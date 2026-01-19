Analiză ZF. Mai mulţi producători pariază pe nişa de ouă lichide, un segment care la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro. Cine a deschis drumul într-o piaţă care creează valoare adăugată? „Clienţii principali pentru ouă lichide sunt producătorii de dulciuri, de patiserie sau de paste.“

Ziarul Financiar, 19 ianuarie 2026 18:30

Toneli, Agricola, Super Eggs şi Agroland sunt doar câteva companii care au pariat sau urmează să inves­tească în linii de pro­ducţie sau chiar fa­brici de ouă lichide, o nişă care începe să prindă contur şi în România, după ce la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro, conform unei analize a ZF.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
18:30
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Un pui crescut la ţară ajunge la 3 kg în 150 de zile. Cei crescuţi ”pe bandă” de producători în numai 40 de zile. ”Gustul şi calitatea nu se compară”. VIDEO Ziarul Financiar
18:30
Bursa coboară cu 1,7% la început de săptămână, cu majoritatea companiilor din indicele BET pe minus: Transgaz pierde 4%, Electrica 3,5% şi Banca Transilvania 2,4%. Scad şi pieţele vestice Ziarul Financiar
18:30
Consiliul Judeţean Bihor investeşte peste 26 mil. lei în construirea unui pasaj rutier subteran la Oradea Ziarul Financiar
18:30
Investiţie de 2,2 mil. euro pentru construirea unei creşe în comuna Baciu, judeţul Cluj Ziarul Financiar
18:30
Analiză ZF. Mai mulţi producători pariază pe nişa de ouă lichide, un segment care la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro. Cine a deschis drumul într-o piaţă care creează valoare adăugată? „Clienţii principali pentru ouă lichide sunt producătorii de dulciuri, de patiserie sau de paste.“ Ziarul Financiar
Toneli, Agricola, Super Eggs şi Agroland sunt doar câteva companii care au pariat sau urmează să inves­tească în linii de pro­ducţie sau chiar fa­brici de ouă lichide, o nişă care începe să prindă contur şi în România, după ce la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro, conform unei analize a ZF.
Acum 30 minute
18:15
A SPUS LA ZF LIVE. Un pui crescut la ţară ajunge la 3 kg în 150 de zile. Cei crescuţi ”pe bandă” de producători în numai 40 de zile. ”Gustul şi calitatea nu se compară”. VIDEO Ziarul Financiar
18:15
Cum se trăieşte în România faţă de restul UE: venituri sub medie, dar un coş de consum de 100 de euro în UE costă 64 de euro în România Ziarul Financiar
18:15
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Astăzi am avut cel mai mare consum din această iarnă şi din ultimii patru ani, 9.235 de megawaţi instant, lucru care ne duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică” Ziarul Financiar
18:15
Bursa coboară cu 1,7% la început de săptămână, cu aproape toate companiile din indicele BET pe minus: Transgaz pierde 4%, Electrica 3,5% şi Banca Transilvania 2,4%. Scad şi pieţele vestice Ziarul Financiar
Acum o oră
18:00
Cum vede un CEO al unei companii cu afaceri de aproape 170 de milioane de lei provocările generaţiei tinere: „Niciun sistem educaţional nu a pregătit tinerii pentru viaţa financiară reală: salarii mici la început de drum, costuri mari, presiune socială imensă, comparaţie permanentă cu succesul altora, prea mult zgomot şi prea puţină claritate Ziarul Financiar
17:45
Cafeaua mai ieftină, o miză a acordului Mercosur? Cum arată astăzi consumul în România Ziarul Financiar
Acordul UE-Mercosur, care are nevoie de mai mulţi paşi până să fie pus în practică, dar care ar crea cea mai mare piaţă de liber schimb din lume, vine cu o serie de întrebări despre cum arată astăzi relaţia României cu blocul din America de Sud şi cum ar arăta fără o bună parte din taxele vamale. Cafeaua este una dintre cele mai importante categorii de produse importate de România din Brazilia, principalul partener din Mercosur.
17:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Industria românească care ar putea decola în 2026. Corina Macri, preşedintele asociaţiei patronale din industria ospitalităţii, HORETIM: Avem potenţial foarte mare. Suntem la maxim 50% faţă de Europa VIDEO Ziarul Financiar
17:45
Cresc tensiunile dintre Europa şi SUA. Danemarca anunţă că trimite trupe suplimentare în Groenlanda. Copenhaga vorbeşte despre o „contribuţie substanţială” Ziarul Financiar
17:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 20 ianuarie 2026, ora 09.30, cu Carmen Bobu, investitoare la bursă Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:15
BM: Mesaj pentru 2026 de la bancherii României: Ce previziuni au pentru acest an şefii băncilor mari din România – cum vor merge economia şi bankingul? Ziarul Financiar
Liderii din banking privesc cu încredere anul 2026, menţinându-şi un optimism temperat, conştienţi însă de provocările care se conturează la orizont şi de incertitudinile de tot felul, ce vor face din 2026 un an complicat, conform Business Magazin. „2026 va fi provocator pentru businessul românesc, un test pentru economia românească”, „Incertitudinea economică va continua”, „2026 se anunţă cu multe provocări, de la incertitudini în plan economic, la nivel global, până la nevoia de continuare a reformelor”, „Anul 2026 va continua să fie un an de ajustare şi consolidare fiscală, deci unul complicat”.
17:15
ZF Interviu. Care este povestea fabricii din Piatra Neamţ care i-a îmbrăcat pe prinţesa Kate Middleton, pe Meghan Markle şi pe actorul Adrien Brody în filmul The Brutalist şi care merge contra curentului? „Suntem firma cu numărul 21 din judeţul Neamţ“ Ziarul Financiar
„Legătura mea cu industria aceasta a textilelor e dintotdeauna. La mine în familie totul se făcea în casă, de la cânepă şi in la prosoape, covoare, tot. Aşa am crescut. Şi numele meu pare a fi predestinat. Eram studentă la Facultatea de textile când un profesor mi-a atras atenţia asupra acestui fapt şi începând cu acel moment viaţa mea a avut un sens clar – o să merg în direcţia aceasta mi-am spus“, îşi aminteşte Lucia Matasă, fonda­toarea şi proprietara fabricii Augsburg din Piatra-Neamţ.
16:45
Fondul de investiţii Enterprise Investors a obţinut venituri brute de 41 mil. euro din exiturile din 2025 şi a realizat investiţii de 92 mil. euro Ziarul Financiar
16:45
De ce sunt interesaţi miliardarii lumii de fabrici de furaje în România? Ion Ţiriac, fondul de investiţii CVC şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrana animalelor. Două companii româneşti au semnat în 2025 acorduri pentru ajutoare de stat care susţin două fabrici de furaje, investiţii de aproape 30 mil. euro, în Teleorman şi Vaslui Ziarul Financiar
Când miliardarii lumii se uită spre România şi nu vorbim despre IT, imobiliare sau ener­gie verde, la mijloc sigur este o miză. În 2025, investi­ţiile anunţate de nume grele vizează un sector mai puţin vizibil, cel al producţiei de furaje. Hrana animalelor nu pare spectacu­loasă la prima vedere, însă fără ea nu am avea carne, lapte sau ouă, iar fără toate acestea nu există securitate alimentară.
Acum 4 ore
16:30
Bilanţul start-up-ului proptech VAUNT pentru 2025: Platforma a fost folosită de dezvoltatori imobiliari care au făcut tranzacţii de 534 mil. euro. Totodată, am accelerat expansiunea în SUA Ziarul Financiar
VAUNT, start-up-ul românesc care dezvoltă o platformă de tip sistem de operare integrat pentru vânzările din imobiliare, a anunţat că cei peste 80 de dezvoltatori imobiliari care folosesc soluţiile sale au realizat tranzacţii în valoare totală de 534 de milioane de euro în anul 2025. Platforma a fost utilizată de dezvoltatorii imobiliari pentru gestionarea proiectelor, a lead-urilor şi a proceselor post-vânzare.
16:30
Centrala de cogenerare de la Midia, aflată pe platforma Petromidia, a intrat în operare. Rompetrol Energy a finalizat testele şi a devenit operatorul exclusiv al centralei Ziarul Financiar
16:15
Cât de puternic s-a extins Profi de când a intrat oficial în „familia“ Ahold Delhaize. Realitatea cifrelor: Abia pe final de 2025 retailerul a accelerat expansiunea, dar pariul a fost şi a rămas lună de lună pe ruralul românesc şi pe formatul dedicat Loco Ziarul Financiar
Lanţul de magazine Profi a intrat oficial în portofoliul grupului olan­dezo-belgian Ahold Delhaize în 2025, dat fiind că în decembrie 2024 Con­siliul Concurenţei a anunţat aproba­rea condiţionată a tranzacţiei dintre retailerul ce deţine inclusiv Mega Image şi fondul de investiţii MidEuropa Partners. Acordul s-a semnat iniţial în 2023, dar a durat până au fost obţinute aprobările condiţionate de la autorităţile din domeniul concurenţei.
15:45
BNR menţine dobânda de politică monetară neschimbată la 6,5% pe an. Deşi activitatea economică a stagnat în T4, vom avea o creştere a dinamicii anuale a PIB. Inflaţia va începe să scadă Ziarul Financiar
15:45
Transelectrica pierde un proces de arbitraj la Viena: investitorii afla că statul român va plăti peste 4,8 milioane lei compensaţii şi costuri către doi foşti directori revocaţi Ziarul Financiar
15:45
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. Cătălina Nicolae, Deutsche Bank Technology: Programul Executive MBA a avut un impact imediat asupra carierei mele, facilitând atât schimbarea organizaţiei, cât şi tranziţia către un rol global Ziarul Financiar
Programele de Executive MBA au devenit pentru managerii din România un pas firesc de dezvoltare profesională, ele funcţionează ca un accelerator de carieră, oferind liderilor o schimbare de perspectivă asupra modului în care se iau decizii, se construiesc strategii şi se gestionează organizaţii complexe.
15:30
Transelectrica pierde arbitraj la Viena: investitorii afla că statul român va plăti peste 4,8 milioane lei compensaţii şi costuri către doi foşti directori revocaţi Ziarul Financiar
15:15
BNR menţine din nou rata dobânzii de politică monetară, la nivelul de 6,5% pe an, în prima şedinţă din 2026. Banca Naţională estimează că rata anuală a inflaţiei va scădea lent în primele trei luni din 2026 Ziarul Financiar
15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 700 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,70% pe an Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:30
FMI ridică prognoza de creştere globală până la 3,3%, dar vede nori negri la orizont în contextul unor noi taxe vamale şi dacă tensiunile internaţionale se adâncesc Ziarul Financiar
14:30
UniCredit Bank, desemnată Angajator de Top în Europa în 2026 de către Top Employers Institute Ziarul Financiar
14:30
Consiliul Concurenţei a sancţionat 25 de service-uri şi doi asigurători cu amenzi de 14,73 mil. lei pentru participarea la o înţelegere pe piaţa sericiilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România Ziarul Financiar
14:30
Stephan Stürzer, ataşat comercial, Ambasada Austriei în România: În ultimii ani observăm un interes reînnoit al companiilor româneşti de a se extinde nu doar în Austria, ci şi în alte ţări. Este un lucru pe care îl încurajăm puternic Ziarul Financiar
13:45
Tragedie pe calea ferată în Spania: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit frontal în sudul Spaniei. Cel puţin 39 de persoane au murit şi peste 120 au fost rănite Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Silvia Petre, people director East Balkans al PepsiCo, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de snackuri şi băuturi Ziarul Financiar
13:15
Analiza de luni. Cifrele care anulează orice discurs: În ultimii 10 ani ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Scumpirea dramatică a energiei. Nu iarna e de vină pentru frig şi facturi care ard, ci lipsa de investiţii. „Un sistem care funcţionează doar pe vreme bună nu este un sistem, ci o iluzie“ Ziarul Financiar
În 2015, preţul spot al energiei pe piaţa din România era de 36,39 euro/MWh, una dintre pieţele de energie ieftină la nivel european. Anul trecut, media locală a fost de 108 euro/MWh, Ro­mâ­nia fiind una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din Europa. De când a început cu adevărat iarna, România îşi menţine acest record nedorit, în contextul în care importul de energie este una dintre principalele trei surse pentru acoperirea cererii interne.
13:15
Americanii de la Corteva, cu operaţiuni în România, şi grupul energetic bp lansează o companie pentru producţia de materii prime destinate biocombustibililor Ziarul Financiar
13:15
BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede, cu peste 40 de milioane de utilizatori, devine primul partener crypto exchange al Scuderia Ferrari HP Ziarul Financiar
13:00
Cristina Roşca, După Afaceri Premium: Ho ho ho... Ziarul Financiar
13:00
Ambiţie fără limită de viteză. Cine este Tudor Tudurachi, primul pilot român care a reprezentat România la Campionatul European de GT4, la doar 18 ani: Nu m-am simţit niciodată copilul din competiţie, m-am simţit pilot între piloţi Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:30
Raiffeisen Bank revine pe piaţa de brokeraj după opt ani de pauză. Cristian Sporiş, vicepreşedinte executiv al Raiffeisen: „Obiectivul nostru este să fim numărul unu” Ziarul Financiar
12:30
Philip Morris România recunoscută ca Angajator de Top Ziarul Financiar
12:15
eMAG a investit în 2025 peste 200 mil. lei în compania de curierat Sameday şi a ajuns la o deţinere de peste 95% din pachetul de acţiuni Ziarul Financiar
Dante International, compania care operează eMAG, şi-a majorat în 2025 participaţia în compania de cuerierat Delivery Solutions, care operează sub brandul Sameday, la aproximativ 95%, după mai multe investiţii în companie dar şi prin preluarea unui pachet de 12.820 de acţiuni de la Lucian Baltaru - unul dintre fondatorii companiei, în prezent acţionar minoritar şi CEO, conform datelor publicate de companie.
12:00
ROBOR la 3 luni scade sub pragul de 6% la începutul săptămânii Ziarul Financiar
12:00
Opinie Iulian Anghel, ZF: Iluzia nesfârşirii. Cei mai mari ticăloşi nu-s din cei mai mari ticăloşi cu putinţî, ci dintra-i tăi Ziarul Financiar
11:45
Firma de avocatură Clifford Chance Badea a asistat tranzacţii de peste 30 mld. euro în 2025, nivel dublu faţă de anul anterior Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Aprecierea puternică a bursei face ca în premieră pentru ultimii ani să nu mai existe niciun emitent cu un randament estimat al dividendului de peste 10%. Cele mai ridicate valori, sub 9%. Care sunt estimările Prime Transaction Ziarul Financiar
Randamentele dividendelor estimate pentru 2026, aferente profiturilor realizate în 2025, sunt în scădere vizibilă pentru majoritatea marilor companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, pe fondul avansului puternic al cotaţiilor din ultimul an şi al unei dinamici mai slabe a profi­turilor, potrivit unui raport realizat de analiştii Prime Transaction.
11:15
Decidentul care rescrie istorie pe Wall Street. Cine este managerul care a obţinut cel mai mare câştig anual din istoria industriei de hedge funds, depăşind nume grele precum Citadel şi Millennium. A adus investitorilor în 2025 un profit de aproape 19 miliarde de dolari Ziarul Financiar
11:00
Scăderi la Bursa de Valori la debutul săptămânii: piaţa pierde circa 2% după ieşirile lui Donald Trump din weekend, pe tranzacţii de aproape 40 mil. lei în prima oră Ziarul Financiar
11:00
Agricover Credit IFN a semnat un acord de finanţare de 12 milioane euro cu Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, fondurile fiind destinate sectorului agricol din România Ziarul Financiar
11:00
Opinie publicată în Financial Times: Dreapta va vrea Statele Unite ale Europei. Discursul extremei europene drepte începe să se schimbe radical în faţa ameninţărilor venite din SUA şi din China. „Niciun stat european nu este suficient de mare într-o lume a giganţilor ostili” Ziarul Financiar
10:45
Scăderi la Bursa de Valori la debutul săptămânii: piaţa pierde 1,5% după ieşirile lui Donald Trump din weekend, pe tranzacţii de 25 mil. lei în primele minute Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.