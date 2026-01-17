„Cutremur” după Rapid - Metaloglobus: antrenorul va fi DEMIS mâine dimineață

14:50

Venus Williams este pregătită pentru prima sa apariție la Australian Open după o pauză de cinci ani. La 45 de ani, americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare de tenis care participă pe tabloul principal al turneului de la Melbourne, depășind-o pe japoneza Kimiko Date, care avea 44 de ani când a jucat ultimul său meci, în 2015.În primul tur Venus Williams va da piept cu Olga Danilovic (24 de ani, #68 WTA). ...