Aplicarea de tarife aliaților care consolidează securitatea colectivă a NATO este greșită, îi transmite premierul britanic lui Donald Trump
18 ianuarie 2026
Aplicarea de tarife vamale aliaților din NATO este greșită, i-a comunicat duminică premierul britanic Keir Starmer președintelui american Donald Trump într-o convorbire telefonică. Downing Street a anunțat că prim-ministrul britanic a avut duminică după amiază o serie de convorbiri telefonice cu lideri internaționali, respectiv cu prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von […] The post Aplicarea de tarife aliaților care consolidează securitatea colectivă a NATO este greșită, îi transmite premierul britanic lui Donald Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
România participă la Forumul Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegație: Trei miniștri – de externe, energie și investiții – și un consilier prezidențial # CaleaEuropeana
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos, delegația urmând a fi formată din ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial pentru probleme economice Radu Burnete, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Miniștrii vor participa, la […] The post România participă la Forumul Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegație: Trei miniștri – de externe, energie și investiții – și un consilier prezidențial appeared first on caleaeuropeana.ro.
Pe fondul tensiunilor transatlantice, Nicușor Dan îl primește luni la Cotroceni pe comandantul suprem al forțelor NATO, generalul american Alexus Grynkewich # CaleaEuropeana
Comandantul suprem al forţelor NATO din Europa (SACEUR), generalul american Alexus G. Grynkewich, efectuează luni și marți o vizită în România, urmând a fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan înainte de a se afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la grupul de […] The post Pe fondul tensiunilor transatlantice, Nicușor Dan îl primește luni la Cotroceni pe comandantul suprem al forțelor NATO, generalul american Alexus Grynkewich appeared first on caleaeuropeana.ro.
Europa „nu se va lăsa șantajată”, transmite Mette Frederiksen după discuții cu Starmer, Macron și Merz despre amenințarea cu tarife formulată de Trump # CaleaEuropeana
Europa „nu se va lăsa șantajată”, a transmis premierul danez Mette Frederiksen după declarația comună semnată de țara sa împreună că restul țărilor vizate de amenințarea cu taxe vamale suplimentare formulată de Donald Trump pentru a forța permiterea achiziționării Groenlandei, conform BBC. „Regatul Danemarcei beneficiază de un sprijin important”, afirmă ea, descriind modul în care […] The post Europa „nu se va lăsa șantajată”, transmite Mette Frederiksen după discuții cu Starmer, Macron și Merz despre amenințarea cu tarife formulată de Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan face apel la dialog transatlantic după tarifele lui Trump și avertismentul Europei că acestea riscă “să declanșeze o spirală periculoasă” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan s-a declarat “profund îngrijorat” de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici, după ce președintele american a luat decizia Donald Trump de a impune tarife vamale de 10% împotriva a opt țări europene de la data de 1 februarie, cu sporirea lor la 25% începând cu 1 iunie, până “în momentul […] The post Nicușor Dan face apel la dialog transatlantic după tarifele lui Trump și avertismentul Europei că acestea riscă “să declanșeze o spirală periculoasă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Țările amenințate de Trump cu taxe suplimentare au emis o declarație de sprijin pentru Groenlanda: Amenințările tarifare subminează relațiile transatlantice și riscă să provoace o „spirală periculoasă a escaladării” # CaleaEuropeana
Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Regatul Unit au emis o declarație comună în care afirmă că amenințarea lui Trump cu impunerea de taxe vamale în chestiunea Groenlandei riscă să provoace o „spirală periculoasă a escaladării” și „subminează relațiile transatlantice”. „Amenințările tarifare subminează relațiile transatlantice și riscă să declanșeze un cerc […] The post Țările amenințate de Trump cu taxe suplimentare au emis o declarație de sprijin pentru Groenlanda: Amenințările tarifare subminează relațiile transatlantice și riscă să provoace o „spirală periculoasă a escaladării” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Amenințarea cu taxe vamale formulată de Trump: Comisarul european pentru comerț atrage atenția asupra riscului unei „spirale periculoase a escaladării” și cere liderilor europeni „să evite acest tip de evoluție” # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, care a participat la ceremonia de semnare a acordului UE-Mercosur în Paraguay, a declarat pentru Deutsche Welle că noile tarife vamale impuse de SUA ar putea declanșa o „spirală periculoasă a escaladării” și că liderii europeni ar trebui „pur și simplu să evite acest tip de evoluție”. „Liderii sunt […] The post Amenințarea cu taxe vamale formulată de Trump: Comisarul european pentru comerț atrage atenția asupra riscului unei „spirale periculoase a escaladării” și cere liderilor europeni „să evite acest tip de evoluție” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE–Mercosur pentru România: Oportunități, protecție pentru fermieri și produse românești și 1,3 milioane de locuri de muncă susținute de exporturi în afara UE # CaleaEuropeana
Acordul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și piața comună sud-americană Mercosur deschide o multitudine de oportunități pentru cetățenii din România, precizează Comisia Europeană, prin intermediul Direcției sale Generale pentru comerț, într-o fișă informativă consacrată beneficiilor celui mai mare pact de liber-schimb de pe planetă, semnat sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, de liderii instituțiilor UE și […] The post UE–Mercosur pentru România: Oportunități, protecție pentru fermieri și produse românești și 1,3 milioane de locuri de muncă susținute de exporturi în afara UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Continuitate, adaptare, inițiativă – politica externă a României în 2026 # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Discursul Președintelui României, Nicușor Dan, în fața ambasadorilor străini acreditați în România a marcat revenirea la mesajele fundamentale de strategie ale României care aveau loc de două ori pe an public – întâlnirea cu ambasadorii români și cea cu ambasadorii acreditați la București – și, desigur, la întâlnirile cu diplomații europeni, în […] The post Iulian Chifu: Continuitate, adaptare, inițiativă – politica externă a României în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare” # CaleaEuropeana
Premierul italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept „o eroare” amenințarea cu tarife vamale de 10% formulată de Donald Trump la adresa mai multor țări europene care se opun aspirațiilor sale de a prelua controlul asupra insulei arctice Groenlada, completând că i-a adus la cunoștință liderului de la Casa Albă punctul său de vedere, informează […] The post Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mario Draghi este laureatul Premierului Charlemagne din acest an ca urmare a „rolului cheie în consolidarea economiei Europei” # CaleaEuropeana
Mario Draghi, fost șef al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al Italiei, a câștigat Premiul Charlemagne din acest an pentru promovarea unității europene, au anunțat sâmbătă organizatorii, avertizând că Europa trebuie să-și stimuleze urgent economia, informează France 24. „Circumstanțele sunt critice: Europa riscă să devină un pion în mâinile altor puteri. Acest lucru subliniază […] The post Mario Draghi este laureatul Premierului Charlemagne din acest an ca urmare a „rolului cheie în consolidarea economiei Europei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Donald Trump spune că „este timpul pentru o nouă conducere în Iran”, în contextul reprimării violente a protestelor: Ayatollahul Khamenei este responsabil pentru „distrugerea completă a țării” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a sugerat sâmbătă că este vremea ca noi lideri să preia controlul în Iran, într-un mesaj ce pare o amenințare la adresa domniei de 37 de ani a ayatollahului Ali Khamenei. „Este timpul pentru o nouă conducere în Iran”, a declarat Trump pentru Politico, în contextul în care protestele generalizate care […] The post Donald Trump spune că „este timpul pentru o nouă conducere în Iran”, în contextul reprimării violente a protestelor: Ayatollahul Khamenei este responsabil pentru „distrugerea completă a țării” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oficial: Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump prin care România este invitată să devină membru al Consiliului pentru Pace în Gaza # CaleaEuropeana
România este invitată să devină membru al Consiliului pentru Pace în Fâșia Gaza, a anunțat duminică Administrația Prezidențială, confirmând primirea unei scrisori transmise președintelui Nicușor Dan din partea omologului său american Donald Trump. “Administrația Prezidențială a confirmat primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, către președintele României, Nicușor Dan, prin care […] The post Oficial: Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump prin care România este invitată să devină membru al Consiliului pentru Pace în Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Oana Țoiu a prezentat prioritățile României în perspectiva summitului NATO de la Ankara: consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic, progrese în alocarea fondurilor pentru apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat vineri, 16 ianuarie 2026, la conferința „Snow Meeting”, eveniment anual organizat la Vilnius, în Lituania. Ministrul român a avut o intervenție în cadrul panelului „On the Road Again: NATO Summit în Ankara”, alături de Hakan Fidan, ministrul de externe al Republicii Turcia, Nick Catsaras, asistent al Secretarului General […] The post Ministrul Oana Țoiu a prezentat prioritățile României în perspectiva summitului NATO de la Ankara: consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic, progrese în alocarea fondurilor pentru apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE continuă riposta la tarifele lui Trump: Acordul comercial UE-SUA va fi “pus pe pauză”/ “China și Rusia trebuie să se bucure din plin, beneficiind de diviziunile dintre aliați” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană continuă seria repoziționărilor la decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale de 10% împotriva a opt țări europene, cu cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European dând semnalul că vor „pune pe pauză” ratificarea acordului comerciale negociat de Trump cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. După ce […] The post UE continuă riposta la tarifele lui Trump: Acordul comercial UE-SUA va fi “pus pe pauză”/ “China și Rusia trebuie să se bucure din plin, beneficiind de diviziunile dintre aliați” appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Nu ne vom lăsa șantajați și intimidați”: Europenii ripostează la tarifele lui Trump și promit un răspuns unit, inclusiv asigurarea securității arctice și în Groenlanda # CaleaEuropeana
Liderii europeni au ripostat sâmbătă la decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale de 10% împotriva a opt țări europene, cu sporirea lor la 25% începând cu 1 iunie, până “în momentul în care se ajunge la un acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei” de către Statele Unite. Țările vizate […] The post “Nu ne vom lăsa șantajați și intimidați”: Europenii ripostează la tarifele lui Trump și promit un răspuns unit, inclusiv asigurarea securității arctice și în Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Bine ați venit în cea mai mare piață din lume”: În debutul epocii jocului de sumă zero între superputeri, UE și Mercosur au semnat, la Asuncion, acordul celei mai mari zone de liber-schimb # CaleaEuropeana
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori. Înțelegerea comercială dintre cea mai marte a Europei […] The post “Bine ați venit în cea mai mare piață din lume”: În debutul epocii jocului de sumă zero între superputeri, UE și Mercosur au semnat, la Asuncion, acordul celei mai mari zone de liber-schimb appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump impune tarife Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, Țărilor de Jos și Finlandei pentru a forța “achiziția” Groenlandei: Pacea mondială este în joc! # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un nou set de tarife pentru un număr mare de țări care exportă bunuri către Statele Unite, măsura urmând să intre în vigoare la 1 februarie, relatează BBC. Trump afirmă că aceste tarife vor rămâne în vigoare până „în momentul în care se ajunge la un Acord pentru achiziția […] The post Trump impune tarife Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, Țărilor de Jos și Finlandei pentru a forța “achiziția” Groenlandei: Pacea mondială este în joc! appeared first on caleaeuropeana.ro.
A intrat în vigoare tratatul ONU ce oferă un cadru pentru guvernanța comună a aproximativ două treimi din suprafața oceanelor. Emmanuel Macron: Marea liberă nu va mai fi un Vest Sălbatic # CaleaEuropeana
Tratatul privind marea liberă, cunoscut oficial sub denumirea de Acordul privind biodiversitatea din afara jurisdicției naționale (BBNJ), a intrat în vigoare sâmbătă, la 17 ianuarie 2026, anunță Comisia Europeană printr-un comunicat. Uniunea Europeană și statele sale membre sărbătoresc această etapă importantă în conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor. Acest acord istoric oferă un cadru pentru […] The post A intrat în vigoare tratatul ONU ce oferă un cadru pentru guvernanța comună a aproximativ două treimi din suprafața oceanelor. Emmanuel Macron: Marea liberă nu va mai fi un Vest Sălbatic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Autoritatea Națională pentru Cercetare: Proiecte de cercetare de peste 12 miliarde de lei contractate în ultimii trei ani din fonduri structurale, PNRR și fonduri naționale pentru competitivitatea europeană și națională # CaleaEuropeana
Autoritatea Națională pentru Cercetare anunță că, în ultimii trei ani, au fost contractate proiecte de cercetare cu o valoare totală ce depășește 12 miliarde de lei, finanțate din fonduri structurale europene, PNRR și fonduri naționale. Aceste investiții s-au realizat în acord cu obiectivele Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă, cu angajamentele asumate de […] The post Autoritatea Națională pentru Cercetare: Proiecte de cercetare de peste 12 miliarde de lei contractate în ultimii trei ani din fonduri structurale, PNRR și fonduri naționale pentru competitivitatea europeană și națională appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Finanțelor prezintă avantajele aderării României la OCDE în acest an: Un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și UE # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă beneficiile aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în acest an. „Aderarea la OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economicǎ – este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an și reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul […] The post Ministrul Finanțelor prezintă avantajele aderării României la OCDE în acest an: Un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Muncii pledează pentru integrarea „cât mai bună pe piața muncii a romilor”: Este o decizie economică inteligentă. România și Europa au nevoie de toate motoarele pornite # CaleaEuropeana
Integrarea cât mai bună pe piața muncii a romilor este o decizie economică inteligentă, într-un context marcat de lipsa forței de muncă și de presiuni economice tot mai mari, a subliniat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, la conferința organizată de Politico cu numele „The Roma Factor: catalyzing innovation and growth in […] The post Ministrul Muncii pledează pentru integrarea „cât mai bună pe piața muncii a romilor”: Este o decizie economică inteligentă. România și Europa au nevoie de toate motoarele pornite appeared first on caleaeuropeana.ro.
Belgia minimizează tensiunile legate de Groenlanda cu „Unchiul Sam”, pe măsură pe Europa își consolidează prezența pe insula arctică: Nu este o demonstrație de formă împotriva SUA, ci de reasigurare # CaleaEuropeana
Belgia nu se duce în Groenlanda pentru a intra în conflict cu Washingtonul, a declarat vineri ministrul apărării Theo Francken, respingând sugestiile potrivit cărora prezența militară europeană tot mai mare pe insula arctică ar constitui o demonstrație de forță împotriva Statelor Unite, informează Politico Europe. „Acum pare că mergem acolo pentru a spune: haide, Unchiule […] The post Belgia minimizează tensiunile legate de Groenlanda cu „Unchiul Sam”, pe măsură pe Europa își consolidează prezența pe insula arctică: Nu este o demonstrație de formă împotriva SUA, ci de reasigurare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă la Miami pentru o nouă rundă de discuții ce vizează garanții de securitate și un cadru pentru prosperitatea economică a Ucrainei # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că speră că Ucraina va semna săptămâna viitoare acorduri cu Statele Unite privind un plan de încetare a invaziei ruse, dar a criticat livrările lente de muniție, informează France 24 , Kyiv Post și RFI. Președintele SUA, Donald Trump, a insistat pentru încetarea războiului și a exercitat presiuni asupra Ucrainei […] The post Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă la Miami pentru o nouă rundă de discuții ce vizează garanții de securitate și un cadru pentru prosperitatea economică a Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE arată ca o “stea în declin”, avertizează președintele naționalist al Poloniei: Trebuie să conducem tabăra reformistă a UE. Moartea unei astfel de stele poate duce la formarea găurilor negre # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană este o „stea în declin” care are nevoie de o reformă fundamentală, a declarat președintele naționalist și conservator Poloniei Karol Nawrocki, susținând că țara sa ar trebui să preia inițiativa în promovarea unor schimbări-cheie. Adresându-se diplomaților reuniți joi la Varșovia, Karol Nawrocki a criticat politicile UE impuse de la centru, inclusiv Pactul Verde […] The post UE arată ca o “stea în declin”, avertizează președintele naționalist al Poloniei: Trebuie să conducem tabăra reformistă a UE. Moartea unei astfel de stele poate duce la formarea găurilor negre appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă # CaleaEuropeana
Președintele brazilian Luiz Inacio da Silva și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au celebrat vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor pe care acesta le-a provocat și care persistă, anunță EFE, citat de Agerpres. „Acordul UE-Mercosur transmite un mesaj puternic. Acesta spune: […] The post Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan promulgă legea privind vaccinarea gratuită anti-HPV, încurajând femeile să profite de aceste servicii medicale: Screening-ul reprezintă principala modalitate de prevenție # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a promulgat legea pentru adoptarea unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV, destinată fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, precum și menținerea serviciilor medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin. Șeful statului a subliniat […] The post Nicușor Dan promulgă legea privind vaccinarea gratuită anti-HPV, încurajând femeile să profite de aceste servicii medicale: Screening-ul reprezintă principala modalitate de prevenție appeared first on caleaeuropeana.ro.
Premierul Canadei îndemnă aliații NATO, inclusiv SUA, să „își respecte angajamentele”: O decizie privind viitorul Groenlandei aparține Groenlandei și Danemarcei # CaleaEuropeana
Prim-ministrul canadian Mark Carney a avertizat vineri că decizia privind cui aparține Groenlanda nu îi revine președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe. „Viitorul Groenlandei este o decizie care aparține Groenlandei și Regatului Danemarcei”, a declarat Carney jurnaliștilor la o conferință de presă la Beijing, după discuțiile cu președintele chinez Xi Jinping. Carney a îndemnat […] The post Premierul Canadei îndemnă aliații NATO, inclusiv SUA, să „își respecte angajamentele”: O decizie privind viitorul Groenlandei aparține Groenlandei și Danemarcei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul UE pregătește terenul pentru crearea de gigafabrici de IA, o infrastructură de calcul IA de talie mondială care va consolida industria și competitivitatea Europei # CaleaEuropeana
Consiliul a adoptat astăzi o modificare a regulamentului care reglementează activitățile întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță (întreprinderea comună EuroHPC), prin care i se extind obiectivele pentru a facilita crearea de gigafabrici de inteligență artificială (IA) în Europa și pentru a include un pilon dedicat tehnologiilor cuantice. Potrivit unui comunicat al Consiliului, regulamentul […] The post Consiliul UE pregătește terenul pentru crearea de gigafabrici de IA, o infrastructură de calcul IA de talie mondială care va consolida industria și competitivitatea Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Italia a lansat o strategie pentru Arctica, definind regiunea polară drept “un cadran strategic în echilibrele globale” și o “prioritate UE și NATO”: Interesul este să menținem “lumea occidentală unită” # CaleaEuropeana
Guvernul de dreapta al Italiei, condus de prim-ministrul Giorgia Meloni, a prezentat vineri o nouă strategie comercială pentru regiunea arctică, documentul reflectând importanța geopolitică și economică în creștere a nordului polar, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, încearcă să extindă influența americană prin achiziționarea sau preluarea Groenlandei de la Danemarca. Documentul a fost […] The post Italia a lansat o strategie pentru Arctica, definind regiunea polară drept “un cadran strategic în echilibrele globale” și o “prioritate UE și NATO”: Interesul este să menținem “lumea occidentală unită” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump sugerează că ar putea impune tarife țărilor care nu acceptă ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei: Avem nevoie de ea pentru securitate națională # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat vineri că ar putea sancționa cu tarife vamale statele care nu susțin ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, mesaj transmis în contextul în care o delegație bipartizană a Congresului american se afla la Copenhaga, capitala Danemarcei, într-o încercare de reducere a tensiunilor Trump susține de luni de […] The post Trump sugerează că ar putea impune tarife țărilor care nu acceptă ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei: Avem nevoie de ea pentru securitate națională appeared first on caleaeuropeana.ro.
Franța respinge orice speculație privind o presupusă nemulțumire față de poziția României în acordul UE-Mercosur: Nu există nicio legătură între acest dosar și prezența militară franceză în România # CaleaEuropeana
Ambasada Franței în România a reacționat ferm la informațiile vehiculate recent în spațiul public, respingând orice speculație privind o presupusă nemulțumire a Parisului față de poziția României în dosarul acordului comercial UE–Mercosur sau existența unei legături între acest subiect și prezența militară franceză pe teritoriul românesc. Ambasada Franței în România dezminte categoric informațiile apărute recent […] The post Franța respinge orice speculație privind o presupusă nemulțumire față de poziția României în acordul UE-Mercosur: Nu există nicio legătură între acest dosar și prezența militară franceză în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Santinela Arctică” prinde contur în NATO: Marea Britanie și Norvegia susțin o misiune aliată în “întregul nord îndepărtat”, inclusiv Groenlanda # CaleaEuropeana
Marea Britanie și Norvegia susțin public ideea unei misiuni NATO de tip „Santinela Arctică”, o cooperare militară care ar avea ca obiectiv contracararea amenințărilor rusești, dar și reasigurarea președintelui american Donald Trump cu privire la angajamentul Europei față de regiune, au declarat miniștrii de externe ai celor două țări, Yvette Cooper și Espen Barth Eide […] The post “Santinela Arctică” prinde contur în NATO: Marea Britanie și Norvegia susțin o misiune aliată în “întregul nord îndepărtat”, inclusiv Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministerele Sănătății din România și R. Moldova, nou Memorandum de cooperare. Industria farmaceutică, printre priorități # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, efectuează o vizită de lucru la Chișinău, prilej cu care a fost primit de omologul său, Emil Cebab, și a vizitat Balkan Pharmaceuticals și Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. „Am convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere ale sănătății, cu un accent clar pe direcții de colaborare […] The post Ministerele Sănătății din România și R. Moldova, nou Memorandum de cooperare. Industria farmaceutică, printre priorități appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan: Finanțarea de 16,68 miliarde de euro prin SAFE, “un pas major înainte pentru consolidarea securității României și revitalizarea industriei naționale de apărare # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a salutat aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare acordate României prin programul Security Action for Europe (SAFE), subliniind importanța acestui demers pentru securitatea națională și dezvoltarea economică. „Aprobarea de ieri de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României prin programul Security Action for Europe (SAFE), în valoare de până […] The post Nicușor Dan: Finanțarea de 16,68 miliarde de euro prin SAFE, “un pas major înainte pentru consolidarea securității României și revitalizarea industriei naționale de apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE va continua să colaboreze cu aliații și partenerii săi, inclusiv cu SUA, în vederea asigurării securității în regiunea arctică, subliniază Ursula von der Leyen pe fondul tensiunilor transatlantice privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că UE va continua să colaboreze cu SUA pentru a consolida securitatea în regiunea arctică, în pofida amenințărilor lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, informează Euronews și Politico Europe. În același timp, von der Leyen a confirmat că Groenlanda este „în principiu” acoperită de clauza […] The post UE va continua să colaboreze cu aliații și partenerii săi, inclusiv cu SUA, în vederea asigurării securității în regiunea arctică, subliniază Ursula von der Leyen pe fondul tensiunilor transatlantice privind Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
INS: România are al doilea cel mai scăzut nivel al prețurilor din UE pentru consumul gospodăriilor, dar puterea de cumpărare rămâne sub media europeană # CaleaEuropeana
România se situează pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul scăzut al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor populației, fiind depășită doar de Bulgaria, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor realizate de Eurostat. Conform INS, în anul 2024, nivelul general al prețurilor din […] The post INS: România are al doilea cel mai scăzut nivel al prețurilor din UE pentru consumul gospodăriilor, dar puterea de cumpărare rămâne sub media europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
Social-democrații europeni vor solicita 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget al UE, anunță Victor Negrescu: „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale” # CaleaEuropeana
Social-democrații europeni vor solicita alocarea a 90 de miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget multianual al Uniunii Europene (2028–2034), a anunțat vineri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniind că această alocare înseamnă aproape dublu față de propunerea Comisiei Europene. „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale: acces disproporționat la îngrijire, lipsă […] The post Social-democrații europeni vor solicita 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget al UE, anunță Victor Negrescu: „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Delegație bipartizană a Congresului SUA, la Copenhaga, pentru a calma tensiunile privind Groenlanda: „Trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm” # CaleaEuropeana
O delegație bipartizană de congresmeni americani se află vineri, 16 ianuarie, la Copenhaga, unde urmează să se întâlnească cu liderii Danemarcei și Groenlandei, cu scopul de a-i reasigura cu privire la sprijinul Congresului SUA, în pofida amenințărilor formulate de președintele Donald Trump privind preluarea insulei arctice, relatează Reuters și DW. Donald Trump a declarat în […] The post Delegație bipartizană a Congresului SUA, la Copenhaga, pentru a calma tensiunile privind Groenlanda: „Trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie anunță o „eră a electricității” și cere Europei să-și electrifice economia pentru a-și asigura securitatea: Văd viitorul Europei ca fiind electric # CaleaEuropeana
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat nevoia electrificării economiei europene pentru a-și asigura securitatea și pentru a-și menține prosperitatea, informează AFP, citat de Agerpres. „Dacă vrem să fim prosperi, dacă vrem să ne asigurăm securitatea, trebuie să ne electrificăm economiile și, îmi pare rău să spun, suntem departe de asta. Acum zece […] The post Directorul Agenției Internaționale pentru Energie anunță o „eră a electricității” și cere Europei să-și electrifice economia pentru a-și asigura securitatea: Văd viitorul Europei ca fiind electric appeared first on caleaeuropeana.ro.
Franța avertizează că orice mișcare a SUA în Groenlanda ar putea pune în pericol relațiile comerciale cu UE # CaleaEuropeana
Franța l-a avertizat pe secretatul american al Trezoreriei, Scott Bessent, că preluarea Groenlandei ar însemna „depășirea unei linii roșii” și ar putea pune în pericol relațiile comerciale cu Uniunea Europeană, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat Financial Times, ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, a fost întrebat dacă UE ar riposta prin sancțiuni comerciale în […] The post Franța avertizează că orice mișcare a SUA în Groenlanda ar putea pune în pericol relațiile comerciale cu UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
România, „unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei” prin SAFE. Abrudean: Am negociat responsabil. Modernizăm armata, dezvoltăm industria de apărare și creștem siguranța cetățenilor # CaleaEuropeana
România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei, după ce Comisia Europeană a aprobat primul val de finanțare în cadrul programului Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-o declarație publicată pe Facebook. „România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei. Comisia Europeană a aprobat primul […] The post România, „unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei” prin SAFE. Abrudean: Am negociat responsabil. Modernizăm armata, dezvoltăm industria de apărare și creștem siguranța cetățenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Rusia se află în spatele tentativei de incendiere a unei fabrici în 2024, acuză Lituania. Același grup ar fi încercat acțiuni similare și în România # CaleaEuropeana
Serviciul de informații militare GRU al Rusiei se află în spatele tentativei de incendiere din 2024 a unei fabrici care furnizează scannere de unde radio armatei Ucrainei, au acuzat vineri oficiali lituanieni citați de Reuters, conform Agerpres. Șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost acuzați pentru respectivul incident, iar grupul a […] The post Rusia se află în spatele tentativei de incendiere a unei fabrici în 2024, acuză Lituania. Același grup ar fi încercat acțiuni similare și în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
ICI București a contribuit la dezbaterile europene privind securitatea cibernetică în cadrul evenimentului „Digital Unity in Europe” # CaleaEuropeana
ICI București a participat, în calitate de partener în proiectul european ECYBRIDGE, la evenimentul Digital Unity in Europe: Futureproofing Against Next-Gen Cyber, desfășurat în 15 ianuarie 2026, în format hibrid. Evenimentul, organizat de Universitatea Maritimă din Constanța în cadrul inițiativei ECYBRIDGE, a reunit factori de decizie, autorități naționale și europene în domeniul securității cibernetice, reprezentanți […] The post ICI București a contribuit la dezbaterile europene privind securitatea cibernetică în cadrul evenimentului „Digital Unity in Europe” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Japonia și SUA își vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune # CaleaEuropeana
Tokyo și Washington au convenit vineri să își consolideze producția comună de echipamente de apărare, inclusiv rachete, și să își extindă prezența militară în apele de sud-vest ale Japoniei, în contextul în care China își intensifică presiunea asupra vecinului său asiatic, relatează AFP, potrivit Agerpres. Acordul a fost încheiat după o întâlnire la Washington între […] The post Japonia și SUA își vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA anunță investiții masive ale Taiwanului în semiconductori: „Scopul nostru este să aducem 40% din lanțul de aprovizionare în Statele Unite” # CaleaEuropeana
Taiwanul va realiza investiții de amploare în Statele Unite pentru extinderea producției de semiconductori, în cadrul unui acord care urmărește reducerea dependenței strategice a Washingtonului de livrările externe, în schimbul diminuării tarifelor vamale aplicate produselor taiwaneze, au anunțat joi autoritățile americane, potrivit AFP, preluat de Agerpres. „Avem nevoie de acești semiconductori pentru securitatea noastră națională […] The post SUA anunță investiții masive ale Taiwanului în semiconductori: „Scopul nostru este să aducem 40% din lanțul de aprovizionare în Statele Unite” appeared first on caleaeuropeana.ro.
