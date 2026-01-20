Sorin Grindeanu: Visează la înlocuirea lui Ilie Bolojan din Guvern
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că premierul Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit dacă coaliția nu funcționează. Acesta a criticat inflexibilitatea lui Bolojan și a adus în discuție problemele din relația cu USR. Deciziile importante, precum acordul UE-Mercosur, au generat controverse în guvern. Sorin Grindeanu recunoaște că premierul Ilie Bolojan poate fi schimbat dacă
Acordul UE-Mercosur a provocat scandal în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, România fiind acuzată de trădare a intereselor fermierilor. Sorin Grindeanu cere explicații de la ministrul Oana Țoiu pentru votul favorabil. Importurile de carne din America Latină ar putea afecta grav agricultura românească. Scandal în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR din 2026 legat de votul României pentru acordul UE-Mercosur Sorin Grindeanu
Paul Papp a refuzat să discute despre umilința suferită de Petrolul, după înfrângerea cu 0-4 în fața Universității Craiova. El a declarat că echipa trebuie să își recunoască greșelile și să se pregătească pentru următorul meci cu Farul. Craiova a revenit pe primul loc în Liga 1, acumulând 43 de puncte. Petrolul Ploiești a fost
O mitralieră-robot ucraineană, DevDroid TW 12.7, a menținut o poziție de apărare timp de 45 de zile împotriva avansului rus, descurajând atacurile fără a suferi pierderi. Utilizând inteligența artificială, robotul a revoluționat războiul modern, minimizând expunerea soldaților în operațiuni de luptă. O mitralieră-robot ucraineană a rezistat timp de 45 de zile unui atac rus pe
Impozitul pe teren în 2026 a crescut semnificativ, cu majorări de până la 300 ori în unele cazuri. Află cum se calculează taxa pe teren, care sunt diferitele tipuri de impozite și termenul limită de plată. Beneficiază de bonificații de până la 10% dacă achiți până pe 31 martie 2026. Impozitele pe teren au crescut
Volodimir Zelenski anunță o transformare a apărării antiaeriene a Ucrainei, introducând drone interceptoare în contextul amenințărilor rusești iminente. Președintele subliniază necesitatea unei mobilizări rapide și a sprijinului internațional pentru a pregăti țara pentru atacuri masive anticipate de către Rusia. Forțele armate ale Ucrainei introduc grupuri mobile care vor opera drone interceptoare pentru a îmbunătăți apărarea
Primarul din Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, este acuzat de a fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Cazul a fost preluat de DIICOT, care a efectuat percheziții pentru a investiga infracțiuni de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor. Cazacu a anunțat suspendarea din PNL și cere respectarea procesului judiciar. Primarul din Izvoarele,
Oklahoma City Thunder și-a demonstrat superioritatea în meciul împotriva Cleveland Cavaliers, câștigând cu 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a strălucit cu 30 de puncte, iar Chet Holmgren a contribuit cu 28 de puncte și 8 recuperări. Thunder își îmbunătățește bilanțul la 36-8, cel mai bun din ligă. Oklahoma City Thunder a învins Cleveland Cavaliers cu 136-104 Shai
Beijingul avertizează SUA să nu folosească „amenințarea chineză" ca justificare pentru acțiuni militare în Groenlanda. Criticile vin după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea insulei strategice. Liderii Danemarcei subliniază că Groenlanda nu este de vânzare, provocând reacții în Uniunea Europeană. Beijingul avertizează SUA să nu mai folosească amenințarea Chinei ca pretext pentru acțiuni militare Declarațiile
Rareș Bogdan critică măsurile Guvernului Bolojan, evidențiind nemulțumirile primarilor PNL. Vorbește despre importanța comunicării și riscul ca partidul să dispară, asemănându-l cu PNȚCD. De asemenea, subliniază necesitatea de a clarifica relația PNL cu USR și impactul negativ al acordului UE-Mercosur asupra fermierilor români. Rareș Bogdan a discutat cu 200 de primari PNL, care sunt nemulțumiți
Acordul UE-Mercosur provoacă controverse între statele membre, Franța criticând poziția României. Eurodeputata Cecile Imart subliniază riscurile pentru fermieri și industrie, în contrast cu declarațiile Ambasadei Franței. România a sprijinit acordul, în timp ce Franța s-a alăturat țărilor opuse. Analizează implicațiile politice și comerciale. Acordul UE-Mercosur generează tensiuni între statele membre, România având o poziție favorabilă
Zelenski și Klitschko se confruntă într-un conflict deschis privind gestionarea crizei din Kiev, în urma atacurilor rusești. Pregătirea insuficientă a capitalelor duce la lipsuri severe în iarnă. Acuzații de politizare și controverse asupra bugetului local subliniază tensiunile între autoritățile centrale și cele locale. Zelenski și Klitschko se află într-un conflict deschis, amplificat de criza energetică
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu vor exista soldați turci sau qatarezi în Gaza postbelică. Criticile sale vizează planul lui Trump și componența unui consiliu consultativ pentru teritoriul palestinian, care include oficiali din Turcia și Qatar. Netanyahu subliniază necesitatea demilitarizării Hamas. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu vor exista soldați turci
Transfer surpriză: Cristi Chivu a concretizat un jucător înainte de FCSB – Dinamo Zagreb, pentru 4,5 milioane de euro
Cristi Chivu a realizat un transfer de 4,5 milioane de euro, aducându-l pe talentatul croat Leon Jakirovic de la Dinamo Zagreb la Inter. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că mutarea include 2,5 milioane de euro și 2 milioane în bonusuri. FCSB se pregătește să înfrunte Dinamo Zagreb în Europa League. Cristi Chivu a încheiat un transfer
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a criticat absența lui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind importanța prezenței sale pentru discuții esențiale cu lideri globali. El a afirmat că era oportun să participe, chiar și pentru o scurtă perioadă, având în vedere evenimentele internaționale actuale. Kelemen Hunor consideră că Nicușor Dan ar
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, este acuzat de legături cu FSB-ul, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere anchetarea sa. Acuzațiile vizează posibile finanțări din Rusia. În apărarea sa, partidul său respinge aceste acuzații, amenințând cu acțiuni legale. Detalii despre scandalul politic curent. Membrii Consiliului Municipal Chișinău acuză edilul Ion Ceban de legături cu FSB-ul și
Sorin Grindeanu îl apără pe ministrul Justiției Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat. Liderul PSD afirmă că are încredere în legalitatea susținerii acestuia și denunță atacuri orchestrate împotriva sa. Comisia de Etică a Universității Craiova va verifica acuzațiile aduse ministrului. Sorin Grindeanu îl apără pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat de plagiat
Controversă în jurul judecătorului Laurențiu Beșu, după ce Victor Ciutacu a dezvăluit că acesta nu a prestat activitate de poliție judiciară în perioada lucrată la „Doi și-un sfert". Afirmațiile ridică întrebări despre legalitatea numirii sale în magistratură și posibilele consecințe pentru actele emise. Victor Ciutacu a prezentat un document care contrazice parcursul profesional al judecătorului
Cuirasatele din clasa Trump ar putea costa între 15 și 22 miliarde de dolari, devenind cele mai scumpe nave din istoria SUA. Estimările arată că prețul ar putea crește, influențat de diferiți factori. Concepute pentru a înlocui vechile nave, aceste nave vor avea un impact semnificativ asupra bugetului militar american. Cuirasatele din clasa Trump ar
Publicitatea pe TikTok a generat 31 de miliarde de euro pentru economia UE în 2025, conform unui studiu Public First. IMM-urile au beneficiat de 13 miliarde de euro, iar educația informală a contribuit cu 20 miliarde de euro. TikTok revoluționează marketingul și sprijină creșterea economică în Europa. Publicitatea pe TikTok a generat 31 de miliarde
Universitatea Craiova a obținut o victorie impresionantă cu 4-0 împotriva Petrolului Ploiești, revenind pe primul loc în Superliga de fotbal. Jucătorii precum Ștefan Baiaram și Steven Nsimba au declarat că obiectivul echipei este câștigarea titlului, evidențiind competiția acerbă din acest sezon. Universitatea Craiova a câștigat meciul împotriva Petrolului Ploiești cu 4-0, revenind pe primul loc
Diviziunea tactică între liderii europeni, Friedrich Merz și Emmanuel Macron, a devenit evidentă în fața amenințărilor lui Trump privind Groenlanda. Merz pledează pentru un răspuns echilibrat, în timp ce Macron urge activarea Instrumentului anti-coerciție al UE. Aflați mai multe despre cea mai recentă tensiune între UE și SUA. Divergență între cancelarul german Merz și președintele
Igor Dodon a lipsit de la ședința de judecată în dosarul Sacoșa Neagră, preferând să marcheze Boboteaza pe stil vechi în Rusia. Liderul PSRM a
Nemulțumiri în PNL: Nicoleta Pauliuc cere eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici. Ilie Bolojan, premierul României, refuză să facă excepții, argumentând că mai există state europene cu măsuri similare. PNL subliniază importanța sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Nicoleta Pauliuc a solicitat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii … Articolul Ilie Bolojan susține controversa concediului medical pentru bolnavii oncologici apare prima dată în Main News.
PAS cere anchetă împotriva primarului Chișinăului, Ion Ceban, acuzându-l de legături cu FSB și riscuri pentru securitatea națională. Consilierii solicită investigarea activităților edilului și desecretizarea documentelor semnate cu structuri din Federația Rusă, după acuzațiile de trădare de patrie. PAS cere o anchetă împotriva primarului Chișinăului Ion Ceban pentru legături cu FSB Acuzațiile includ trădare de … Articolul PAS solicită anchetă asupra primarului Chișinăului pentru legături cu FSB apare prima dată în Main News.
Statul român va plăti 1 milion de euro despăgubiri foștilor directori ai Transelectrica, Marcu Corneliu Bogdan și Miu Andreea Mihaela, după pierderea procesului de arbitraj la Viena. Compania se confruntă cu dificultăți financiare din cauza litigiilor repetate și abuzurilor în gestionarea contractelor. Transelectrica va plăti 1 milion de euro despăgubiri unor foști directori revocați în … Articolul Despăgubiri de 1 milion de euro pentru foști directori Transelectrica apare prima dată în Main News.
Autoritățile iraniene lansează un ultimatum de trei zile pentru protestatari, oferindu-le șansa de a se preda pentru a beneficia de clemență. Protestele, inițiate din cauza crizei economice, au dus la peste 3.000 de morți. Monitorizarea internațională denunță represiunea severă și abuzurile împotriva deținuților. Autoritățile iraniene au lansat un ultimatum de trei zile pentru persoanele implicate … Articolul Iran: Ultimatum de trei zile pentru revoltă, șeful poliției acuză sângele pe străzi apare prima dată în Main News.
Ultima etapă a grupelor Cupei României 2025-2026 va avea loc între 10-12 februarie. Echipele vor lupta pentru calificarea în sferturi, cu meciuri precum CFR Cluj vs FC Rapid 1923 și CSM Slatina vs FC Metaloglobus. Detalii complete despre program și meciuri pot fi găsite în articolul nostru. Ultima rundă a grupelor Cupei României se desfășoară … Articolul Meciurile decisive din ultima etapă a grupelor Cupei României! apare prima dată în Main News.
Valentino Garavani, celebrul designer italian, a decedat pe 19 ianuarie 2026, la 93 de ani. Supranumit „ultimul împărat” după filmul documentar care i-a dezvăluit viața, Valentino a revoluționat moda și a îmbrăcat numeroase vedete. Ultima sa prezentare haute couture a avut loc în 2008, marcând finalul unei cariere legendare. Valentino Garavani, celebrul creator de modă … Articolul Viața privată a lui Valentino, „ultimul împărat” – film captivant despre el apare prima dată în Main News.
Rușii cer cetățenia Moldovei ca pas spre cea românească, noile reguli limitează accesul # MainNews.ro
Tot mai mulți cetățeni ruși solicită cetățenia Republicii Moldova, văzând-o ca pe un pas spre cetățenia română. Deși legislația recent modificată impune examinarea cunoștințelor de limbă și de Constituție, interesul a crescut după începutul războiului din Ucraina, oferind acces la oportunități europene. Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie din partea cetățenilor ruși după începutul războiului … Articolul Rușii cer cetățenia Moldovei ca pas spre cea românească, noile reguli limitează accesul apare prima dată în Main News.
Biroul Politic Național al PNL s-a reunit pe 19 ianuarie 2026 pentru a aproba numirile lui Daniel Constantin ca președinte al ARICE și Adrian Zvîncă la ANOFM. În cadrul ședinței, premierul Ilie Bolojan a prezentat reformele administrative și calendarul adoptării bugetului de stat pentru 2026, având în vedere absorbția fondurilor PNRR. Biroul Politic Național al … Articolul Două numiri cheie în PNL: ARICE și ANOFM au noi conducători apare prima dată în Main News.
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a fost inclus în lista martorilor apărării pentru Igor Dodon în dosarul „Sacoşa”, acuzat de mită. Deși acesta susține că s-a detașat de Dodon, istoricul lor politic și legăturile pro-ruse continuă să atragă atenția, stârnind controverse în privința integrării europene a Moldovei. Ion Ceban, primarul Chişinăului, va fi martor în procesul … Articolul Apărătorii lui Igor Dodon: Primarul Chișinăului pe lista controversată apare prima dată în Main News.
Compararea celor mai bogați oameni din 2016 cu cei din 2026 evidențiază schimbări majore în topul averilor. Bill Gates a fost în frunte în 2016, iar Elon Musk domină acum lista cu 681 miliarde de dolari. Descoperă cum s-au schimbat averile și cine sunt cei mai influenți miliardari ai planetei în ultimul deceniu. În 2016, … Articolul Compararea clasamentului miliardarilor: schimbări între 2016 și 2026 apare prima dată în Main News.
Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, a avut întâlniri cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Radu Miruță, pentru a discuta despre consolidarea cooperării strategice între România, NATO și SUA, în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, … Articolul Întâlnire între Comandantul Aliat și liderii români pentru cooperarea NATO-USA apare prima dată în Main News.
Alegeri anticipate în Japonia: Premierul convoacă voturi pentru consolidarea mandatului # MainNews.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi a anunțat alegeri anticipate pe 8 februarie, dorind să își consolideze mandatul. Ea se bazează pe sondaje favorabile pentru a sprijini Partidul Liberal-Democrat, în contextul provocărilor economice și al relațiilor tensionate cu China, inclusiv impactul asupra inflației și consumului în gospodării. Premierul japonez Sanae Takaichi a convocat alegeri anticipate pe 8 … Articolul Alegeri anticipate în Japonia: Premierul convoacă voturi pentru consolidarea mandatului apare prima dată în Main News.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia, generând speculații despre formarea unui nou partid politic. Decizia sa intervine într-o criză politică acută, cu a opta rundă de alegeri parlamentare în patru ani. Vicepreședinta Iliana Iotova va prelua interimatul până la alegeri. Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat demisia sa, alimentând speculațiile privind formarea unui nou … Articolul Radev, președintele Bulgariei, demisionează pentru a-și forma un nou partid apare prima dată în Main News.
Doru Dragoș Cazan a fost numit director general al Apele Române, începând din 20 ianuarie 2026, printr-o selecție publică transparentă, după demisia fostului șef. Cu peste 30 de ani de experiență în gospodărirea apelor, Cazan va contribui la reformele necesare instituției și se angajează la competență și integritate. Doru Dragoș Cazan este noul director general … Articolul Doru Dragoș Cazan, noul director Apele Române, ales prin selecție publică apare prima dată în Main News.
În Cupa Qatarului, Al Arabi, antrenată de Cosmin Contra, a surprins printr-o victorie impresionantă de 5-0 împotriva lui Al Sadd, condusă de Roberto Mancini. Această performanță conduce Al Arabi pe locul 3 în clasament, în timp ce Al Sadd rămâne ultima. Detalii despre Cupa Qatarului și echipele participante. Al Arabi, antrenată de Cosmin Contra, a … Articolul Cosmin Contra surprinde în Qatar, înfruntând un fost campion european apare prima dată în Main News.
Un băiat de 12 ani a condus fără permis un autoturism furat din Sibiu, parcurgând sute de kilometri spre Arad. Oprirea dificilă a avut loc în Hunedoara, unde polițiștii au intervenit coordonat. Dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință a fost deschis. Un băiat de 12 ani a … Articolul Băiat de 12 ani, urmărit de poliție după o cursă nebună spre Arad apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a alocat aproape 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru Oradea, dublu față de alte municipii, ridicând întrebări asupra distribuirii ajutoarelor pentru termoficare. Craiova, cu mai mulți locuitori, a primit aproape 80 de milioane. Bolojan este acuzat că nu sprijină modernizarea centralei electrice din Craiova. Ilie Bolojan, premierul României, … Articolul 200 milioane lei din Fondul de Rezervă pentru municipii – un beneficiu dublu apare prima dată în Main News.
Guvernul Cehiei a decis să nu vândă avioanele L-159 Ucrainei, în ciuda cererii președintelui Petr Pavel. Premierul Andrej Babis subliniază necesitatea acestora pentru apărarea națională. Divergențele dintre președinte și coaliția guvernamentală evidențiază o schimbare în politica externă a Cehiei. Guvernul Cehiei refuză vânzarea avioanelor L-159 Ucrainei, în ciuda susținerii președintelui Petr Pavel Ministrul apărării afirmă … Articolul Critica Guvernului Cehiei față de președinte privind avioanele pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
Donald Trump a refuzat să comenteze despre utilizarea forței pentru a prelua Groenlanda, subliniind tensiunile cu Danemarca. Într-un interviu, a confirmat impozitarea unor țări europene și a criticat liderii care se opun achiziției. Declarațiile sale au stârnit reacții internaționale semnificative. Trump a refuzat să comenteze dacă ar folosi forța pentru a prelua Groenlanda Președintele american … Articolul Trump despre Groenlanda apare prima dată în Main News.
Protest masiv în Sfântu Gheorghe împotriva creșterii taxelor, primarul susține manifestanții # MainNews.ro
Aproximativ 200 de oameni au protestat în Sfântu Gheorghe împotriva creșterii taxelor locale. Primarul Antal Arpad a ieșit printre protestatari, subliniind că înțelege nemulțumirea lor. Protestele au fost anunțate online de activistul Peter Fazakas, evidențiind tensiunile dintre cetățeni și administrația locală. Aproximativ 200 de protestatari s-au adunat în fața Primăriei Sfântu Gheorghe pentru a contesta … Articolul Protest masiv în Sfântu Gheorghe împotriva creșterii taxelor, primarul susține manifestanții apare prima dată în Main News.
Finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare după o examinare de peste patru ani în instanță. Acuzat pe cinci capete de abuz în serviciu și alte infracțiuni, acesta a fost dat în urmărire generală deoarece nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței. Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe … Articolul Condamnat agent secret: Finul lui Plahotniuc primește pedeapsa cu executare apare prima dată în Main News.
Mario Tudose, fundaș central dorit de Gigi Becali la FCSB, rămâne la FC Argeș până la finalul sezonului. În vârstă de 20 de ani, a fost titular constant și a contribuit semnificativ la echipă, fără cartonașe galbene în 22 de partide. Tudose aspiră la o carieră promițătoare în fotbalul românesc. Mario Tudose va rămâne la … Articolul Mario Tudose și-a decis viitorul! Va juca pentru FCSB, dorit de Gigi Becali apare prima dată în Main News.
Educația sexuală în România este insuficientă, iar 3 din 4 români doresc o formă de educație sanitară în școli. Comparativ cu alte țări europene care au inclus educația sexuală în curriculumul școlar, situația din România este alarmantă, mai ales având în vedere numărul mare de mame minore. Educația sexuală este insuficientă în România, cu 3 … Articolul Educația sexuală: soluția României în fața mamei minore comparativ cu Europa apare prima dată în Main News.
România continuă să fie campioană la inflație în UE, având o rată anuală de 9,69% în decembrie 2025, conform INS. Banca Națională a României prognozează o scădere a inflației până la 3,7% în 2026. Comparativ, țările precum Cipru și Franța au cele mai scăzute rate ale inflației în Uniune. România conduce în UE cu o … Articolul România, lider în UE la inflație: prețuri în creștere cu peste 8% și prognoze BNR apare prima dată în Main News.
Doi bebeluși au murit, iar alți 53 au fost răniți într-o creșă ilegală din Ierusalim, unde condițiile erau extrem de periculoase. Autoritățile investighează un posibil incident legat de un sistem de încălzire defect. Părinții au trăit momente de panică, căutându-și copiii. O anchetă urgentă a fost cerută. Doi bebeluși au murit și 53 au fost … Articolul Bebeluși decedați și răniți într-o creșă din Ierusalim – tragedie șocantă apare prima dată în Main News.
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a răspuns criticilor lui Dominic Fritz privind legile justiției din 2022. Predoiu a afirmat că legea a fost elaborată cu bună-credință și transparență, menționând disponibilitatea de a discuta modificări ale prevederilor controversate. Acesta susține că USR exagerează în acuzații. Cătălin Predoiu a răspuns criticilor lui Dominic Fritz la ședința de … Articolul Răspunsul lui Cătălin Predoiu la criticile lui Dominic Fritz despre legile justiției apare prima dată în Main News.
Proiectul de lege privind pensiile magistraților ar putea reduce pensiile de serviciu sub nivelul celor contributive, conform judecătoarei Mădălina Afrăsinie. Diferențele de până la 9.000 lei între cele două tipuri de pensie ar putea afecta grav sistemul judiciar și opțiunile beneficiarilor. Critici la adresa reformei sunt exprimate. Proiectul de lege privind pensiile magistraților ar putea … Articolul Pensiile magistraților ar putea scădea sub nivelul celor contributive apare prima dată în Main News.
