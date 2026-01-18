“Spirala periculoasă descendentă”: Nume de cod pentru cea mai gravă criză transatlantică de la fondarea NATO

Cea mai gravă criză de la fondarea NATO. Nume de cod: “spirala periculoasă descendentă”. Europa se mobilizează mai rapid ca oricând și îi pregătește un “cadou” lui Donald Trump, care pe 20 ianuarie marchează un an de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte al SUA. Cum Donald Trump susține că are un cuvânt […] The post “Spirala periculoasă descendentă”: Nume de cod pentru cea mai gravă criză transatlantică de la fondarea NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de CaleaEuropeana