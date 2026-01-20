Australian Open: Jaqueline Cristian, eliminată şi în proba de dublu

07:30

Decalajul de remunerare în funcţie de vârstă dintre membrii neexecutivi din consiliile de administraţie cu vârsta de cel puţin 70 de ani şi cei sub 70 de ani. în sectorul global de servicii financiare, a crescut de la 14% la 18% din 2020, indicând o creştere a importanţei acordate anilor de experienţă în detrimentul altor atribute, arată un studiu EY. Creşterea decalajului de remunerare în funcţie de vârstă la nivel global este amplificată de creşterea decalajului de remunerare între femei şi bărbaţi la nivel mondial, care a crescut cu aproximativ 2% anual în consiliile de administraţie din sectorul serviciilor financiare începând cu 2020 şi se situează în prezent la 22% (13% dacă sunt excluse toate funcţiile de preşedinte al consiliului).