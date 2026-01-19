Parlamentul European organizează prima sesiune plenară din 2026. Moțiune de cenzură împotriva CE, Groenlanda și situația din Iran, printre subiectele principale 

15:00

România se situează pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul scăzut al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor populației, fiind depășită doar de Bulgaria, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor realizate de Eurostat. Conform INS, în anul 2024, nivelul general al prețurilor din […] The post INS: România are al doilea cel mai scăzut nivel al prețurilor din UE pentru consumul gospodăriilor, dar puterea de cumpărare rămâne sub media europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.