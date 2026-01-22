Renault desființează divizia Ampere după aproape 3 ani de existență

13:00

BMW, Mercedes-Benz și Audi se luptă an de an pentru supremația în segmentul premium și, de cele mai multe ori, constructorul din Munchen are câștig de cauză.Așa s-a întâmplat și în 2025. Astfel, după ce a comercializat 2.169.761 de mașini noi, cu 1.4% mai puține decât în 2024, BMW a încheiat anul pe prima poziție în segmentul premium. Cu o scădere mai mare, de 9% până la 1.800.800 de unități, Mercedes-Benz s-a urcat...