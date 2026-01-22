Geely își propune să vândă peste 6.5 milioane de mașini până în 2030

16:00

Constructorul american va concura la clasa Hypercar a Campionatului Mondial de Anduranță începând din 2027. Astfel, Ford se va lupta pentru victorii absolute în cele mai mari curse de anduranță din lume, inclusiv în cursa de 24 de ore de la Le Mans, acolo unde Ford a câștigat de 4 ori la rând cu legendarul GT40 între 1966 și 1969.Până la debutul său competițional, Ford a publicat prima imagine oficială sugestivă cu noul prototip....