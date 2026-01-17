Dennis Man, 20 de minute pe gazon în victoria PSV-ului din Eredivisie » Cum s-a descurcat
Gazeta Sporturilor, 18 ianuarie 2026 00:20
Dennis Man (27 de ani), internaționalul român al celor de la PSV, a intrat pe teren în minutul 71 al partidei echipei sale împotriva celor de la Fortuna Sittard, scor 2-1, într-un meci din etapa #19 din Eredivisie.Dennis Man a început pe bancă duelul câștigat de formația sa, în urma problemelor medicale pe care le-a întâmpinat în meciul trecut, cel din Cupa Olandei cu Den Bosch, scor 4-1. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
00:40
David Popovici, impresionat de participanții la „Sprint with the Stars” de la Otopeni: „Gestul acesta mă emoționează cel mai mult” # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani) a fost sâmbătă gazda unui eveniment care a adunat la start 650 de copii, unul care i-a impresionat pe ceilalți șapte campioni care au fost prezenți la Otopeni pentru Sprint with the Stars.„A fost o zi lungă. Au fost copii care au venit să mă ia în brațe, iar acest lucru mă emoționează. Au fost mulți copii care au venit de departe din țară, de la Arad, Cluj, Constanța, Brașov, dar și români din alte țări și străini. ...
Acum o oră
00:20
Dennis Man, 20 de minute pe gazon în victoria PSV-ului din Eredivisie » Cum s-a descurcat # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani), internaționalul român al celor de la PSV, a intrat pe teren în minutul 71 al partidei echipei sale împotriva celor de la Fortuna Sittard, scor 2-1, într-un meci din etapa #19 din Eredivisie.Dennis Man a început pe bancă duelul câștigat de formația sa, în urma problemelor medicale pe care le-a întâmpinat în meciul trecut, cel din Cupa Olandei cu Den Bosch, scor 4-1. ...
00:10
Bayern Munchen a dat recital pe terenul lui Leipzig » Jamal Musiala a revenit cu „assist” după șase luni de absență # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus fără drept de apel pe terenul lui RB Leipzig, scor 5-1, în capul de afiș al rundei cu numărul #18 din Bundesliga. Astfel, campioana Germaniei a mai făcut un pas important către cel de-al 34-lea titlu din istorie.Programul complet al etapei #18 din BundesligaDupă victoria răsunătoare din runda precedentă, 8-1 „acasă” cu Wolfsburg, gruparea bavareză a reușit un nou succes categoric. ...
00:10
Prima mare SURPRIZĂ a Europeanului de handbal: favoriții au clacat uluitor pe final! + a fost egalată cea mai mare diferență de scor din istorie # Gazeta Sporturilor
A treia zi a Campionatului European de handbal masculin a oferit reveniri spectaculoase, rezultate pentru istorie, o primă mare surpriză și o mulțime de faze spectaculoase.România revine în scenă duminică, de la ora 21:30, împotriva marii favorite Danemarca. Meciul nu va fi la televizor. Va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo. ...
Acum 2 ore
23:50
Sacrificiul unui titular al Rapidului » Dezvăluirea din interior: „Nu s-a antrenat în ultimele două zile din acest motiv” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, oficialul clubului din Giulești, a explicat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost schimbat la pauza meciului câștigat de Rapid cu Metaloglobus, scor 1-0, fiind înlocuit cu debutantul Daniel Paraschiv, în contextul în care suporterii giuleștenilor s-au temut de o posibilă accidentare.Președintele lui Rapid a clarificat situația după victoria obținută sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, împotriva celor de la Metaloglobus. ...
23:40
Schimbarea lui a surprins pe toată lumea » Dezvăluirea din interior: „Nu s-a antrenat în ultimele două zile” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, oficialul clubului din Giulești, a explicat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost schimbat la pauza meciului câștigat de Rapid cu Metaloglobus, scor 1-0, fiind înlocuit cu debutantul Daniel Paraschiv, în contextul în care suporterii giuleștenilor s-au temut de o posibilă accidentare.Președintele lui Rapid a clarificat situația după victoria obținută sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, împotriva celor de la Metaloglobus. ...
23:40
Daniel Paraschiv a debutat la Rapid și a anunțat obiectivul: „Acest brand te obligă” # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Rapid, a reacționat după ce formația sa a învins pe teren propriu Metaloglobus, codașa din Superliga, scor 1-0, într-un meci din etapa #22 din Superliga.Daniel Paraschiv a vorbit despre partida cu ultima clasată, dar a vorbit și despre obiectivul Rapidului, la chiar primul meci oficial în tricoul giuleștenilor: titlul la finalul sezonului.Daniel Paraschiv a intrat pe teren la pauză în locul lui Claudiu Petrila. ...
23:20
Rapid - Metaloglobus 1-0. „Cutremur” la doar câteva minute după meciul din etapa a 22-a, disputat sâmbătă seara, în Giulești, tehnicianul Mihai Teja (47 de ani) și-a pus postul în pericol și cel mai probabil va fi demis duminică dimineața. Metaloglobus a început anul cu stângul, iar situația se complică teribil la formația din cartierul Pantelimon după un nou eșec. ...
Acum 4 ore
23:00
Ultimele detalii despre situația lui Olimpiu Moruțan: urmează ziua negocierilor finale # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan este aproape de plecarea de la Aris, iar Rapid este principala favorită de a-l aduce. Universitatea Craiova a încercat să vină tare din spate pentru a-l convinge pe fotbalist, dar șansele erau mici deoarece jucătorul a acceptat termenii giuleștenilor.Mâine, 18 ianuarie, este ziua decisivă privind plecarea internaționalului român de la Aris. ...
22:50
Costel Gâlcă a anunțat un TRANSFER aproape rezolvat, apoi a revenit la vechea lui cerere: „E important să mai vină jucători” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Metaloglobus 1-0. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a continuat să ceară conducerii jucători noi la echipă în perioada următoare și a anunțat că mutarea internaționalului român Olimpiu Moruțan, din Grecia, e aproape rezolvată. Gâlcă s-a declarat mulțumit de jocul arătat sâmbătă, mai ales că a fost în condiții meteo foarte nefavorabile, a apreciat evoluția lui Grameni, dar a revenit la vechea lui solicitare, de a cere întăriri la echipă. ...
22:40
Dobre știe de ce are nevoie Rapid, după chinul cu Metaloglobus: „Trebuie să fim mult mai buni” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Dobre, singurul marcator al partidei Rapid - Metaloglobus, scor 1-0, a comentat succesul giuleștenilor, poziția de lider din clasament și parcursul echipei.Rapid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, împotriva celor de la Metaloglobus. Golul victoriei a venit târziu, în minutul 79, din gheata golgheterului Alexandru Dobre, ajuns astfel la 12 reușite în acest sezon. ...
22:40
Arsenal, ținută în șah de o echipă care se bate la retrogadare » „Tunarii” ratează șansa de a se desprinde decisiv de Manchester City! # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Nottingham Forest au remizat alb pe City Ground, scor 0-0, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Premier League. Astfel, trupa lui Mikel Arteta a ratat șansa unei desprinderi poate chiar decisive față de principala contracandidată la titlu, Manchester City. ...
22:30
Mihai Teja, apel DISPERAT și declarații care șochează: „Nu l-am băgat că nu-l știu, nu-l cunosc” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Metaloglobus 1-0. Mihai Teja (47 de ani), tehnicianul celor de la Metaloglobus, a venit extrem de dezamăgit la finalul partidei din Giulești, pierdute în ultimele minute de echipa lui. Acesta a vorbit extrem de nemulțumit despre lipsa unui atacant la echipă și a avut un apel disperat pentru conducerea clubului. ...
22:00
Cu Maxim și Drăguș titulari, Gaziantep a fost aproape de o mare surpriză în Super Lig # Gazeta Sporturilor
Gaziantep, cu românii Alexandru Maxim și Denis Drăguș titulari, a remizat cu Galatasaray, scor 1-1, într-un meci din etapa #18 de Super Lig.Celălalt român din lotul de la Gaziantep, Deian Sorescu, a fost rezervă neutilizată în partida de pe Rams Park din Istanbul. ...
21:50
Napoli câștigă cu emoții și păstrează șanse la „scudetto” » Cum arată clasamentul din Serie A # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus la limită pe teren propriu în fața nou-promovatei Sassuolo, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #21 din Serie A, reușind astfel să rămână în cărți pentru lupta la titlu.Programul complet al etapei #21 din Serie ADupă trei remize consecutive, trupa lui Antonio Conte a simțit din nou gustul dulce al victoriei în campionat, la capătul unui meci extrem de complicat. ...
21:20
Spectacol baschetbalistic în BTarena! U-BT Cluj-Napoca a visat, dar a fost adusă cu picioarele pe pământ de Dubai Basketball # Gazeta Sporturilor
Într-un meci din etapa a 15-a a Ligii Adriatice, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Dubai Basketball cu 110-93 în fața unei BTarena sold-out. Campioana României i-a ținut piept timp de 3 sferturi adversarei din Euroligă, însă aceasta și-a arătat calitatea superioară în actul decisiv și a obținut o victorie importantă.Pentru a doua oară în acest sezon, U-BT Cluj-Napoca a primit vizita unei grupări din Euroligă, cea mai importantă competiție continentală. ...
21:10
Dan Șucu încă nu a investit deloc în 2026 pentru a-i aduce întăriri lui Daniele De Rossi, tratativele pentru transferurile dorite de antrenor nefiind finalizate pentru niciun obiectiv. Dar proprietarul lui Genoa a băgat mâna în buzunar ca să schimbe gazonul pe toate terenurile bazei de pregătire a echipei rossoblu.Până să reușească să închidă primul transfer în acest mercato de iarnă, Dan Șucu a rezolvat o urgență legată de infrastructură. ...
21:10
MM Stoica, despre atmosfera tensionată de la meciul cu FC Argeș: „Era un copil care m-a înjurat de la juma' de metru. L-am întrebat dacă mai vrea să vadă meciul sau vrea să…” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost ținta principală a fanilor piteșteni la partida dintre FC Argeș și FCSB, meci care a deschis fotbalul din Superliga în 2026 și care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0, după golul marcat de Yanis Pîrvu.Oficialii campioanei au fost apostrofați încă dinaintea meciului. ...
Acum 6 ore
21:00
După ce a intrat în conflict cu fanii lui FC Argeș, MM Stoica a dezvăluit: „L-am întrebat dacă mai vrea să vadă meciul sau vrea să…” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost ținta principală a fanilor piteșteni la partida dintre FC Argeș și FCSB, meci care a deschis fotbalul din Superliga în 2026 și care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0, după golul marcat de Yanis Pîrvu.Oficialii campioanei au fost apostrofați încă dinaintea meciului. ...
21:00
Nigeria a câștigat bronzul la Cupa Africii după lovituri de departajare! » Salah și Marmoush au ratat de la punctul cu var # Gazeta Sporturilor
Nigeria a câștigat finala mică la ediția 2025-2026 a Cupei Africii pe Națiuni, după ce s-a impus la lovituri de departajare în fața primei reprezentative din Egipt (4-2, 0-0 după 90 de minute).Finala turneului african se va disputa între Senegal și țara gazdă Maroc. Partida va avea loc mâine, 18 ianuarie, de la ora 21:00, pe Stade Prince Moulay Abdallah din Rabat. ...
20:50
Ce a vrut să transmită Ofri Arad? » Postarea israelianului la doar două zile după ce Becali i-a anunțat venirea # Gazeta Sporturilor
La doar două zile după ce Gigi Becali a anunțat public că a rezolvat transferul lui Ofri Arad la FCSB, mijlocașul israelian a postat un mesaj care pare să confirme mutarea. Fotbalistul de 27 de ani, ultima dată la Kairat Almaty, a publicat un selfie în oglindă, însoțit de două emoticoane: o clepsidră și simbolul „nou”, sugerând că oficializarea transferului este doar o chestiune de timp. ...
20:50
Dinamo îl blindează pe Cătălin Cîrjan după oferta de la Metalist » Andrei Nicolescu: „Eram în proceduri și presupun că vom finaliza” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a transmis faptul că formația alb-roșie era în negocieri cu căpitanul Cătălin Cîrjan pentru o prelungire care stabilea și o clauză de 5 milioane de euro, înainte ca mijlocașul să primească oferta de 4,5 milioane de euro de la Metalist.Andrei Nicolescu a transmis faptul că vor parafa acordul, având în vedere că decarul „câinilor” a declinat oferta de la ucraineni. ...
20:40
La doar două zile după ce Becali i-a anunțat venirea, Ofri Arad a avut o postare curioasă # Gazeta Sporturilor
La doar două zile după ce Gigi Becali a anunțat public că a rezolvat transferul lui Ofri Arad la FCSB, mijlocașul israelian a postat un mesaj care pare să confirme mutarea. Fotbalistul de 27 de ani, ultima dată la Kairat Almaty, a publicat un selfie în oglindă, însoțit de două emoticoane: o clepsidră și simbolul „nou”, sugerând că oficializarea transferului este doar o chestiune de timp. ...
20:30
„Henț, Căline!” » Sibienii au cerut vehement o lovitură de pedeapsă în primul minut al prelungirilor # Gazeta Sporturilor
Desfășurat într-o atmosferă polară, accentuată de vântul din câmpul de la Ovidiu, duelul dintre Farul Constanța și FC Hermannstadt, s-a încheiat la egalitate.Oaspeții au însă motive să fie nemulțumiți, ținând cont de faptul că au condus până în final, dar și pentru că au solicitat acordarea unei lovituri de pedeapsă în prelungiri. Cum și-a explicat arbitrul Iulian Călin decizia de a nu arăta punctul cu var în 5 lucruri care nu s-au văzut la TV. 1. ...
20:20
Ianis Zicu, mesaj pesimist după remiza cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează. Avem exemple destule” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul Constanța, a reacționat după ce echipa sa a obținut o remiză pe teren propriu, scor 1-1, în fața celor de la Hermannstadt, îîntr-un meci din etapa #22 din Superliga. Ianis Zicu a vorbit despre jocul echipei sale și a scos în evidență lipsa de eficiență din atacul „marinarilor”. ...
20:20
Două „duble”, patru goluri și două eliminări la debutul lui Adrian Șut la noua lui echipă # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător de la FCSB, Adrian Șut (26 de ani), a debutat sâmbătă seara în tricoul noii lui echipe, Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, în egalul scor 2-2, cu Al Wahda. Plecat acum o săptămână din România, la Al Ain, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, Șut a fost titularizat sâmbătă seara în etapa a 13-a din campionat. Internaționalul român a jucat vreme de 83 de minute, atunci când a fost înlocuit cu Chadli. ...
20:10
Dorinel Munteanu, după remiza de la Constanța, jucată pe un ger teribil: „Pe vremea noastră jucam pe frig mai mare” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a reacționat imediat după ce formația sa a remizat cu Farul la Constanța, scor 1-1, într-un meci din etapa #22 din Superliga. Dorinel Munteanu consideră că echipa sa merita victoria, având în vedere că au fost egalați pe finalul partidei. Tehnicianul a vorbit și despre problemele cu accidentările (două în meciul de astăzi), dar și despre frigul teribil de la Constanța, catalogat „inuman” de elevii săi. ...
20:00
Florescu, reacție dură după meciul cu Farul disputat în condiții extreme: „Este inuman. N-am trăit niciodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Eduard Florescu, aflat la debutul oficial în tricoul celor de la Hermannstadt, a oferit primele reacții după egalul obținut la Ovidiu, 1-1 cu Farul Constanța. Partida s-a disputat în condiții extreme, pe o temperatură de -8 grade, resimțită ca -14, aspect care i-a afectat vizibil pe jucători. ...
20:00
Dorinel Munteanu, reacție după remiza de la Constanța, jucată pe un ger teribil: „Pe vremea noastră jucam pe frig mai mare” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a reacționat imediat după ce formația sa a remizat cu Farul la Constanța, scor 1-1, într-un meci din etapa #22 din Superliga. Dorinel Munteanu consideră că echipa sa merita victoria, având în vedere că au fost egalați pe finalul partidei. Tehnicianul a vorbit și despre problemele cu accidentările (două în meciul de astăzi), dar și despre frigul teribil de la Constanța, catalogat „inuman” de elevii săi. ...
19:50
Farul Constanța - Hermannstadt 1-1 » Gazdele au salvat 1 punct pe final într-un meci jucat pe un ger pătrunzător # Gazeta Sporturilor
Farul Constanța și Hermannstadt s-au întâlnit astăzi în etapa a 22-a din Superliga, într-un meci disputat pe un stadion aproape gol, pe un ger năpraznic, dar pe o suprafață de joc aflată în condiții foarte bune. Partida de la Ovidiu s-a încheiat la egalitate, 1-1, după un final dramatic.Prima repriză a fost una modestă, fără ocazii importante și multe fără șuturi pe spațiul porții. ...
19:50
Liverpool s-a încurcat cu penultima clasată din Premier League și a înregistrat o contraperformanță istorică! # Gazeta Sporturilor
Liverpool a terminat la egalitate cu Burnley pe teren propriu, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Premier League. Defensiva oaspeților a rezistat eroic, iar campioana Angliei a consemnat o premieră negativă în istoria clubului.Programul complet al etapei #22 din Premier LeagueEchipa lui Arne Slot rămâne fără victorie în campionat în 2026. ...
19:50
Florescu, reacție dură după meciul cu Farul disputat în condiții extreme: „Este inuman. Tremur tot” # Gazeta Sporturilor
Eduard Florescu, aflat la debutul oficial în tricoul celor de la Hermannstadt, a oferit primele reacții după egalul obținut la Ovidiu, 1-1 cu Farul Constanța. Mijlocașul ofensiv a reușit un gol spectaculos, însă bucuria a fost umbrită de egalarea venită pe final.Mijlocașul ofensiv a ajuns la Hermannstadt în urmă cu aproape o lună, după ce și-a reziliat contractul cu Unirea Slobozia, club pentru care evoluase timp de șase luni. ...
19:40
Jandarmeria este în alertă înainte de Rapid - Metaloglobus » Toate detaliile despre protestul giuleștenilor # Gazeta Sporturilor
Galeria Rapidului va protesta în această seară, la chiar primul meci din anul 2026. Suporterii vor intra în stadion, la meciul cu Metaloglobus, abia în minutul 15, motiv pentru care Jandarmeria este pregătită să intervină în orice moment, dacă situația va scăpa de sub control. Jocul începe la ora 20:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
19:30
Farul Constanța și Hermannstadt s-au întâlnit astăzi în etapa a 22-a din Superliga, într-un meci disputat pe un stadion aproape gol, dar pe o suprafață de joc aflată în condiții foarte bune. Partida de la Ovidiu s-a încheiat la egalitate, 1-1, după un final dramatic.Prima repriză a fost una modestă, fără ocazii importante și multe fără șuturi pe spațiul porții. ...
19:10
Cristian Chivu și-a explicat „arma secretă” după Udinese - Inter: „Este o determinare reală” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu, antrenorul român al celor de la Inter, a reacționat imediat după ce echipa sa a reușit să câștige în fața celor de la Udinese, scor 1-0, într-un meci din etapa #21 din Serie A.Tehnicianul român și-a lăudat elevii, în special cei patru atacanți din lot pe care îi joacă alternativ și a discutat și despre deciziile tactice de pe parcursul partidei cu ocupanta locului 10 din Serie A. ...
Acum 8 ore
18:50
Gol minunat la debut în Farul - Hermannstadt! Jucătorul și-a depus deja candidatura la reușita etapei # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt a reușit să deschidă scorul pe stadionul din Ovidiu, în duelul cu Farul Constanța, printr-o execuție de excepție semnată de Eduard Florescu, aflat la debutul oficial în tricoul sibienilor.După o primă repriză echilibrată, cu puține ocazii clare la ambele porți, momentul decisiv a venit în minutul 53, atunci când nou-venitul de la Hermannstadt a lovit spectaculos.VIDEO. ...
18:40
Presa din Italia a reacționat după o nouă victorie a lui Chivu în Serie A: „Poate asta a lipsit sezonul trecut” + Nota primită # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a reacționat după ce Inter a câștigat la limită în fața celor de la Udinese, scor 1-0, într-un meci din etapa #21 din Serie A.Jurnaliștii italieni de la Tutto Mercato Web l-au notat pe Cristi Chivu cu 7 și consideră că antrenorul român a avut un rol important în victoria de azi de pe terenul echipei clasate pe locul 10 în Serie A. ...
18:40
Pe cine vede Wayne Rooney la cârma lui Manchester United: „El este omul potrivit” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney (40 de ani), unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria lui Manchester United, a vorbit despre situația delicată pe care o traversează clubul pe Old Trafford în ceea ce privește problemele de pe banca tehnică, și, într-un final, acesta a oferit și numele antrenorului pe care îl consideră potrivit să preia cârma „diavolilor”. ...
18:20
Louis Munteanu a aterizat în Washington și a aflat numărul pe care îl va purta pe tricou # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul transferat de DC United de la CFR Cluj, a ajuns în Statele Unite ale Americii și a făcut deja cunoștință cu noul său club. Fotbalistul român a trecut vizita medicală, s-a întâlnit cu oficialii formației din Washington și a aflat numărul pe care îl va purta pe echipament.DC United l-a achiziționat pe Munteanu pentru 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), iar atacantul a semnat un contract pe 3 ani și jumătate. ...
18:20
Ce a declarat Guardiola după ce a pierdut derby-ul cu United: „Acel cartonaș roșu ar fi schimbat jocul” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a reacționat după ce echipa sa a pierdut derby-ul cu Manchester United, scor 2-0, într-un meci din etapa #22 din Premier League.Michael Carrick a debutat pe banca tehnică a celor de la Manchester United cu o victorie în derby-ul cu City, pe Old Trafford. ...
18:10
Daniel Pancu, MONOLOG de cinci minute despre situația lui Ciprian Deac » Discurs fără menajamente: „De atunci mi-am jurat” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit sâmbătă după-amiaza, în cadrul unei conferințe de presă, pentru prima dată despre situația veteranului Ciprian Deac (39 de ani), exclus inițial din lot și reprimit mai apoi la echipă. ...
17:50
Partida Lokomotiva Zagreb - Rapid, din runda secundă a grupei C din European League, a fost programată astăzi de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 4 și Digi Sport 3.Rapid întâlnește o echipă care se află într-o formă foarte bună. Lokomotiva Zagreb nu a pierdut niciun meci în acest sezon competițional, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. ...
17:20
Christopher Braun (34 de ani), fundașul lateral al Rapidului, a ajuns astăzi la o înțelegere cu CFR Cluj, urmând să semneze în această seară cu formația din Gruia. Daniel Pancu, antrenorul clujenilor, a anunțat în conferință că mutarea a fost realizată. Braun a mai evoluat la CFR Cluj în sezonul 2022-2023, perioadă în care a adunat 44 de meciuri în tricoul ardelenilor. Pentru Rapid, fundașul a bifat deja 78 de partide oficiale, reușind 2 goluri și o pasă decisivă. ...
Acum 12 ore
16:50
Jean Vlădoiu a găsit vinovatul, după deziluzia cu UTA: „Nu a existat și ne-am pierdut capul” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - UTA Arad 1-3. Jean Vlădoiu (57 de ani), antrenorul din acte al ialomițenilor, a oferit prima reacție după această înfrângere. Acesta și-a criticat jucătorii și l-a nominalizat pe fundașul dreapta Andrei Dorobanțu (21 de ani) pentru greșeala comisă la cel de-al doilea gol.Extrem de supărat, Vlădoiu a explicat că nu se aștepta la acest rezultat, mai ales în contextul în care era primul meci în Superliga la Slobozia. ...
16:40
FCSB a pierdut o partidă crucială în vederea calificării în play-off, 0-1 pe terenul lui FC Argeș, echipa de pe locul 5. În continuare, 3 observații tehnice după primul joc al anului 2026 în Superliga.Yanis Pîrvu, un fotbalist ofensiv de numai 18 ani, este cel care a tranșat duelul, cu golul lui din minutul 28. VIDEO cu reușita, mai jos: Sursă video: Prima Sport 11. FC Argeș - FCSB 1-0: rezultat vs. ...
16:30
Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar, duel în grupa de European League la handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare și Mosonmagyarovar se vor înfrunta astăzi, de la ora 17:00, în runda secundă a grupei A din European League la handbal feminin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 4 și Digi Sport 4.Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar, live de la 17:00Minaur Baia Mare a început grupa cu o victorie pe terenul lui Larvik, scor 28-26. ...
16:30
„Billy” Costacurta îl distruge pe starul lui Milan: „Este o mare enigmă. Doar face spectacol, dar nu știe fotbal!” # Gazeta Sporturilor
Rafael Leao (26 de ani) este al doilea marcator al lui AC Milan în acest campionat, dar nu-l impresionează deloc pe un fost mare jucător al rossonerilor. Decarul portughez e criticat de Alessandro Costacurta, septuplu câștigător al titlului în Serie A și triplu campion european cu rossoneri.Rafael Leao are șapte goluri înscrise în 14 meciuri jucate în actualul campionat și a influențat trei goluri ale lui AC Milan în ultimele patru apariții în trcioul rossonero. ...
16:10
Mihalcea a dus-o pe UTA pe loc de play-off și-și „adoarme” adversarii: „Pe noi nu ne interesează!” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - UTA Arad 1-3. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după succesul înregistrat pe stadionul „1 Mai”. Tehnicianul și-a înfruntat fosta echipă pe care a promovat-o în 2024 în Superliga.În urma lui, UTA a urcat, cel puțin temporar, pe locul 6, ultimul de play-off. Mihalcea a explicat la flash-interviu că obiectivul echipei nu este acesta, ci doar acumularea de puncte care să le asigure o oarecare liniște. ...
16:00
Radu Drăgușin, avertizat dinspre FRF: „Alege așa noua echipă! Altfel, e greu să joci la națională” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic de la Federația Română de Fotbal, îl avertizează pe stoperul Radu Drăgușin (23) să meargă la o echipă la care să și joace, mai ales dacă vrea să reprezinte naționala în barajul din martie. ...
15:50
Inter îi promite un star lui Cristi Chivu » Suma investită de club și ce jucător este primul pe lista nerazzurrilor! # Gazeta Sporturilor
Inter abandonează politica de austeritate în materie de transferuri și plănuiește să cheltuiască o sumă importantă în vară pentru a întări echipa lui Cristi Chivu. Proprietarul clubului, Oaktree, va pune la dispoziție peste 50 de milioane de euro în scopul achiziționării unei vedete, iar primul nume vehiculat de nerazzurri este Nico Paz. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.