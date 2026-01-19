Transelectrica pierde arbitraj la Viena: investitorii afla că statul român va plăti peste 4,8 milioane lei compensaţii şi costuri către doi foşti directori revocaţi

Ziarul Financiar, 19 ianuarie 2026 15:30

Transelectrica pierde arbitraj la Viena: investitorii afla că statul român va plăti peste 4,8 milioane lei compensaţii şi costuri către doi foşti directori revocaţi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
15:45
BNR menţine dobânda de politică monetară neschimbată la 6,5% pe an. Deşi activitatea economică a stagnat în T4, vom avea o creştere a dinamicii anuale a PIB. Inflaţia va începe să scadă Ziarul Financiar
15:45
Transelectrica pierde un proces de arbitraj la Viena: investitorii afla că statul român va plăti peste 4,8 milioane lei compensaţii şi costuri către doi foşti directori revocaţi Ziarul Financiar
15:45
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. Cătălina Nicolae, Deutsche Bank Technology: Programul Executive MBA a avut un impact imediat asupra carierei mele, facilitând atât schimbarea organizaţiei, cât şi tranziţia către un rol global Ziarul Financiar
Programele de Executive MBA au devenit pentru managerii din România un pas firesc de dezvoltare profesională, ele funcţionează ca un accelerator de carieră, oferind liderilor o schimbare de perspectivă asupra modului în care se iau decizii, se construiesc strategii şi se gestionează organizaţii complexe.
Acum 30 minute
15:30
Transelectrica pierde arbitraj la Viena: investitorii afla că statul român va plăti peste 4,8 milioane lei compensaţii şi costuri către doi foşti directori revocaţi Ziarul Financiar
Acum o oră
15:15
BNR menţine din nou rata dobânzii de politică monetară, la nivelul de 6,5% pe an, în prima şedinţă din 2026. Banca Naţională estimează că rata anuală a inflaţiei va scădea lent în primele trei luni din 2026 Ziarul Financiar
15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 700 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,70% pe an Ziarul Financiar
Acum 2 ore
14:30
FMI ridică prognoza de creştere globală până la 3,3%, dar vede nori negri la orizont în contextul unor noi taxe vamale şi dacă tensiunile internaţionale se adâncesc Ziarul Financiar
14:30
UniCredit Bank, desemnată Angajator de Top în Europa în 2026 de către Top Employers Institute Ziarul Financiar
14:30
Consiliul Concurenţei a sancţionat 25 de service-uri şi doi asigurători cu amenzi de 14,73 mil. lei pentru participarea la o înţelegere pe piaţa sericiilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România Ziarul Financiar
14:30
Stephan Stürzer, ataşat comercial, Ambasada Austriei în România: În ultimii ani observăm un interes reînnoit al companiilor româneşti de a se extinde nu doar în Austria, ci şi în alte ţări. Este un lucru pe care îl încurajăm puternic Ziarul Financiar
Acum 4 ore
13:45
Tragedie pe calea ferată în Spania: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit frontal în sudul Spaniei. Cel puţin 39 de persoane au murit şi peste 120 au fost rănite Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Silvia Petre, people director East Balkans al PepsiCo, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de snackuri şi băuturi Ziarul Financiar
13:15
Analiza de luni. Cifrele care anulează orice discurs: În ultimii 10 ani ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Scumpirea dramatică a energiei. Nu iarna e de vină pentru frig şi facturi care ard, ci lipsa de investiţii. „Un sistem care funcţionează doar pe vreme bună nu este un sistem, ci o iluzie“ Ziarul Financiar
În 2015, preţul spot al energiei pe piaţa din România era de 36,39 euro/MWh, una dintre pieţele de energie ieftină la nivel european. Anul trecut, media locală a fost de 108 euro/MWh, Ro­mâ­nia fiind una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din Europa. De când a început cu adevărat iarna, România îşi menţine acest record nedorit, în contextul în care importul de energie este una dintre principalele trei surse pentru acoperirea cererii interne.
13:15
Americanii de la Corteva, cu operaţiuni în România, şi grupul energetic bp lansează o companie pentru producţia de materii prime destinate biocombustibililor Ziarul Financiar
13:15
BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede, cu peste 40 de milioane de utilizatori, devine primul partener crypto exchange al Scuderia Ferrari HP Ziarul Financiar
13:00
Cristina Roşca, După Afaceri Premium: Ho ho ho... Ziarul Financiar
13:00
Ambiţie fără limită de viteză. Cine este Tudor Tudurachi, primul pilot român care a reprezentat România la Campionatul European de GT4, la doar 18 ani: Nu m-am simţit niciodată copilul din competiţie, m-am simţit pilot între piloţi Ziarul Financiar
12:30
Raiffeisen Bank revine pe piaţa de brokeraj după opt ani de pauză. Cristian Sporiş, vicepreşedinte executiv al Raiffeisen: „Obiectivul nostru este să fim numărul unu” Ziarul Financiar
12:30
Philip Morris România recunoscută ca Angajator de Top Ziarul Financiar
12:15
eMAG a investit în 2025 peste 200 mil. lei în compania de curierat Sameday şi a ajuns la o deţinere de peste 95% din pachetul de acţiuni Ziarul Financiar
Dante International, compania care operează eMAG, şi-a majorat în 2025 participaţia în compania de cuerierat Delivery Solutions, care operează sub brandul Sameday, la aproximativ 95%, după mai multe investiţii în companie dar şi prin preluarea unui pachet de 12.820 de acţiuni de la Lucian Baltaru - unul dintre fondatorii companiei, în prezent acţionar minoritar şi CEO, conform datelor publicate de companie.
12:00
ROBOR la 3 luni scade sub pragul de 6% la începutul săptămânii Ziarul Financiar
12:00
Opinie Iulian Anghel, ZF: Iluzia nesfârşirii. Cei mai mari ticăloşi nu-s din cei mai mari ticăloşi cu putinţî, ci dintra-i tăi Ziarul Financiar
Acum 6 ore
11:45
Firma de avocatură Clifford Chance Badea a asistat tranzacţii de peste 30 mld. euro în 2025, nivel dublu faţă de anul anterior Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Aprecierea puternică a bursei face ca în premieră pentru ultimii ani să nu mai existe niciun emitent cu un randament estimat al dividendului de peste 10%. Cele mai ridicate valori, sub 9%. Care sunt estimările Prime Transaction Ziarul Financiar
Randamentele dividendelor estimate pentru 2026, aferente profiturilor realizate în 2025, sunt în scădere vizibilă pentru majoritatea marilor companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, pe fondul avansului puternic al cotaţiilor din ultimul an şi al unei dinamici mai slabe a profi­turilor, potrivit unui raport realizat de analiştii Prime Transaction.
11:15
Decidentul care rescrie istorie pe Wall Street. Cine este managerul care a obţinut cel mai mare câştig anual din istoria industriei de hedge funds, depăşind nume grele precum Citadel şi Millennium. A adus investitorilor în 2025 un profit de aproape 19 miliarde de dolari Ziarul Financiar
11:00
Scăderi la Bursa de Valori la debutul săptămânii: piaţa pierde circa 2% după ieşirile lui Donald Trump din weekend, pe tranzacţii de aproape 40 mil. lei în prima oră Ziarul Financiar
11:00
Agricover Credit IFN a semnat un acord de finanţare de 12 milioane euro cu Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, fondurile fiind destinate sectorului agricol din România Ziarul Financiar
11:00
Opinie publicată în Financial Times: Dreapta va vrea Statele Unite ale Europei. Discursul extremei europene drepte începe să se schimbe radical în faţa ameninţărilor venite din SUA şi din China. „Niciun stat european nu este suficient de mare într-o lume a giganţilor ostili” Ziarul Financiar
10:45
Scăderi la Bursa de Valori la debutul săptămânii: piaţa pierde 1,5% după ieşirile lui Donald Trump din weekend, pe tranzacţii de 25 mil. lei în primele minute Ziarul Financiar
10:45
Pilonul 3 de pensii facultative a avut cel mai bun an din istorie: randament de aproape 20%, active de 7,4 mld. lei şi câştiguri nete de 515 mil. euro pentru participanţi Ziarul Financiar
10:45
Aurul a urcat luni la un nou maxim istoric, iar pieţele bursiere au scăzut, după ce demersurile lui Donald Trump privind Groenlanda au ameninţat să reaprindă un război comercial cu Europa şi au adus relaţiile transatlantice în faţa celei mai grave crize din ultimii ani Ziarul Financiar
10:30
Scăderi la Bursa de Valori la debutul săptămânii: piaţa pierde 0,7% după ieşirile lui Donald Trump din weekend, pe tranzacţii de 15 mil. lei în primele minute Ziarul Financiar
10:30
Reacţia UE după ameninţările preşedintelui Trump din Groenlanda: Se ia în calcul impunerea unor tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro asupra Statelor Unite sau restricţionarea accesului companiilor americane pe piaţa blocului comunitar. Este cea mai gravă criză a relaţiilor transatlantice din ultimele decenii Ziarul Financiar
10:15
Horia Sabo, Codata Software Solutions: În 2026 ne propunem să accelerăm extinderea în ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, unde provocările de digitalizare sunt similare cu cele ale României. Putem deveni un hub de inovaţie la nivel regional Ziarul Financiar
Codata Software Solutions, parte a unui grup de firme cu afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro, şi-a propus să accelereze anul acesta extinderea în regiune, în condiţiile în care provocările de digitalizare din ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est sunt similare cu cele din România.
10:15
Vrei să investeşti în artă? Iată câteva sfaturi de la Adriano Picinati di Torcello, un expert din cadrul Deloitte Ziarul Financiar
10:00
Ce cred tinerii despre armata voluntară şi cât de dispuşi ar fi să urmeze stagiul militar de patru luni în urma căruia ar deveni rezervişti ai Armatei Române? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
09:15
Bursă. De la 259 mil. lei la peste 800 mil. lei în trei ani: Electroalfa pariază pe Bursa de Valori Bucureşti pentru următoarea etapă de creştere. Compania se pregăteşte să vină la Bursă printr-o ofertă de majorare de capital social cu aproximativ 51% Ziarul Financiar
Electroalfa Botoşani, unul dintre cele mai mari busi­nessuri antreprenoriale locale din industria echipamentelor electrice, care estimează venituri de peste 800 mil. lei în 2025, a anunţat oficial vineri intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti.
08:45
Şedinţă importantă la banca centrală la început de an. Ce mesaj va transmite BNR la prima şedinţă de politică monetară din 2026? Analiştii cred că BNR menţine astăzi rata-cheie la 6,5%, scăderile de dobânzi urmând să apară la primăvară sau la vară. Dobânzile mai mici pot relansa creditarea şi ar stimula economia Ziarul Financiar
Consiliul de Administraţie al BNR se întruneşte astăzi pentru prima şedinţă de politică monetară din anul 2026, după ce în 2025 dobânda-cheie a staţionat la 6,5% tot anul, în condiţiile în care inflaţia a sărit spre 10%, în urma transferării aproape integrale a majorării TVA în preţuri.
08:15
Bursă. Avans de 5% pe acţiunile Aquila după ce societatea a anunţat o investiţie de peste 40 de milioane de euro Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de distribuţie şi logistică Aquila (simbol bursier AQ) se apreciau cu 5,3% spre sfârşitul sesiunii de tranzacţionare de vineri, ducând dinamica de la început de an la 11,6% şi valoarea de piaţă a societăţii la circa 1,9 mld. lei.
08:15
Start-up-ul Sypher Solutions a primit în 2025 o nouă investiţie de la Sparking Capital Ziarul Financiar
Sypher Solutions, startup-ul care a dezvoltat o platformă software pentru managementul conformităţii GDPR şi al securităţii informaţiilor, a primit o nouă investiţie de 57.750 de euro de la fondul Sparking Capital, potrivit unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor din 3 iulie 2025, publicată recent în Monitorul Oficial.
Acum 12 ore
07:45
Bursă. Prima săptămână completă din 2026 aduce cel mai puternic raliu bursier din 2018: One, FP şi Transgaz sar cu 15-16%, Hidroelectrica şi Romgaz urcă 6%, iar BET trece de 27.000 de puncte Ziarul Financiar
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026, desfăşurată între 12 şi 16 ianuarie, a fost una excepţională pentru investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cu creşteri consistente atât la nivelul indicilor, cât şi în cazul principalelor acţiuni listate.
07:15
Bursă. Surpriză: Lion Capital, condus de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, lansează o ofertă de 130 mil. lei pentru 6% din Fondul Proprietatea. Acţiunile Fondului sar cu 8% Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru lansarea unei oferte publice de cumpărare a aproape 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (FP), reprezentând circa 6% din capitalul social al emitentului, conform unui raport publicat vineri la BVB.
07:15
Quantum Auto Max, noul importator care pariază pe hibride şi vehicule comerciale într-o piaţă auto aflată în schimbare Ziarul Financiar
06:15
Dacia ar putea fi extinsă pe noi pieţe internaţionale pe măsură ce Renault se repoziţionează tot mai aproape de segmentul premium Ziarul Financiar
06:15
Grupul Renault va produce noul Duster şi în India, iar componentele dezvoltate pentru viitorul model ar putea fi folosite şi pentru modelul european produs la Mioveni, sau invers Ziarul Financiar
Acum 24 ore
01:15
Ne-a trecut glonţul pe la ureche, am scăpat de plutonul de execuţie al pieţelor şi agenţiilor de rating, am devenit alpha al regiunii, dar, în afară de datorie publică cu dobânzi mari, nu prea avem ce vinde investitorilor Ziarul Financiar
00:45
Ne-a trecut glonţul pe la ureche, am scăpat de plutonul de execuţie al pieţelor şi agenţiilor de rating, am devenit alpha al regiunii, dar nu prea avem ce vinde în afară de datorie publică Ziarul Financiar
00:30
Luni începe Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, locul unde se discută viitorul geopoliticii şi se trasează liniile pentru următorul an. Care sunt principalele teme de discuţie şi cine participă Ziarul Financiar
00:15
Jurnal bursier, 16 ianuarie 2026. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB Ziarul Financiar
00:15
Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.