Șeful Statului Major al Apărării: „Populația trebuie să fie pregătită pentru susținerea unui efort de război”

08:20

Sorin Grindeanu a confirmat spusele lui Claudiu Manda, secretarul general PSD, care a făcut o analogie referitoare la o posibilă demitere a premierului. „Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”. The post Grindeanu e gata, la nevoie, să schimbe „lăutarul” appeared first on Cotidianul RO.