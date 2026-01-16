Curtea de Apel București amână pe 30 ianuarie decizia privind suspendarea judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș

12:50

Vrei un job la o compania X, dar nu știi dacă să aplici pentru că nu știi ce salariu e? Directiva europeană prevede că această informație nu va mai fi confidențială.Angajații de pe poziții similare vor trebui, de asemenea, să aibă pachete similare asemănătoare, indiferent cât a negociat fiecare atunci când s-a angajat.Mara Șuteu, manager de marketing la Best Jobs, spune la #10întrebări că primele schimbări vizibile vor apărea în procesul de recrutare: angajatorii vor fi obligați să...