GAZETA: Prim-ministrul Republicii Moldova, după Maia Sandu, a susținut unirea cu România
Rador, 19 ianuarie 2026 03:10
Munteanu: aș vota pentru unirea cu România Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la fel ca și președintele țării, Maia Sandu, ar vota la referendum pentru unirea cu România, a declarat șeful executivului într-un interviu acordat publicației moldovenești Observatorul de Nord. „Ca cetățean al României, aș vota pentru unirea cu România. Cu toate acestea, în calitate […]
Acum 2 ore
03:10
Acum 4 ore
01:00
Cinci persoane au murit în urma deraierii unor trenuri de mare viteză, în sudul Spaniei (RTVE) # Rador
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunțat operatorul rețelei feroviare, iar postul public RTVE a transmis, citând surse din poliție, că cinci persoane au murit. Accidentul a avut loc lângă Adamuz, în apropiere de Córdoba. Un număr necunoscut de pasageri au fost răniți, a precizat RTVE, citând surse din […]
Acum 6 ore
00:20
Uniunea Europeană organizează un summit de urgenţă pe marginea ameninţărilor lui Trump cu tarife, în legătură cu Groenlanda # Rador
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că a decis să convoace, în zilele următoare, un summit extraordinar al liderilor Uniunii Europene pentru a discuta pe marginea răspunsului blocului comunitar la avertismentul președintelui american, Donald Trump, de a impune un val de tarife tot mai mari asupra aliaților europeni până când Statelor Unite li se […]
00:20
”Criza din jurul Groenlandei: Trump amenință cu tarife vamale, UE promite un răspuns coordonat”, este titlul cu care site-ul Euronews sintetizează ultimele evoluții ale tensiunilor generate de intenția președintelui american de a prelua Groenlanda. ”Europa nu se va lăsa şantajată de SUA” a declarat premierul danez, citat de BBC, care precizează că poziţia Danemarcei este […]
00:10
România participă la Forumul Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinţei # Rador
România va participa la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos, care începe mâine, cu cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței, a anunțat azi Ministerul de Externe. Pe lângă șefa diplomației, Oana Țoiu, vor fi prezenți ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, cel al energiei, Bogdan Ivan, și […]
Acum 12 ore
19:40
Președintele Nicușor Dan se arată îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente # Rador
Președintele Nicușor Dan se arată profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente și face apel la dialog. „Trebuie să reluăm discuțiile la nivelurile diplomatice corespunzătoare„, a scris, astăzi, pe X, șeful statului. Președintele american Donald Trump a amenințat ieri mai multe țări europene că le va […]
17:30
Duminică, guvernele au reacționat cu prudență la invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura inițiativei sale „Consiliul pentru Pace”, care vizează rezolvarea conflictelor la nivel global, un plan despre care diplomații au spus că ar putea dăuna activității ONU. Doar Ungaria, al cărei lider este un aliat apropiat al dlui Trump, a acceptat […]
17:30
Reprezentanţii a opt ţări europene ameninţate cu taxe vamale suplimentare de preşedintele Trump din cauza faptului că se opun achiziţionării Groenlandei de către SUA au emis o declaraţie conform căreia o astfel de acţiune ar submina relaţiile transatlantice şi ar genera riscul declanşării unei spirale descendente. De asemenea, ei şi-au exprimat solidaritatea cu poporul groenlandez […]
16:30
Cabinetul israelian analizează componenţa Consiliului pentru Pace din Gaza, propusă de preşedintele Trump # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlneşte cu membrii cabinetului său pentru a discuta despre componenţa consiliului anunţat de preşedintele Trump ca parte a procesului de pace din Fâşia Gaza. Autorităţile israeliene şi-au exprimat nemulţumirea pentru că nu au fost consultate în legătură cu nominalizarea membrilor Consiliului pentru Pace. Conform lor, unele dintre nominalizări sunt contrare […]
16:30
16:30
Preşedintele Franţei va solicita activarea instrumentului anti-coercitiv al UE în cazul unor noi taxe vamale din partea SUA # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, va solicita activarea instrumentului anti-coercitiv al UE în cazul unor noi taxe vamale impuse de SUA, relatează surse apropiate președinției franceze. Macron este „mobilizat pentru a coordona răspunsul european la amenințările tarifare inacceptabile formulate de președintele Trump”, potrivit anturajului președintelui. Aceleași surse precizează că Macron „va fi în contact cu omologii […]
Acum 24 ore
15:20
Taxele vamale impuse de Donald Trump din cauza Groenlandei ar putea duce la contramăsuri fără precedent din partea UE # Rador
Duminică, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de apeluri de a institui o serie de contramăsuri economice neutilizate până acum, cunoscute sub numele de „Instrumentul anticoercitiv”, ca parte a răspunsului blocului comunitar la amenințările cu taxe vamale ale președintelui american Donald Trump împotriva aliaților europeni din cauza Groenlandei. Preşedintele Trump a promis sâmbătă că […]
14:20
Președintele Ungariei efectuează o vizită de lucru în Republica Federală Germania, în perioada 18-20 ianuarie 2026, la invitația președintelui federal Frank-Walter Steinmeier, a anunțat duminică Palatul Sándor, într-un comunicat remis pentru Agenţia de Presă MTI. Tamás Sulyok va purta discuţii cu președintele Germaniei, precum şi cu premierul Saxoniei, Michael Kretschmer (CDU), și se va întâlni […]
13:30
Preşedintele Nicuşor Dan a fost invitat să facă parte din Consiliul de Pace pentru Fâşia Gaza. Surse oficiale de la Administraţia Prezidenţială au confirmat pentru reporterul RRA Alina Stănuţă că la Cotroceni a ajuns scrisoarea de invitaţie în Consiliu, transmisă de preşedinte american Donald Trump. Aproape toţi liderii europeni au fost invitaţi în acest consiliu […]
13:20
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost primite peste 150 de apeluri prin care s-a solicitat sprijin. Este cel mai mare număr de evenimente montane înregistrat într-o singură zi în acest sezon de iarnă. Cele mai multe, 46, au fost din Braşov; la Salvamont Sinaia au fost primite 16 apeluri şi […]
13:20
Ministrul olandez de externe numește amenințarea lui Trump privind tarifele pentru Groenlanda „șantaj” # Rador
Ministrul de Externe al Țărilor de Jos a catalogat duminică drept „şantaj” amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife aliaților europeni până când aceștia vor accepta să vândă Groenlanda Statelor Unite. „Este șantaj ceea ce face… și nu este necesar. Nu ajută alianța (NATO) și nu ajută nici Groenlanda” – a afirmat […]
10:50
Doi morți și zeci de răniți în urma unui atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei (Volodimir Zelenski) # Rador
Două persoane au fost ucise şi zeci au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone rusești desfășurat în cursul nopții asupra Ucrainei – a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a precizat că regiunile Sumi, Harkov, Dnipro, Zaporijia, Hmelnițki și Odesa au fost vizate într-un atac care […]
10:40
Trenuri noi în România. În această seară vor ajunge în stația București-Obor două rame electrice regionale produse de polonezii de la PESA. Acestea fac parte din cel mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 de ani derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu finanțare europeană. Aceste rame electrice fac parte din […]
09:40
În această perioadă cu temperaturi care coboară până la minus 20 de grade Celsius, Ministerul Sănătății are o serie de recomandări adresate populației. Sunt vizați în special bătrânii, copiii și persoanele cu boli cronice, după cum ne spune reporterul nostru Adriana Turea. Reporter: Autoritățile recomandă limitarea deplasărilor în aer liber și evitarea expunerii prelungite la […]
Ieri
19:50
Componența „Consiliului pentru Pace” din Gaza este împotriva politicii israeliene, a anunţat cabinetul premierului Netanyahu # Rador
Într-un comunicat de sâmbătă de la cabinetul premierului Benjamin Netanyahu se precizează că anunțul de săptămâna aceasta al Administrației Trump privind componența unui consiliu executiv pentru Gaza nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii guvernamentale israeliene. În comunicat se adaugă că ministrul israelian de externe Gideon Saar va aborda acaestă problemă cu secretarul […]
19:30
Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur din America de Sud este dovada unui nou parteneriat între cele două continente, a afirmat președinta executivului comunitar, Ursula von Der Leyen. Ea participă în capitala Paraguayului, Asunción, alături de președintele Consilului European, Antonio Costa, la semnarea documentului negociat mai bine de 25 de ani. […]
19:10
Sfaturi pentru evitarea riscurilor asociate gerului care persistă în cea mai mare parte a României # Rador
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reia o serie de sfaturi pentru evitarea riscurilor asociate gerului care persistă în cea mai mare parte a României și în următoarele zile. Principala recomandare este să rămâneți mai mult la adăpost, iar dacă deplasările nu pot fi evitate, echiparea corespunzătoare temperaturilor foarte scăzute este esențială. În gospodării, acordați […]
19:10
Donald Trump a promis că va impune taxe vamale unui număr de opt ţări europene aliate din cauza Groenlandei # Rador
Președintele american Donald Trump a promis sâmbătă că va începe un val de taxe vamale tot mai mari unor ţări europene aliate până când SUA va avea permisiunea de a cumpăra Groenlanda. Într-o postare pe Truth Social, preşedintele Trump a precizat că pe 1 februarie vor intra în vigoare taxe vamale de 10% pentru Danemarca, […]
18:30
România a făcut pași concreți care o apropie de obiectivul aderării, în 2026, la OCDE (Alexandru Nazare) # Rador
România a făcut în ultima perioadă pași concreți care o apropie de obiectivul aderării, în 2026, la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scrie ministrul finanțelor într-o postare pe internet. Alexandru Nazare notează că este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și […]
17:40
Cel mai important capitol de investiții este să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR (Ilie Bolojan) # Rador
Pentru România, cel mai important capitol de investiții anul acesta este să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, afirmă premierul Ilie Bolojan. El amintește că absorbția fondurilor trebuie finalizată până în luna august, în așa fel încât să nu pierdem banii nerambursabili, sub formă de grant, iar contractele din componenta de împrumut să […]
17:30
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea vaccinării anti-HPV, gratuită pentru tinerii cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani # Rador
Președintele Nicușor Dan a promulgat astăzi legea care asigură în continuare vaccinarea anti-HPV gratuită pentru fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani. Normele prevăd, totodată, analize medicale gratuite pentru cancerul de col uterin, cauzat în aproape toate cazurile de infecția cu HPV. Screeningul și controlele gratuite reprezintă principala modalitate de […]
16:40
Lidera opoziţiei şi presupusa câştigătoare a alegerilor din 2020 din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se mută în Polonia. Anul trecut, autorităţile din Lituania – ţară unde dna Tihanovskaia a trăit în exil timp de aproape cinci ani – i-au redus nivelul de securitate. De atunci, echipa sa a raportat ameninţări tot mai puternice venite din partea […]
16:00
Protest la Copenhaga împotriva planurilor președintelui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei # Rador
Mii de persoane participă la un marş prin capitala daneză, Copenhaga, pentru a protesta împotriva planurilor președintelui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez. Protestatarii urmează să se oprească în apropierea ambasadei SUA. Demonstraţiile coincid cu vizita unei delegaţii a Congresului SUA, al cărei lider, senatorul democrat Chris Coons, a criticat retorica […]
15:40
Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un armistițiu temporar pentru repararea liniei electrice de la Centrala Nucleară Zaporijjia (AIEA) # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică, AIEA, a anunțat că Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind stabilirea unui armistițiu temporar pentru repararea unei linii electrice de la Centrala Nucleară Zaporijjia. AIEA a anunțat acordul Ucrainei și Rusiei privind un armistițiu temporar pentru repararea liniei electrice către Centrala Nucleară Zaporijjia. Informaţia a fost confirmată […]
15:20
Măsurile luate anul trecut de autorități în privința voucherelor de vacanță au avut un impact negativ asupra turismului din țara noastră # Rador
Măsurile luate anul trecut de autorități în privința voucherelor de vacanță au avut un impact negativ asupra turismului din țara noastră, susțin specialiștii în domeniu. Datele indică o scădere semnificativă atât în privința emiterii tichetelor de vacanță, cât și a decontării acestora. Adrian Voican, reprezentantul unei agenții de turism: De la Ministerul de Finanțe din […]
15:00
Americanii au luat în vizor ‘flota din umbră’ a Rusiei. Ce amenințare reprezintă aceasta pentru Rusia în 2026? Noul an a început dramatic pentru armata din umbră de petroliere ruginite de origine dubioasă care ajută Rusia, Iranul și Venezuela să comercializeze petrol, sfidând sancțiunile occidentale. SUA au atacat ‘flota din umbră’ în Atlantic, au declarat […]
14:50
Aproape 20.800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova în ultimii trei ani, jumătate dintre acestea obținând cetățenia în 2024. Tot anul trecut, circa 4.500 de solicitanți au primit pașaportul moldovenesc. Într-un răspuns oferit IPN, Agenția Servicii Publice a precizat că solicitanții sunt preponderent cetățeni ai Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Belarus, precum și persoane […]
14:30
Premierul Ilie Bolojan continuă astăzi discuțiile cu primarii din regiunea Moldovei despre reforma administrației publice locale și măsurile de reducere a cheltuielilor cu 10%, proiect asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament. O altă temă importantă de discuție este legea bugetului de stat pe 2026, care va fi adoptată la începutul lunii februarie. […]
14:30
Donald Trump l-a invitat pe președintele Turciei să facă parte din „Consiliul pentru Pace” din Gaza # Rador
Președintele american Donald Trump a trimis o scrisoare prin care îl invită pe președintele turc Tayyip Erdogan să devină membru al așa-numitului „Consiliu pentru Pace”, care va supraveghea guvernarea temporară a Fâşiei Gaza, a anunțat sâmbătă Președinția turcă. Administraţia de la Casa Albă a anunțat vineri câțiva membri ai „Consiliului pentru Pace”, pe care îl […]
13:00
Agenţia spaţială a Statelor Unite, NASA, a început pregătirile pentru prima călătorie către lună cu echipaj din ultimii mai bine de 50 de ani. Misiunea Artemis II, care va dura zece zile, va transporta patru astronauţi în jurul Lunii, în pregătirea unei viitoare aselenizări. Va dura aproximativ 12 ore înainte să poată fi efectuate teste […]
12:50
Liderul suprem al Iranului îl numeşte pe Trump „criminal” pentru implicarea în protestele antiguvernamentale # Rador
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că Iranul îl consideră pe președintele american Donald Trump un „criminal” pentru provocarea de victime, pagube și calomnii împotriva poporului iranian, în timpul protestelor. „Recenta rebeliune anti‑iraniană a fost diferită prin faptul că președintele Statelor Unite s‑a implicat personal”, a declarat Khamenei, citat de presa iraniană. […]
12:50
Liderul de opoziţie ugandez afirmă că a scăpat din „asaltul” forţelor de securitate asupra locuinţei sale # Rador
Liderul de opoziţie ugandez Bobi Wine a declarat că se ascunde, după ce a scăpat dintr-un „asalt” al forţelor de securitate asupra locuinţei sale din capitala Kampala. El a precizat că soţia sa şi alţi membri ai familiei se află în arest la domiciliu, iar accesul la reşedinţa sa este restricţionat. Poliţia a negat aceste […]
12:50
Înghiţirea accidentală a pastei de dinţi nu este periculoasă pentru sănătate, însă consumul regulat poate avea efecte serioase. Pasta de dinţi conţine glicerină, care previne uscarea rapidă a produsului, dar ingerată poate cauza tulburări gastrice. Parafina, folosită pentru a conferi vâscozitate pastei, poate determina apariţia vărsăturilor, a senzaţiei de greaţă sau a constipaţiei, dacă ajunge […]
12:30
Rusia a peluat controlul asupra a două localităţi din regiunile ucrainene Doneţk şi Zaporijjia, anunţă Ministerul Apărării # Rador
Forțele ruse au preluat controlul asupra localităților Privillia, din regiunea ucraineană Donețk și Priluki, din regiunea Zaporijjia, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Rusia. Reuters nu poate verifica independent informaţiile de pe front. (REUTERS – 17 ianuarie)/mbrotacel/dsirbu
08:50
Armata ugandeză a negat că l-ar fi răpit pe liderul de opoziţie Bobi Wine. Un purtător de cuvânt a declarat pentru agenţia de presă AFP că zvonurile privind arestarea politicianului de opoziţie sunt neîntemeiate. Vineri, fiul lui Bobi Wine a declarat că forţele speciale i-au reţinut pe părinţii săi şi i-au dus într-un loc necunoscut. […]
08:50
Alimentaţia limitată în timp, promovată ca soluţie pentru un metabolism mai bun şi controlul greutăţii, are efecte mult mai reduse decât se credea, indică un studiu german publicat în „Science Translational Medicine”. Cercetarea ChronoFast, realizată de Institutul German pentru Nutriţie şi clinica Charité din Berlin, contestă ideea că simpla restricţionare a orelor de masă aduce […]
08:00
Volumul total al levei bulgăreşti aflată în circulaţie în numerar se ridică la 13 miliarde de leva, la data de 16 ianuarie 2026. Aceasta înseamă că aproximativ 58% din masa monetară în leva a fost deja retrasă din circulaţie, informează Banca Națională a Bulgariei (BNB) în contextul adoptării monedei euro. În prezent, în circulaţie au […]
08:00
Este cod galben de ger în aproape toată țara, avertizare care este în vigoare până la ora 10:00. Acesta se va restrânge apoi în Moldova și Dobrogea, unde, până la ora 20:00, va fi valabilă o avertizare, tot cod galben de temperaturi scăzute și ger. De altfel, vremea va fi deosebit de rece în toate […]
07:50
Uniunea Europeană și țările Mercosur, respectiv Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, au programată astăzi semnarea unui acord de asociere. Delegația europeană se va afla în Paraguay pentru semnarea documentului și va fi condusă de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen. Potrivit Comisiei Europene, acordul va facilita investițiile companiilor în lanțurile de aprovizionare esențiale, inclusiv cu […]
07:50
21 de proiecte de înzestrare a armatei vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni, a anunțat ministrul apărării, Radu Miruță # Rador
21 de proiecte de înzestrare a armatei vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni, a anunțat ieri ministrul apărării, Radu Miruță, pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Proiectul SAFE pentru înzestrarea modernă a Armatei Române și a infrastructurii asociate, în valoare de peste 16 miliarde de euro, a fost aprobat […]
07:50
Sportul global se confruntă cu provocări din cauza misinformării generate de AI slop (Lături AI) # Rador
Un studiu realizat de platforma de gestionare a riscurilor AI Alethea cu privire la creșterea bruscă a conținutului fals generat de inteligența artificială, denumit „AI slop” („Lături AI”), a avertizat echipele sportive, ligile și fanii cu privire la riscurile pe care le prezintă dezinformarea digitală din ce în ce mai sofisticată. Jucătorul pensionat din NFL […]
07:40
Fiul liderului opoziţiei din Uganda a spus că părinţii săi au fost arestaţi şi duşi la o destinaţie necunoscută # Rador
Fiul liderului opoziţiei din Uganda Bobi Wine a declarat că armata şi forţele speciale i-au sechestrat ambii părinţi şi i-au dus la o destinaţie necunoscută. Anterior, Bobi Wine a declarat că a fost pus sub arest la domiciliu după ce a denunţat fraudele comise în alegerile prezidenţiale de joi. Guvernul ugandez nu a făcut niciun […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:50
Casa Albă a anunţat componenţa Consiliului Păcii care va asigura guvernarea temporară în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 ianuarie) – Casa Albă a anunțat vineri numele membrilor așa-numitului „Consiliu al Păcii” care, conform planului președintelui american Donald Trump, va supraveghea guvernarea temporară a Fâșiei Gaza. Printre membrii noului organism se numără secretarul american de stat Marco Rubio, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony […]
00:50
Președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale de anexare a Groenlandei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 ianuarie) – Președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale ca Statele Unite să anexeze Groenlanda. El a reafirmat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Vineri, Casa Albă a declarat că mobilizarea în Groenlanda a unor trupe din țări europene […]
00:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 ianuarie) – Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va fi capul de afiș al Marșului pentru Viață, un miting anual împotriva avortului, care va avea loc vinerea viitoare la Washington, DC, potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui. „Vicepreședintele Vance este recunoscător zecilor de mii de americani care se deplasează în fiecare […]
