana Germaniei a mai făcut un pas important către cel de-al 34-lea titlu din istorie.Programul complet al etapei #18 din BundesligaDupă victoria răsunătoare din runda precedentă, 8-1 „acasă” cu Wolfsburg, gruparea bavareză a reușit un nou succes categoric. ...
00:10
Prima mare SURPRIZĂ a Europeanului de handbal: favoriții au clacat uluitor pe final! + a fost egalată cea mai mare diferență de scor din istorie # Gazeta Sporturilor
A treia zi a Campionatului European de handbal masculin a oferit reveniri spectaculoase, rezultate pentru istorie, o primă mare surpriză și o mulțime de faze spectaculoase.România revine în scenă duminică, de la ora 21:30, împotriva marii favorite Danemarca. Meciul nu va fi la televizor. Va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo. ...
17 ianuarie 2026
23:50
Sacrificiul unui titular al Rapidului » Dezvăluirea din interior: „Nu s-a antrenat în ultimele două zile din acest motiv” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, oficialul clubului din Giulești, a explicat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost schimbat la pauza meciului câștigat de Rapid cu Metaloglobus, scor 1-0, fiind înlocuit cu debutantul Daniel Paraschiv, în contextul în care suporterii giuleștenilor s-au temut de o posibilă accidentare.Președintele lui Rapid a clarificat situația după victoria obținută sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, împotriva celor de la Metaloglobus. ...
23:40
23:40
Daniel Paraschiv a debutat la Rapid și a anunțat obiectivul: „Acest brand te obligă” # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Rapid, a reacționat după ce formația sa a învins pe teren propriu Metaloglobus, codașa din Superliga, scor 1-0, într-un meci din etapa #22 din Superliga.Daniel Paraschiv a vorbit despre partida cu ultima clasată, dar a vorbit și despre obiectivul Rapidului, la chiar primul meci oficial în tricoul giuleștenilor: titlul la finalul sezonului.Daniel Paraschiv a intrat pe teren la pauză în locul lui Claudiu Petrila. ...
23:20
Rapid - Metaloglobus 1-0. „Cutremur” la doar câteva minute după meciul din etapa a 22-a, disputat sâmbătă seara, în Giulești, tehnicianul Mihai Teja (47 de ani) și-a pus postul în pericol și cel mai probabil va fi demis duminică dimineața. Metaloglobus a început anul cu stângul, iar situația se complică teribil la formația din cartierul Pantelimon după un nou eșec. ...
23:00
Ultimele detalii despre situația lui Olimpiu Moruțan: urmează ziua negocierilor finale # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan este aproape de plecarea de la Aris, iar Rapid este principala favorită de a-l aduce. Universitatea Craiova a încercat să vină tare din spate pentru a-l convinge pe fotbalist, dar șansele erau mici deoarece jucătorul a acceptat termenii giuleștenilor.Mâine, 18 ianuarie, este ziua decisivă privind plecarea internaționalului român de la Aris. ...
22:50
Costel Gâlcă a anunțat un TRANSFER aproape rezolvat, apoi a revenit la vechea lui cerere: „E important să mai vină jucători” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Metaloglobus 1-0. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a continuat să ceară conducerii jucători noi la echipă în perioada următoare și a anunțat că mutarea internaționalului român Olimpiu Moruțan, din Grecia, e aproape rezolvată. Gâlcă s-a declarat mulțumit de jocul arătat sâmbătă, mai ales că a fost în condiții meteo foarte nefavorabile, a apreciat evoluția lui Grameni, dar a revenit la vechea lui solicitare, de a cere întăriri la echipă. ...
22:40
Dobre știe de ce are nevoie Rapid, după chinul cu Metaloglobus: „Trebuie să fim mult mai buni” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Dobre, singurul marcator al partidei Rapid - Metaloglobus, scor 1-0, a comentat succesul giuleștenilor, poziția de lider din clasament și parcursul echipei.Rapid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, împotriva celor de la Metaloglobus. Golul victoriei a venit târziu, în minutul 79, din gheata golgheterului Alexandru Dobre, ajuns astfel la 12 reușite în acest sezon. ...
22:40
Arsenal, ținută în șah de o echipă care se bate la retrogadare » „Tunarii” ratează șansa de a se desprinde decisiv de Manchester City! # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Nottingham Forest au remizat alb pe City Ground, scor 0-0, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Premier League. Astfel, trupa lui Mikel Arteta a ratat șansa unei desprinderi poate chiar decisive față de principala contracandidată la titlu, Manchester City. ...
22:30
Mihai Teja, apel DISPERAT și declarații care șochează: „Nu l-am băgat că nu-l știu, nu-l cunosc” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Metaloglobus 1-0. Mihai Teja (47 de ani), tehnicianul celor de la Metaloglobus, a venit extrem de dezamăgit la finalul partidei din Giulești, pierdute în ultimele minute de echipa lui. Acesta a vorbit extrem de nemulțumit despre lipsa unui atacant la echipă și a avut un apel disperat pentru conducerea clubului. ...
22:00
Cu Maxim și Drăguș titulari, Gaziantep a fost aproape de o mare surpriză în Super Lig # Gazeta Sporturilor
Gaziantep, cu românii Alexandru Maxim și Denis Drăguș titulari, a remizat cu Galatasaray, scor 1-1, într-un meci din etapa #18 de Super Lig.Celălalt român din lotul de la Gaziantep, Deian Sorescu, a fost rezervă neutilizată în partida de pe Rams Park din Istanbul. ...
21:50
Napoli câștigă cu emoții și păstrează șanse la „scudetto” » Cum arată clasamentul din Serie A # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus la limită pe teren propriu în fața nou-promovatei Sassuolo, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #21 din Serie A, reușind astfel să rămână în cărți pentru lupta la titlu.Programul complet al etapei #21 din Serie ADupă trei remize consecutive, trupa lui Antonio Conte a simțit din nou gustul dulce al victoriei în campionat, la capătul unui meci extrem de complicat. ...
Acum 24 ore
21:20
Spectacol baschetbalistic în BTarena! U-BT Cluj-Napoca a visat, dar a fost adusă cu picioarele pe pământ de Dubai Basketball # Gazeta Sporturilor
Într-un meci din etapa a 15-a a Ligii Adriatice, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Dubai Basketball cu 110-93 în fața unei BTarena sold-out. Campioana României i-a ținut piept timp de 3 sferturi adversarei din Euroligă, însă aceasta și-a arătat calitatea superioară în actul decisiv și a obținut o victorie importantă.Pentru a doua oară în acest sezon, U-BT Cluj-Napoca a primit vizita unei grupări din Euroligă, cea mai importantă competiție continentală. ...
21:10
Dan Șucu încă nu a investit deloc în 2026 pentru a-i aduce întăriri lui Daniele De Rossi, tratativele pentru transferurile dorite de antrenor nefiind finalizate pentru niciun obiectiv. Dar proprietarul lui Genoa a băgat mâna în buzunar ca să schimbe gazonul pe toate terenurile bazei de pregătire a echipei rossoblu.Până să reușească să închidă primul transfer în acest mercato de iarnă, Dan Șucu a rezolvat o urgență legată de infrastructură. ...
21:10
MM Stoica, despre atmosfera tensionată de la meciul cu FC Argeș: „Era un copil care m-a înjurat de la juma' de metru. L-am întrebat dacă mai vrea să vadă meciul sau vrea să…” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost ținta principală a fanilor piteșteni la partida dintre FC Argeș și FCSB, meci care a deschis fotbalul din Superliga în 2026 și care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0, după golul marcat de Yanis Pîrvu.Oficialii campioanei au fost apostrofați încă dinaintea meciului. ...
21:00
21:00
Nigeria a câștigat bronzul la Cupa Africii după lovituri de departajare! » Salah și Marmoush au ratat de la punctul cu var # Gazeta Sporturilor
Nigeria a câștigat finala mică la ediția 2025-2026 a Cupei Africii pe Națiuni, după ce s-a impus la lovituri de departajare în fața primei reprezentative din Egipt (4-2, 0-0 după 90 de minute).Finala turneului african se va disputa între Senegal și țara gazdă Maroc. Partida va avea loc mâine, 18 ianuarie, de la ora 21:00, pe Stade Prince Moulay Abdallah din Rabat. ...
20:50
Ce a vrut să transmită Ofri Arad? » Postarea israelianului la doar două zile după ce Becali i-a anunțat venirea # Gazeta Sporturilor
La doar două zile după ce Gigi Becali a anunțat public că a rezolvat transferul lui Ofri Arad la FCSB, mijlocașul israelian a postat un mesaj care pare să confirme mutarea. Fotbalistul de 27 de ani, ultima dată la Kairat Almaty, a publicat un selfie în oglindă, însoțit de două emoticoane: o clepsidră și simbolul „nou”, sugerând că oficializarea transferului este doar o chestiune de timp. ...
20:50
Dinamo îl blindează pe Cătălin Cîrjan după oferta de la Metalist » Andrei Nicolescu: „Eram în proceduri și presupun că vom finaliza” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a transmis faptul că formația alb-roșie era în negocieri cu căpitanul Cătălin Cîrjan pentru o prelungire care stabilea și o clauză de 5 milioane de euro, înainte ca mijlocașul să primească oferta de 4,5 milioane de euro de la Metalist.Andrei Nicolescu a transmis faptul că vor parafa acordul, având în vedere că decarul „câinilor” a declinat oferta de la ucraineni. ...
20:40
20:30
„Henț, Căline!” » Sibienii au cerut vehement o lovitură de pedeapsă în primul minut al prelungirilor # Gazeta Sporturilor
Desfășurat într-o atmosferă polară, accentuată de vântul din câmpul de la Ovidiu, duelul dintre Farul Constanța și FC Hermannstadt, s-a încheiat la egalitate.Oaspeții au însă motive să fie nemulțumiți, ținând cont de faptul că au condus până în final, dar și pentru că au solicitat acordarea unei lovituri de pedeapsă în prelungiri. Cum și-a explicat arbitrul Iulian Călin decizia de a nu arăta punctul cu var în 5 lucruri care nu s-au văzut la TV. 1. ...
20:20
Ianis Zicu, mesaj pesimist după remiza cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează. Avem exemple destule” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul Constanța, a reacționat după ce echipa sa a obținut o remiză pe teren propriu, scor 1-1, în fața celor de la Hermannstadt, îîntr-un meci din etapa #22 din Superliga. Ianis Zicu a vorbit despre jocul echipei sale și a scos în evidență lipsa de eficiență din atacul „marinarilor”. ...
20:20
Două „duble”, patru goluri și două eliminări la debutul lui Adrian Șut la noua lui echipă # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător de la FCSB, Adrian Șut (26 de ani), a debutat sâmbătă seara în tricoul noii lui echipe, Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, în egalul scor 2-2, cu Al Wahda. Plecat acum o săptămână din România, la Al Ain, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, Șut a fost titularizat sâmbătă seara în etapa a 13-a din campionat. Internaționalul român a jucat vreme de 83 de minute, atunci când a fost înlocuit cu Chadli. ...
20:10
Dorinel Munteanu, după remiza de la Constanța, jucată pe un ger teribil: „Pe vremea noastră jucam pe frig mai mare” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a reacționat imediat după ce formația sa a remizat cu Farul la Constanța, scor 1-1, într-un meci din etapa #22 din Superliga. Dorinel Munteanu consideră că echipa sa merita victoria, având în vedere că au fost egalați pe finalul partidei. Tehnicianul a vorbit și despre problemele cu accidentările (două în meciul de astăzi), dar și despre frigul teribil de la Constanța, catalogat „inuman” de elevii săi. ...
20:00
Florescu, reacție dură după meciul cu Farul disputat în condiții extreme: „Este inuman. N-am trăit niciodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Eduard Florescu, aflat la debutul oficial în tricoul celor de la Hermannstadt, a oferit primele reacții după egalul obținut la Ovidiu, 1-1 cu Farul Constanța. Partida s-a disputat în condiții extreme, pe o temperatură de -8 grade, resimțită ca -14, aspect care i-a afectat vizibil pe jucători. ...
20:00
19:50
Farul Constanța - Hermannstadt 1-1 » Gazdele au salvat 1 punct pe final într-un meci jucat pe un ger pătrunzător # Gazeta Sporturilor
Farul Constanța și Hermannstadt s-au întâlnit astăzi în etapa a 22-a din Superliga, într-un meci disputat pe un stadion aproape gol, pe un ger năpraznic, dar pe o suprafață de joc aflată în condiții foarte bune. Partida de la Ovidiu s-a încheiat la egalitate, 1-1, după un final dramatic.Prima repriză a fost una modestă, fără ocazii importante și multe fără șuturi pe spațiul porții. ...
19:50
Liverpool s-a încurcat cu penultima clasată din Premier League și a înregistrat o contraperformanță istorică! # Gazeta Sporturilor
Liverpool a terminat la egalitate cu Burnley pe teren propriu, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Premier League. Defensiva oaspeților a rezistat eroic, iar campioana Angliei a consemnat o premieră negativă în istoria clubului.Programul complet al etapei #22 din Premier LeagueEchipa lui Arne Slot rămâne fără victorie în campionat în 2026. ...
