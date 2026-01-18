Trump anunţă că vrea noi lideri în Iran

21:50

La întoarcerea din Washington, ministrul danez de Externe, Lars L and #248;kke Rasmussen, a respins fără echivoc orice scenariu privind preluarea Groenlandei de către Statele Unite, potrivit Digi24. În primul său mesaj public transmis and #8222;pe pământ danez and #8221;, după întâlnirile cu vicepreşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, oficialul a declarat că statutul insulei nu este negociabil: and #8222;Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată and #8221;, a relatat sursa citată.