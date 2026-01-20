Preţurile aurului şi argintului ating noi maxime istorice, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al presiunilor generate de planurile lui Trump privind Groenlanda

22:30

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a discutat vrodată în coaliţie despre acordul de liber schimb cu ţările Mercosur şi că, deşi toată lumea spune că acest acord este unul bun, nimeni nu a explicat coerent ce presupune acest acord. Kelemen Hunor apreciază că ”este o lipsă de respect”, atât faţă de partidele care asigură majoritatea în Parlament, cât şi faţă de cetăţeni.