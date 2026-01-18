and #8222;Consiliul de pace and #8221; al lui Trump pentru Gaza: Ce oficiali arabi au fost numiţi, invitaţi?
Bursa, 18 ianuarie 2026 21:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat crearea unui and #8222;Comitet Naţional pentru Administrarea Gazei and #8221; şi a unui and #8222;Consiliu pentru Pace and #8221; ca parte a celei de-a doua faze a and #8222;planului în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului din Gaza and #8221;, a transmis Casa Albă.
and #8222;NATO islamic and #8221; aflat la început de drum ar putea în curând să se concentreze pe Somaliland # Bursa
Cererea ministrului somalez al Apărării ca Arabia Saudită să îşi repete campania sud-yemenită în Somaliland, coroborată cu rapoartele despre iminenta alianţă a celor două ţări cu Egiptul, care l-ar include astfel de facto pe aliatul lor eritreean, sugerează cu tărie că ceva important s-ar putea pregăti în curând, relatează Bloomberg.
Preşedintele AUR, George Simion, anunţă lansarea, pe 24 ianuarie, a programului pilot 'Înapoi Acasă', dedicat românilor din Diaspora.
Trump doreşte o taxă de un miliard de dolari de la statele care doresc să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza # Bursa
Administraţia Trump solicită naţiunilor interesate să deţină un loc permanent în cadrul unui and #8222;Consiliu al Păcii and #8221; propus pentru Fâşia Gaza să angajeze o finanţare de cel puţin 1 miliard de dolari, transmite Bloomberg.
În Iran s-a redeschis parţial duminică accesul la internet, a informat organizaţia neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securităţii informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din reţelele sociale, transmite AFP.
Iranul ameninţă cu război după declaraţiile lui Trump despre un and #8222;nou lider and #8221; pentru Khamenei # Bursa
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian ameninţă duminică că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, care deţine puterea în Iran, va fi o declaraţie de război, conform AFP.
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că are o pensie de 11.000 de lei, dar că atunci când a ieşit la pensie, în noiembrie 2014, a avut 2950 de lei, news.ro.
Nicuşor Dan: Sunt îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan se arată and #39; and #39;profund îngrijorat and #39; and #39; de and #39; and #39;escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici and #39; and #39; cu privire la evoluţiile recente şi face apel la dialog.
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord, transmite AFP.
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 24 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Bursa
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 24,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,44%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 328,7 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunţă duminică ocupaţia rusă, relatează AFP.
O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a declarat agenţiei dpa un purtător de cuvânt al forţelor armate.
Meloni anunţă la Seul că a vorbit cu Trump şi denunţă o and #8221;greşeală and #8221; în impunerea unor taxe vamale unor ţări europene # Bursa
Şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni, a catalogat duminică drept and #8222;o greşeală and #8221; ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale unor state europene care se opun intenţiei sale de a dobândi Groenlanda, relatează AFP.
Autoritatea Vamală Română cumpără scanere pentru controlul bagajelor, de peste 6,7 milioane lei # Bursa
Autoritatea Vamală Română a lansat o procedură de licitaţie restrânsă pentru achiziţia de scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacităţii de control integrat, valoarea totală estimată a contractului fiind de 6,7 milioane lei, fără TVA.
Lia Olguţa Vasilescu: and #8221;Niciodată nu a fost atâta bătaie de joc din partea Guvernului faţă de administraţiile locale and #8221; # Bursa
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, susţine că niciodată administraţiile publice locale nu au fost tratate cu and #39; and #39;atâta bătaie de joc and #39; and #39; de Guvern cum se întâmplă acum, motiv pentru care primarii din toate partidele sunt nemulţumiţi de premierul Ilie Bolojan, nu numai cei social-democraţi
Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că va rupe coaliţia de guvernare şi a explicat că PSD face and #8221;ce ştie mai bine and #8221; şi anume a adus ţara în această situaţie, din punct de vedere al deficitului, şi acum încearcă să dea impresia că altcineva este vinovat iar Guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macro-economică într-o situaţie acceptabilă
CNSP: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică vor creşte anul acesta cu 0,8% # Bursa
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de 0,8% faţă de 2025, şi vor continua să se majoreze uşor în următorii trei ani, conform Prognozei 2025-2029, varianta de toamnă, a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunţat duminică autorităţile instalate de Moscova
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de and #8221;distrugerea totală a ţării sale and #8221;
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele 11 luni din 2025, de 6,843 milioane tone echivalent petrol, cu 68.600 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 1%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică
România a fost invitată să devină membru al 'Consiliului pentru Pace and #8221; privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială
Comisia Europeană: Acordul comercial UE-Mercosur deschide noi oportunităţi pentru fermierii români # Bursa
În urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, actuale taxele vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate, ajutând fermierii români să-şi majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, se arată într-un document publicat pe site-ul Direcţiei Generale Comerţ a Comisiei Europene
Germania şi UE au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice # Bursa
Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană privind strategia naţională de construire a unor noi centrale electrice, un pas esenţial pentru securitatea energetică a celei mai mari economii europene în contextul eliminării treptate a producţiei pe bază de cărbune
Gabriela Ruse, locul 79 mondia, s-a calificat, duminică noapte, în turul doi la Australian Open, primul grand slam al anului
Mişcarea Lion Capital asupra Fondului Proprietatea nu este o simplă ofertă de portofoliu, ci o operaţiune cu miză strategică, plasată exact în pragul unor tranzacţii majore cu statul român
Departamentul Apărării al SUA a cerut unui număr de aproape 1.500 de soldaţi să fie pregătiţi pentru o posibilă desfăşurare în Minnesota
Zelenski: and #8221;Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei and #8221; # Bursa
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetic
Siegfried Mureşan: and #8221;Ratificarea acordului comercial UE-SUA va trebui să mai aştepte and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, în acest nou context, ratificarea acordului comercial UE-SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte, remarca fiind făcută după ce preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat mai multe state europene cu taxe vamale de până la 25% and #8222;până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei and #8221;
Trump va impune taxe vamale unui număr de opt ţări europene and #8221;până la vânzarea Groenlandei and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale - de până la 25% - produselor provenind din opt ţări europene, and #8221;până la vânzarea totală a Groenlandei and #8221;
Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global
Ursula von der Leyen: and #8221;Când Europa şi Mercosur vorbesc împreună, lumea ascultă and #8221; # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut joi, la Asuncion, un discurs la evenimentul semnării acordului de parteneriat UE-Mercosur, subliniind că va crea and #8221;cea mai mare zonă de liber-schimb din lume and #8221;, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru and #8221;700 de milioane de cetăţeni and #8221;
Preşedintele american Donald Trump l-a and #39; and #39;invitat and #39; and #39; pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce
Ministrul Economiei: and #8221;România şi SUA analizează noi oportunităţi de investiţii şi cooperare economică and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d and #39;Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, ministrul, într-o postare pe Facebook
Bolojan: and #8221;Cel mai important este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR and #8221; # Bursa
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă
Schiorul elveţian Marco Odermatt a dominat, sâmbătă, coborârea de la Wengen, semnificativ scurtată din cauza vântului, obţinând a patra victorie consecutivă în faţa publicului său şi consolidându-şi avansul în clasamentul general
Khamenei afirmă că Trump că este and #8221;vinovat de victimele manifestaţiilor and #8221; din Iran # Bursa
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sâmbătă autorităţilor and #8221;să le rupă spatele răzvrătiţilor and #8221; şi atribuie and #8221;victimele and #8221; preşedintelui american Donald Trump, după reprimarea unui val de manifestaţii împotriva puterii, a cărui reprimare s-a soldat cu mii de morţi
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că premierul Ilie Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator, pentru că dacă nu ar fi fost, atunci nu rezista acestui conflict permanent din interiorul coaliţiei
Ministrul Culturii: and #8221;Angajaţii din bibliotecile publice au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia and #8221; # Bursa
Ministrul Culturii, Andras Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice
Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului
Nazare: Aderarea la OCDE este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României # Bursa
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru funcţionarea statului român în următorii ani, cu un impact comparabil cu integrarea în NATO şi Uniunea Europeană, a declarat sâmbătă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administraţia Naţională a Energiei (NEA) şi preluate de televiziunea de stat CCTV, transmite EFE.
SUA şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.
Armata siriană a anunţat sâmbătă dimineaţă că a preluat controlul asupra oraşului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forţele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma luptelor recente din această regiune din nordul Siriei, transmite AFP.
Candidatul extremei drepte, favorit în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia # Bursa
Campania pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte, Andre Ventura, creditat drept favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent în istoria recentă a ţării, relatează AFP.
Apărarea aeriană rusă a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în cinci regiuni ale Rusiei, precum şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, a anunţat Ministerul rus al Apărării, informează EFE.
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană a cerut companiilor aeriene să evite spaţiul aerian al Iranului # Bursa
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut vineri companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând 'situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane', informează sâmbătă dpa.
