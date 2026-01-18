Înapoi acasă: Soldaţii germani trimişi de Berlin în Groenlanda s-au întors deja înapoi în ţară, după numai 44 de ore. Sâmbătă seară Trump a ameninţat cu tarife de 10% şi respectiv 25% împotriva ţărilor care au trimis soldaţi în Groenlanda
Ziarul Financiar, 18 ianuarie 2026 22:15
Înapoi acasă: Soldaţii germani trimişi de Berlin în Groenlanda s-au întors deja înapoi în ţară, după numai 44 de ore. Sâmbătă seară Trump a ameninţat cu tarife de 10% şi respectiv 25% împotriva ţărilor care au trimis soldaţi în Groenlanda
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
22:15
Acum o oră
22:00
22:00
Acum 2 ore
21:00
Prinţul Harry, în pragul unei schimbări: Decizia care ar putea schimba relaţia cu Familia Regală # Ziarul Financiar
Prinţul Harry ar putea ajunge la un moment-cheie în 2026, pe fondul deciziilor privind securitatea, al legăturilor de familie şi al evenimentelor publice.
21:00
Decodificarea neaşteptatei creşteri a economiei germane: cheltuielile guvernamentale istorice hrănesc industria, problemele de structură vor împiedica decolarea, consumatorii rămân prudenţi, iar o parte din cheltuielile lor se duc în buzunarele polonezilor, mari exportatori de alimente # Ziarul Financiar
21:00
Polonia: Repolonizarea economiei se transformă din poveşti şi idei într-o instituţie şi măsuri concrete # Ziarul Financiar
În ultimii 15 ani, guvernele din Ungaria şi Polonia au insistat la nivel declarativ pe ideea de a aduce părţi cât mai mari din economie sub control local. Polonia şi-a creat şi consolidat în acest sens „campioni naţionali“ în sectoarele strategice, companii de stat capabile să concureze cu marile corporaţii străine.
21:00
20:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: GenZee, trezeşte-te, ieşi din bulă! După Jensen Huang, şeful Nvidia, Sander van’t Noordende, şeful Randstad, spune şi el că meseriile viitorului vor fi complet altele. Absolvenţii cu atestate, certificate şi permise de meserii calificate vor fi la mare căutare, apune vremea absolvenţilor cu licenţe, masterate şi doctorate # Ziarul Financiar
Randstad este cea mai mare companie globală de recrutare, sediul corporaţiei este în Olanda, cifra de afaceri este de 25 miliarde de Euro în 2025.
Acum 4 ore
20:30
20:15
19:30
18:45
Acum 6 ore
18:15
18:15
18:00
17:15
17:15
17:15
Acum 8 ore
16:30
De ce mişcarea lui Donald Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului provoacă îngrijorări # Ziarul Financiar
Alegerile din noiembrie se apropie, iar deciziile luate din timp pot schimba regulile jocului politic din SUA, stârnind îngrijorări şi controverse.
16:15
15:45
15:00
Acum 12 ore
14:15
14:00
13:30
11:45
11:30
România, invitată de Donald Trump să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina # Ziarul Financiar
România a fost invitată de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Potrivit surselor Antena3.ro, scrisoarea care conţine invitaţia preşedintelui SUA a ajuns sâmbătă la Nicuşor Dan.
10:45
Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Tulcenii au primit RO-Alert # Ziarul Financiar
Un atac cu drone s-a produs duminică asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Tulcenii au primit mesaj RO-Alert.
10:45
10:45
10:45
10:00
09:45
09:45
09:45
Acum 24 ore
09:30
Şefa UE, Ursula von der Leyen, îi răspunde lui Trump: Tarifele vamale ar submina relaţiile transatlantice # Ziarul Financiar
Şefa UE, Ursula von der Leyen, i-a răspuns preşedintelui SUA, Donald Trump după anunţul privind impunerea de noi tarife vamale ţărilor care se opun intrării Groenlandei sub autoritatea SUA. Tarifele vamale ar submina relaţiile transatlantice, a spus Ursula von der Leyen.
09:30
09:15
09:15
09:00
Mai multe zone rezidenţiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. În paralel, o delegaţie ucraineană a mers în SUA pentru a negocia prevederile unui acord de pace.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.