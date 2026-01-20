Șeful Statului Major al Apărării: „Populația trebuie să fie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
Acum 10 minute
16:20
WhatsApp testează apeluri audio și video pentru grupuri direct în browser. Funcția este în fază beta și permite până la 16 participanți fără aplicația desktop. The post Grupurile de WhatsApp vor avea sunet și video în browser-ele web appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
16:10
Șeful Statului Major al Apărării: „Populația trebuie să fie pregătită pentru susținerea unui efort de război” # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă vă referiţi la pregătirea populaţiei în general, am mai spus, de fiecare dată când aducem în discuţie rezilienţa naţională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru diferite situaţii de criză şi aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundaţii, dar în egală măsură şi […] The post Șeful Statului Major al Apărării: „Populația trebuie să fie pregătită pentru susținerea unui efort de război” appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Emmanuel Macron este nevoit să folosească acest accesoriu pentru a-și „proteja imaginea”, susțin reprezentanții președintelui francez. The post Macron, „obligat să poarte” ochelari de soare appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:50
Undeva, într-o bază de date, cineva a apăsat un buton şi a decis că povestea acestui bărbat s-a încheiat. El dă semne de viață și scrie însă. The post ”Senzațional„! Un băcăuan află că e mort, dar el cât se poate de viu appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Nazare, replică pentru Grindeanu: deficitul din 2025, mai mic decât cel prognozat # Cotidianul de Hunedoara
„Această surpriză va avea un efect și în costul de finanțare pe care îl vom avea în acest an, care va fi mai scăzut, și, în același timp, transmite și un semnal de credibilitate”. The post Nazare, replică pentru Grindeanu: deficitul din 2025, mai mic decât cel prognozat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:10
Musk își întreabă fanii dacă să cumpere o companie aeriană populară în România # Cotidianul de Hunedoara
„Cât ar costa să te cumpăr?”, a întrebat Musk în comentariile unei postări ale companiei Ryanair. The post Musk își întreabă fanii dacă să cumpere o companie aeriană populară în România appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Romii îi cer lui Bolojan tratament special pentru taxe: Cum să plătim cât românii? # Cotidianul de Hunedoara
Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor, susține că majorarea uniformă a taxelor locale nu este corectă pentru comunitățile de romi, invocând lipsa condițiilor de locuit și a actelor de proprietate, și cere Guvernului Bolojan aplicarea unor măsuri concrete pentru protejarea și sprijinirea acestora. The post Romii îi cer lui Bolojan tratament special pentru taxe: Cum să plătim cât românii? appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Cât de mare e gruparea anti-Bolojan din PNL. Toți oamenii lui Hubert Thuma – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Nu mai este un secret pentru nimeni că în PNL sunt două tabere. A observat și Claudiu Manda, de la PSD, care a împărțit Partidul Național Liberal în tabăra Bolojan și Brătienii. Alții ar spune-o altfel. Tabăra Bolojan și tabăra Hubert Thuma. Cât de mare este opoziția la Ilie Bolojan din interiorul PNL? Ar putea facțiunea anti-Bolojan să pornească o răzmeriță cu șanse și să se alieze cu PSD pentru a schimba premierul? The post Cât de mare e gruparea anti-Bolojan din PNL. Toți oamenii lui Hubert Thuma – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Kremlinul anunţă că ”nu a primit” nicio invitaţie la un summit G7 la Paris # Cotidianul de Hunedoara
Kremlinul declară că nu a primit invitație oficială la summitul G7 de la Paris, sugerat printr-un mesaj între Emmanuel Macron și Donald Trump, în care se propunea includerea Rusiei și a altor țări în discuții. The post Kremlinul anunţă că ”nu a primit” nicio invitaţie la un summit G7 la Paris appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Corespondență. Șoșoacă s-a lipit la protestul fermierilor de la Strasbourg – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Eurodeputații vor vota miercuri dacă vor solicita avizul Curții de Justiție a UE cu privire la compatibilitatea acordului UE-Mercosur cu tratatele UE. The post Corespondență. Șoșoacă s-a lipit la protestul fermierilor de la Strasbourg – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Averea Rodicăi Stănoiu, sub sechestru până la finalul anchetei. Testamentul controversat ține moștenirea de milioane de euro a fostei ministre a Justiției pe loc. The post Averea Rodicăi Stănoiu, blocată de anchetă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:20
Președinta Comisiei Europene a transmis de la Forumul Economic Mondial de la Davos un mesaj clar privind direcția strategică a Uniunii Europene. The post Semnalul Ursulei von der Leyen la Forumul Economic Mondial de la Davos appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Indiferent de industrie, siguranța utilizatorilor este un pilon fundamental pentru menținerea încrederii și a unei relații corecte între servicii și consumatori. The post Cum folosește Swiper Casino tehnologia pentru a proteja utilizatorii appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Trump „înfige“ steagul american în Groenlanda. Canada e și ea trecută la americani # Cotidianul de Hunedoara
DPreședintele american nu se lasă. Nu renunță cu niciun chip la ideea de a anexa insula administrată de Danemarca. Planurile expansioniste cuprind si alte state. The post Trump „înfige“ steagul american în Groenlanda. Canada e și ea trecută la americani appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Rectorii au mers în audiență la premier pentru a-i cere flexibilitate în reducerea cheltuielilor. Totodată, ei au încercat să-l convingă pe Bolojan de disponibilitatea lor pentru aplicarea măsurilor de austeritate prin exemplul tăierilor făcute în 2025. Atunci, ei au tăiat de peste tot, mai puțin de la ei însăși. The post Rectorii s-au dus la Bolojan să-i spună că au tăiat și-or să mai taie appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Fetiță de nici trei ani, filmată în timp ce fumează. Imaginile au fost postate online, iar poliția a sesizat DGASPC # Cotidianul de Hunedoara
Fetiță de sub 3 ani filmată în timp ce fumează o țigară electronică în Maramureș. Poliția a intervenit și a sesizat autoritățile de protecție a copilului după ce videoclipul a fost postat pe rețelele sociale. The post Fetiță de nici trei ani, filmată în timp ce fumează. Imaginile au fost postate online, iar poliția a sesizat DGASPC appeared first on Cotidianul RO.
13:30
„De fapt, singura idee de politică internațională, singura lege a lui Trump, îi aparține lui Adolf Hitler”, a adăugat CTP. The post CTP: Curluntrismul lui Nicușor Dan nu merge cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Sorin Greu, directorul general Bog'Art, principala companie căreia i-a fost încredințată ridicarea stadionului, a oferit asigurări că noul stadion va fi gata în buget și la termen. The post Se dărâmă „Groapa”. A început demolarea „Stadionului Dinamo” appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Trump îl atacă pe Macron după ce a refuzat să intre în „Consiliul pentru Pace” # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a început să construiască o alternativă la ONU și a creat așa-numitul „Consiliul pentru Pace” cu rol de a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. Presa americană a arătat însă că acest organism ar urma să fie extins pentru a aborda și alte conflicte din lume. The post Trump îl atacă pe Macron după ce a refuzat să intre în „Consiliul pentru Pace” appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Scandal în familia Beckham. Brooklyn, fiul Victoriei şi al lui David, atac dur la adresa părinților săi # Cotidianul de Hunedoara
Brooklyn Peltz Beckham își acuză părinții, David și Victoria Beckham, că încearcă să îi distrugă căsnicia cu Nicola Peltz. Scandalul reaprinde conflictul din familia Beckham. The post Scandal în familia Beckham. Brooklyn, fiul Victoriei şi al lui David, atac dur la adresa părinților săi appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Secretul” din spatele reformei administrative. De ce scad cheltuielile cu doar trei miliarde de lei # Cotidianul de Hunedoara
„S-a atins limita majorărilor de taxe, vedem ce a provocat această creștere de TVA, o scădere puternică a consumului și riscul ca România să intre în recesiune, măcar tehnică. Acum corecția trebuie să vină și din partea publică, adică pe partea de reduceri de cheltuieli.” The post „Secretul” din spatele reformei administrative. De ce scad cheltuielile cu doar trei miliarde de lei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
„Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există.” The post Ciucu dă drumul la amenzi pentru cei ce nu-și plătesc parcarea appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Distanța dintre atașamentul cetățenilor față de ideea de Justiție independentă și experiența concretă plasează sistemul de justiție într-o zonă de percepție, mai degrabă, vulnerabilă și inechitabilă. The post Barometru INSCOP. Câți români mai cred în Justiție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:20
Termocentrala a fost finanțată de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), prin Rompetrol Energy. The post Rompetrol a recepționat termocentrala Midia appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Nicușor Dan încă nu a învățat cum să fie președinte. Ce ar fi trebuit să-i spună lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Suntem martorii celui mai periculos moment din ultimele șapte decenii pentru relația transatlantică, după ce Donald Trump a transformat ambiția sa geopolitică excentrică de achiziționare a Groenlandei într-un război economic deschis împotriva propriilor aliați din Europa. The post Nicușor Dan încă nu a învățat cum să fie președinte. Ce ar fi trebuit să-i spună lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Sindicaliștii din sănătate cer exceptarea spitalelor publice de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale și anunță acțiuni pentru protejarea veniturilor angajaților. The post Sindicatele din sănătate sunt la un pas de o grevă generală appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Mijlocașul israelian, în vârstă de 27 de ani, a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu FCSB. The post Ofri Arad, noul jucător al FCSB appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„Trezirea în conștiință este simplă. Ți se cere responsabilitate personală. Să nu mai minți și să te lași mințit”, a spus Georgescu. The post Călin Georgescu: Suntem aici, oriunde ne-am afla appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Cornel Onilă, cunoscut ca Episcop de Huşi sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a negat acuzaţiile aduse, susţinând că imaginile incriminatoare sunt trucate şi s-a retras la Mănăstirea Văratec în vara anului 2017, păstrându-şi rangul de episcop retras. The post Condamnat pentru viol. Un fost ierarh speră să scape din închisoare appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Subvențiile primite de la municipalități sunt insuficiente pentru asigurarea cu materie primă, fie ea gaz sau păcură (care s-au scumpit mult în ultimii ani), și oricum vin cu întârziere. The post Craiova primește ajutor de urgență pentru căldură appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Premieră după 21 de ani. LeBron James nu va mai fi titular în All-Star Game # Cotidianul de Hunedoara
Conceptul de 'titular' și 'rezervă' va fi pur onorific. NBA a implementat un nou format de competiție pentru a încerca încă o dată să revigoreze acest eveniment tradițional. The post Premieră după 21 de ani. LeBron James nu va mai fi titular în All-Star Game appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Pentru 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta de deficit va fi între 6% și 6,5%, urmând să fie stabilită mai ferm odată cu finalizarea proiectului de buget. The post Austeritatea lui Bolojan din 2025 ar valora 15 miliarde de lei appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Rusia bagă bățul prin gard. ”V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?” # Cotidianul de Hunedoara
Comentatorii ruşi au remarcat că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra alianţei militare NATO, inamicul de lungă durată al Moscovei, şi ar putea cauza probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, considerate de Moscova ca obstacole în calea Rusiei de a-şi impune voinţa în Ucraina. The post Rusia bagă bățul prin gard. ”V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
IGI anunță că în 2025 cererile de azil în România au scăzut la jumătate, la 1.200 de solicitări. Cei mai mulți solicitanți provin din Siria și Irak. The post Străinii nu se înghesuie să ceară azil în România appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Aproximativ 40.000 de obiecte de patrimoniu de la Muzeul din Buzău vor fi tratate prin anoxie în speranța înlăturării dăunătorilor microscopici. The post Obiecte de patrimoniu, tratate prin anoxie appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Medicii recomandă o frecvenţă a vizitelor la stomatolog identică cu frecvenţă adultului, adică de două ori pe an. The post Fobia dentară a copilului vine de la anturajul în care se învârte appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Primarul din Oradea sare în apărarea lui Bolojan: „La Oradea, «lăutarul» a cântat pe note clare” # Cotidianul de Hunedoara
„Poate că problema nu e că Bolojan nu «cântă» din playlist, poate problema e că de ani de zile, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare”. The post Primarul din Oradea sare în apărarea lui Bolojan: „La Oradea, «lăutarul» a cântat pe note clare” appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Pentru a doua seară consecutivă, artificii, petarde, zgomotul asurzitor al vuvuzelelor şi claxoanelor au răsunat în tot oraşul. The post Jucătorii Senegalului, primiți ca niște eroi la întoarcerea în țară appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:20
O furtună de radiații solare, clasificată la nivelul patru din cinci pe o scară de severitate, este urmărită de Centrul de Predicții Meteorologice Spațiale (SWPC). The post O furtună solară majoră s-a abătut asupra Terrei. Efecte în România appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele românești furate din Muzeul Drents. Coiful de la Coțofenești și brățări dacice sunt încă dispărute. The post Bani grei pentru artefactele româneşti furate appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Orice întâlnire va fi folosită de Simion și de colegii săi de acasă pentru a pretinde sprijin american pentru agenda lor. Iar acest lucru nu va face decât să-i întărească pe cei care reabilitează reputația liderilor din epoca fascistă și întrețin flăcările antisemitismului”, a transmis Andrew Baker. The post Lider al Comitetului Evreiesc American: Nu lăsați AUR în SUA appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Ponta a ajuns să-l laude pe Băsescu după ce Nicușor Dan a ales să nu umble „teleleu” la Davos # Cotidianul de Hunedoara
„E un loc în care ar trebui să fii, dar în care dacă n-ai nimic de vorbit și n-ai o echipă care să-ți pregătească întâlnirile, mai bine nu te duci”, a spus fostul premier la B1TV The post Ponta a ajuns să-l laude pe Băsescu după ce Nicușor Dan a ales să nu umble „teleleu” la Davos appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a dat publicității prognoza pentru următoarele săptămâni. Specialiștii anunță temperaturi The post Scăpăm de ger. Vine vremea bună appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Macron l-a invitat pe Trump la Paris, în timp ce Rutte i-a transmis mulțumiri pentru ce a făcut în Siria, Ucraina și Gaza. The post Trump a publicat mesajele primite de la Macron și Rutte appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Creșterea ar fi venit pe fondul tensiunilor în creștere dintre europeni și administrația Trump, pe tema tarifelor instituite după neînțelegeri legate de proprietatea Groenlandei. The post Aurul și argintul ating noi vârfuri istorice appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Kelemen Hunor critică decizia lui Nicușor Dan de a nu umbla „teleleu” la Davos # Cotidianul de Hunedoara
„Sigur, nu stai acolo o săptămână, nu mergi să mai iei o lecţie de schi, mă rog, dar totuşi acolo se întâmplă lucruri importante”, a adăugat liderul UDMR. The post Kelemen Hunor critică decizia lui Nicușor Dan de a nu umbla „teleleu” la Davos appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:20
Sorin Grindeanu a confirmat spusele lui Claudiu Manda, secretarul general PSD, care a făcut o analogie referitoare la o posibilă demitere a premierului. „Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”. The post Grindeanu e gata, la nevoie, să schimbe „lăutarul” appeared first on Cotidianul RO.
08:00
„Dar invadarea unei ţări care nu doreşte să fie invadată – care face parte dintr-o alianţă militaristă, NATO – mi se pare puţin exagerată în acest moment”, a spus el. The post Un fost consilier al lui Trump îl contrazice: N-o să ia Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
07:40
„Nicio retorică propagandistică de la Moscova și de oriunde, nicio reinterpretare ideologică a istoriei și nicio presiune diplomatică nu vor putea schimba acest adevăr”, a spus Șoșoacă despre ideea că Moldova este România. The post Șoșoacă s-a supărat pe ruși appeared first on Cotidianul RO.
07:20
„O Americă liberă începe din momentul în care refuzăm să cooperăm”, se arată pe site-ul mişcării „Free America”. The post Un an de la revenirea lui Trump, „celebrat” de americani prin protest appeared first on Cotidianul RO.
