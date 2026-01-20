CSG, gigantul ceh al industriei de apărare, îşi pregăteşte debutul pe bursa din Amsterdam, în cel mai mare IPO din domeniu

06:10

De la capturarea liderului Venezuelei la ordonarea expulzărilor în masă a imigranţilor, de la transformarea entităţilor guvernamentale cândva independente în simple instrumente de aprobare şi până la demolarea aripii estice a Casei Albe pentru a construi o sală de bal, preşedintele Donald Trump şi-a petrecut primul an în funcţie încălcând normele politice şi testând mecanismele instituţionale de control şi echilibru. Unele dintre ideile sale, care păreau odată neverosimile, dacă nu chiar fanteziste, acum sunt realitate. Dar sunt şi alte lucruri pe care Trump nu le-a putut realiza, scrie The Associated Press.