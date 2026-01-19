Fondurile UE devin motor de creştere major pentru economia Poloniei. Anul acesta este previzionat a fi unul record
Ziarul Financiar, 20 ianuarie 2026 00:30
Economia poloneză se află într-o fază de redresare, fondurile UE devenind unul dintre principalele sale motoare. După o perioadă de tranziţie mai slabă, economiştii de la Credit Agricole Bank Polska prevăd că 2026 va fi un an de vârf, când fluxul de bani dinspre Bruxelles va atinge nivelul maxim, notează Business Insider Polska.
• • •
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman: Autostrada Moldovei este cheia echilibrării dezvoltării economice regionale. Înseamnă acces rapid la pieţele naţionale şi internaţionale, scăderea costurilor de transport, creşterea atractivităţii pentru investiţii # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei este cheia echilibrării dezvoltării economice regionale, iar pentru oraşul Roman înseamnă acces rapid la pieţele naţionale şi internaţionale, scăderea costurilor de transport, creşterea atractivităţii pentru investiţii industriale, logistice şi de servicii şi, implicit, crearea de locuri de muncă bine plătite, potrivit primarului.
O dezvăluire ucigătoare. Alexandru Chiriţă, CEO, Electrica: Bucureştiul este cea mai scumpă capitală europeană din 33 de capitale la preţul electricităţii raportat la puterea de cumpărare. Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. Bucureşti. Asta este realitatea # Ziarul Financiar
Bucureştiul a devenit în decembrie, anul trecut, cea mai scumpă capitală, din 33 de analizate, la preţul energiei plătite de consumatorul casnic, conform unei statistici realizate de Household Energy Price Index (HEPI). Statistica este menţionată de Alexandru Chiriţă, directorul general al Electrica, unul dintre cei mai puternici jucători din sistemul energetic local, într-o postare pe reţeaua de socializare LinkedIn.
Lucian Popovici, fondator, Bridging Innovation: Clienţii nu mai vor contracte de outsourcing pe 2-3 ani. Vor proiecte mici, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi schimbă comportamentul de achiziţie în IT: în locul contractelor de outsourcing pe 2-3 ani cu echipe de 20 de oameni, cer proiecte scurte, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe cu bugete mici.
Cum mai arată topul brokerilor în asigurări. Safety Broker rămâne liderul întregii pieţe de brokeraj în asigurări, urmat de Marsh şi Destine Broker. Brokerii au intermediat prime de peste 12,5 mld. lei în primele 9 luni din 2025, în creştere anuală cu 16% # Ziarul Financiar
Companiile de brokeraj în asigurări au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute intermediate de peste 12,5 mld. lei, în creştere cu 16% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit informaţiilor publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025.
Familia Filipaş din Cluj a pornit de la distribuţia de ulei de măsline şi acum a cumpărat o plantaţie în Grecia. Ambiţia este să extindă brandul D’Olive în Europa şi zece ani în SUA # Ziarul Financiar
D’Olive, businessul de familie Filipaş din Cluj, a pornit din distribuţia de ulei de măsline din Grecia şi a evoluat către producţie proprie, ajungând la peste 6.000 de clienţi şi vânzări anuale de 2 milioane de lei în 2025, potrivit reprezentanţolor companiei.
Afaceri de la Zero. Alexandra Stan, o tânără absolventă de arhitectură şi horticultură, a pornit Ricci Design, un brand sub care creează obiecte de design cu ajutorul unei imprimante 3D # Ziarul Financiar
Antreprenoriatul, pentru Alexandra Stan, e ceva ce s-a construit în timp, încă din copilărie, de pe vremea în care îşi petrecea verile în livada multifruct a părinţilor săi, care sunt la rândul lor antreprenori şi activează în domniul agriculturii.
ZF Live. Ultima strigare pentru fonduri nerambursabile din actualul PAC. Măsura DR 16, pentru producătorii de legume şi cartofi, are un buget mic anul acesta. Ilyés Szabolcs György, RegioConsult: În cinci zile, sumele solicitate vor depăşi bugetul de două-trei ori # Ziarul Financiar
Fermierii pot depune până pe 20 martie proiecte pentru fonduri nerambursabile de până la 2 milioane de euro pe intervenţia DR 16 – „Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi“, finanţată prin Planul Strategic PAC 2023–2027, bugetul din acest an fiind de 151 de milioane de euro, destul de mic pentru apetitul fermierilor de atragere a fondurilor nerambursabile, crede Ilyés Szabolcs György, executive manager în cadrul companiei de consultanţă RegioConsult.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ghidul plăţii impozitelor la bursă: Cine şi cât plăteşte pentru tranzacţii la brokeri locali şi străini? Răspunde Andrei Popescu de la Soter & Partners # Ziarul Financiar
Anul 2026 aduce modificări semnificative în impozitarea investiţiilor pe piaţa de capital, iar impactul se va resimţi direct în câştigurile investitorilor, iar după un început de an favorabil, cu indicele BET în creştere cu peste 10% până pe 16 ianuarie, tot mai mulţi participanţi la piaţă ar putea fi tentaţi să transforme aceste avansuri în profit.
În faţa investitorilor străini, la Viena, Ioan Nistor, economist-şef, Banca Transilvania: „România intră într-o nouă fază de creştere bazată pe investiţii“, cu fonduri UE de peste 50 mld. euro şi deficit bugetar în scădere. Economia este setată să livreze creştere # Ziarul Financiar
România se află într-o nouă etapă de creştere structurală, una bazată pe investiţii, fonduri europene şi realocarea capitalului, dincolo de „zgomotul pe termen scurt“, a spus Ioan Nistor, economist-şef al Băncii Transilvania, în cadrul unui panel dedicat României organizat la Viena, la FT Live – The Central & Eastern European Forum. Where CEE Markets Thrive.
O nouă tranzacţie imobiliară: Cordia cumpără cu 12,7 mil. euro un teren de la Bog'Art pentru a construi 274 de apartamente lângă Bucureşti Mall # Ziarul Financiar
Cordia România, parte a grupului Futureal deţinut de miliardarii unguri Péter şi Gábor Futó, a finalizat achiziţia unui teren pe calea Dudeşti nr. 124, în imediata vecinătate a Bucureşti Mall.
Renault va produce Duster şi în India şi va iniţia o colaborare între Mioveni şi Chennai pentru viitoarele generaţii ale SUV-ului # Ziarul Financiar
Grupul Renault pregăteşte lansarea SUV-ului Duster în India, unde va fi produs la uzina din Chennai din 2026 într-o versiune adaptată pieţei locale, cu potenţial de a genera sinergii cu producţia europeană de la Mioveni, a declarat Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault, în cadrul evenimentului Renault Tech Tour de la Seul, în Coreea de Sud.
Finanţe personale. Bursa deschide săptămâna în scădere cu 1,7%, pe un fundal roşu în vestul Europei # Ziarul Financiar
La finele primei şedinţe de tranzacţionare a săptămânii de la BVB, indicele de referinţă BET afişa o depreciere de 1,7%, la 26.912,4 puncte, iar asta după ce piaţa a marcat multiple maxime istorice în primele două săptămâni din 2026; este doar a doua scădere de anul acesta după cea de 0,05% din data de 13 ianuarie.
Bursă. Raiffeisen Bank revine pe piaţa de brokeraj după opt ani de pauză. Cristian Sporiş, vicepreşedinte, Raiffeisen: „Chiar îmi doresc să revenim pe podium ca intermediar, aşa cum am fost multă vreme“ # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank revine ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti după opt ani de absenţă. Astfel, clienţii băncii, companii, dar şi persoane fizice, pot tranzacţiona din nou acţiuni şi obligaţiuni listate la BVB.
Cordia cumpără de la Bog’Art un teren cu autorizaţie pentru 274 de apartamente lângă Bucureşti Mall pentru primul proiect al maghiarilor din zona centrală a Capitalei # Ziarul Financiar
Cordia România, parte a grupului Futureal deţinut de miliardarii maghiari Péter şi Gábor Futó, a finalizat achiziţia unui teren pe calea Dudeşti nr. 124, în imediata vecinătate a Bucureşti Mall, primul centru comercial de tip mall din România şi a anunţat că acolo vrea să dezvolte viitorul proiect Centropolitan.
Reportaj industrial. Reportaj din Coreea de Sud, Busan. De la MASH 4077 la Gangnam Style: Cum a ajuns Coreea de Sud să producă maşini pentru întreaga lume # Ziarul Financiar
Pentru milioane de oameni din Occident, Coreea de Sud a fost multă vreme asociată cu serialul american MASH 4077, a cărui acţiune se desfăşura în timpul războiului din Coreea (1950-1953), sau cu restaurante exotice. Transformarea ţării devastate de război şi de dictatura militară într-a patra mare economie a Asiei şi într-una dintre cele mai puternice democraţii din regiune este o sursă de mândrie imensă pentru populaţie.
Vânzările de locuinţe au scăzut cu 5% în 2025. Când vom vedea şi primele scăderi de preţuri? „Oraşele vor deveni din ce în ce mai inaccesibile pentru oamenii cu venituri medii“ # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de modificări fiscale care au afectat semnificativ comportamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.
Alexandru Chiriţă, CEO, Electrica: Bucureştiul e pe locul 1 din 33 de capitale din Europa la preţul electricităţii raportat la puterea de cumpărare. Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. Bucureşti. Asta este realitatea # Ziarul Financiar
Bucureştiul a devenit în decembrie, anul trecut, cea mai scumpă capitală, din 33 de analizate, la preţul energiei plătite de consumatorul casnic, conform unei statistici realizate de Household Energy Price Index (HEPI). Statistica este menţionată de Alexandru Chiriţă, directorul general al Electrica, unul dintre cei mai puternici jucători din sistemul energetic local, într-o postare pe reţeaua de socializare LinkedIn.
Renault pregăteşte producţia Duster în India şi ar putea deschide calea pentru extinderea Dacia pe noi pieţe, pe măsură ce brandul francez urcă spre segmentul premium # Ziarul Financiar
Grupul Renault pregăteşte lansarea SUV-ului Duster în India, unde va fi produs la uzina din Chennai într-o versiune adaptată pieţei locale, cu potenţial de a genera sinergii cu producţia europeană de la Mioveni, a declarat Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault, în cadrul evenimentului Renault Tech Tour organizat la Seul, în Coreea de Sud.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Mircea Turdean, Farmec: Din cauza creşterii costurilor, profitabilitatea ne-a fost afectată şi trebuie să eficientizăm cheltuielile. Eficientizare înseamnă şi să reducem nişte posturi. Vom restructura, dar nu ştim încă cifre exacte # Ziarul Financiar
Anul acesta stă sub zodia reducerilor de cheltuieli pentru antreprenorii care au simţit cum creşterea costurilor din 2025, dar şi din anii anteriori le-a mâncat din profitul companiilor pe care le-au creat şi le conduc. Spre exemplu, producătorul de cosmetice Farmec din Cluj are în plan o eficientizare a cheltuielilor, ceea ce se va traduce şi într-o reducere a numărului de angajaţi.
Exclusiv ZF. Conform unor date preliminare, deficitul bugetar a fost de circa 7,7% din PIB în 2025, sub estimarea de 8,4%. Va fi mai uşor pentru guvern să se ducă spre un deficit de 6,5% din PIB în 2026. Încasările din TVA au crescut cu 10% anul trecut, iar cheltuielile de personal au avut doar plus 2% în final # Ziarul Financiar
BNR lasă neschimbată dobânda-cheie la început de an, la 6,5%. Ce spun Banca Transilvania, BCR, UniCredit, ING şi Citi despre când va veni scăderea dobânzii de la BNR şi se va redresa creditarea? # Ziarul Financiar
Inflaţia scade, dar lent, deocamdată, o diminuare mai vizibilă fiind aşteptată pentru a doua jumătate a anului 2026. Iar dinamica inflaţiei rămâne factorul principal de care depinde momentul în care BNR va începe relaxarea politicii monetare, precum şi amploarea ajustării ratelor pe parcursul întregului an.
Austria înjumătăţeşte TVA deja redusă la alimente şi taie cu o treime costurile la electricitate pentru a tempera una dintre cele mai mari inflaţii din zona euro # Ziarul Financiar
Coaliţia de guvernare aflată în impas din Austria a convenit recent asupra unui set de reduceri de taxe şi subvenţii menite să diminueze costurile pentru companii şi gospodării, în condiţiile în care guvernul ţării încearcă să aducă sub control creşterea inflaţiei şi să stăvilească un avans dramatic în sondaje al naţionaliştilor de dreapta, scrie Bloomberg.
Creatorul italian Valentino Garavani a murit astăzi la 93 de ani. El a fondat casa de modă „Valentino” # Ziarul Financiar
Celebrul creator de modă Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani. Anunţul a fost făcut de reprezentanţii fundaţiei sale care au transmis că decesul a avut loc la locuinţa lui Valentino, de la Roma.
Unde ne-a dus pesta porcină? România stă pe locul 13 la producţia de carne de porc în UE, fiind depăşită de Olanda şi Belgia, deşi avem o suprafaţă agricolă mai mare şi producem mai multe cereale # Ziarul Financiar
Pesta porcină africană, o boală care din 2017 a devenit coşmarul crescătorilor de porci din România, a dus producţia de carne de porc la un nivel paradoxal având în vedere capacitatea României de a creşte porci şi de asigura hrana animalelor. În 2024, România s-a clasat pe locul 13 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte producţia de carne de porc, conform datelor provizorii de la Eurostat.
Antreprenori români cu businessuri în zeci de sectoare devin cei mai activi investitori în turism: „Hotelurile merg bine“. Raul Ciurtin, Simion Mureşan, Dragoş Petrescu, familia Ghinea, familia Salameh, fraţii Pavăl şi familia Timiş sunt câţiva dintre antreprenorii care au investit în proiecte în turism # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră a crescut datorită antreprenorilor locali, fiind puţini investitori instituţionali sau străini care au intrat în această piaţă. Mai mult, până recent, piaţa a crescut, în special în privinţa standardelor, datorită câtorva antreprenori care au pornit în acest sector şi au dezvoltat piaţa când alţii nici nu vedeau potenţial, precum George Copos, Radu Enache, dar şi alţii.
Analiză ZF. Mai mulţi producători pariază pe nişa de ouă lichide, un segment care la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro. Cine a deschis drumul într-o piaţă care creează valoare adăugată? „Clienţii principali pentru ouă lichide sunt producătorii de dulciuri, de patiserie sau de paste.“ # Ziarul Financiar
Toneli, Agricola, Super Eggs şi Agroland sunt doar câteva companii care au pariat sau urmează să investească în linii de producţie sau chiar fabrici de ouă lichide, o nişă care începe să prindă contur şi în România, după ce la nivel mondial a ajuns la peste 13 mld. euro, conform unei analize a ZF.
Cum vede un CEO al unei companii cu afaceri de aproape 170 de milioane de lei provocările generaţiei tinere: „Niciun sistem educaţional nu a pregătit tinerii pentru viaţa financiară reală: salarii mici la început de drum, costuri mari, presiune socială imensă, comparaţie permanentă cu succesul altora, prea mult zgomot şi prea puţină claritate # Ziarul Financiar
Cafeaua mai ieftină, o miză a acordului Mercosur? Cum arată astăzi consumul în România # Ziarul Financiar
Acordul UE-Mercosur, care are nevoie de mai mulţi paşi până să fie pus în practică, dar care ar crea cea mai mare piaţă de liber schimb din lume, vine cu o serie de întrebări despre cum arată astăzi relaţia României cu blocul din America de Sud şi cum ar arăta fără o bună parte din taxele vamale. Cafeaua este una dintre cele mai importante categorii de produse importate de România din Brazilia, principalul partener din Mercosur.
