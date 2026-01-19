Familia Filipaş din Cluj a pornit de la distribuţia de ulei de măsline şi acum a cumpărat o plantaţie în Grecia. Ambiţia este să extindă brandul D’Olive în Europa şi zece ani în SUA

00:15

Anul acesta stă sub zodia reducerilor de cheltuieli pentru antreprenorii care au simţit cum creşterea costurilor din 2025, dar şi din anii anteriori le-a mâncat din profitul companiilor pe care le-au creat şi le conduc. Spre exemplu, producătorul de cosmetice Farmec din Cluj are în plan o eficientizare a cheltuielilor, ceea ce se va traduce şi într-o reducere a numărului de angajaţi.