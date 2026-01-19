Creatorul italian Valentino Garavani a murit astăzi la 93 de ani. El a fondat casa de modă „Valentino”
Ziarul Financiar, 19 ianuarie 2026 21:15
Celebrul creator de modă Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani. Anunţul a fost făcut de reprezentanţii fundaţiei sale care au transmis că decesul a avut loc la locuinţa lui Valentino, de la Roma.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
21:15
Creatorul italian Valentino Garavani a murit astăzi la 93 de ani. El a fondat casa de modă „Valentino” # Ziarul Financiar
Celebrul creator de modă Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani. Anunţul a fost făcut de reprezentanţii fundaţiei sale care au transmis că decesul a avut loc la locuinţa lui Valentino, de la Roma.
Acum 2 ore
20:15
Celebrul creator de modă Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani. Anunţul a fost făcut de reprezentanţii fundaţiei sale care au transmis că decesul a avut loc la locuinţa lui Valentino, de la Roma.
20:15
19:45
Acum 4 ore
19:30
19:00
Unde ne-a dus pesta porcină? România stă pe locul 13 la producţia de carne de porc în UE, fiind depăşită de Olanda şi Belgia, deşi avem o suprafaţă agricolă mai mare şi producem mai multe cereale # Ziarul Financiar
Pesta porcină africană, o boală care din 2017 a devenit coşmarul crescătorilor de porci din România, a dus producţia de carne de porc la un nivel paradoxal având în vedere capacitatea României de a creşte porci şi de asigura hrana animalelor. În 2024, România s-a clasat pe locul 13 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte producţia de carne de porc, conform datelor provizorii de la Eurostat.
19:00
18:45
Antreprenori români cu businessuri în zeci de sectoare devin cei mai activi investitori în turism: „Hotelurile merg bine“. Raul Ciurtin, Simion Mureşan, Dragoş Petrescu, familia Ghinea, familia Salameh, fraţii Pavăl şi familia Timiş sunt câţiva dintre antreprenorii care au investit în proiecte în turism # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră a crescut datorită antreprenorilor locali, fiind puţini investitori instituţionali sau străini care au intrat în această piaţă. Mai mult, până recent, piaţa a crescut, în special în privinţa standardelor, datorită câtorva antreprenori care au pornit în acest sector şi au dezvoltat piaţa când alţii nici nu vedeau potenţial, precum George Copos, Radu Enache, dar şi alţii.
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
Analiză ZF. Mai mulţi producători pariază pe nişa de ouă lichide, un segment care la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro. Cine a deschis drumul într-o piaţă care creează valoare adăugată? „Clienţii principali pentru ouă lichide sunt producătorii de dulciuri, de patiserie sau de paste.“ # Ziarul Financiar
Toneli, Agricola, Super Eggs şi Agroland sunt doar câteva companii care au pariat sau urmează să investească în linii de producţie sau chiar fabrici de ouă lichide, o nişă care începe să prindă contur şi în România, după ce la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro, conform unei analize a ZF.
18:15
18:15
18:15
18:15
18:00
Cum vede un CEO al unei companii cu afaceri de aproape 170 de milioane de lei provocările generaţiei tinere: „Niciun sistem educaţional nu a pregătit tinerii pentru viaţa financiară reală: salarii mici la început de drum, costuri mari, presiune socială imensă, comparaţie permanentă cu succesul altora, prea mult zgomot şi prea puţină claritate # Ziarul Financiar
17:45
Cafeaua mai ieftină, o miză a acordului Mercosur? Cum arată astăzi consumul în România # Ziarul Financiar
Acordul UE-Mercosur, care are nevoie de mai mulţi paşi până să fie pus în practică, dar care ar crea cea mai mare piaţă de liber schimb din lume, vine cu o serie de întrebări despre cum arată astăzi relaţia României cu blocul din America de Sud şi cum ar arăta fără o bună parte din taxele vamale. Cafeaua este una dintre cele mai importante categorii de produse importate de România din Brazilia, principalul partener din Mercosur.
17:45
17:45
17:45
Acum 6 ore
17:15
BM: Mesaj pentru 2026 de la bancherii României: Ce previziuni au pentru acest an şefii băncilor mari din România – cum vor merge economia şi bankingul? # Ziarul Financiar
Liderii din banking privesc cu încredere anul 2026, menţinându-şi un optimism temperat, conştienţi însă de provocările care se conturează la orizont şi de incertitudinile de tot felul, ce vor face din 2026 un an complicat, conform Business Magazin. „2026 va fi provocator pentru businessul românesc, un test pentru economia românească”, „Incertitudinea economică va continua”, „2026 se anunţă cu multe provocări, de la incertitudini în plan economic, la nivel global, până la nevoia de continuare a reformelor”, „Anul 2026 va continua să fie un an de ajustare şi consolidare fiscală, deci unul complicat”.
17:15
ZF Interviu. Care este povestea fabricii din Piatra Neamţ care i-a îmbrăcat pe prinţesa Kate Middleton, pe Meghan Markle şi pe actorul Adrien Brody în filmul The Brutalist şi care merge contra curentului? „Suntem firma cu numărul 21 din judeţul Neamţ“ # Ziarul Financiar
„Legătura mea cu industria aceasta a textilelor e dintotdeauna. La mine în familie totul se făcea în casă, de la cânepă şi in la prosoape, covoare, tot. Aşa am crescut. Şi numele meu pare a fi predestinat. Eram studentă la Facultatea de textile când un profesor mi-a atras atenţia asupra acestui fapt şi începând cu acel moment viaţa mea a avut un sens clar – o să merg în direcţia aceasta mi-am spus“, îşi aminteşte Lucia Matasă, fondatoarea şi proprietara fabricii Augsburg din Piatra-Neamţ.
16:45
16:45
De ce sunt interesaţi miliardarii lumii de fabrici de furaje în România? Ion Ţiriac, fondul de investiţii CVC şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrana animalelor. Două companii româneşti au semnat în 2025 acorduri pentru ajutoare de stat care susţin două fabrici de furaje, investiţii de aproape 30 mil. euro, în Teleorman şi Vaslui # Ziarul Financiar
Când miliardarii lumii se uită spre România şi nu vorbim despre IT, imobiliare sau energie verde, la mijloc sigur este o miză. În 2025, investiţiile anunţate de nume grele vizează un sector mai puţin vizibil, cel al producţiei de furaje. Hrana animalelor nu pare spectaculoasă la prima vedere, însă fără ea nu am avea carne, lapte sau ouă, iar fără toate acestea nu există securitate alimentară.
16:30
Bilanţul start-up-ului proptech VAUNT pentru 2025: Platforma a fost folosită de dezvoltatori imobiliari care au făcut tranzacţii de 534 mil. euro. Totodată, am accelerat expansiunea în SUA # Ziarul Financiar
VAUNT, start-up-ul românesc care dezvoltă o platformă de tip sistem de operare integrat pentru vânzările din imobiliare, a anunţat că cei peste 80 de dezvoltatori imobiliari care folosesc soluţiile sale au realizat tranzacţii în valoare totală de 534 de milioane de euro în anul 2025. Platforma a fost utilizată de dezvoltatorii imobiliari pentru gestionarea proiectelor, a lead-urilor şi a proceselor post-vânzare.
16:30
16:15
Cât de puternic s-a extins Profi de când a intrat oficial în „familia“ Ahold Delhaize. Realitatea cifrelor: Abia pe final de 2025 retailerul a accelerat expansiunea, dar pariul a fost şi a rămas lună de lună pe ruralul românesc şi pe formatul dedicat Loco # Ziarul Financiar
Lanţul de magazine Profi a intrat oficial în portofoliul grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize în 2025, dat fiind că în decembrie 2024 Consiliul Concurenţei a anunţat aprobarea condiţionată a tranzacţiei dintre retailerul ce deţine inclusiv Mega Image şi fondul de investiţii MidEuropa Partners. Acordul s-a semnat iniţial în 2023, dar a durat până au fost obţinute aprobările condiţionate de la autorităţile din domeniul concurenţei.
15:45
15:45
15:45
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. Cătălina Nicolae, Deutsche Bank Technology: Programul Executive MBA a avut un impact imediat asupra carierei mele, facilitând atât schimbarea organizaţiei, cât şi tranziţia către un rol global # Ziarul Financiar
Programele de Executive MBA au devenit pentru managerii din România un pas firesc de dezvoltare profesională, ele funcţionează ca un accelerator de carieră, oferind liderilor o schimbare de perspectivă asupra modului în care se iau decizii, se construiesc strategii şi se gestionează organizaţii complexe.
Acum 8 ore
15:30
15:15
15:00
14:30
14:30
14:30
14:30
13:45
Acum 12 ore
13:15
13:15
Analiza de luni. Cifrele care anulează orice discurs: În ultimii 10 ani ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Scumpirea dramatică a energiei. Nu iarna e de vină pentru frig şi facturi care ard, ci lipsa de investiţii. „Un sistem care funcţionează doar pe vreme bună nu este un sistem, ci o iluzie“ # Ziarul Financiar
În 2015, preţul spot al energiei pe piaţa din România era de 36,39 euro/MWh, una dintre pieţele de energie ieftină la nivel european. Anul trecut, media locală a fost de 108 euro/MWh, România fiind una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din Europa. De când a început cu adevărat iarna, România îşi menţine acest record nedorit, în contextul în care importul de energie este una dintre principalele trei surse pentru acoperirea cererii interne.
13:15
13:15
13:00
12:30
12:15
eMAG a investit în 2025 peste 200 mil. lei în compania de curierat Sameday şi a ajuns la o deţinere de peste 95% din pachetul de acţiuni # Ziarul Financiar
Dante International, compania care operează eMAG, şi-a majorat în 2025 participaţia în compania de cuerierat Delivery Solutions, care operează sub brandul Sameday, la aproximativ 95%, după mai multe investiţii în companie dar şi prin preluarea unui pachet de 12.820 de acţiuni de la Lucian Baltaru - unul dintre fondatorii companiei, în prezent acţionar minoritar şi CEO, conform datelor publicate de companie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.