Semnalul Ursulei von der Leyen la Forumul Economic Mondial de la Davos
Cotidianul de Hunedoara, 20 ianuarie 2026 14:20
Președinta Comisiei Europene a transmis de la Forumul Economic Mondial de la Davos un mesaj clar privind direcția strategică a Uniunii Europene.
Acum 10 minute
14:50
Kremlinul anunţă că "nu a primit" nicio invitaţie la un summit G7 la Paris
Kremlinul declară că nu a primit invitație oficială la summitul G7 de la Paris, sugerat printr-un mesaj între Emmanuel Macron și Donald Trump, în care se propunea includerea Rusiei și a altor țări în discuții.
Acum 30 minute
14:40
Corespondență. Șoșoacă s-a lipit la protestul fermierilor de la Strasbourg – VIDEO
Eurodeputații vor vota miercuri dacă vor solicita avizul Curții de Justiție a UE cu privire la compatibilitatea acordului UE-Mercosur cu tratatele UE.
14:40
Averea Rodicăi Stănoiu, sub sechestru până la finalul anchetei. Testamentul controversat ține moștenirea de milioane de euro a fostei ministre a Justiției pe loc.
Acum o oră
14:20
14:20
Indiferent de industrie, siguranța utilizatorilor este un pilon fundamental pentru menținerea încrederii și a unei relații corecte între servicii și consumatori.
14:10
Trump „înfige" steagul american în Groenlanda. Canada e și ea trecută la americani
DPreședintele american nu se lasă. Nu renunță cu niciun chip la ideea de a anexa insula administrată de Danemarca. Planurile expansioniste cuprind si alte state.
14:00
Rectorii au mers în audiență la premier pentru a-i cere flexibilitate în reducerea cheltuielilor. Totodată, ei au încercat să-l convingă pe Bolojan de disponibilitatea lor pentru aplicarea măsurilor de austeritate prin exemplul tăierilor făcute în 2025. Atunci, ei au tăiat de peste tot, mai puțin de la ei însăși.
Acum 2 ore
13:50
Fetiță de nici trei ani, filmată în timp ce fumează. Imaginile au fost postate online, iar poliția a sesizat DGASPC
Fetiță de sub 3 ani filmată în timp ce fumează o țigară electronică în Maramureș. Poliția a intervenit și a sesizat autoritățile de protecție a copilului după ce videoclipul a fost postat pe rețelele sociale.
13:30
„De fapt, singura idee de politică internațională, singura lege a lui Trump, îi aparține lui Adolf Hitler", a adăugat CTP.
13:20
Sorin Greu, directorul general Bog'Art, principala companie căreia i-a fost încredințată ridicarea stadionului, a oferit asigurări că noul stadion va fi gata în buget și la termen.
13:10
Trump îl atacă pe Macron după ce a refuzat să intre în „Consiliul pentru Pace"
Donald Trump a început să construiască o alternativă la ONU și a creat așa-numitul „Consiliul pentru Pace" cu rol de a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. Presa americană a arătat însă că acest organism ar urma să fie extins pentru a aborda și alte conflicte din lume.
13:00
Scandal în familia Beckham. Brooklyn, fiul Victoriei şi al lui David, atac dur la adresa părinților săi
Brooklyn Peltz Beckham își acuză părinții, David și Victoria Beckham, că încearcă să îi distrugă căsnicia cu Nicola Peltz. Scandalul reaprinde conflictul din familia Beckham.
Acum 4 ore
12:40
„Secretul" din spatele reformei administrative. De ce scad cheltuielile cu doar trei miliarde de lei
„S-a atins limita majorărilor de taxe, vedem ce a provocat această creștere de TVA, o scădere puternică a consumului și riscul ca România să intre în recesiune, măcar tehnică. Acum corecția trebuie să vină și din partea publică, adică pe partea de reduceri de cheltuieli."
12:30
„Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există."
12:30
Distanța dintre atașamentul cetățenilor față de ideea de Justiție independentă și experiența concretă plasează sistemul de justiție într-o zonă de percepție, mai degrabă, vulnerabilă și inechitabilă.
12:20
Termocentrala a fost finanțată de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), prin Rompetrol Energy.
12:20
Nicușor Dan încă nu a învățat cum să fie președinte. Ce ar fi trebuit să-i spună lui Trump
Suntem martorii celui mai periculos moment din ultimele șapte decenii pentru relația transatlantică, după ce Donald Trump a transformat ambiția sa geopolitică excentrică de achiziționare a Groenlandei într-un război economic deschis împotriva propriilor aliați din Europa.
12:10
Sindicaliștii din sănătate cer exceptarea spitalelor publice de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale și anunță acțiuni pentru protejarea veniturilor angajaților.
12:10
Mijlocașul israelian, în vârstă de 27 de ani, a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu FCSB.
12:00
„Trezirea în conștiință este simplă. Ți se cere responsabilitate personală. Să nu mai minți și să te lași mințit", a spus Georgescu.
11:50
Cornel Onilă, cunoscut ca Episcop de Huşi sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a negat acuzaţiile aduse, susţinând că imaginile incriminatoare sunt trucate şi s-a retras la Mănăstirea Văratec în vara anului 2017, păstrându-şi rangul de episcop retras.
11:50
Subvențiile primite de la municipalități sunt insuficiente pentru asigurarea cu materie primă, fie ea gaz sau păcură (care s-au scumpit mult în ultimii ani), și oricum vin cu întârziere.
11:30
Premieră după 21 de ani. LeBron James nu va mai fi titular în All-Star Game
Conceptul de 'titular' și 'rezervă' va fi pur onorific. NBA a implementat un nou format de competiție pentru a încerca încă o dată să revigoreze acest eveniment tradițional.
11:20
Pentru 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta de deficit va fi între 6% și 6,5%, urmând să fie stabilită mai ferm odată cu finalizarea proiectului de buget.
11:10
Rusia bagă bățul prin gard. "V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?"
Comentatorii ruşi au remarcat că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra alianţei militare NATO, inamicul de lungă durată al Moscovei, şi ar putea cauza probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, considerate de Moscova ca obstacole în calea Rusiei de a-şi impune voinţa în Ucraina.
11:00
IGI anunță că în 2025 cererile de azil în România au scăzut la jumătate, la 1.200 de solicitări. Cei mai mulți solicitanți provin din Siria și Irak.
Acum 6 ore
10:50
Aproximativ 40.000 de obiecte de patrimoniu de la Muzeul din Buzău vor fi tratate prin anoxie în speranța înlăturării dăunătorilor microscopici.
10:40
Medicii recomandă o frecvenţă a vizitelor la stomatolog identică cu frecvenţă adultului, adică de două ori pe an.
10:40
Primarul din Oradea sare în apărarea lui Bolojan: „La Oradea, «lăutarul» a cântat pe note clare"
„Poate că problema nu e că Bolojan nu «cântă» din playlist, poate problema e că de ani de zile, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare".
10:30
Pentru a doua seară consecutivă, artificii, petarde, zgomotul asurzitor al vuvuzelelor şi claxoanelor au răsunat în tot oraşul.
10:20
O furtună de radiații solare, clasificată la nivelul patru din cinci pe o scară de severitate, este urmărită de Centrul de Predicții Meteorologice Spațiale (SWPC).
10:20
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele românești furate din Muzeul Drents. Coiful de la Coțofenești și brățări dacice sunt încă dispărute.
10:10
„Orice întâlnire va fi folosită de Simion și de colegii săi de acasă pentru a pretinde sprijin american pentru agenda lor. Iar acest lucru nu va face decât să-i întărească pe cei care reabilitează reputația liderilor din epoca fascistă și întrețin flăcările antisemitismului", a transmis Andrew Baker.
10:00
Ponta a ajuns să-l laude pe Băsescu după ce Nicușor Dan a ales să nu umble „teleleu" la Davos
„E un loc în care ar trebui să fii, dar în care dacă n-ai nimic de vorbit și n-ai o echipă care să-ți pregătească întâlnirile, mai bine nu te duci", a spus fostul premier la B1TV
09:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a dat publicității prognoza pentru următoarele săptămâni. Specialiștii anunță temperaturi
09:30
Macron l-a invitat pe Trump la Paris, în timp ce Rutte i-a transmis mulțumiri pentru ce a făcut în Siria, Ucraina și Gaza.
09:10
Creșterea ar fi venit pe fondul tensiunilor în creștere dintre europeni și administrația Trump, pe tema tarifelor instituite după neînțelegeri legate de proprietatea Groenlandei.
Acum 8 ore
08:40
Kelemen Hunor critică decizia lui Nicușor Dan de a nu umbla „teleleu" la Davos
„Sigur, nu stai acolo o săptămână, nu mergi să mai iei o lecţie de schi, mă rog, dar totuşi acolo se întâmplă lucruri importante", a adăugat liderul UDMR.
08:20
Sorin Grindeanu a confirmat spusele lui Claudiu Manda, secretarul general PSD, care a făcut o analogie referitoare la o posibilă demitere a premierului. „Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»".
08:00
„Dar invadarea unei ţări care nu doreşte să fie invadată – care face parte dintr-o alianţă militaristă, NATO – mi se pare puţin exagerată în acest moment", a spus el.
07:40
„Nicio retorică propagandistică de la Moscova și de oriunde, nicio reinterpretare ideologică a istoriei și nicio presiune diplomatică nu vor putea schimba acest adevăr", a spus Șoșoacă despre ideea că Moldova este România.
07:20
„O Americă liberă începe din momentul în care refuzăm să cooperăm", se arată pe site-ul mişcării „Free America".
07:10
Piața rezidențială din România a înregistrat în trimestrul IV din 2025 cele mai slabe vânzări din ultimii ani, cu scăderi semnificative la nivel național și în București–Ilfov.
07:00
Trump lasă să se înțeleagă că este capabil să dinamiteze relațiile tradiționale cu aliații săi europeni din NATO.
Acum 12 ore
06:10
Finanțarea partidelor politice din România e
Acum 24 ore
22:50
Acordul Mercosur și tensiunile din coaliție. Kelemen Hunor: Este o lipsă de respect # Cotidianul de Hunedoara
Kelemen Hunor a precizat faptul că nu s-au discutat detalii cu privire la acest acord și ce prespune el. The post Acordul Mercosur și tensiunile din coaliție. Kelemen Hunor: Este o lipsă de respect appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Programul integral al meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României # Cotidianul de Hunedoara
Meciurile din ultima etapă a grupelor Cupei României la fotbal sunt programate pentru perioada 10-12 februarie 2026. The post Programul integral al meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României appeared first on Cotidianul RO.
21:30
O tânără din Republica Moldova care practica cerșetoria pe străzile din Iași locuia, de fapt, într-un apartament de lux închiriat și avea un telefon de ultimă generație. The post Săraca fată bogată. Cerșea pe străzi, dar trăia în lux appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Rumen Radev, președintele Bulgariei, și-a anunțat public demisia. The post Bulgaria a rămas fără președinte. Rumen Radev și-a anunțat demisia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Corespondență de la Strasbourg. Cum a ajuns PPE un susținător al Mercosur. Răspunsul lui Siegfried Mureșan # Cotidianul de Hunedoara
Votul pe sesizarea Curții de Justiție a UE a acordului Mercosur va avea loc miercuri și se anunță unul foarte strâns. The post Corespondență de la Strasbourg. Cum a ajuns PPE un susținător al Mercosur. Răspunsul lui Siegfried Mureșan appeared first on Cotidianul RO.
