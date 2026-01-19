Mitropolitul Anastasie Crimca, ctitor de mănăstire și spital, patron al artelor creștine: 397 ani de la mutarea la Domnul

09:00

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Au fost deshumate moaștele Sfintei Evloghia de la Samurcășești: Un exemplu de slujire, spune PS Timotei Prahoveanul „Monahia Evloghia (Țârlea) reprezintă, pentru maicile de aici, pentru maicile din întreaga Biserică Ortodoxă și din Biserica Ortodoxă Română în special, un exemplu de slujire” a spus Preasfințitul Părinte…