Decodificarea neaşteptatei creşteri a economiei germane: cheltuielile guvernamentale istorice hrănesc industria, problemele de structură vor împiedica decolarea, consumatorii rămân prudenţi, iar o parte din cheltuielile lor se duc în buzunarele polonezilor, mari exportatori de alimente

Ziarul Financiar, 18 ianuarie 2026 21:00

Decodificarea neaşteptatei creşteri a economiei germane: cheltuielile guvernamentale istorice hrănesc industria, problemele de structură vor împiedica decolarea, consumatorii rămân prudenţi, iar o parte din cheltuielile lor se duc în buzunarele polonezilor, mari exportatori de alimente

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
21:00
Prinţul Harry, în pragul unei schimbări: Decizia care ar putea schimba relaţia cu Familia Regală Ziarul Financiar
Prinţul Harry ar putea ajunge la un moment-cheie în 2026, pe fondul deciziilor privind securitatea, al legăturilor de familie şi al evenimentelor publice.
21:00
Decodificarea neaşteptatei creşteri a economiei germane: cheltuielile guvernamentale istorice hrănesc industria, problemele de structură vor împiedica decolarea, consumatorii rămân prudenţi, iar o parte din cheltuielile lor se duc în buzunarele polonezilor, mari exportatori de alimente Ziarul Financiar
21:00
Polonia: Repolonizarea economiei se transformă din poveşti şi idei într-o instituţie şi măsuri concrete Ziarul Financiar
În ultimii 15 ani, guvernele din Ungaria şi Polonia au insistat la nivel declarativ pe ideea de a aduce părţi cât mai mari din economie sub con­trol local. Polonia şi-a creat şi conso­lidat în acest sens „campioni naţio­nali“ în sectoarele strategice, compa­nii de stat capabile să concureze cu marile corporaţii străine.
21:00
Cine este Ben Francis care a creat Gymshark, un brand care a devenit un fenomen cultural în rândul tinerilor pasionaţi de sală şi care a ajuns la evaluare de peste 1 miliard de lire sterline Ziarul Financiar
Acum 30 minute
20:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: GenZee, trezeşte-te, ieşi din bulă! După Jensen Huang, şeful Nvidia, Sander van’t Noordende, şeful Randstad, spune şi el că meseriile viitorului vor fi complet altele. Absolvenţii cu atestate, certificate şi permise de meserii calificate vor fi la mare căutare, apune vremea absolvenţilor cu licenţe, masterate şi doctorate Ziarul Financiar
Randstad este cea mai mare companie globală de recrutare, sediul corporaţiei este în Olanda, cifra de afaceri este de 25 miliarde de Euro în 2025.
Acum o oră
20:30
Ediţia 19 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
20:30
Adunarea Generală de Alegeri a Uniunii Europene de Şah va avea loc, în iulie, la Bucureşti Ziarul Financiar
20:15
Cum va arăta capitalismul american peste 50 de ani? Ce spune Daron Acemoglu, care a luat Premiul Nobel pentru economie în 2024 şi este unul dintre cei mai căutaţi analişti geopolitici ai momentului Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:30
Ascensiunea şi declinul globalizării: de ce următoarea criză financiară globală ar putea fi mai dură ca oricând, cu Statele Unite în rol de spectator Ziarul Financiar
Acum 4 ore
18:45
Cine este Adrian Stan, fondatorul grupului AJ BRAND care construieşte pentru Ikea unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din România Am făcut proiecte mari de energie în Spania şi Portugalia, acum vrem să facem şi în România Ziarul Financiar
18:15
După săptămâni de proteste, Iranul se confruntă cu mii de morţi şi posibile execuţii Ziarul Financiar
18:15
Aer polar versus aer mediteranean. Ciocnirea maselor de aer în România, în weekendul viitor Ziarul Financiar
18:00
HR. Cine sunt angajatorii pe care românii nu vor să-i părăsească? Ziarul Financiar
18:00
Cine este Răzvan Ungureanu liderul departamentului de impozitare internaţională a EY România Ziarul Financiar
17:15
Ţările ameninţate de tarifele impuse de Trump asupra Groenlandei „rămân unite” Ziarul Financiar
17:15
Reacţia preşedintelui Nicuşor Dan, cu privire la tensiunile dintre Trump si Groenlanda Ziarul Financiar
17:15
Cum a ajuns Nicoleta Forfotă, şeful pe zona de corporate la Citi România: Cred în meritocraţie. Deşi bankingul este, în continuare, un sector unde bărbaţii sunt mult mai prezenţi în poziţii de leadership Ziarul Financiar
Acum 6 ore
16:30
De ce mişcarea lui Donald Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului provoacă îngrijorări Ziarul Financiar
Alegerile din noiembrie se apropie, iar deciziile luate din timp pot schimba regulile jocului politic din SUA, stârnind îngrijorări şi controverse.
16:15
Cine este Anton Niculescu managing partner în cadrul Inulta. Primul meu job a fost după facultate la Ernst & Young în Toronto Ziarul Financiar
15:45
Cum a ajuns Cosmin Filipaş să facă un business în România din uleiul de măsline grecesc? În 2020, în pandemie, am lansat brandul D’Olive deţinând o livadă de măslini în sudul insulei Creta. O livadă de 1-2 hectare costă între 40.000 şi 100.000 EUR Ziarul Financiar
Acum 8 ore
15:00
Marile companii de asigurări din România cred că 2026 ar putea marca începutul unui nou ciclu economic de creştere pentru asigurări Ziarul Financiar
14:15
Cum a ajuns Elena Oprea, Selftalk, să facă un business pornind de la preţul unei şedinţe de terapie la Londra de 250 de lire? Ziarul Financiar
14:00
Cele mai frumoase 11 străzi din lume. Prima în top îşi schimbă aspectul în fiecare zi Ziarul Financiar
13:30
Din ce ţări trimit românii cei mai mulţi bani acasă? Cum a ajuns Marea Britanie principala piaţă pentru românii care lucrează în străinătate? Ziarul Financiar
Acum 12 ore
11:45
O veste bună: Creşterea economică ar putea accelera în 2026. Cele două condiţii care ar putea încinge motoarele economice VIDEO Ziarul Financiar
11:30
România, invitată de Donald Trump să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina Ziarul Financiar
România a fost invitată de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Potrivit surselor Antena3.ro, scrisoarea care conţine invitaţia preşedintelui SUA a ajuns sâmbătă la Nicuşor Dan.
11:30
Peste 150 de persoane, salvate de salvamontişti în ultimele 24 de ore Ziarul Financiar
11:30
O dronă a fost găsită într-o gospodărie din Vrancea Ziarul Financiar
10:45
Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Tulcenii au primit RO-Alert Ziarul Financiar
Un atac cu drone s-a produs duminică asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Tulcenii au primit mesaj RO-Alert.
10:45
ANM extinde atenţionarea de ger în toată ţara până joi: temperaturi minime de -20°C Ziarul Financiar
10:45
Prognoză specială pentru Bucureşti: urmează zile cu vreme deosebit de rece Ziarul Financiar
10:45
Cum va arăta piaţa de IT din România în 2026? Outsourcingul se schimbă radical. Care sunt noile direcţii care încep să se contureze VIDEO Ziarul Financiar
10:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 19 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Andrei Popescu, Consultant fiscal, Soter & Partners Ziarul Financiar
10:00
Washington Post: Pentagonul pregăteşte 1.500 de militari pentru o posibilă misiune în Minnesota Ziarul Financiar
09:45
Avalanşe în Austria. Mai mulţi turişti au murit Ziarul Financiar
09:45
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, califică drept „inacceptabile” tarifele impuse de Trump în contextul Groenlandei Ziarul Financiar
09:45
România îşi întăreşte relaţiile cu ţările nordice şi promovează aderarea la OCDE Ziarul Financiar
09:45
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraş modern cu peste 60.000 de locuitori Ziarul Financiar
09:30
Şefa UE, Ursula von der Leyen, îi răspunde lui Trump: Tarifele vamale ar submina relaţiile transatlantice Ziarul Financiar
Şefa UE, Ursula von der Leyen, i-a răspuns preşedintelui SUA, Donald Trump după anunţul privind impunerea de noi tarife vamale ţărilor care se opun intrării Groenlandei sub autoritatea SUA. Tarifele vamale ar submina relaţiile transatlantice, a spus Ursula von der Leyen.
09:30
UE îşi cheamă ambasadorii la Bruxelles, după ameninţările lui Trump cu noi taxe vamale Ziarul Financiar
09:30
Viktor Orbán pune alegerile din Ungaria sub semnul „războiului sau păcii” Ziarul Financiar
09:15
Elon Musk dă în judecată OpenAI şi Microsoft pentru „câştiguri obţinute pe nedrept” Ziarul Financiar
09:15
Testul simplu pe care Buffett îl dădea tinerilor pentru a afla cine va reuşi Ziarul Financiar
09:15
China a blocat cipurile Nvidia H200 Ziarul Financiar
09:00
Netanyahu a convocat cabinetul de război Ziarul Financiar
09:00
Mai multe zone rezidenţiale din Ucraina, distruse în timpul unor atacuri aeriene Ziarul Financiar
Mai multe zone rezidenţiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. În paralel, o delegaţie ucraineană a mers în SUA pentru a negocia prevederile unui acord de pace.
09:00
Alegeri prezidenţiale în Portugalia. Candidatul de extrema dreapta ar putea câştiga primul tur Ziarul Financiar
Candidatul partidului de extrema dreapta ar putea câştiga primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia. Asta indică sondajele realizate înainte de scrutinul de duminică. În schimb, candidatul de extrema dreapta nu este cotat cu şanse ca să câştige şi turul doi al alegerilor prezidenţiale.
Acum 24 ore
07:30
DGPCÎ: Peste 800.000 de permise de conducere şi 1.780.000 de certificate de înmatriculare emise în anul 2025 Ziarul Financiar
17 ianuarie 2026
21:15
ChatGPT devine Google-GPT: dacă vrei căutări şi conversaţii fără să plăteşti, vezi obligatoriu şi reclame. OpenAI va introduce reclame în ChatGPT - deocamdată pentru utilizatorii din SUA. Promisiuni că răspunsurile şi reclamele nu se vor amesteca Ziarul Financiar
Compania americană de inteligenţă artificială OpenAI a anunţat că va începe testarea reclamelor în ChatGPT în săptămânile următoare, o decizie care ar putea deschide o nouă sursă importantă de venituri pentru startup-ul care a creat cel mai popular chatbot din lume, dar care ridică şi multe semne de întrebare şi controverse în legătură cu impactul pe care l-ar putea avea reclamele în răspunsurile / informaţiile afişate de chatbot.
Ieri
21:00
ChatGPT devine Google-GPT: dacă vrei conversaţii fără să plăteşti, vezi şi reclame. OpenAI va introduce reclame în ChatGPT - deocamdată pentru utilizatorii din SUA. Promisiuni că răspunsurile şi reclamele nu se vor amesteca Ziarul Financiar
Compania americană de inteligenţă artificială OpenAI a anunţat că va începe testarea reclamelor în ChatGPT în săptămânile următoare, o decizie care ar putea deschide o nouă sursă importantă de venituri pentru startup-ul care a creat cel mai popular chatbot din lume, dar care ridică şi multe semne de întrebare şi controverse în legătură cu impactul pe care l-ar putea avea reclamele în răspunsurile / informaţiile afişate de chatbot.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.