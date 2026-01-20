Cum se calculează impozitul pe teren în 2026 și termenul limită de plată

Impozitul pe teren în 2026 a crescut semnificativ, cu majorări de până la 300 ori în unele cazuri. Află cum se calculează taxa pe teren, care sunt diferitele tipuri de impozite și termenul limită de plată. Beneficiază de bonificații de până la 10% dacă achiți până pe 31 martie 2026. Impozitele pe teren au crescut … Articolul Cum se calculează impozitul pe teren în 2026 și termenul limită de plată apare prima dată în Main News.

