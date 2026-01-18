Oficial: Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump prin care România este invitată să devină membru al Consiliului pentru Pace în Gaza

09:00

Un grup de țări europene ar putea fi confruntat cu o retrogradare a ratingului de credit cu o treaptă dacă tensiunile cu Statele Unite privind Groenlanda ar fractura NATO și ar spori perspectiva unor probleme suplimentare cu Rusia, a declarat joi principalul analist Fitch pentru ratinguri suverane, potrivit Reuters. Fitch aplică deja un „ajustaj" de