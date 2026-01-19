Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului. Citește mai mult. Deshumare la Pasărea:…
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, își serbează luni onomastica, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Macarie cel Mare. Sfântul Macarie cel Mare, cunoscut și ca Macarie Egipteanul, a fost unul dintre Părinții pustiei egiptene cu cea mai mare autoritate, fiind ucenic al Sfântului Antonie cel Mare. Biografia ierarhului Preasfințitul Părinte Macarie s-a…
Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 19 ianuarie Sfântul Macarie cel Mare Numit şi Macarie Egipteanul, s-a născut în jurul anului 300 în Egipt, în localitatea Ptinapar, din părinţi creştini şi din fragedă vârstă s-a nevoit la deprinderea credinţei şi a faptelor bune. În tinerețe, când părinții săi au stăruit să se căsătorească, Macarie s-a retras în pustie și…
Mulțumirea și recunoștința sunt cele care aduc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, spune PS Nectarie de Bogdania # Basilica.ro
„Mulțumirea și recunoștința sunt cele care aduc harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a spus duminică Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, la Mănăstirea Sihăstria. Preasfinția Sa a explicat Evanghelia duminicii care prezintă vindecarea celor zece leproși, dintre care doar unul mulțumește pentru darul primit. „Samarineanul vindecat este chipul omului care nu…
Să transformăm viața noastră într-un gest de recunoștință continuă, îndeamnă PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„Să transformăm viața noastră într-un gest de recunoștință continuă, convinși fiind că, prin mulțumire, viața noastră devine o Liturghie vie”, a îndemnat PS Paisie Sinaitul, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfinția Sa a vorbit despre recunoștință, făcând referire la vindecarea celor 10 leproși prezentată în Evanghelia duminicii. Dintre cei 10 care i-au cerut ajutorul Mântuitorului…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului. Patriarhul României a făcut referire la vindecarea celor zece leproși din Evanghelia zilei, dintre care doar unul s-a întors și a fost recunoscător. „Imediat după ce a…
PS Varlaam Ploieșteanul îndeamnă ca atunci când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința și vom primi # Basilica.ro
„Învățăm din Evanghelia de astăzi că de fiecare dată când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința, iar atunci și dorința noastră, rugăciunea noastră se va împlini”, a îndemnat duminică Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a evidențiat importanța rugăciunii însoțită de…
Duminică se împlinesc 128 de ani de la trecerea în veșnicie a protopsaltului Dimitrie Suceveanu. S-a născut în Suceava, probabil prin 1813, data exactă a nașterii nu se știe exact. Familia sa a venit la Iași pe când Dimitrie era copil. A parcurs Gimnaziul „Vasilian” şi cursurile Şcolii de muzică psaltică a Mitropoliei Moldovei, școală…
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, își serbează duminică onomastica, de sărbătoarea Sf. Atanasie cel Mare. Sfântul Atanasie cel Mare a ajuns arhiepiscop al Alexandriei la vârsta de numai 30 de ani. Anterior, participase la Primul Sinod Ecumenic unde a combătut erezia lui Arie. Sfântul Grigore de Nazianz spune despre Sfântul Atanasie…
† Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei; Duminica a 29-a după Rusalii (Vindecarea celor 10 leproși) # Basilica.ro
Calendar Ortodox 18 ianuarie Sfântul Atanasie cel Mare S-a născut în anul 295, în Alexandria Egiptului, din părinți creștini. La 8 iunie 328, Sfântul Atanasie cel Mare a ocupat scaunul Patriarhiei din Alexandria, deși nu avea decât treizeci de ani. Cu trei ani mai înainte se ținuse la Niceea cel dintâi Sinod Ecumenic care osândise…
Am aflat cu durere vestea trecerii din această viață a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și apologet al artei creștine în lumea modernă. Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârșit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar și un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credință atât prin viața…
În Duminica a 29-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei…
Ziua Culturii Naționale la Timișoara: Tema principală a fost exilul cultural românesc între istorie și memorie # Basilica.ro
Filia din Timișoara a Academiei Române a serbat Ziua Culturii Naționale printr-o manifestare cu „Exilul cultural românesc între istorie și memorie”. La evenimentul desfășurat vineri, au participat academicieni, diplomați, clerici și personalități ale vieții culturale, elevi și studenți de la unitățile de învățământ din oraș. Printre invitați s-a numărat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,…
PS Visarion s-a rugat împreună cu persoanele private de libertate de la Penitenciarul Tulcea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Visarion a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Capela Penitenciarului Tulcea. La slujbă au participat persoane private de libertate și angajații instituției. Slujirea a fost prilejuită de cinstirea lanțului Sfântului Petru, Apostol pe care ierarhul l-a oferit drept exemplu de mărturisitor în temniță. „Am înălțat rugăciuni stăruitoare către Dumnezeul milostivirii pentru cei care pentru…
PS Varlaam Ploieșteanul: Părinții pustiei și-au făcut din Fericiri un program de viețuire creștină # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Anton” – Curtea Veche, cu ocazia hramului. Vorbind despre viața monahală, ierarhul a subliniat că „părinții pustiei și-au făcut din Fericiri un program de viețuire creștină”. Preasfinția Sa a prezentat legătura din Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, care redă un fragment din…
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop-vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche din București, sâmbătă, 17 ianuarie 2023, cu ocazia hramului închinat Sfântului Antonie cel Mare. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Mitropolitul Petru s-a întâlnit cu o delegație parlamentară din România și Republica Moldova # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei s-a întâlnit vineri, la Chișinău, cu o delegație parlamentară comună din România și Republica Moldova. Din delegația oficialilor de la București a făcut parte Laurențiu Plăeșu, vicepreședinte al Senatului României, care a condus grupul parlamentarilor din Senat și Camera Deputaților, iar din partea autorităților de la Chișinău au fost prezenți Vasile…
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, își sărbătorește sâmbătă ocrotitorul spiritual. Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este considerat părintele pustnicilor. Moștenitor de averi mari de la părinți, Sfântul Antonie a renunțat de tânăr la ele pentru a duce viață de sihăstrie în pustiul Egiptului. Supranumit „floarea de foc din pustiul Egiptului”, cuviosul a trăit 105 ani (251-356). Preasfinţitul…
Calendar Ortodox, 17 ianuarie Cuviosul Antonie cel Mare Era egiptean de neam, din satul Coma, de lângă vestita cetate Heracleopolis, din Egiptul de Sus. S-a născut către anul 250, învăţând de la părinţii şi de la bunicii săi credinţa în Hristos, şi a trăit pe vremea lui Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), ajungând până în…
Pentru ce studiem? Episcopul Italiei, dialog cu studenții Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie din București # Basilica.ro
„Scopul vieții mele este să-L cunosc pe Domnul”, le-a spus Episcopul Siluan al Italiei studenților Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. La începutul acestei săptămâni, ierarhul a purtat un dialog duhovnicesc cu ei. Preasfinția Sa a subliniat că rostul vieții nu se reduce la diplome și rezultate, oricât…
Mănăstirea Vorona are o nouă stareță: Monahia Fevronia Simian este absolventă de Farmacie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat joi ceremonia de instalare a noii starețe a Mănăstirii Vorona din județul Botoșani. Monahia Fevronia Simian a preluat îndatoririle administrative și duhovnicești ale stavroforei Teofana Scântei, care, timp de 57 de ani, s-a îngrijit de așezământul monahal. În cadrul hirotesiei, maica Fevronia Simian a…
Reprezentanții cultelor și ai Guvernului au discutat despre prevenirea intoleranței și radicalizării # Basilica.ro
Reprezentanții cultelor religioase recunoscute în România și cei ai Guvernului au discutat vineri despre prevenirea și combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a transmis un mesaj din partea Patriarhului României, în care Preafericirea Sa afirmă…
Deshumare la Pasărea: Chipul Sf. Elisabeta strălucește asemenea pildei sihaștrilor de demult, spune PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Chipul Schimonahiei Elisabeta (Lazăr) strălucește asemenea pildei și vieții sihaștrilor de demult. Ea ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să prețuim timpul și cât mai mult din el să-l închinăm Domnului”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor vineri, la mănăstirea ilfoveană Pasărea. Ierarhul a oficiat slujba Deshumării moaștelor Sfintei Cuvioase…
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat vineri, 16 ianuarie, la Mănăstirea Pasărea, slujba deshumării osemintelor Sfintei Cuvioase Elisabeta, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 1 iulie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Mihai Eminescu a fost comemorat la 176 de ani de la naștere de comunitatea din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Comunitatea din Cluj-Napoca l-a comemorat joi pe poetul Mihai Eminescu, la împlinirea a 176 de ani de la nașterea sa. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, autorități civile și militare, precum și numeroși reprezentanți ai instituțiilor de cultură. Manifestările au început în fața Teatrului Național „Lucian Blaga”, unde Înaltpreasfințitul…
Mii de copii au participat la proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre” # Basilica.ro
Mii de copii au participat, în perioada 15 noiembrie – 25 decembrie 2025, la proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre”, inițiat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Proiectul a făcut parte din Programul național Hristos împărtășit copiilor și, potrivit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a avut ca obiectiv „dezvoltarea…
Preotul Ion Marian: Funcția de inspector școlar general județean presupune echilibru, discernământ și responsabilitate # Basilica.ro
Începând din data de 8 ianuarie, preotul Ion Marian este noul Inspector Școlar General al județului Ialomița. Părintele consideră că noua funcție reprezintă o slujire publică ce presupune echilibru, discernământ și responsabilitate. Anterior, clericul a ocupat funcția de Inspector pentru disciplina Religie, disciplină la care a organizat anul trecut olimpiada națională pentru gimnaziu. Preotul Ion…
Românii din Gyula s-au reunit la sediul Autoguvernării pe Țară din Ungaria, joi, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Manifestarea culturală se află la cea de-a patra ediție. Ceremonia a debutat printr-o slujbă de pomenire a poetului național, Mihai Eminescu, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Mihai Eminescu, simbol național Preasfinția Sa a subliniat că…
Arhim. Melchisedec Velnic: Să-l primim pe Eminescu și mesajul lui în adâncul sufletului nostru # Basilica.ro
„Să-l primim pe Eminescu și mesajul lui în adâncul sufletului nostru, să-i ascultăm glasul adânc al sufletului său, să primim cu smerenie rugăciunea lui și tăcerea lui în încercările și valurile pe care le avem!” a spus Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, joi, de Ziua Culturii Naționale. Părintele stareț a oficiat, împreună cu părinți din…
Ziua Culturii Naționale în Episcopia Basarabiei de Sud: Mihai Eminescu, un reper fundamental al identității noastre # Basilica.ro
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, în Episcopia Basarabiei de Sud au fost organizate, joi, o serie de manifestări religioase și culturale menite să evoce personalitatea poetului Mihai Eminescu. Evenimentele au debutat la Paraclisul „Învierea Domnului” din incinta Centrului Eparhial din municipiul Cahul, unde un sobor de preoți a săvârșit o slujbă de Te Deum, în…
Patriarhul Daniel subliniază responsabilitatea comună în promovarea respectului reciproc și a dialogului interreligios # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis vineri un mesaj cu prilejul reuniuni de lucru între reprezentanții cultelor religioase recunoscute și specialiști din cadrul Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță. „Considerăm inițiativa organizării acestei reuniuni ca pe un demers deosebit de necesar și oportun, Statul român recunoscând…
O Biblie în fiecare familie: Preoții dintr-o comună bistrițeană au oferit enoriașilor peste 500 de Sfinte Scripturi # Basilica.ro
Preoții din localitățile Măgura Ilvei și Arșița, județul Bistrița-Năsăud, au oferit familiilor din parohii câte o Sfânta Scriptură când au mers cu Boboteaza pe la casele oamenilor. În total au fost oferite 550 de Biblii. Acțiunea a fost finanțată de Primăria și Consiliul local al Comunei Ilva Mare și s-a desfășurat la începutul lunii ianuarie.…
Mihai Eminescu omagiat la Ateneul Român de Ana Blandiana și elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” # Basilica.ro
Elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București au continuat joi tradiția lor de Ziua Culturii Naționale, depunând o ghirlandă cu garoafe roșii pe umerii statuii lui Mihai Eminescu din fața Ateneului Român. Li s-a alăturat, așa cum a făcut-o de multe ori, poeta Ana Blandiana. „Avem mulți mari poeți, dar Eminescu este Poetul Național.…
Institutul „Sfântul Vladimir” din New York strânge fonduri pentru a publica un volum scris de Sf. Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Institutul „Sfântul Vladimir” din New York a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru publicarea, în limba engleză, a volumului „Viața și Învățătura Sfântului Grigorie Palama”, semnat de Sfântul Preot Dumitru Stăniloae. Cei care doresc să sprijine financiar editarea volumului, în premieră, în limba engleză, au la dispoziție o platformă de donații găzduită de…
Pr. Iulian Negru: „Oamenii apelează la substanțe sau comportamente adictive pentru a anestezia suferințe profunde” # Basilica.ro
Ce se află, de fapt, în spatele unei adicții? Dincolo de comportamentele vizibile, dependențele ascund adesea răni emoționale și spirituale, lipsă de sens, singurătate și o căutare profundă a iubirii. Atunci când aceste răni rămân nevindecate, omul caută alinare acolo unde suferința nu face decât să se adâncească. În acest interviu acordat rubricii #vinereapentruviață, Părintele…
Elevi și studenți au fost premiați la concursul „Eminescu pentru contemporani” din Bălți # Basilica.ro
Elevi și studenți au fost premiați joi la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți. Evenimentul s-a intitulat „Eminescu pentru contemporani” și a ajuns la a doua ediție. Un număr de 63 de elevi din raioanele din nordul Republicii Moldova au participat la concurs în perioada 12-25 decembrie 2025. Printre invitații la festivitatea de…
Președintele Academiei Române: Eminescu este el însuși, în sine, elogiul și lauda poporului român # Basilica.ro
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a explicat, joi, de ce Mihai Eminescu este „elogiul și lauda poporului român”, prin sine însuși, în contextul Zilei Culturii Naționale. Academicianul a mai afirmat că Eminescu este cel mai reprezentativ creator român, fapt recunoscut de poporul nostru în mod natural. „Faptul că sărbătorim cultura de ziua lui Mihai Eminescu…
Biblioteca din Biserică: Peste 10.000 de cărți au fost adunate de un preot bistrițean și puse la dispoziția comunității # Basilica.ro
Părintele Viorel Creța, paroh al Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” din Bistrița, a pus bazele unei biblioteci de cartier, în care a adunat peste 10.000 de cărți. Proiectul a început în urmă cu 10 ani și este deschis comunității locale, informează Radio România Cluj. Inițiativa a început din momentul în care părintele Viorel Creța a decis…
Prima expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși, la Londra, după 20 de ani # Basilica.ro
Galeria „Thaddeus Ropac” din Londra găzduiește o expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși, prima de acest fel din ultimele două decenii, a anunțat Institutul Cultural Român de la Londra. Expoziția aduce împreună fotografii realizate pe parcursul a trei decenii de către sculptorul gorjean, majoritatea fiind expuse în premieră pe teritoriul Marii Britanii. Fotografiile lui…
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Au fost deshumate moaștele Sfintei Evloghia de la Samurcășești: Un exemplu de slujire, spune PS Timotei Prahoveanul „Monahia Evloghia (Țârlea) reprezintă, pentru maicile de aici, pentru maicile din întreaga Biserică Ortodoxă și din Biserica Ortodoxă Română în special, un exemplu de slujire” a spus Preasfințitul Părinte…
Calendar Ortodox, 16 ianuarie Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru În 16 ianuarie se face pomenirea lanţului cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru din porunca tetrarhului Irod, după cum aflăm în cartea Faptele Apostolilor 12, 1-12. Lanţul cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru a primit de la sfinţitul său trup putere tămăduitoare,…
În imagini: Deshumarea osemintelor Sfântei Cuvioase Mucenițe Evloghia la Mănăstirea Samurcășești # Basilica.ro
Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia, recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost deshumată joi, 15 ianuarie, la Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Cultura s-a născut din lumina credinței și s-a hrănit din seva tradiției spirituale: IPS Nifon # Basilica.ro
„Cultura s-a născut din lumina credinței și s-a hrănit din seva tradiției spirituale, pe care Biserica a cultivat-o cu statornicie, propovăduind bucuria Evangheliei lui Hristos”, a transmis joi Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. „De-a lungul veacurilor, înființând și patronând școli, biblioteci și tipografii, precum și prin slujirea neobosită a unor…
IPS Atanasie: Departe de țară, îl redescoperim pe Mihai Eminescu ca pe o rugăciune a neamului nostru # Basilica.ro
„Departe de țară, între limbi străine și drumuri care ne poartă zilnic spre alte lumi, îl redescoperim pe Mihai Eminescu ca pe o rugăciune a neamului nostru”, a scris joi pe o rețea socială Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. „În Biserică, limba lui devine vie, dorul se așază în nădejde, iar…
Președintele României a promulgat legea care dedică anul 2026 omagierii eroului creștin Iancu de Hunedoara # Basilica.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care declară anul 2026 drept Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei”. Inițiat de doi deputați de Hunedoara, proiectul legislativ a primit susținere din întregul spectru politic și a fost adoptat de Parlament la finele anului trecut. În expunerea de motive, eroul…
Ziua Culturii Naționale, chemare la responsabilitate: Mitropolitul Petru al Basarabiei # Basilica.ro
Ziua Culturii Naționale este „o chemare la responsabilitate”, a transmis joi Mitropolitul Petru al Basarabiei. „Suntem datori să păstrăm, să cultivăm și să transmitem mai departe ceea ce am primit de la Sfinții și bunicii noștri: credința lucrătoare în sânul Bisericii strămoșești, limba română, memoria istorică și vocația culturală a acestui pământ sfânt.” „Biserica Ortodoxă…
Programe de aprofundare a Sf. Scripturi în eparhia Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe fondul interesului sporit al tinerilor # Basilica.ro
În contextul interesului sporit al tinerilor britanici pentru viața religioasă și citirea Sfintei Scripturi, reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord descriu tipurile de programe pe care le desfășoară pentru aprofundarea Sfintei Scripturi și a învățăturilor de credință. Acestea se împart în: Programe de cateheză biblică pre- și post-baptismale pentru adulții…
Dor de Eminescu: Episcopia Italiei organizează un concurs de creație literară pentru tineri # Basilica.ro
Episcopia Italiei găzduiește în perioada 15 ianuarie – 08 septembrie un concurs de creație literară, deschis în contextul Zilei Culturii Naționale. Evenimentul este intitulat „Slove” și se adresează în special tinerilor cu vârsta între 12 și 16 ani, care sunt pasionați de proză sau poezie. Concursul se desfășoară în limba română și în limba italiană.…
Au fost deshumate moaștele Sfintei Evloghia de la Samurcășești: Un exemplu de slujire, spune PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Monahia Evloghia (Țârlea) reprezintă, pentru maicile de aici, pentru maicile din întreaga Biserică Ortodoxă și din Biserica Ortodoxă Română în special, un exemplu de slujire” a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, joi, când moaștele Sf. Evloghia au fost deshumate la mănăstirea ilfoveană Samurcășești-Ciorogârla. Sfânta, canonizată anul trecut de Sfântul Sinod…
Arhiepiscopia Iașilor anunță deschiderea înscrierilor pentru Tabăra „Floare de Colț”, ce se va organiza, în două serii, în luna februarie, în stațiunea Durău din județul Neamț. Tabăra se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani și se va desfășura timp de o săptămână, în două serii: 15-20 februarie și 22-27 februarie. Printre…
