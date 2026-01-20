Vânzările Grupului Renault au crescut cu peste 3% în 2025
Automarket.ro, 20 ianuarie 2026 11:20
În 2025, Grupul Renault a vândut 2.336.807 mașini la nivel mondial, mai multe cu 3.2% față de nivelul din 2024. Dintre cele 3 mărci, Renault a vândut 1.628.030 de mașini noi, în plus tot cu 3.2% față de anul precedent, în timp ce Dacia a comercializat 697.408 vehicule, adică mai multe cu 3.1% față de 2024.Cea mai mare creștere a fost înregistrată de marca Alpine. În premieră absolută, marca de mașini de performanță a vândut...
Acum o oră
11:20
Acum 2 ore
10:50
Dacia raportează o creștere a vânzărilor în 2025. A încheiat pe locul 2 pe piața de retail # Automarket.ro
Constructorul român de automobile, deținut de gigantul francez Renault, are mai multe motive de bucurie. În primul rând, Sandero este, din nou, cel mai vândut model din Europa, pentru al doilea an consecutiv.Apoi, la nivel global, Dacia a comercializat 697.408 vehicule, cu 3.1% mai multe decât în 2024. Totodată, a depășit pragul simbolic de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004.Pe Bătrânul Continent, Dacia a...
10:10
Dacia Sandero, regina Europei: a fost cel mai vândut automobil de pe continent în 2025 # Automarket.ro
Dacia Sandero continuă să scrie istorie pe Bătrânul Continent. Potrivit celor mai recente cifre de vânzări, Sandero a fost, și în 2025, cel mai vândut automobil din Europa, cu 243.676 de unități comercializate, o scădere de aproape 10%, scriu cei de la Profit.Renault Clio a recuperat pe final de an, dar chiar și așa nu a fost de ajuns pentru a trece în fruntea clasamentului. În 2025, Clio a fost comercializat în 229.778 de exemplare, cu 5.8%...
Acum 24 ore
17:30
Ferrari 12Cilindri Tailor Made: exemplar unicat creat în colaborare cu 4 artiști coreeni # Automarket.ro
Constructorul italian a pregătit un nou exemplar unicat semnat de divizia de personalizare Ferrari Centro Stile. Cel mai nou astfel de exemplar al celor de la Ferrari este bazat pe modelul 12Cilindri și este rezultatul unei colaborări cu 4 artiști coreeni.Astfel, noul Ferrari 12Cilindri Tailor Made este vopsit într-o culoare specială iridescentă numită Yoonseul. Această culoare este inspirată din mai multe surse, cum ar fi tradițiile coreene, ceramica Celadon cu multiple...
15:30
Haas, prima din cele două echipe americane pe grila de Formula 1 în sezonul 2026, a prezentat oficial noua grafică a monopostului său din acest an. Începând din acest sezon, Toyota Gazoo Racing, partenerul tehnic al celor de la Haas, este noul sponsor titular al echipei după ce în sezoanele precedente Haas i-a avut ca sponsor titular pe cei de la MoneyGram.Noul monopost de Formula 1 al echipei americane va fi botezat VF-26 și, la fel ca toate monoposturile sale...
14:10
Odată încheiat anul 2025, platforma Autovit a publicat raportul anual care arată, printre altele, preferințele românilor în materie de mașini. Înainte să trecem mai departe, trebuie menționat că valoarea totală a autoturismelor listate pe platformă, în 2025, a fost de 4.973.703.440 euro.În creștere, față de cele 4.7 miliarde de euro din 2024.Totodată, segmentul cuprins între 10.000 și 25.000 de euro continuă să reprezinte nucleul...
13:20
Nissan Z, singurul model de performanță rămas în portofoliul mărcii nipone, a primit un facelift. Această actualizare apare la 4 ani de la debutul producției modelului și constă într-un design ușor revizuit al părții frontale, o culoare nouă, dar și îmbunătățiri tehnice.Grila mare a vechiului model este acum înlocuită de o grilă nouă, separată pe două zone și este totodată mai lată. Restul exteriorului este neschimbat, însă paleta...
13:20
12:30
Raliul Dakar 2026 va rămâne un reper pentru motorsportul românesc după ce Dacia a bifat prima victorie în cea mai dificilă și mai prestigioasă cursă de rally-raid din lume. Victoria lui Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin este prima pentru o marcă din România, Dacia reușind această performanță la doar a doua sa participare în Dakar.Pe lângă victoria obținută de Dacia, ne putem mândri și cu o nouă performanță bună pentru Emanuel...
Ieri
10:50
Renaște Mitsubishi Pajero? Șeful mărcii confirmă lansarea unui SUV de teren nou în 2026 # Automarket.ro
În 2021, Mitsubishi a retras definitiv din producție modelul Pajero. SUV-ul de teren, lansat pentru prima dată în 1982, ar putea reveni în acest an după ce Takao Kato, șeful Mitsubishi, a confirmat că marca japoneză va lansa un nou model de teren în acest an.Numele noului model nu a fost confirmat deocamdată. Din primele informații, urmașul lui Pajero va fi bazat pe o arhitectură integral de Mitsubishi, preluată de la pick-up-ul Triton, vândut în...
08:00
Hypercarul suedez are o vopsea exterioară într-o culoare asemănătoare cu cea a nisipului și elemente aerodinamice din fibră de carbon. Modelul beneficiază de un splitter frontal masiv, iar pe laterale, acest splitter integrează prize de aer foarte mari.Totodată, Mansory a adăugat elemente aerodinamice suplimentare pe bara față. Și pe zonele laterale apar elemente aerodinamice suplimentare pe portiere și praguri. În spate, Mansory a montat un nou eleron și un difuzor...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
În 2025, germanii de la BMW s-au impus în segmentul premium, reușind să se poziționeze, din nou, în fața rivalilor de la Mercedes-Benz și Audi. Performanțe notabile a avut și cealaltă marcă a Grupului, iar aici ne referim la Mini.Constructorul britanic a comercializat, în anul care s-a încheiat, 288.290 de automobile, cu 17.7% mai multe decât în 2024. Probabil cel mai impresionant este că, tot în 2025, Mini a livrat 105.535 de...
17 ianuarie 2026
20:10
Ziua de 17 ianuarie 2026 va rămâne un moment istoric pentru motorsportul din România. Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, cel mai dificil și prestigios rally-raid din toate timpurile. Echipajul câștigător a fost cel format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin, fiind a 6-a victorie pentru qatarez și prima alături de navigatorul belgian. Nasser Al-Attiyah obține cea mai nouă victorie a sa cu 4-a marcă diferită. Pilotul în vârstă de 55 de...
14:10
11:30
Volkswagen: utilizarea datelor de la senzori și din imagini, extinsă în 40 de țări ... # Automarket.ro
Grupul Volkswagen își propune să îmbunătățească siguranța rutieră pentru toți participanții la trafic de pe Bătrânul Continent. Pentru asta, germanii vor să optimizeze tot mai mult sistemele de asistență pentru șofer, utilizând date de la senzori și din imagini, din autovehiculele clienților și situații reale din trafic.Programul a fost extins acum în circa 40 de țări europene, inclusiv România. Clienții pot beneficia de aceste...
10:50
În anul care tocmai s-a încheiat, germanii de la Porsche s-au confruntat cu mai multe probleme. Unele au fost anticipate, susțin reprezentanții companiei, inclusiv deficitul de aprovizionare pentru modelele 718 și Macan (cu motoare termice), dar și cererea slabă de pe piața din China.În consecință, Porsche raportează o scădere a vânzărilor pentru 2025 atunci când au comercializat 279.449 de unități la nivel global, cu 10% mai puține decât...
16 ianuarie 2026
19:30
De aproape 75 de ani, Toyota Land Cruiser scrie istorie. Acum, constructorul nipon anunță o nouă versiune hibrid pentru modelul cu cea mai lungă perioadă de producție din portofoliul său.Așadar, Land Cruiser 300 adoptă pentru prima oară un sistem de propulsie hibrid, care are la bază un motor termic V6 de 3.5 litri, twin-turbo. Unitatea electrică a fost instalată între propulsorul termic și transmisia automată cu 10 rapoarte.În total, cel mai puternic...
19:00
După 12 probe speciale lungi și extrem de dificile, Dacia este foarte aproape de a obține cea mai mare performanță din istoria mărcii: victorie în raliul Dakar. Proba finală va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, iar liderul clasamentului este Nasser Al-Attiyah. Qatarezul este la doar 105 kilometri distanță de a 6-a sa victorie în Dakar. AL-ATTIYAH EGALEAZĂ UN RECORD AL LUI STEPHANE PETERHANSEL Cea de-a 12-a probă specială a fost câștigată de Nasser...
16:00
Constructorul american va concura la clasa Hypercar a Campionatului Mondial de Anduranță începând din 2027. Astfel, Ford se va lupta pentru victorii absolute în cele mai mari curse de anduranță din lume, inclusiv în cursa de 24 de ore de la Le Mans, acolo unde Ford a câștigat de 4 ori la rând cu legendarul GT40 între 1966 și 1969.Până la debutul său competițional, Ford a publicat prima imagine oficială sugestivă cu noul prototip....
14:30
VIDEO: Care este cel mai rapid break de performanță? BMW M5 Touring vs Audi RS6 Avant Performance # Automarket.ro
Care este cel mai rapid break de performanță? BMW M5 Touring vs Audi RS6 Avant Performance Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au vrut să afle care este cel mai rapid break de performanță de pe piață la ora actuală. Prin urmare, au luat noua generație BMW M5 Touring, cu un sistem PHEV și 727 CP și l-au pus față în față cu RS6 Performance drag race, liniuta, audi, audi rs6, bmw, bmw drag race, bmw m5, bmw m, audi rs, audi drag race, audi rs6 drag race...
13:30
Constructorul japonez se poate lăuda cu vânzări record în Europa, în 2025. Toyota Motor Europe, filiala europeană a grupului japonez, include mărcile Toyota și Lexus. Împreună, cele două brand-uri au vândut 1.229.038 de mașini pe Bătrânul Continent în anul care s-a încheiat. Dintre acestea, 1.143.963 de mașini au fost vândute sub sigla Toyota, în timp ce Lexus a vândut 85.075 de mașini. Vânzările de mașini...
13:20
13:20
13:00
BMW, Mercedes-Benz și Audi se luptă an de an pentru supremația în segmentul premium și, de cele mai multe ori, constructorul din Munchen are câștig de cauză.Așa s-a întâmplat și în 2025. Astfel, după ce a comercializat 2.169.761 de mașini noi, cu 1.4% mai puține decât în 2024, BMW a încheiat anul pe prima poziție în segmentul premium. Cu o scădere mai mare, de 9% până la 1.800.800 de unități, Mercedes-Benz s-a urcat...
11:30
În cadrul aceluiași eveniment în care Red Bull a dezvăluit grafica monopostului său din 2026, echipa soră Racing Bulls a dezvăluit la rândul său culorile mașinii sale din acest sezon. Noul monopost al echipei italiene cu sediul la Faenza va fi pilotat de neozeelandezul Liam Lawson și de cel mai nou debutant al Formulei 1, Arvid Lindblad.Racing Bulls VCARB 03, așa cum este botezat monopostul echipei din 2026, va păstra o grafică predominant albă, cu logo-ul...
11:20
Raliul Dakar 2026: Dacia avansează cu două mașini pe podiumul general cu două probe rămase # Automarket.ro
Dacia pare acum să fie echipa favorită la victorie în Raliul Dakar 2026 după performanțele constante ale piloților săi. Cu doar două probe rămase până la final, Nasser Al-Attiyah este lider în continuare în clasamentul general, însă mai nou, Dacia Sandriders are acum doi piloți pe podiumul clasamentului general.Pe cea de-a 11-a probă, piloții Dacia Sandriders au avut o abordare mai prudentă, motiv pentru care nu au strălucit pe această probă...
11:20
Modelele pur electrice și Plug-in Hybrid ale chinezilor de la BYD sunt echipate cu așa numita baterie Blade. Este vorba despre un acumulator LFP, eficient și durabil, care, potrivit reprezentanților companiei, poate depăși 3.000 de cicluri de încărcare și descărcare.Mai mult, testele efectuate până acum au demonstrat că bateria Blade are o durată de viață echivalentă cu parcurgerea a 1.2 milioane de kilometri.BYD anunță acum că extinde garanția bateriei Blade...
10:20
Anul 2026 este unul extrem de important pentru Formula 1 pentru că, odată cu schimbarea regulamentului, s-au schimbat și monoposturile.Acum a venit momentul ca echipele să înceapă, rând pe rând, să își prezinte grafica pentru sezonul 2026. Primii sunt cei de la Red Bull. Evenimentul a avut loc în Detroit, casa celor de la Ford, noii parteneri ai echipei din Milton Keynes.Așadar, în noul sezon de Formula 1, Red Bull revine la finisajul lucios, ca...
15 ianuarie 2026
17:10
Noul Volkswagen ID. Era 9X, primul model al mărcii cu motor termic pe post de generator # Automarket.ro
Mai mulți producători au început să lanseze în ultimii doi ani modele electrice dotate cu motoare termice pe post de generator. Aceste modele oferă, în unele cazuri, autonomie mai mare față de un model electric obișnuit și elimină temerile clienților legate de lipsa infrastructurii de încărcare sau de autonomie mică.Acum a venit rândul celor de la Volkswagen să prezinte primul său model electric cu range extender. Acesta se numește ID. Era 9X și...
16:50
Cunoscut sub numele de Mercedes-Benz Places Binghatti City, acest ansamblu urban este de proporții impresionante și își propune să fie un adevărat „oraș în interiorul unui oraș”. Iar descrierea nu este exagerată: dezvoltarea va include peste 13.000 de locuințe, distribuite în 12 turnuri, totalizând aproape 9 milioane de metri pătrați de spațiu construit.Conceput pentru a stabili un nou reper al vieții urbane exclusive, complexul va avea...
16:10
BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul cu rezultate solide, ... # Automarket.ro
2025 a fost un an perfect pentru BYD, atât pe plan local cât și la nivel global. În anul care tocmai s-a încheiat, constructorul chinez de automobile a depășit Tesla și a devenit cel mai mare producător mondial de automobile complet electrice.BYD A DEPĂȘIT TESLAÎn intervalul ianuarie-decembrie 2025, BYD a comercializat 2.25 milioane de unități BEV, față de cele 1.64 milioane vândute de americanii de la Tesla.Pe plan local, performanțele...
15:30
Prima imagine din habitaclul viitorului Volvo EX60: asistent virtual cu inteligență artificială # Automarket.ro
În mai puțin de o săptămână, mai exact în 21 ianuarie, suedezii de la Volvo sunt așteptați să prezinte noul EX60. Sau, cu alte cuvinte, omologul cu zero emisii al lui XC60.Până acum, Volvo a publicat mai multe imagini de tip teaser de la exterior și au confirmat că noul EX60 va putea acoperi până la 810 kilometri cu o singură încărcare, dar și că, la o stație de 400 kW, o așteptare de 10 minute va însemna o autonomie de 340 de...
14:20
BYD încheie anul în forță în România: 1.905 unități vândute după doar 6 luni de la lansare # Automarket.ro
13:20
Corvette ZR1X este cea mai rapidă mașină de serie americană: 1.68 secunde până la 96 km/h # Automarket.ro
Americanii de la Chevrolet au lansat, anul trecut, noul Corvette ZR1X. Considerat a fi cel mai avansat Corvette din istorie, acesta oferă în total 1.250 de cai putere, obținuți dintr-o unitate LT7 V8, twin-turbo, și un motor electric montate pa puntea față.La începutul lunii august 2025, Corvette ZR1X a devenit cel mai rapid model american, de serie, de pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife. Acum se laudă cu o nouă performanță, de această dată recunoscută la...
11:40
Cea de-a doua probă maraton a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat cu o nouă răsturnare de situație în clasamentul general. După ce Ford a preluat conducerea în proba specială precedentă, echipa Dacia Sandriders a revenit în forță pe proba specială cu numărul 10 și a ocupat 3 din primele 4 locuri în clasamentul probei.Câștigătorul zilei a fost unul neașteptat. Mai exact, este vorba despre francezul Mathieu Serradori, care este pilot pentru echipa...
11:40
2025 a fost cel mai aglomerat an pentru belgienii de la Euro NCAP. Acum că s-a încheiat, a venit momentul să aflăm care au fost cele mai sigure mașini care le-au trecut pragul și care au trecut cu brio peste testele de impact tot mai solicitante.Organizația belgiană a publicat lista Best-in-Class. Câștigătorii au fost aleși după ce s-a făcut media punctajelor obținute la cele patru criterii analizate. Totodată, sunt luate în calcul doar sistemele de siguranță...
10:30
Noi informații despre a doua electrică Dacia: preț sub 18.000 de euro și produsă în Slovenia # Automarket.ro
Modelul Spring a marcat o premieră importantă pentru românii de la Dacia, fiind primul model cu zero emisii din istoria mărcii deținute de gigantul francez Renault. Pentru că este produs în China și-a atras, desigur, și multe comentarii negative.În ciuda acestora, Dacia Spring și-a văzut de drum și s-a remarcat ca fiind una dintre cele mai accesibile electrice din Europa.Constructorul de la Mioveni lucrează la al doilea model cu zero emisii, unul care ar urma...
10:20
VIDEO: Max Verstappen și Arvid Lindblad testează 100 de ani de mașini de curse Ford Max Verstappen și Arvid Lindblad, piloții echipelor Red Bull și Racing Bulls în Formula 1, testează împreună 100 de ani de mașini de curse Ford. Printre mașinile testate se numără modele legendare ca GT40, RS200 și Raptor T1+. max verstappen, isack hadjar, ford, formula 1, f1, masini curse ford, 100 de ani masini curse ford...
14 ianuarie 2026
17:30
2025 a fost un an bun pentru Seat, care a aniversat 75 de ani în industria auto, dar și pentru Cupra, care a atins o bornă importantă: 1 milion de mașini vândute.Potrivit cifrelor de vânzări oficiale, Seat și Cupra au încheiat anul cu un record de vânzări după ce au comercializat împreună 586.300 de vehicule, cu 5.1% mai multe decât în 2024. Dintre acestea, 84.100 de unități (+69.2%) au fost echipate cu motorizări plug-in hybrid, iar...
15:00
După decade bune în care și-a uimit clienții cu motoarele sale termice, divizia BMW M se pregătește să intre în era pur electrică. Marele salt va avea loc în 2027, odată cu debutul primulul model BMW M Neue Klasse sau, cu alte cuvinte, viitorul M3 electric.Acesta va introduce tehnologia care va sta la baza tuturor modelelor M cu zero emisii.BATERIE CU CAPACITATE UTILĂ DE PESTE 100 KWHEle au fost dezvoltate de la zero și vor fi construite pe o arhitectură...
14:10
REPORTAJ: Am căutat confortul absolut pe drumurile României cu noul Citroen C5 Aircross # Automarket.ro
În industria auto, puține expresii au reușit să capete greutatea unui concept aproape filozofic. "Magic Carpet Ride" este una dintre ele.Rolls-Royce a folosit această formulare pentru a descrie senzația specifică modelelor sale: o plutire neperturbată, o separare aproape totală între ceea ce se întâmplă sub roți și ceea ce percep pasagerii. Drumul nu mai este o succesiune de denivelări, rosturi și imperfecțiuni, ci un fundal estompat, filtrat...
13:40
Suedezii de la Volvo continuă campania de promovare a viitorului EX60 sau, cu alte cuvinte, omologul electric al lui XC60. Chiar dacă lansarea oficială este programată pentru data de 21 ianuarie, producătorul din Goteborg a publicat acum o nouă imagine teaser.Așa cum bine știi, noul Volvo EX60 este construit pe o arhitectură electrică dedicată (800V), denumită SPA3. Acumulatorul este integrat în structura mașinii, autonomia va ajunge până la 810 kilometri, iar la o...
12:50
Ovalul Albastru a fost lider de piață în segmentul mașinilor electrice în România pe parcursul lui 2025. În total, Ford a vândut 2132 de vehicule cu zero emisii în țara noastră anul trecut, lucru care reprezintă o creștere uriașă, de 360% față de nivelul înregistrat în 2024. Datorită acestei performanțe, Ford deține acum o cotă de piață de 15% în segmentul mașinilor electrice din România. În segmentul...
11:30
Honda prezintă o siglă nouă: va fi prezentă pe modelele electrice și hibride din 2027 # Automarket.ro
Anumite modele ale constructorului japonez vor adopta o siglă nouă începând de anul viitor. Honda a dezvăluit cum va arăta noua sa siglă, care va fi simplificată față de cea din prezent și va fi o reinterpretare modernă a siglei originale din 1963.Noua siglă sub forma literei H va fi vizibilă pe modelele mărcii începând din 2027. Însă, actuala siglă Honda va coexista în paralel o perioadă, deoarece sigla nouă va fi folosită doar de către...
10:40
A 9-a probă specială a Raliului Dakar 2026 a fost începutului celei de-a doua probe maraton din această ediție. Pe această probă, piloții nu au parte de asistență tehnică, iar la finalul zilei aceștia vor trebui să petreacă noaptea în mijlocul deșertului, într-un bivuac de tip refugiu.FORD PREIA CONDUCEREA CU NANI ROMA După primele 9 probe speciale, avem un nou lider în clasamentul general al Raliului Dakar. Dar înainte să trecem în cont...
13 ianuarie 2026
16:30
Constructorul sud-coreean a prezentat în toamna lui 2025 un nou model pentru piața europeană. Acesta se numește K4 și este un hatchback compact creat pentru a concura cu modele ca Volkswagen Golf, Opel Astra și Toyota Corolla.Acum, la 4 luni de la prezentarea lui K4, Kia a dezvăluit noua variantă break pentru model. La fel ca varianta hatchback, noul K4 Sportswagon, așa cum este botezat noul model, va fi disponibil și pe Bătrânul Continent.Kia a publicat puține...
15:30
Electric vs termic! Xiaomi SU7 Ultra vs Ferrari SF90XX Britanicii de la carwow au luat cel mai accesibil supercar de pe piață pentru a îl pune față în față cu un Ferrari SF90 XX. Este vorba despre un Xiaomi SU7 Ultra de 1.500 CP, cu un preț de listă de 50.000 de lire. Aflati în video dacă supercarul electric Drag race, liniuta, carwow, ferrari, ferrari sf90, xiaomi, xiaomi su7, xiaomi drag race, ferrari sf90 drag race, ferrari drag race...
15:00
Edițiile Gladiator 85th Anniversary și Wrangler 85th Anniversary au la bază nivelul de echipare Sport S și se remarcă printr-un exterior distinctiv, cu cârlige de remorcare finisate în bronz și jante exclusive de 17 inch, vopsite în nuanța Steel Oxide.Clienții vor mai regăsi aripi în culoarea caroseriei, precum și embleme și autocolante de culoare Albastru Agave dedicate aniversării de 85 de ani. Pachetul este completat de blocuri optice LED, geamuri spate...
