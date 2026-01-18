Înapoi acasă: Soldaţii germani trimişi de Berlin în Groenlanda s-au întors deja înapoi în ţară, după numai 44 de ore. Sâmbătă seară Trump a ameninţat cu tarife de 10% şi respectiv 25% împotriva ţărilor care au trimis soldaţi în Groenlanda

21:00

În ultimii 15 ani, guvernele din Ungaria şi Polonia au insistat la nivel declarativ pe ideea de a aduce părţi cât mai mari din economie sub con­trol local. Polonia şi-a creat şi conso­lidat în acest sens „campioni naţio­nali“ în sectoarele strategice, compa­nii de stat capabile să concureze cu marile corporaţii străine.