Fetiță de nici trei ani, filmată în timp ce fumează. Imaginile au fost postate online, iar poliția a sesizat DGASPC

14:00

Rectorii au mers în audiență la premier pentru a-i cere flexibilitate în reducerea cheltuielilor. Totodată, ei au încercat să-l convingă pe Bolojan de disponibilitatea lor pentru aplicarea măsurilor de austeritate prin exemplul tăierilor făcute în 2025. Atunci, ei au tăiat de peste tot, mai puțin de la ei însăși.