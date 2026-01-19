Transelectrica pierde arbitraj la Viena: investitorii afla că statul român va plăti peste 4,8 milioane lei compensaţii şi costuri către doi foşti directori revocaţi
Ziarul Financiar, 19 ianuarie 2026 15:30
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. Cătălina Nicolae, Deutsche Bank Technology: Programul Executive MBA a avut un impact imediat asupra carierei mele, facilitând atât schimbarea organizaţiei, cât şi tranziţia către un rol global # Ziarul Financiar
Programele de Executive MBA au devenit pentru managerii din România un pas firesc de dezvoltare profesională, ele funcţionează ca un accelerator de carieră, oferind liderilor o schimbare de perspectivă asupra modului în care se iau decizii, se construiesc strategii şi se gestionează organizaţii complexe.
Analiza de luni. Cifrele care anulează orice discurs: În ultimii 10 ani ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Scumpirea dramatică a energiei. Nu iarna e de vină pentru frig şi facturi care ard, ci lipsa de investiţii. „Un sistem care funcţionează doar pe vreme bună nu este un sistem, ci o iluzie“ # Ziarul Financiar
În 2015, preţul spot al energiei pe piaţa din România era de 36,39 euro/MWh, una dintre pieţele de energie ieftină la nivel european. Anul trecut, media locală a fost de 108 euro/MWh, România fiind una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din Europa. De când a început cu adevărat iarna, România îşi menţine acest record nedorit, în contextul în care importul de energie este una dintre principalele trei surse pentru acoperirea cererii interne.
eMAG a investit în 2025 peste 200 mil. lei în compania de curierat Sameday şi a ajuns la o deţinere de peste 95% din pachetul de acţiuni # Ziarul Financiar
Dante International, compania care operează eMAG, şi-a majorat în 2025 participaţia în compania de cuerierat Delivery Solutions, care operează sub brandul Sameday, la aproximativ 95%, după mai multe investiţii în companie dar şi prin preluarea unui pachet de 12.820 de acţiuni de la Lucian Baltaru - unul dintre fondatorii companiei, în prezent acţionar minoritar şi CEO, conform datelor publicate de companie.
Bursă. Aprecierea puternică a bursei face ca în premieră pentru ultimii ani să nu mai existe niciun emitent cu un randament estimat al dividendului de peste 10%. Cele mai ridicate valori, sub 9%. Care sunt estimările Prime Transaction # Ziarul Financiar
Randamentele dividendelor estimate pentru 2026, aferente profiturilor realizate în 2025, sunt în scădere vizibilă pentru majoritatea marilor companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, pe fondul avansului puternic al cotaţiilor din ultimul an şi al unei dinamici mai slabe a profiturilor, potrivit unui raport realizat de analiştii Prime Transaction.
Reacţia UE după ameninţările preşedintelui Trump din Groenlanda: Se ia în calcul impunerea unor tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro asupra Statelor Unite sau restricţionarea accesului companiilor americane pe piaţa blocului comunitar. Este cea mai gravă criză a relaţiilor transatlantice din ultimele decenii # Ziarul Financiar
Horia Sabo, Codata Software Solutions: În 2026 ne propunem să accelerăm extinderea în ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, unde provocările de digitalizare sunt similare cu cele ale României. Putem deveni un hub de inovaţie la nivel regional # Ziarul Financiar
Codata Software Solutions, parte a unui grup de firme cu afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro, şi-a propus să accelereze anul acesta extinderea în regiune, în condiţiile în care provocările de digitalizare din ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est sunt similare cu cele din România.
Bursă. De la 259 mil. lei la peste 800 mil. lei în trei ani: Electroalfa pariază pe Bursa de Valori Bucureşti pentru următoarea etapă de creştere. Compania se pregăteşte să vină la Bursă printr-o ofertă de majorare de capital social cu aproximativ 51% # Ziarul Financiar
Electroalfa Botoşani, unul dintre cele mai mari businessuri antreprenoriale locale din industria echipamentelor electrice, care estimează venituri de peste 800 mil. lei în 2025, a anunţat oficial vineri intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti.
Şedinţă importantă la banca centrală la început de an. Ce mesaj va transmite BNR la prima şedinţă de politică monetară din 2026? Analiştii cred că BNR menţine astăzi rata-cheie la 6,5%, scăderile de dobânzi urmând să apară la primăvară sau la vară. Dobânzile mai mici pot relansa creditarea şi ar stimula economia # Ziarul Financiar
Consiliul de Administraţie al BNR se întruneşte astăzi pentru prima şedinţă de politică monetară din anul 2026, după ce în 2025 dobânda-cheie a staţionat la 6,5% tot anul, în condiţiile în care inflaţia a sărit spre 10%, în urma transferării aproape integrale a majorării TVA în preţuri.
Bursă. Avans de 5% pe acţiunile Aquila după ce societatea a anunţat o investiţie de peste 40 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de distribuţie şi logistică Aquila (simbol bursier AQ) se apreciau cu 5,3% spre sfârşitul sesiunii de tranzacţionare de vineri, ducând dinamica de la început de an la 11,6% şi valoarea de piaţă a societăţii la circa 1,9 mld. lei.
Start-up-ul Sypher Solutions a primit în 2025 o nouă investiţie de la Sparking Capital # Ziarul Financiar
Sypher Solutions, startup-ul care a dezvoltat o platformă software pentru managementul conformităţii GDPR şi al securităţii informaţiilor, a primit o nouă investiţie de 57.750 de euro de la fondul Sparking Capital, potrivit unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor din 3 iulie 2025, publicată recent în Monitorul Oficial.
Bursă. Prima săptămână completă din 2026 aduce cel mai puternic raliu bursier din 2018: One, FP şi Transgaz sar cu 15-16%, Hidroelectrica şi Romgaz urcă 6%, iar BET trece de 27.000 de puncte # Ziarul Financiar
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026, desfăşurată între 12 şi 16 ianuarie, a fost una excepţională pentru investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cu creşteri consistente atât la nivelul indicilor, cât şi în cazul principalelor acţiuni listate.
Bursă. Surpriză: Lion Capital, condus de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, lansează o ofertă de 130 mil. lei pentru 6% din Fondul Proprietatea. Acţiunile Fondului sar cu 8% # Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru lansarea unei oferte publice de cumpărare a aproape 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (FP), reprezentând circa 6% din capitalul social al emitentului, conform unui raport publicat vineri la BVB.
