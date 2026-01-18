Marile companii de asigurări din România cred că 2026 ar putea marca începutul unui nou ciclu economic de creştere pentru asigurări

21:15

Compania americană de inteligenţă artificială OpenAI a anunţat că va începe testarea reclamelor în ChatGPT în săptămânile următoare, o decizie care ar putea deschide o nouă sursă importantă de venituri pentru startup-ul care a creat cel mai popular chatbot din lume, dar care ridică şi multe semne de întrebare şi controverse în legătură cu impactul pe care l-ar putea avea reclamele în răspunsurile / informaţiile afişate de chatbot.