Mai multe zone rezidenţiale din Ucraina, distruse în timpul unor atacuri aeriene
Ziarul Financiar, 18 ianuarie 2026 09:00
Mai multe zone rezidenţiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. În paralel, o delegaţie ucraineană a mers în SUA pentru a negocia prevederile unui acord de pace.
Alegeri prezidenţiale în Portugalia. Candidatul de extrema dreapta ar putea câştiga primul tur
Candidatul partidului de extrema dreapta ar putea câştiga primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia. Asta indică sondajele realizate înainte de scrutinul de duminică. În schimb, candidatul de extrema dreapta nu este cotat cu şanse ca să câştige şi turul doi al alegerilor prezidenţiale.
ChatGPT devine Google-GPT: dacă vrei căutări şi conversaţii fără să plăteşti, vezi obligatoriu şi reclame. OpenAI va introduce reclame în ChatGPT - deocamdată pentru utilizatorii din SUA. Promisiuni că răspunsurile şi reclamele nu se vor amesteca
Compania americană de inteligenţă artificială OpenAI a anunţat că va începe testarea reclamelor în ChatGPT în săptămânile următoare, o decizie care ar putea deschide o nouă sursă importantă de venituri pentru startup-ul care a creat cel mai popular chatbot din lume, dar care ridică şi multe semne de întrebare şi controverse în legătură cu impactul pe care l-ar putea avea reclamele în răspunsurile / informaţiile afişate de chatbot.
Postare năucitoare a lui Donald Trump: Pacea Lumii este în joc! Nimeni nu se va atinge de acest teritoriu sacru! Este o situaţie foarte periculoasă pentru securitatea, siguranţa şi supravieţuirea planetei noastre. Sistemul „The Dome" de protecţie a Americii de Nord nu poate funcţiona fără Groenlanda. El anunţă tarife de 10% şi apoi 25% pentru toate ţările care au trimis trupe
BIG 4 în eoliene: cine controlează 65% din eolienele locale şi cum a ajuns proprietarul IKEA în această ligă a campionilor? Austrieci, greci, portughezi şi suedezi. Nici un român în top 4
România a debutat anul acesta cu o capacitate instalată a parcurilor eoliene dispecerizabile (mai mari de 5 MW) de 3.069 MW, arată datele publicate de Transelectrica pentru data de 01.01.2026. Această capacitate aduce un salt important faţă de prima zi a anului trecut, când România avea 2.881 MW în parcuri eoliene, dar şi o surpriză.
Donald Trump anunţă noi tarife vamale împotriva a opt ţări europene care susţin Groenlanda
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că va impune tarife vamale ţărilor care susţin Groenlanda. Sunt vizate opt ţări europene care s-au poziţionat împotriva preluării de către Trump a insulei. Tarifele vor intra în vigoare de la 1 februarie.
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.
Michael O'Leary, şeful Ryanair, dezvăluie cât câştigă cel mai mare operator low-cost din Europa pentru un pasager: 11 euro, iar ţinta este 12-14 euro. El vrea ca avioanele sale să fie gata pe aeroporturi în numai 25 de minute. "Dacă aş putea scăpa de toate bagajele, aş avea o companie aeriană mult mai bună"
Crunchbase: Finanţările globale în fintech-uri au urcat cu 27% în 2025, la 51,8 mld. dolari. Investitorii au semnat mai puţine tranzacţii, dar au pariat sume record pe jucătorii mari
Finanţările oferite de fonduri de capital de risc la nivel global pentru start-up-urile din sectorul tehnologiei financiare a revenit pe un trend ascendent în 2025, totalizând 51,8 miliarde de dolari, conform datelor Crunchbase. Această sumă reprezintă o creştere de 27%, faţă de totalul de 40,8 miliarde de dolari înregistrat în 2024, fiind impulsionată de tranzacţii de tip „late-stage” şi de revenirea apetitului investitorilor pentru tichete de valoare mare.
ZF Live. Ştefan Guga, Syndex România: Avem nevoie de industrie, de servicii care produc pentru a susţine o creştere economică pe termen lung şi o creştere salarială care să vină la pachet. Nu cred că vom ajunge prea curând la o situaţie de creştere salarială similară cu cea din ultimii 10 ani.
După mai bine de un deceniu de creşteri salariale neîntrerupte, piaţa muncii din România intră într-o fază de încetinire, iar premisele care au susţinut avansul economic din anii anteriori se erodează rapid. Dinamica salariilor şi a angajărilor se schimbă, iar revenirea la ritmul din ultimii zece ani este improbabilă pe termen scurt şi mediu, susţine Ştefan Guga, sociolog şi cercetător al pieţei muncii în cadrul Syndex România.
Analiză ZF. Cât de mult contează România pentru marii retaileri prezenţi local: este piaţa autohtonă una strategică pentru grupurile Schwarz, Carrefour sau Ahold Delhaize? Ce spun cifrele?
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari actori din comerţul alimentar global, cu afaceri de circa 95 mld. euro în 2024 (ultimul an pentru care există date publice complete), are prezenţă în peste 40 de ţări. Dintre acestea, doar în şapte are operaţiuni directe, e vorba de Franţa, Spania, Belgia, Polonia, România, Brazilia şi Argentina. În celelalte, gigantul funcţionează prin parteneri, în sistem de franciză.
