PS Teofil Trotușanul a slujit la Mănăstirea Piatra Tăieturii, aflată la peste 1.700 de metri altitudine

12:20

„Învățăm din Evanghelia de astăzi că de fiecare dată când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința, iar atunci și dorința noastră, rugăciunea noastră se va împlini”, a îndemnat duminică Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a evidențiat importanța rugăciunii însoțită de…